Штуттгарт
2:2
Конец матча
Стадион: Мерседес-Бенц-Арена
Боруссия М
0:1
35' ПенальтиШтиндль Ларс
37' Желтая карточкаЗакария Денис
45' Желтая карточкаШтиндль Ларс
1:1
58' ГолГонсалес Николас
1:2
61' ГолЗакария Денис
71' Желтая карточкаГонсалес Николас
74' Желтая карточкаХофманн Йонас
81' Желтая карточкаВамангитука Силла
2:2
90' ПенальтиВамангитука Силла
24
Соса
Борна
30
Эльведи
Нико
36
Эмболо
Брель
13
Штиндль
Ларс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Соса БорнаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Эмболо БрельНападающий
-
13 Штиндль ЛарсНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Бейер ЛуисЗащитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
-
24 Янчке ТониЗащитник
- Полузащитник
-
11 Вольф ХаннесПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенеш ЛаслоПолузащитник
-
14 Плеа АлассанНападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Под вопросом
Ход матча
35'
0:1
37'
45'
58'
1:1
61'
1:2
71'
74'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
5 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 5
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 20
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вамангитука Силла
|9 (3)
|0.56
|2.
|Гонсалес Николас
|6 (3)
|0.38
|3.
|Калайджич Саша
|5
|0.31
|4.
|Кастро Гонсало
|3
|0.19
|5.
|Дидави Даниэль
|2
|0.13
|6.
|Кемпф Марк-Оливер
|2
|0.13
|7.
|Кулибали Тангуй
|2
|0.13
|8.
|Мангаля Орель
|1
|0.06
|9.
|Климович Матео
|1
|0.06
|10.
|Фёрстер Филипп
|1
|0.06
|11.
|Соса Борна
|0
|0
|12.
|Клемент Филипп
|0
|0
|13.
|Эндо Ватару
|0
|0
|14.
|Антон Вальдемар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Штиндль Ларс
|9 (5)
|0.56
|2.
|Хофманн Йонас
|4 (2)
|0.25
|3.
|Нойхаус Флориан
|3
|0.19
|4.
|Эмболо Брель
|3
|0.19
|5.
|Плеа Алассан
|2
|0.13
|6.
|Тюрам Маркус
|2
|0.13
|7.
|Вольф Ханнес
|2
|0.13
|8.
|Гинтер Маттиас
|1
|0.06
|9.
|Вендт Оскар
|1
|0.06
|10.
|Лайнер Штефан
|1
|0.06
|11.
|Лазаро Валентино
|1
|0.06
|12.
|Закария Денис
|1
|0.06
|13.
|Херрманн Патрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кастро Гонсало
|5
|0
|2.
|Гонсалес Николас
|5
|0
|3.
|Вамангитука Силла
|5
|0
|4.
|Штенцель Паскаль
|2
|1
|5.
|Эндо Ватару
|3
|0
|6.
|Мангаля Орель
|3
|0
|7.
|Мавропанос Константинос
|3
|0
|8.
|Дидави Даниэль
|2
|0
|9.
|Кемпф Марк-Оливер
|2
|0
|10.
|Антон Вальдемар
|2
|0
|11.
|Соса Борна
|1
|0
|12.
|Каразор Атакан
|1
|0
|13.
|Калайджич Саша
|1
|0
|14.
|Климович Матео
|1
|0
|15.
|Массимо Роберто
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нойхаус Флориан
|6
|0
|2.
|Тюрам Маркус
|3
|1
|3.
|Штиндль Ларс
|3
|0
|4.
|Эмболо Брель
|3
|0
|5.
|Бенсебаини Рами
|3
|0
|6.
|Вендт Оскар
|2
|0
|7.
|Херрманн Патрик
|2
|0
|8.
|Лайнер Штефан
|2
|0
|9.
|Гинтер Маттиас
|2
|0
|10.
|Лазаро Валентино
|2
|0
|11.
|Закария Денис
|2
|0
|12.
|Плеа Алассан
|1
|0
|13.
|Хофманн Йонас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Штуттгарт
|9.38% (3)
|18.75% (6)
|9.38% (3)
|12.5% (4)
|15.63% (5)
|34.38% (11)
|Боруссия М
|16.67% (5)
|13.33% (4)
|16.67% (5)
|23.33% (7)
|6.67% (2)
|23.33% (7)
Предыдущие игры
Штуттгарт Последние 20 матчей: +10 =6 -4Аугсбург 1:4 Штуттгарт Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг Штуттгарт 1:0 Фрайбург Вольфсбург 1:0 Штуттгарт
Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Боруссия Д 1:5 Штуттгарт Вердер 1:2 Штуттгарт Штуттгарт 1:3 Бавария Хоффенхайм 3:3 Штуттгарт Штуттгарт 1:0 Хайденхайм Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр Шальке 04 1:1 Штуттгарт Штуттгарт 1:1 Кёльн Герта 0:2 Штуттгарт Фрайбург 0:3 Штуттгарт Штуттгарт 1:1 Байер Л Майнц 1:4 Штуттгарт Штуттгарт 2:3 Фрайбург Ганза 0:1 Штуттгарт Штуттгарт 4:2 Страсбург
Боруссия М Последние 20 матчей: +9 =7 -4Боруссия М 3:2 Бавария Арминия 0:1 Боруссия М Эльверсберг 0:5 Боруссия М Боруссия М 1:2 Хоффенхайм
Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Герта Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Фрайбург 2:2 Боруссия М Боруссия М 2:3 Интер Милан Боруссия М 4:1 Шальке 04 Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Боруссия М 1:1 Аугсбург Байер Л 4:3 Боруссия М Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Майнц 2:3 Боруссия М Интер Милан 2:2 Боруссия М Боруссия М 1:1 Вольфсбург Боруссия М 4:0 Фортуна
Последние игры между собой
Штуттгарт: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Боруссия М: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Боруссия М 2:0 Штуттгарт Кубок Боруссия М 4:0 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 1:3 Боруссия М Бундеслига Штуттгарт 0:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:1 Штуттгарт Бундеслига Боруссия М 1:1 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 0:2 Боруссия М Бундеслига Штуттгарт 2:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:2 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 0:3 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:1 Штуттгарт Бундеслига Боруссия М 2:3 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 7:0 Боруссия М Бундеслига Штуттгарт 2:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:0 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 2:0 Боруссия М Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|46 - 24
|33
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|28 - 14
|32
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 20
|29
|4.
|Байер Л
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|30 - 16
|29
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|32 - 20
|28
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|24 - 19
|26
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|30 - 26
|25
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|28 - 24
|23
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|25 - 23
|23
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|32 - 24
|22
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 25
|19
|12.
|Вердер
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 24
|18
|13.
|Герта
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|23 - 25
|17
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|22 - 30
|16
|15.
|Арминия
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|10 - 24
|14
|16.
|Кёльн
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|13 - 27
|12
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|12 - 39
|7
|18.
|Майнц
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|15 - 34
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 6
|19
|2.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 8
|18
|3.
|Бавария
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|28 - 10
|17
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|20 - 11
|16
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 11
|13
|6.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 9
|13
|7.
|Байер Л
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 9
|12
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|18 - 12
|12
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|11 - 9
|11
|10.
|Арминия
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 11
|9
|11.
|Герта
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 13
|8
|13.
|Вердер
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|15.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|11 - 15
|5
|17.
|Кёльн
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 18
|3
|18.
|Майнц
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 9
|17
|2.
|Байер Л
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 9
|16
|4.
|Бавария
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 14
|16
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 17
|12
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 14
|12
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 12
|11
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|11.
|Вердер
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|12.
|Кёльн
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 9
|9
|13.
|Герта
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 13
|9
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 17
|8
|15.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|10 - 11
|8
|16.
|Арминия
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 13
|5
|17.
|Майнц
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 19
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 26
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Штуттгарт» – «Боруссия М» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Штуттгарт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боруссия М» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Штуттгарт» – «Боруссия М», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Штуттгарт 2:2 Боруссия М
Исход игры
Штуттгарт
10.3% (15)
Ничья
29.5% (43)
Боруссия М
60.3% (88)
Тотал 2.5
Больше
72.22% (104)
Меньше
27.78% (40)
Обе команды забьют
Да
92.36% (133)
Нет
7.64% (11)
Популярный счёт
1:2 Боруссия М
46.6% (68)
1:1 Ничья
19.9% (29)
2:2 Ничья
8.9% (13)
2:1 Штуттгарт
8.2% (12)
0:1 Боруссия М
4.8% (7)
1:3 Боруссия М
2.7% (4)
2:3 Боруссия М
2.1% (3)
0:2 Боруссия М
1.4% (2)
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