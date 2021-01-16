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Боруссия Д
 
Позже

Стадион:
Майнц
1
Бюрки
Роман
24
Мёнье
Тома
5
Загаду
Дан-Аксель
15
Хуммельс
Матс
13
Геррейро
Рафаэль
23
Джан
Эмре
22
Беллингхем
Джуд
7
Санчо
Джедон
11
Ройс
Марко
19
Брандт
Юлиан
9
Холанн
Эрлинг
27
Центнер
Робин
23
Мвене
Филипп
16
Бель
Штефан
42
Хак
Александер
19
Ньякат
Мусса
6
Латца
Данни
35
Баррейро
Леандро
8
Озтунали
Левин
7
Кайсон
Робин
5
Бутьюс
Жан-Поль
29
Буркардт
Джонатан
Боруссия Д
4-2-3-1
Майнц
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холанн Эрлинг 12 (1) 0.8
2. Джованни Рейна 3 0.2
3. Ройс Марко 3 0.2
4. Хуммельс Матс 3 0.2
5. Геррейро Рафаэль 2 0.13
6. Санчо Джедон 2 0.13
7. Аканджи Мануэль 2 0.13
8. Джан Эмре 1 0.07
9. Азар Торган 1 0.07
10. Пасслак Феликс 1 0.07
11. Мукоко Юссуфа 1 0.07
12. Беллингхем Джуд 0 0
13. Мёнье Тома 0 0
14. Брандт Юлиан 0 0
Майнц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Матета Жан-Филипп 7 (1) 0.47
2. Кайсон Робин 2 0.13
3. Брозински Даниэль 1 (1) 0.07
4. Штёгер Кевин 1 0.07
5. Хак Александер 1 0.07
6. Онисиво Карим 1 0.07
7. Буркардт Джонатан 1 0.07
8. Бутьюс Жан-Поль 0 0
9. Озтунали Левин 0 0
10. Латца Данни 0 0
11. Баррейро Леандро 0 0

Карточки

Боруссия Д
# Игрок      
1. Витсель Аксель 4 0
2. Делани Томас 4 0
3. Джан Эмре 4 0
4. Хуммельс Матс 2 0
5. Аканджи Мануэль 2 0
6. Холанн Эрлинг 2 0
7. Ройс Марко 1 0
8. Мёнье Тома 1 0
9. Геррейро Рафаэль 1 0
10. Морей Матеу 1 0
11. Джованни Рейна 1 0
Майнц
# Игрок      
1. Ньякат Мусса 7 1
2. Латца Данни 6 0
3. Юсте Йерри 3 0
4. Штёгер Кевин 2 0
5. Бутьюс Жан-Поль 2 0
6. Матета Жан-Филипп 2 0
7. Чжи Дон-Вонь 1 0
8. Кайсон Робин 1 0
9. Фернандес Эдимилсон 1 0
10. Онисиво Карим 1 0
11. Центнер Робин 1 0
12. Малонг Кунде 1 0
13. Баррейро Леандро 1 0
14. Килиан Лука 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия Д 3.23% (1) 0 12.9% (4) 29.03% (9) 25.81% (8) 29.03% (9)
 Майнц 21.43% (3) 7.14% (1) 50% (7) 7.14% (1) 7.14% (1) 7.14% (1)

Предыдущие игры

Боруссия Д Последние 20 матчей: +13 =2 -5
РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Айнтрахт Бр 0:2 Боруссия Д Унион Берлин 2:1 Боруссия Д
Вердер 1:2 Боруссия Д Боруссия Д 1:5 Штуттгарт Зенит 1:2 Боруссия Д Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Лацио Боруссия Д 1:2 Кёльн Боруссия Д 3:0 Брюгге Герта 2:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:3 Бавария Брюгге 0:3 Боруссия Д Арминия 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Зенит Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Лацио 3:1 Боруссия Д Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 4:0 Фрайбург
Майнц Последние 20 матчей: +2 =3 -15
Майнц 0:2 Айнтрахт Фр Бавария 5:2 Майнц Майнц 2:2 Бохум Майнц 0:1 Вердер
Герта 0:0 Майнц Майнц 0:1 Кёльн Арминия 2:1 Майнц Майнц 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 1:3 Майнц Майнц 2:2 Шальке 04 Аугсбург 3:1 Майнц Майнц 2:3 Боруссия М Майнц 0:1 Байер Л Майнц 2:4 Карлсруэ Унион Берлин 4:0 Майнц Майнц 1:4 Штуттгарт РБ Лейпциг 3:1 Майнц Хафельзе 1:5 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц

Последние игры между собой

Боруссия Д: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Майнц: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Боруссия Д 0:2 Майнц Бундеслига Боруссия Д 0:2 Майнц Товарищеские матчи Майнц 0:4 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:1 Майнц Бундеслига
Майнц 1:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:2 Майнц Бундеслига Майнц 0:2 Боруссия Д Бундеслига Майнц 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:1 Майнц Бундеслига Боруссия Д 2:0 Майнц Бундеслига Майнц 0:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:2 Майнц Бундеслига Майнц 2:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:2 Майнц Бундеслига Майнц 1:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:0 Майнц Бундеслига Майнц 1:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:1 Майнц Бундеслига Майнц 1:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:1 Майнц Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 10 3 2 46 - 24 33
2. РБ Лейпциг Заявка 15 9 4 2 26 - 12 31
3. Байер Л Заявка 16 8 5 3 30 - 16 29
4. Боруссия Д Заявка 15 9 1 5 31 - 19 28
5. Унион Берлин Заявка 16 7 7 2 32 - 20 28
6. Вольфсбург Заявка 15 6 7 2 22 - 17 25
7. Боруссия М Заявка 15 6 6 3 28 - 24 24
8. Фрайбург Заявка 15 6 5 4 28 - 24 23
9. Айнтрахт Фр Заявка 15 5 8 2 25 - 23 23
10. Штуттгарт Заявка 15 5 6 4 30 - 22 21
11. Аугсбург Заявка 15 5 4 6 17 - 23 19
12. Герта Заявка 15 4 4 7 23 - 25 16
13. Хоффенхайм Заявка 15 4 3 8 22 - 30 15
14. Вердер Заявка 15 3 6 6 17 - 24 15
15. Арминия Заявка 15 4 1 10 10 - 24 13
16. Кёльн Заявка 15 2 5 8 13 - 27 11
17. Шальке 04 Заявка 15 1 4 10 12 - 39 7
18. Майнц Заявка 15 1 3 11 14 - 33 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 8 6 1 1 17 - 6 19
2. Бавария Заявка 7 5 2 0 28 - 10 17
3. Вольфсбург Заявка 7 5 2 0 12 - 6 17
4. Унион Берлин Заявка 9 4 4 1 20 - 11 16
5. Боруссия М Заявка 8 3 4 1 13 - 9 13
6. Боруссия Д Заявка 7 4 0 3 16 - 10 12
7. Байер Л Заявка 7 3 3 1 14 - 9 12
8. Фрайбург Заявка 8 3 3 2 18 - 12 12
9. Айнтрахт Фр Заявка 7 2 5 0 11 - 9 11
10. Арминия Заявка 8 3 0 5 6 - 11 9
11. Герта Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
12. Аугсбург Заявка 8 2 2 4 9 - 15 8
13. Хоффенхайм Заявка 7 2 1 4 12 - 13 7
14. Вердер Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
15. Шальке 04 Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
16. Штуттгарт Заявка 7 0 4 3 9 - 13 4
17. Майнц Заявка 8 0 2 6 6 - 15 2
18. Кёльн Заявка 8 0 2 6 8 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штуттгарт Заявка 8 5 2 1 21 - 9 17
2. Байер Л Заявка 9 5 2 2 16 - 7 17
3. Боруссия Д Заявка 8 5 1 2 15 - 9 16
4. Бавария Заявка 8 5 1 2 18 - 14 16
5. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
6. РБ Лейпциг Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
7. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 3 2 14 - 14 12
8. Боруссия М Заявка 7 3 2 2 15 - 15 11
9. Аугсбург Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
10. Фрайбург Заявка 7 3 2 2 10 - 12 11
11. Вердер Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
12. Кёльн Заявка 7 2 3 2 5 - 9 9
13. Герта Заявка 8 2 2 4 13 - 13 8
14. Хоффенхайм Заявка 8 2 2 4 10 - 17 8
15. Вольфсбург Заявка 8 1 5 2 10 - 11 8
16. Арминия Заявка 7 1 1 5 4 - 13 4
17. Майнц Заявка 7 1 1 5 8 - 18 4
18. Шальке 04 Заявка 7 0 2 5 5 - 26 2
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  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые зрители, любители футбола!
    Добро пожаловать в Германию, где нам предстоит посмотреть довольно интересный матч между дортмундской "Боруссией" и "Майнцем". С вами сегодня Андрей Сергеев. Добро пожаловать!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Майнц от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 января 2021, осталось 9 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 147
Боруссия Д 99.3% (146)
X 0.7% (1)
Майнц 0% (0)
Все прогнозы
2.01 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боруссия Д
Ничья
Майнц
1.22
7.38
14.50
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.20 7.00 13.50
Бонус: 10 000 ₽ 1.20 7.20 13.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.22 7.20 13.75
Бонус: 5 000 ₽ 1.19 6.90 14.50
  1.21 7.38 14.38

Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия Д» – «Майнц» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия Д» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Майнц» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия Д» – «Майнц», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
7.00 1.10 3.20 1.36 2.55 1.51 1.91 1.90 1.56 2.44 1.40 3.00 1.17 5.20
6.90 1.06 6.20 1.09 3.32 1.31 2.72 1.46 2.03 1.87 1.62 2.30 1.43 2.74 1.21 4.05 1.15 4.55 1.05 7.40
14.50 0.00 7.10 1.08 6.20 1.10 3.40 1.32 2.75 1.45 2.10 1.79 2.04 1.83 1.85 2.01 1.66 2.31 1.45 2.75 1.23 4.10 1.18 4.50 1.07 7.30 1.06 7.90 1.01 13.00
8.11 1.10 3.56 1.32 2.86 1.46 2.33 1.65 2.05 1.85 1.82 2.06 1.60 2.44 1.40 3.07 1.16 5.77
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
4.30 1.20 1.80 1.94 1.23 3.90
4.90 1.18 3.45 1.31 1.91 1.89 1.43 2.83 1.27 3.76
3.25 1.35 1.87 1.93 1.40 2.95
3.52 1.33 2.36 1.64 1.93 1.95 1.66 2.31 1.40 3.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
6.20 1.10 2.39 1.54 1.77 1.98 1.44 2.65
5.90 1.13 5.25 1.16 2.45 1.55 1.83 1.98 1.48 2.65 1.21 4.40
2.50 1.49 1.87 1.87 1.50 2.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.84 1.90
1.72 2.03
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
4.40 1.19
Букмекер Да Нет
3.10 1.34
2.80 1.40
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Прогнозы на матч Боруссия Д - Майнц

Исход игры
Боруссия Д
99.3% (146)
Ничья
0.7% (1)
Майнц
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
58.62% (85)
Меньше
41.38% (60)
Обе команды забьют
Да
39.31% (57)
Нет
60.69% (88)
Популярный счёт
2:0 Боруссия Д
36.7% (54)
3:1 Боруссия Д
24.5% (36)
3:0 Боруссия Д
17.7% (26)
2:1 Боруссия Д
10.2% (15)
4:1 Боруссия Д
3.4% (5)
1:0 Боруссия Д
3.4% (5)
4:0 Боруссия Д
2% (3)
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