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Штуттгарт
2:2
Конец матча

Стадион:
Боруссия М
0'
0:1
35' Пенальти
Штиндль Ларс
37' Желтая карточка
Закария Денис
45' Желтая карточка
Штиндль Ларс
1:1
58' Гол
Гонсалес Николас
1:2
61' Гол
Закария Денис
71' Желтая карточка
Гонсалес Николас
74' Желтая карточка
Хофманн Йонас
81' Желтая карточка
Вамангитука Силла
2:2
90' Пенальти
Вамангитука Силла
90'+7
1
Кобель
Грегор
15
Штенцель
Паскаль
2
Антон
Вальдемар
4
Кемпф
Марк-Оливер
14
Вамангитука
Силла
23
Мангаля
Орель
3
Эндо
Ватару
24
Соса
Борна
8
Кастро
Гонсало
31
Климович
Матео
22
Гонсалес
Николас
1
Зоммер
Янн
18
Лайнер
Штефан
28
Гинтер
Маттиас
30
Эльведи
Нико
25
Бенсебаини
Рами
8
Закария
Денис
6
Крамер
Кристоф
32
Нойхаус
Флориан
36
Эмболо
Брель
13
Штиндль
Ларс
23
Хофманн
Йонас
Штуттгарт
3-4-3
Боруссия М
4-3-3

Ход матча

35'
0:1
Штиндль Ларс
37'
 
Закария Денис
45'
 
Штиндль Ларс
57'
Калайджич Саша
Климович Матео
 
58'
Гонсалес Николас
(Соса Борна)
1:1
61'
 
Плеа Алассан
Эмболо Брель
61'
1:2
Закария Денис
(Штиндль Ларс)
71'
Гонсалес Николас
 
72'
 
Вольф Ханнес
Штиндль Ларс
72'
 
Херрманн Патрик
Крамер Кристоф
74'
 
Хофманн Йонас
74'
Клемент Филипп
Кастро Гонсало
 
81'
Вамангитука Силла
 
82'
Кулибали Тангуй
Гонсалес Николас
 
82'
Дидави Даниэль
Штенцель Паскаль
 
89'
 
Бенеш Ласло
Закария Денис
90'
Вамангитука Силла
2:2

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 20
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Штуттгарт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вамангитука Силла 9 (3) 0.56
2. Гонсалес Николас 6 (3) 0.38
3. Калайджич Саша 5 0.31
4. Кастро Гонсало 3 0.19
5. Дидави Даниэль 2 0.13
6. Кемпф Марк-Оливер 2 0.13
7. Кулибали Тангуй 2 0.13
8. Мангаля Орель 1 0.06
9. Климович Матео 1 0.06
10. Фёрстер Филипп 1 0.06
11. Соса Борна 0 0
12. Клемент Филипп 0 0
13. Эндо Ватару 0 0
14. Антон Вальдемар 0 0
Боруссия М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Штиндль Ларс 9 (5) 0.56
2. Хофманн Йонас 4 (2) 0.25
3. Нойхаус Флориан 3 0.19
4. Эмболо Брель 3 0.19
5. Плеа Алассан 2 0.13
6. Тюрам Маркус 2 0.13
7. Вольф Ханнес 2 0.13
8. Гинтер Маттиас 1 0.06
9. Вендт Оскар 1 0.06
10. Лайнер Штефан 1 0.06
11. Лазаро Валентино 1 0.06
12. Закария Денис 1 0.06
13. Херрманн Патрик 0 0

Карточки

Штуттгарт
# Игрок      
1. Кастро Гонсало 5 0
2. Гонсалес Николас 5 0
3. Вамангитука Силла 5 0
4. Штенцель Паскаль 2 1
5. Эндо Ватару 3 0
6. Мангаля Орель 3 0
7. Мавропанос Константинос 3 0
8. Дидави Даниэль 2 0
9. Кемпф Марк-Оливер 2 0
10. Антон Вальдемар 2 0
11. Соса Борна 1 0
12. Каразор Атакан 1 0
13. Калайджич Саша 1 0
14. Климович Матео 1 0
15. Массимо Роберто 1 0
Боруссия М
# Игрок      
1. Нойхаус Флориан 6 0
2. Тюрам Маркус 3 1
3. Штиндль Ларс 3 0
4. Эмболо Брель 3 0
5. Бенсебаини Рами 3 0
6. Вендт Оскар 2 0
7. Херрманн Патрик 2 0
8. Лайнер Штефан 2 0
9. Гинтер Маттиас 2 0
10. Лазаро Валентино 2 0
11. Закария Денис 2 0
12. Плеа Алассан 1 0
13. Хофманн Йонас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Штуттгарт 9.38% (3) 18.75% (6) 9.38% (3) 12.5% (4) 15.63% (5) 34.38% (11)
 Боруссия М 16.67% (5) 13.33% (4) 16.67% (5) 23.33% (7) 6.67% (2) 23.33% (7)

Предыдущие игры

Штуттгарт Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Аугсбург 1:4 Штуттгарт Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг Штуттгарт 1:0 Фрайбург Вольфсбург 1:0 Штуттгарт
Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Боруссия Д 1:5 Штуттгарт Вердер 1:2 Штуттгарт Штуттгарт 1:3 Бавария Хоффенхайм 3:3 Штуттгарт Штуттгарт 1:0 Хайденхайм Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр Шальке 04 1:1 Штуттгарт Штуттгарт 1:1 Кёльн Герта 0:2 Штуттгарт Фрайбург 0:3 Штуттгарт Штуттгарт 1:1 Байер Л Майнц 1:4 Штуттгарт Штуттгарт 2:3 Фрайбург Ганза 0:1 Штуттгарт Штуттгарт 4:2 Страсбург
Боруссия М Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Боруссия М 3:2 Бавария Арминия 0:1 Боруссия М Эльверсберг 0:5 Боруссия М Боруссия М 1:2 Хоффенхайм
Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Герта Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Фрайбург 2:2 Боруссия М Боруссия М 2:3 Интер Милан Боруссия М 4:1 Шальке 04 Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Боруссия М 1:1 Аугсбург Байер Л 4:3 Боруссия М Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Майнц 2:3 Боруссия М Интер Милан 2:2 Боруссия М Боруссия М 1:1 Вольфсбург Боруссия М 4:0 Фортуна

Последние игры между собой

Штуттгарт: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Боруссия М: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Штуттгарт 1:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:0 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 1:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:0 Штуттгарт Бундеслига
Боруссия М 2:0 Штуттгарт Кубок Боруссия М 4:0 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 1:3 Боруссия М Бундеслига Штуттгарт 0:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:1 Штуттгарт Бундеслига Боруссия М 1:1 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 0:2 Боруссия М Бундеслига Штуттгарт 2:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:2 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 0:3 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:1 Штуттгарт Бундеслига Боруссия М 2:3 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 7:0 Боруссия М Бундеслига Штуттгарт 2:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:0 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 2:0 Боруссия М Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 10 3 2 46 - 24 33
2. РБ Лейпциг Заявка 16 9 5 2 28 - 14 32
3. Боруссия Д Заявка 16 9 2 5 32 - 20 29
4. Байер Л Заявка 16 8 5 3 30 - 16 29
5. Унион Берлин Заявка 16 7 7 2 32 - 20 28
6. Вольфсбург Заявка 16 6 8 2 24 - 19 26
7. Боруссия М Заявка 16 6 7 3 30 - 26 25
8. Фрайбург Заявка 15 6 5 4 28 - 24 23
9. Айнтрахт Фр Заявка 15 5 8 2 25 - 23 23
10. Штуттгарт Заявка 16 5 7 4 32 - 24 22
11. Аугсбург Заявка 16 5 4 7 17 - 25 19
12. Вердер Заявка 16 4 6 6 19 - 24 18
13. Герта Заявка 16 4 5 7 23 - 25 17
14. Хоффенхайм Заявка 16 4 4 8 22 - 30 16
15. Арминия Заявка 16 4 2 10 10 - 24 14
16. Кёльн Заявка 16 2 6 8 13 - 27 12
17. Шальке 04 Заявка 15 1 4 10 12 - 39 7
18. Майнц Заявка 16 1 4 11 15 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 8 6 1 1 17 - 6 19
2. Вольфсбург Заявка 8 5 3 0 14 - 8 18
3. Бавария Заявка 7 5 2 0 28 - 10 17
4. Унион Берлин Заявка 9 4 4 1 20 - 11 16
5. Боруссия Д Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
6. Боруссия М Заявка 8 3 4 1 13 - 9 13
7. Байер Л Заявка 7 3 3 1 14 - 9 12
8. Фрайбург Заявка 8 3 3 2 18 - 12 12
9. Айнтрахт Фр Заявка 7 2 5 0 11 - 9 11
10. Арминия Заявка 8 3 0 5 6 - 11 9
11. Герта Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
12. Хоффенхайм Заявка 8 2 2 4 12 - 13 8
13. Вердер Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
14. Аугсбург Заявка 8 2 2 4 9 - 15 8
15. Шальке 04 Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
16. Штуттгарт Заявка 8 0 5 3 11 - 15 5
17. Кёльн Заявка 9 0 3 6 8 - 18 3
18. Майнц Заявка 8 0 2 6 6 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штуттгарт Заявка 8 5 2 1 21 - 9 17
2. Байер Л Заявка 9 5 2 2 16 - 7 17
3. Боруссия Д Заявка 8 5 1 2 15 - 9 16
4. Бавария Заявка 8 5 1 2 18 - 14 16
5. РБ Лейпциг Заявка 8 3 4 1 11 - 8 13
6. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
7. Боруссия М Заявка 8 3 3 2 17 - 17 12
8. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 3 2 14 - 14 12
9. Фрайбург Заявка 7 3 2 2 10 - 12 11
10. Аугсбург Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
11. Вердер Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
12. Кёльн Заявка 7 2 3 2 5 - 9 9
13. Герта Заявка 9 2 3 4 13 - 13 9
14. Хоффенхайм Заявка 8 2 2 4 10 - 17 8
15. Вольфсбург Заявка 8 1 5 2 10 - 11 8
16. Арминия Заявка 8 1 2 5 4 - 13 5
17. Майнц Заявка 8 1 2 5 9 - 19 5
18. Шальке 04 Заявка 7 0 2 5 5 - 26 2
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Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 146
Штуттгарт 10.3% (15)
X 29.5% (43)
Боруссия М 60.3% (88)
Все прогнозы
2.11 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.88 3.80 2.56
Бонус: 5 000 ₽ 41.00 9.00 1.09
  16.83 4.64 1.30

Самый высокий коэффициент на матч «Штуттгарт» – «Боруссия М» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Штуттгарт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боруссия М» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Штуттгарт» – «Боруссия М», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
4.95 1.13 4.15 1.20 2.49 1.51 1.99 1.82 1.79 2.25 1.41 2.91 1.28 3.54 1.10 5.95 1.07 6.50 1.00 10.00
8.32 1.04 7.12 1.06 5.55 1.33 4.05 1.24 2.08 1.72 2.14 1.71 1.58 2.35 1.80 1.96 3.00 1.38 1.97 1.82 1.44 2.75 1.14 5.55 1.06 7.16 1.03 10.50 1.02 11.00
2.95 1.43 2.55 1.55 3.65 1.30 2.42 1.60 1.97 1.91 1.70 2.22 1.44 2.90 1.42 3.00 2.41 1.61 1.98 1.91 1.51 2.66 1.25 4.28 1.11 7.97
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.52 1.30 2.48 1.54 1.67 2.21 1.29 3.60 1.18 4.95
2.08 1.72 1.38 3.00 1.20 4.44 1.24 3.64 1.16 4.61
1.65 2.33 1.39 3.13 1.98 1.91 1.60 2.43 1.43 2.95 1.46 2.91
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.60 1.15 4.20 1.23 2.09 1.74 1.56 2.43 1.37 3.10
4.76 1.15 3.53 1.25 2.00 1.80 1.62 2.39 1.37 3.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.60 2.33
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
2.65 1.53
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Прогнозы на матч Штуттгарт 2:2 Боруссия М

Исход игры
Штуттгарт
10.3% (15)
Ничья
29.5% (43)
Боруссия М
60.3% (88)
Тотал 2.5
Больше
72.22% (104)
Меньше
27.78% (40)
Обе команды забьют
Да
92.36% (133)
Нет
7.64% (11)
Популярный счёт
1:2 Боруссия М
46.6% (68)
1:1 Ничья
19.9% (29)
2:2 Ничья
8.9% (13)
2:1 Штуттгарт
8.2% (12)
0:1 Боруссия М
4.8% (7)
1:3 Боруссия М
2.7% (4)
2:3 Боруссия М
2.1% (3)
0:2 Боруссия М
1.4% (2)
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