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  3. Англия
Фулхэм
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Челси
0' 6'
1
Ареола
Альфонс
34
Эйна
Ола
5
Андерсен
Йоаким
16
Адарабиойо
Олуватосин
2
Тете
Кенни
14
Рид
Бобби
21
Рид
Харрисон
29
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
33
Робинсон
Энтони
17
Кавалейру
Иван
19
Лукмен
Адемола
16
Менди
Эдуар
28
Аспиликуэта
Сесар
2
Рюдигер
Антонио
6
Силва
Тьяго
21
Чилуэлл
Бен
17
Ковачич
Матео
5
Жоржиньо
II
19
Маунт
Мэйсон
22
Зиеш
Хаким
18
Жиру
Оливье
10
Пулишич
Кристиан
Фулхэм
3-5-2
Челси
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 13 Владение мячом, % 87

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рид Бобби 4 0.24
2. Лукмен Адемола 2 0.12
3. Митрович Александр 2 (1) 0.12
4. Кавалейру Иван 2 (1) 0.12
5. Кэрни Том 1 0.06
6. Лофтус-Чик Рубен 1 0.06
7. Эйна Ола 1 0.06
8. Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
9. Тете Кенни 0 0
10. Рид Харрисон 0 0
Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абрахам Тэмми 6 0.33
2. Вернер Тимо 4 0.22
3. Зума Курт 4 0.22
4. Жоржиньо II 3 (3) 0.17
5. Жиру Оливье 3 0.17
6. Чилуэлл Бен 2 0.11
7. Хадсон-Одои Каллум 2 0.11
8. Силва Тьяго 2 0.11
9. Зиеш Хаким 1 0.06
10. Маунт Мэйсон 1 0.06
11. Хаверц Кай 1 0.06
12. Джеймс Рис II 1 0.06
13. Пулишич Кристиан 1 0.06
14. Аспиликуэта Сесар 0 0
15. Ковачич Матео 0 0
16. Канте Н'Голо 0 0

Карточки

Фулхэм
# Игрок      
1. Андерсен Йоаким 3 1
2. Рид Бобби 4 0
3. Замбо-Ангисса Андре-Франк 3 0
4. Робинсон Энтони 3 0
5. Камара Абубакар 1 1
6. Кэрни Том 2 0
7. Ле Маршан Максим 2 0
8. Гектор Майкл 2 0
9. Митрович Александр 2 0
10. Рид Харрисон 2 0
11. Лукмен Адемола 2 0
12. Одои Денис 1 0
13. Брайан Джо 1 0
14. Кавалейру Иван 1 0
15. Лемина Марио 1 0
16. Лофтус-Чик Рубен 1 0
17. Тете Кенни 1 0
18. Адарабиойо Олуватосин 1 0
Челси
# Игрок      
1. Канте Н'Голо 5 0
2. Джеймс Рис II 3 0
3. Кристенсен Андреас 1 1
4. Аспиликуэта Сесар 2 0
5. Силва Тьяго 2 0
6. Маунт Мэйсон 2 0
7. Жиру Оливье 1 0
8. Алонсо Маркос 1 0
9. Ковачич Матео 1 0
10. Зума Курт 1 0
11. Зиеш Хаким 1 0
12. Чилуэлл Бен 1 0
13. Пулишич Кристиан 1 0
14. Хаверц Кай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фулхэм 7.69% (1) 30.77% (4) 15.38% (2) 0 30.77% (4) 15.38% (2)
 Челси 6.45% (2) 16.13% (5) 6.45% (2) 16.13% (5) 22.58% (7) 32.26% (10)

Предыдущие игры

Фулхэм Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Тоттенхэм 1:1 Фулхэм КПР 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Ньюкасл 1:1 Фулхэм
Фулхэм 0:0 Брайтон Фулхэм 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Лестер 1:2 Фулхэм Фулхэм 2:3 Эвертон Вест Хэм 1:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Брентфорд 3:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Астон Вилла Фулхэм 2:0 Шеффилд Уэнсдей Лидс 4:3 Фулхэм Ипсвич 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:3 Арсенал
Челси Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Челси 4:0 Моркам Челси 1:3 Манчестер Сити Челси 1:1 Астон Вилла Арсенал 3:1 Челси
Челси 3:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:1 Челси Эвертон 1:0 Челси Челси 1:1 Краснодар Челси 3:1 Лидс Севилья 0:4 Челси Челси 0:0 Тоттенхэм Ренн 1:2 Челси Ньюкасл 0:2 Челси Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Челси 3:0 Ренн Бёрнли 0:3 Челси Краснодар 0:4 Челси Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Челси 0:0 Севилья Челси 3:3 Саутгемптон

Последние игры между собой

Фулхэм: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 11
Челси: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 0
Фулхэм 1:2 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:3 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Фулхэм Премьер-лига
Фулхэм 0:3 Челси Премьер-лига Челси 0:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:1 Челси Премьер-лига Челси 1:1 Фулхэм Премьер-лига Челси 0:0 Фулхэм Кубок Carling Фулхэм 0:0 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Фулхэм Премьер-лига Челси 2:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 0:2 Челси Премьер-лига Челси 3:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:2 Челси Премьер-лига Фулхэм 1:2 Челси Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 17 11 3 3 34 - 24 36
2. Ливерпуль Заявка 17 9 6 2 37 - 21 33
3. Манчестер Сити Заявка 16 9 5 2 25 - 13 32
4. Лестер Заявка 17 10 2 5 31 - 21 32
5. Эвертон Заявка 17 10 2 5 28 - 21 32
6. Тоттенхэм Заявка 17 8 6 3 30 - 16 30
7. Саутгемптон Заявка 17 8 5 4 26 - 19 29
8. Вест Хэм Заявка 18 8 5 5 25 - 21 29
9. Челси 0:0 Заявка 18 7 6 5 32 - 21 27
10. Астон Вилла Заявка 15 8 2 5 29 - 16 26
11. Арсенал Заявка 18 7 3 8 20 - 19 24
12. Лидс Заявка 18 7 2 9 30 - 34 23
13. Кристал Пэлас Заявка 18 6 5 7 22 - 29 23
14. Вулверхэмптон Заявка 19 6 4 9 21 - 29 22
15. Ньюкасл Заявка 17 5 4 8 18 - 27 19
16. Брайтон Заявка 19 3 8 8 22 - 29 17
17. Бёрнли Заявка 17 4 4 9 9 - 22 16
18. Фулхэм 0:0 Заявка 17 2 7 8 14 - 24 13
19. Вест Бромвич Заявка 18 2 5 11 14 - 41 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 18 1 2 15 9 - 29 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 8 7 1 0 21 - 8 22
2. Манчестер Сити Заявка 8 5 2 1 15 - 7 17
3. Саутгемптон Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
4. Челси 0:0 Заявка 9 4 3 2 19 - 11 15
5. Тоттенхэм Заявка 9 4 3 2 14 - 9 15
6. Вест Хэм Заявка 9 4 3 2 13 - 10 15
7. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 2 3 12 - 13 14
8. Эвертон Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
9. Кристал Пэлас Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
10. Вулверхэмптон Заявка 10 3 3 4 12 - 13 12
11. Лидс Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
12. Арсенал Заявка 9 3 2 4 9 - 11 11
13. Ньюкасл Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
14. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 15 - 11 10
15. Лестер Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
16. Бёрнли Заявка 8 3 1 4 5 - 8 10
17. Фулхэм 0:0 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
18. Вест Бромвич Заявка 9 1 2 6 5 - 24 5
19. Брайтон Заявка 9 0 5 4 10 - 15 5
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 1 1 7 5 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 8 7 1 0 22 - 11 22
2. Лестер Заявка 9 7 1 1 20 - 9 22
3. Эвертон Заявка 9 6 1 2 13 - 9 19
4. Астон Вилла Заявка 8 5 1 2 14 - 5 16
5. Тоттенхэм Заявка 8 4 3 1 16 - 7 15
6. Манчестер Сити Заявка 8 4 3 1 10 - 6 15
7. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
8. Саутгемптон Заявка 8 3 4 1 12 - 10 13
9. Арсенал Заявка 9 4 1 4 11 - 8 13
10. Лидс Заявка 9 4 0 5 17 - 20 12
11. Челси 0:0 Заявка 9 3 3 3 13 - 10 12
12. Брайтон Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
13. Кристал Пэлас Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
14. Ливерпуль Заявка 9 2 5 2 16 - 13 11
15. Вулверхэмптон Заявка 9 3 1 5 9 - 16 10
16. Ньюкасл Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
17. Фулхэм 0:0 Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
18. Вест Бромвич Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
19. Бёрнли Заявка 9 1 3 5 4 - 14 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 0 1 8 4 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 9'
    "Фулхэм" пробует закрепиться с мячом, но под прессингом "Челси" действует не очень уверенно, допуская потери.
  • 8'
    Игра несколько стабилизировалась в центре поля. Борьба пока достаточно равная, хотя есть ощущение, что "Челси" играет не на всю катушку.
  • Фол, нарушение
    7'
    Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Питера Бэнкса. Фиксирует он первое нарушение правил в матче. Фолит Бобби Рид 
  • 6'
    Старается "Фулхэм" наладить контроль мяча и все равно довольно быстро его теряет.
  • 5'
    Ощущение, что "Челси" физически хочет сломить "Фулхэм", мощью взять ворота. Но ведь у "дачников" ребята тоже не подарок.
  • Угловой
    4'
    Первый угловой зарабатывают игроки "Челси", последовал хороший навес в центр штрафной, но соперник отвёл угрозу от ворот.
  • 3'
    Очевидно, что жесткая игра - установка для "Фулхэма". Очень крепко они "прикладывают" в центре поля соперников, участвуя в прессинге.
  • 2'
    И сразу же игроки "Фулхэма" показывают серьезность настроя, заряжая по ногам соперникам в центре поля пару раз. Правда все это в рамках правил.
  • 1'
    "Фулхэм" проводит матч в комплекте формы бело-чёрного цвета, в синей футболисты гостей. 
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали подопечные Паркера.
  • Первый тайм
  • 6'
    Фулхэм пытается что-то создать.
  • 5'
    Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Фулхэм: 13%, Челси: 87%.
  • 5'
    Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Маунт Мэйсон нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Угловой
    4'
    Ковачич Матео из команды Челси подал угловой справа.
  • 4'
    Адарабиойо Олуватосин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 3'
    Челси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Челси контролирует мяч.
  • 2'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 2'
    Матч остановлен
  • 1'
    Челси контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Сегодня прохладно для игры в футбол.
  • 1'
    Фулхэм начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Craven Cottage. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.50 4.20 1.55
Бонус: 5 000 ₽ 6.05 4.30 1.59
  6.27 4.08 1.61

Самый высокий коэффициент на матч «Фулхэм» – «Челси» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фулхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Челси» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фулхэм» – «Челси», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
10.25 1.01 9.00 1.04 3.78 1.25 3.00 1.39 2.06 1.85 1.58 2.38 1.38 2.94 1.16 4.80 1.11 5.30 1.01 9.90
4.03 1.27 3.10 1.41 2.39 1.64 2.05 1.87 1.81 2.10 1.58 2.51 1.50 2.77 1.39 3.19 1.14 6.51
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.15 1.36 2.08 1.75 1.49 2.62 1.16 5.20 1.11 6.70
3.32 1.37 2.73 1.51 2.14 1.79 1.68 2.29 1.49 2.80 1.35 3.46
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.23 2.91 1.41 1.73 2.11 1.33 3.32 1.22 4.30
Где смотреть матч Фулхэм 0:0 Челси онлайн

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Прогнозы на матч Фулхэм 0:0 Челси

Исход игры
Фулхэм
2.2% (3)
Ничья
6.6% (9)
Челси
91.2% (124)
Тотал 2.5
Больше
61.48% (83)
Меньше
38.52% (52)
Обе команды забьют
Да
62.22% (84)
Нет
37.78% (51)
Популярный счёт
1:2 Челси
43.4% (59)
0:2 Челси
17.6% (24)
0:1 Челси
13.2% (18)
1:3 Челси
9.6% (13)
1:1 Ничья
5.1% (7)
0:3 Челси
4.4% (6)
2:3 Челси
2.2% (3)
2:1 Фулхэм
1.5% (2)
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