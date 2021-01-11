Фулхэм
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Стадион: Крэйвен Коттедж
Челси
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рид Бобби
|4
|0.25
|2.
|Лукмен Адемола
|2
|0.13
|3.
|Митрович Александр
|2 (1)
|0.13
|4.
|Кавалейру Иван
|2 (1)
|0.13
|5.
|Кэрни Том
|1
|0.06
|6.
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0.06
|7.
|Эйна Ола
|1
|0.06
|8.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|0
|0
|9.
|Тете Кенни
|0
|0
|10.
|Рид Харрисон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Абрахам Тэмми
|6
|0.35
|2.
|Вернер Тимо
|4
|0.24
|3.
|Зума Курт
|4
|0.24
|4.
|Жоржиньо II
|3 (3)
|0.18
|5.
|Жиру Оливье
|3
|0.18
|6.
|Чилуэлл Бен
|2
|0.12
|7.
|Хадсон-Одои Каллум
|2
|0.12
|8.
|Силва Тьяго
|2
|0.12
|9.
|Зиеш Хаким
|1
|0.06
|10.
|Маунт Мэйсон
|1
|0.06
|11.
|Хаверц Кай
|1
|0.06
|12.
|Джеймс Рис II
|1
|0.06
|13.
|Пулишич Кристиан
|1
|0.06
|14.
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|15.
|Ковачич Матео
|0
|0
|16.
|Канте Н'Голо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Андерсен Йоаким
|3
|1
|2.
|Рид Бобби
|4
|0
|3.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|3
|0
|4.
|Робинсон Энтони
|3
|0
|5.
|Камара Абубакар
|1
|1
|6.
|Кэрни Том
|2
|0
|7.
|Ле Маршан Максим
|2
|0
|8.
|Гектор Майкл
|2
|0
|9.
|Митрович Александр
|2
|0
|10.
|Рид Харрисон
|2
|0
|11.
|Лукмен Адемола
|2
|0
|12.
|Одои Денис
|1
|0
|13.
|Брайан Джо
|1
|0
|14.
|Кавалейру Иван
|1
|0
|15.
|Лемина Марио
|1
|0
|16.
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|17.
|Тете Кенни
|1
|0
|18.
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Канте Н'Голо
|5
|0
|2.
|Джеймс Рис II
|3
|0
|3.
|Кристенсен Андреас
|1
|1
|4.
|Аспиликуэта Сесар
|2
|0
|5.
|Силва Тьяго
|2
|0
|6.
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|7.
|Жиру Оливье
|1
|0
|8.
|Алонсо Маркос
|1
|0
|9.
|Ковачич Матео
|1
|0
|10.
|Зума Курт
|1
|0
|11.
|Зиеш Хаким
|1
|0
|12.
|Чилуэлл Бен
|1
|0
|13.
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|14.
|Хаверц Кай
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фулхэм
|7.69% (1)
|30.77% (4)
|15.38% (2)
|0
|30.77% (4)
|15.38% (2)
|Челси
|6.45% (2)
|16.13% (5)
|6.45% (2)
|16.13% (5)
|22.58% (7)
|32.26% (10)
Предыдущие игры
Фулхэм Последние 20 матчей: +5 =6 -9Тоттенхэм 1:1 Фулхэм КПР 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Ньюкасл 1:1 Фулхэм
Фулхэм 0:0 Брайтон Фулхэм 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Лестер 1:2 Фулхэм Фулхэм 2:3 Эвертон Вест Хэм 1:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Брентфорд 3:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Астон Вилла Фулхэм 2:0 Шеффилд Уэнсдей Лидс 4:3 Фулхэм Ипсвич 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:3 Арсенал
Челси Последние 20 матчей: +10 =6 -4Челси 4:0 Моркам Челси 1:3 Манчестер Сити Челси 1:1 Астон Вилла Арсенал 3:1 Челси
Челси 3:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:1 Челси Эвертон 1:0 Челси Челси 1:1 Краснодар Челси 3:1 Лидс Севилья 0:4 Челси Челси 0:0 Тоттенхэм Ренн 1:2 Челси Ньюкасл 0:2 Челси Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Челси 3:0 Ренн Бёрнли 0:3 Челси Краснодар 0:4 Челси Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Челси 0:0 Севилья Челси 3:3 Саутгемптон
Последние игры между собой
Фулхэм: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 11
Челси: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 0
Фулхэм 0:3 Челси Премьер-лига Челси 0:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:1 Челси Премьер-лига Челси 1:1 Фулхэм Премьер-лига Челси 0:0 Фулхэм Кубок Carling Фулхэм 0:0 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Фулхэм Премьер-лига Челси 2:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 0:2 Челси Премьер-лига Челси 3:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:2 Челси Премьер-лига Фулхэм 1:2 Челси Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|34 - 24
|36
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|37 - 21
|33
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|25 - 13
|32
|4.
|Лестер
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|31 - 21
|32
|5.
|Эвертон
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|28 - 21
|32
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|30 - 16
|30
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|26 - 19
|29
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|29 - 16
|26
|9.
|Челси
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|32 - 21
|26
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|24 - 21
|26
|11.
|Арсенал
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|20 - 19
|23
|12.
|Лидс
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|30 - 33
|23
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 29
|22
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|19 - 26
|22
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 27
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|9 - 21
|16
|17.
|Брайтон
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|21 - 29
|14
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|14 - 24
|12
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|11 - 39
|8
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|18
|1
|2
|15
|9 - 29
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 8
|22
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|3.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|4.
|Челси
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|19 - 11
|15
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|15
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 13
|14
|7.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 15
|12
|11.
|Лидс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 11
|10
|14.
|Лестер
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|15.
|Арсенал
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 24
|5
|19.
|Брайтон
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|10 - 15
|5
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|22 - 11
|22
|2.
|Лестер
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|20 - 9
|22
|3.
|Эвертон
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 9
|19
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 5
|16
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 7
|15
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 10
|13
|9.
|Арсенал
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 8
|13
|10.
|Лидс
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|17 - 20
|12
|11.
|Челси
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|12.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|16 - 13
|11
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 16
|10
|15.
|Брайтон
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 14
|9
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 13
|6
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|4 - 17
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Фулхэм» – «Челси» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фулхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Челси» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фулхэм» – «Челси», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Прогнозы на матч Фулхэм - Челси
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