Боруссия Д
Позже
Стадион: Сигнал Идуна Парк
Майнц
24
Мёнье
Тома
23
Джан
Эмре
11
Ройс
Марко
19
Брандт
Юлиан
23
Мвене
Филипп
16
Бель
Штефан
19
Ньякат
Мусса
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Мёнье ТомаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Джан ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ройс МаркоПолузащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Хитц MapвинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Шульц НикоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Edin Terzic
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Мвене ФилиппЗащитник
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Дамен ФиннВратарь
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Тауэр НикласПолузащитник
-
17 Штёгер КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Сцалай АдамНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Bo Svensson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Холанн Эрлинг
|12 (1)
|0.8
|2.
|Джованни Рейна
|3
|0.2
|3.
|Ройс Марко
|3
|0.2
|4.
|Хуммельс Матс
|3
|0.2
|5.
|Геррейро Рафаэль
|2
|0.13
|6.
|Санчо Джедон
|2
|0.13
|7.
|Аканджи Мануэль
|2
|0.13
|8.
|Джан Эмре
|1
|0.07
|9.
|Азар Торган
|1
|0.07
|10.
|Пасслак Феликс
|1
|0.07
|11.
|Мукоко Юссуфа
|1
|0.07
|12.
|Беллингхем Джуд
|0
|0
|13.
|Мёнье Тома
|0
|0
|14.
|Брандт Юлиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Матета Жан-Филипп
|7 (1)
|0.47
|2.
|Кайсон Робин
|2
|0.13
|3.
|Брозински Даниэль
|1 (1)
|0.07
|4.
|Штёгер Кевин
|1
|0.07
|5.
|Хак Александер
|1
|0.07
|6.
|Онисиво Карим
|1
|0.07
|7.
|Буркардт Джонатан
|1
|0.07
|8.
|Бутьюс Жан-Поль
|0
|0
|9.
|Озтунали Левин
|0
|0
|10.
|Латца Данни
|0
|0
|11.
|Баррейро Леандро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Витсель Аксель
|4
|0
|2.
|Делани Томас
|4
|0
|3.
|Джан Эмре
|4
|0
|4.
|Хуммельс Матс
|2
|0
|5.
|Аканджи Мануэль
|2
|0
|6.
|Холанн Эрлинг
|2
|0
|7.
|Ройс Марко
|1
|0
|8.
|Мёнье Тома
|1
|0
|9.
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|10.
|Морей Матеу
|1
|0
|11.
|Джованни Рейна
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ньякат Мусса
|7
|1
|2.
|Латца Данни
|6
|0
|3.
|Юсте Йерри
|3
|0
|4.
|Штёгер Кевин
|2
|0
|5.
|Бутьюс Жан-Поль
|2
|0
|6.
|Матета Жан-Филипп
|2
|0
|7.
|Чжи Дон-Вонь
|1
|0
|8.
|Кайсон Робин
|1
|0
|9.
|Фернандес Эдимилсон
|1
|0
|10.
|Онисиво Карим
|1
|0
|11.
|Центнер Робин
|1
|0
|12.
|Малонг Кунде
|1
|0
|13.
|Баррейро Леандро
|1
|0
|14.
|Килиан Лука
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боруссия Д
|3.23% (1)
|0
|12.9% (4)
|29.03% (9)
|25.81% (8)
|29.03% (9)
|Майнц
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|50% (7)
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|7.14% (1)
Предыдущие игры
Боруссия Д Последние 20 матчей: +13 =2 -5РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Айнтрахт Бр 0:2 Боруссия Д Унион Берлин 2:1 Боруссия Д
Вердер 1:2 Боруссия Д Боруссия Д 1:5 Штуттгарт Зенит 1:2 Боруссия Д Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Лацио Боруссия Д 1:2 Кёльн Боруссия Д 3:0 Брюгге Герта 2:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:3 Бавария Брюгге 0:3 Боруссия Д Арминия 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Зенит Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Лацио 3:1 Боруссия Д Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 4:0 Фрайбург
Майнц Последние 20 матчей: +2 =3 -15Майнц 0:2 Айнтрахт Фр Бавария 5:2 Майнц Майнц 2:2 Бохум Майнц 0:1 Вердер
Герта 0:0 Майнц Майнц 0:1 Кёльн Арминия 2:1 Майнц Майнц 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 1:3 Майнц Майнц 2:2 Шальке 04 Аугсбург 3:1 Майнц Майнц 2:3 Боруссия М Майнц 0:1 Байер Л Майнц 2:4 Карлсруэ Унион Берлин 4:0 Майнц Майнц 1:4 Штуттгарт РБ Лейпциг 3:1 Майнц Хафельзе 1:5 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц
Последние игры между собой
Боруссия Д: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Майнц: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Майнц 1:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:2 Майнц Бундеслига Майнц 0:2 Боруссия Д Бундеслига Майнц 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:1 Майнц Бундеслига Боруссия Д 2:0 Майнц Бундеслига Майнц 0:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:2 Майнц Бундеслига Майнц 2:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:2 Майнц Бундеслига Майнц 1:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:0 Майнц Бундеслига Майнц 1:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:1 Майнц Бундеслига Майнц 1:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:1 Майнц Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|46 - 24
|33
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|26 - 12
|31
|3.
|Байер Л
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|30 - 16
|29
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|31 - 19
|28
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|32 - 20
|28
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|22 - 17
|25
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|28 - 24
|24
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|28 - 24
|23
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|25 - 23
|23
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|30 - 22
|21
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 23
|19
|12.
|Герта
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|23 - 25
|16
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|22 - 30
|15
|14.
|Вердер
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|17 - 24
|15
|15.
|Арминия
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|10 - 24
|13
|16.
|Кёльн
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 27
|11
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|12 - 39
|7
|18.
|Майнц
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|14 - 33
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 6
|19
|2.
|Бавария
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|28 - 10
|17
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 6
|17
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|20 - 11
|16
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 9
|13
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|16 - 10
|12
|7.
|Байер Л
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 9
|12
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|18 - 12
|12
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|11 - 9
|11
|10.
|Арминия
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 11
|9
|11.
|Герта
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 13
|7
|14.
|Вердер
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|15.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 13
|4
|17.
|Майнц
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 15
|2
|18.
|Кёльн
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|8 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 9
|17
|2.
|Байер Л
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 9
|16
|4.
|Бавария
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 14
|16
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 14
|12
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|15 - 15
|11
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 12
|11
|11.
|Вердер
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|12.
|Кёльн
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 9
|9
|13.
|Герта
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 13
|8
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 17
|8
|15.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|10 - 11
|8
|16.
|Арминия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|17.
|Майнц
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 18
|4
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 26
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия Д» – «Майнц» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия Д» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Майнц» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия Д» – «Майнц», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Боруссия Д - Майнц
Исход игры
Боруссия Д
99.3% (146)
Ничья
0.7% (1)
Майнц
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
58.62% (85)
Меньше
41.38% (60)
Обе команды забьют
Да
39.31% (57)
Нет
60.69% (88)
Популярный счёт
2:0 Боруссия Д
36.7% (54)
3:1 Боруссия Д
24.5% (36)
3:0 Боруссия Д
17.7% (26)
2:1 Боруссия Д
10.2% (15)
4:1 Боруссия Д
3.4% (5)
1:0 Боруссия Д
3.4% (5)
4:0 Боруссия Д
2% (3)
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