Фулхэм
0:0
Первый тайм: 6'
Стадион: Крэйвен Коттедж
Челси
34
Эйна
Ола
14
Рид
Бобби
21
Рид
Харрисон
16
Менди
Эдуар
21
Чилуэлл
Бен
19
Маунт
Мэйсон
22
Зиеш
Хаким
18
Жиру
Оливье
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Эйна ОлаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
-
21 Рид ХаррисонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Родак МарекВратарь
- Защитник
-
13 Рим ТимЗащитник
- Защитник
-
25 Онома ДжошуаПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Брайан ДжоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Паркер Скотт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Чилуэлл БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
-
22 Зиеш ХакимНападающий
-
18 Жиру ОливьеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Зума КуртЗащитник
- Защитник
-
29 Хаверц КайПолузащитник
-
23 Гилмор БиллиПолузащитник
- Нападающий
-
11 Вернер ТимоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
13 Владение мячом, % 87
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рид Бобби
|4
|0.24
|2.
|Лукмен Адемола
|2
|0.12
|3.
|Митрович Александр
|2 (1)
|0.12
|4.
|Кавалейру Иван
|2 (1)
|0.12
|5.
|Кэрни Том
|1
|0.06
|6.
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0.06
|7.
|Эйна Ола
|1
|0.06
|8.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|0
|0
|9.
|Тете Кенни
|0
|0
|10.
|Рид Харрисон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Абрахам Тэмми
|6
|0.33
|2.
|Вернер Тимо
|4
|0.22
|3.
|Зума Курт
|4
|0.22
|4.
|Жоржиньо II
|3 (3)
|0.17
|5.
|Жиру Оливье
|3
|0.17
|6.
|Чилуэлл Бен
|2
|0.11
|7.
|Хадсон-Одои Каллум
|2
|0.11
|8.
|Силва Тьяго
|2
|0.11
|9.
|Зиеш Хаким
|1
|0.06
|10.
|Маунт Мэйсон
|1
|0.06
|11.
|Хаверц Кай
|1
|0.06
|12.
|Джеймс Рис II
|1
|0.06
|13.
|Пулишич Кристиан
|1
|0.06
|14.
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|15.
|Ковачич Матео
|0
|0
|16.
|Канте Н'Голо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Андерсен Йоаким
|3
|1
|2.
|Рид Бобби
|4
|0
|3.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|3
|0
|4.
|Робинсон Энтони
|3
|0
|5.
|Камара Абубакар
|1
|1
|6.
|Кэрни Том
|2
|0
|7.
|Ле Маршан Максим
|2
|0
|8.
|Гектор Майкл
|2
|0
|9.
|Митрович Александр
|2
|0
|10.
|Рид Харрисон
|2
|0
|11.
|Лукмен Адемола
|2
|0
|12.
|Одои Денис
|1
|0
|13.
|Брайан Джо
|1
|0
|14.
|Кавалейру Иван
|1
|0
|15.
|Лемина Марио
|1
|0
|16.
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|17.
|Тете Кенни
|1
|0
|18.
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Канте Н'Голо
|5
|0
|2.
|Джеймс Рис II
|3
|0
|3.
|Кристенсен Андреас
|1
|1
|4.
|Аспиликуэта Сесар
|2
|0
|5.
|Силва Тьяго
|2
|0
|6.
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|7.
|Жиру Оливье
|1
|0
|8.
|Алонсо Маркос
|1
|0
|9.
|Ковачич Матео
|1
|0
|10.
|Зума Курт
|1
|0
|11.
|Зиеш Хаким
|1
|0
|12.
|Чилуэлл Бен
|1
|0
|13.
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|14.
|Хаверц Кай
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фулхэм
|7.69% (1)
|30.77% (4)
|15.38% (2)
|0
|30.77% (4)
|15.38% (2)
|Челси
|6.45% (2)
|16.13% (5)
|6.45% (2)
|16.13% (5)
|22.58% (7)
|32.26% (10)
Предыдущие игры
Фулхэм Последние 20 матчей: +5 =6 -9Тоттенхэм 1:1 Фулхэм КПР 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Ньюкасл 1:1 Фулхэм
Фулхэм 0:0 Брайтон Фулхэм 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Лестер 1:2 Фулхэм Фулхэм 2:3 Эвертон Вест Хэм 1:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Брентфорд 3:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Астон Вилла Фулхэм 2:0 Шеффилд Уэнсдей Лидс 4:3 Фулхэм Ипсвич 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:3 Арсенал
Челси Последние 20 матчей: +10 =6 -4Челси 4:0 Моркам Челси 1:3 Манчестер Сити Челси 1:1 Астон Вилла Арсенал 3:1 Челси
Челси 3:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:1 Челси Эвертон 1:0 Челси Челси 1:1 Краснодар Челси 3:1 Лидс Севилья 0:4 Челси Челси 0:0 Тоттенхэм Ренн 1:2 Челси Ньюкасл 0:2 Челси Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Челси 3:0 Ренн Бёрнли 0:3 Челси Краснодар 0:4 Челси Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Челси 0:0 Севилья Челси 3:3 Саутгемптон
Последние игры между собой
Фулхэм: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 11
Челси: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 0
Фулхэм 0:3 Челси Премьер-лига Челси 0:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:1 Челси Премьер-лига Челси 1:1 Фулхэм Премьер-лига Челси 0:0 Фулхэм Кубок Carling Фулхэм 0:0 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Фулхэм Премьер-лига Челси 2:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 0:2 Челси Премьер-лига Челси 3:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:2 Челси Премьер-лига Фулхэм 1:2 Челси Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|34 - 24
|36
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|37 - 21
|33
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|25 - 13
|32
|4.
|Лестер
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|31 - 21
|32
|5.
|Эвертон
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|28 - 21
|32
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|30 - 16
|30
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|26 - 19
|29
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|25 - 21
|29
|9.
|Челси
|0:0 Заявка
|18
|7
|6
|5
|32 - 21
|27
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|29 - 16
|26
|11.
|Арсенал
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|20 - 19
|24
|12.
|Лидс
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|30 - 34
|23
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 29
|23
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|21 - 29
|22
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 27
|19
|16.
|Брайтон
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|22 - 29
|17
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|9 - 22
|16
|18.
|Фулхэм
|0:0 Заявка
|17
|2
|7
|8
|14 - 24
|13
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|14 - 41
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|18
|1
|2
|15
|9 - 29
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 8
|22
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|3.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|4.
|Челси
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|19 - 11
|15
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|15
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 10
|15
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 13
|14
|8.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 15
|12
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|11.
|Лидс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|12.
|Арсенал
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 11
|10
|15.
|Лестер
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|17.
|Фулхэм
|0:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 24
|5
|19.
|Брайтон
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|10 - 15
|5
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|22 - 11
|22
|2.
|Лестер
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|20 - 9
|22
|3.
|Эвертон
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 9
|19
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 5
|16
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 7
|15
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 10
|13
|9.
|Арсенал
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 8
|13
|10.
|Лидс
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|17 - 20
|12
|11.
|Челси
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 10
|12
|12.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|14.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|16 - 13
|11
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 16
|10
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|17.
|Фулхэм
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|4 - 14
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|4 - 17
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Фулхэм» – «Челси» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фулхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Челси» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фулхэм» – «Челси», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Фулхэм 0:0 Челси
Исход игры
Фулхэм
2.2% (3)
Ничья
6.6% (9)
Челси
91.2% (124)
Тотал 2.5
Больше
61.48% (83)
Меньше
38.52% (52)
Обе команды забьют
Да
62.22% (84)
Нет
37.78% (51)
Популярный счёт
1:2 Челси
43.4% (59)
0:2 Челси
17.6% (24)
0:1 Челси
13.2% (18)
1:3 Челси
9.6% (13)
1:1 Ничья
5.1% (7)
0:3 Челси
4.4% (6)
2:3 Челси
2.2% (3)
2:1 Фулхэм
1.5% (2)
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