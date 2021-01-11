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Фулхэм
 
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Челси

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рид Бобби 4 0.25
2. Лукмен Адемола 2 0.13
3. Митрович Александр 2 (1) 0.13
4. Кавалейру Иван 2 (1) 0.13
5. Кэрни Том 1 0.06
6. Лофтус-Чик Рубен 1 0.06
7. Эйна Ола 1 0.06
8. Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
9. Тете Кенни 0 0
10. Рид Харрисон 0 0
Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абрахам Тэмми 6 0.35
2. Вернер Тимо 4 0.24
3. Зума Курт 4 0.24
4. Жоржиньо II 3 (3) 0.18
5. Жиру Оливье 3 0.18
6. Чилуэлл Бен 2 0.12
7. Хадсон-Одои Каллум 2 0.12
8. Силва Тьяго 2 0.12
9. Зиеш Хаким 1 0.06
10. Маунт Мэйсон 1 0.06
11. Хаверц Кай 1 0.06
12. Джеймс Рис II 1 0.06
13. Пулишич Кристиан 1 0.06
14. Аспиликуэта Сесар 0 0
15. Ковачич Матео 0 0
16. Канте Н'Голо 0 0

Карточки

Фулхэм
# Игрок      
1. Андерсен Йоаким 3 1
2. Рид Бобби 4 0
3. Замбо-Ангисса Андре-Франк 3 0
4. Робинсон Энтони 3 0
5. Камара Абубакар 1 1
6. Кэрни Том 2 0
7. Ле Маршан Максим 2 0
8. Гектор Майкл 2 0
9. Митрович Александр 2 0
10. Рид Харрисон 2 0
11. Лукмен Адемола 2 0
12. Одои Денис 1 0
13. Брайан Джо 1 0
14. Кавалейру Иван 1 0
15. Лемина Марио 1 0
16. Лофтус-Чик Рубен 1 0
17. Тете Кенни 1 0
18. Адарабиойо Олуватосин 1 0
Челси
# Игрок      
1. Канте Н'Голо 5 0
2. Джеймс Рис II 3 0
3. Кристенсен Андреас 1 1
4. Аспиликуэта Сесар 2 0
5. Силва Тьяго 2 0
6. Маунт Мэйсон 2 0
7. Жиру Оливье 1 0
8. Алонсо Маркос 1 0
9. Ковачич Матео 1 0
10. Зума Курт 1 0
11. Зиеш Хаким 1 0
12. Чилуэлл Бен 1 0
13. Пулишич Кристиан 1 0
14. Хаверц Кай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фулхэм 7.69% (1) 30.77% (4) 15.38% (2) 0 30.77% (4) 15.38% (2)
 Челси 6.45% (2) 16.13% (5) 6.45% (2) 16.13% (5) 22.58% (7) 32.26% (10)

Предыдущие игры

Фулхэм Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Тоттенхэм 1:1 Фулхэм КПР 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Ньюкасл 1:1 Фулхэм
Фулхэм 0:0 Брайтон Фулхэм 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Лестер 1:2 Фулхэм Фулхэм 2:3 Эвертон Вест Хэм 1:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Брентфорд 3:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Астон Вилла Фулхэм 2:0 Шеффилд Уэнсдей Лидс 4:3 Фулхэм Ипсвич 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:3 Арсенал
Челси Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Челси 4:0 Моркам Челси 1:3 Манчестер Сити Челси 1:1 Астон Вилла Арсенал 3:1 Челси
Челси 3:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:1 Челси Эвертон 1:0 Челси Челси 1:1 Краснодар Челси 3:1 Лидс Севилья 0:4 Челси Челси 0:0 Тоттенхэм Ренн 1:2 Челси Ньюкасл 0:2 Челси Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Челси 3:0 Ренн Бёрнли 0:3 Челси Краснодар 0:4 Челси Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Челси 0:0 Севилья Челси 3:3 Саутгемптон

Последние игры между собой

Фулхэм: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 11
Челси: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 0
Фулхэм 1:2 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:3 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Фулхэм Премьер-лига
Фулхэм 0:3 Челси Премьер-лига Челси 0:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:1 Челси Премьер-лига Челси 1:1 Фулхэм Премьер-лига Челси 0:0 Фулхэм Кубок Carling Фулхэм 0:0 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Фулхэм Премьер-лига Челси 2:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 0:2 Челси Премьер-лига Челси 3:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:2 Челси Премьер-лига Фулхэм 1:2 Челси Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 17 11 3 3 34 - 24 36
2. Ливерпуль Заявка 17 9 6 2 37 - 21 33
3. Манчестер Сити Заявка 16 9 5 2 25 - 13 32
4. Лестер Заявка 17 10 2 5 31 - 21 32
5. Эвертон Заявка 17 10 2 5 28 - 21 32
6. Тоттенхэм Заявка 17 8 6 3 30 - 16 30
7. Саутгемптон Заявка 17 8 5 4 26 - 19 29
8. Астон Вилла Заявка 15 8 2 5 29 - 16 26
9. Челси Заявка 17 7 5 5 32 - 21 26
10. Вест Хэм Заявка 17 7 5 5 24 - 21 26
11. Арсенал Заявка 17 7 2 8 20 - 19 23
12. Лидс Заявка 17 7 2 8 30 - 33 23
13. Кристал Пэлас Заявка 17 6 4 7 22 - 29 22
14. Вулверхэмптон Заявка 18 6 4 8 19 - 26 22
15. Ньюкасл Заявка 17 5 4 8 18 - 27 19
16. Бёрнли Заявка 16 4 4 8 9 - 21 16
17. Брайтон Заявка 18 2 8 8 21 - 29 14
18. Фулхэм Заявка 16 2 6 8 14 - 24 12
19. Вест Бромвич Заявка 17 1 5 11 11 - 39 8
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 18 1 2 15 9 - 29 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 8 7 1 0 21 - 8 22
2. Манчестер Сити Заявка 8 5 2 1 15 - 7 17
3. Саутгемптон Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
4. Челси Заявка 9 4 3 2 19 - 11 15
5. Тоттенхэм Заявка 9 4 3 2 14 - 9 15
6. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 2 3 12 - 13 14
7. Эвертон Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
8. Вест Хэм Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
9. Вулверхэмптон Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
10. Кристал Пэлас Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
11. Лидс Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
12. Ньюкасл Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
13. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 15 - 11 10
14. Лестер Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
15. Арсенал Заявка 8 3 1 4 9 - 11 10
16. Бёрнли Заявка 8 3 1 4 5 - 8 10
17. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
18. Вест Бромвич Заявка 9 1 2 6 5 - 24 5
19. Брайтон Заявка 9 0 5 4 10 - 15 5
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 1 1 7 5 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 8 7 1 0 22 - 11 22
2. Лестер Заявка 9 7 1 1 20 - 9 22
3. Эвертон Заявка 9 6 1 2 13 - 9 19
4. Астон Вилла Заявка 8 5 1 2 14 - 5 16
5. Тоттенхэм Заявка 8 4 3 1 16 - 7 15
6. Манчестер Сити Заявка 8 4 3 1 10 - 6 15
7. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
8. Саутгемптон Заявка 8 3 4 1 12 - 10 13
9. Арсенал Заявка 9 4 1 4 11 - 8 13
10. Лидс Заявка 9 4 0 5 17 - 20 12
11. Челси Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
12. Ливерпуль Заявка 9 2 5 2 16 - 13 11
13. Кристал Пэлас Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
14. Вулверхэмптон Заявка 9 3 1 5 9 - 16 10
15. Брайтон Заявка 9 2 3 4 11 - 14 9
16. Ньюкасл Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
17. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
18. Бёрнли Заявка 8 1 3 4 4 - 13 6
19. Вест Бромвич Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 0 1 8 4 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фулхэм - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 января 2021, осталось 2 дня 5 часов 42 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Лучшие коэффициенты
    Фулхэм
    Ничья
    Челси
    7.26
    4.40
    1.51
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      7.26 4.40 1.51

    Самый высокий коэффициент на матч «Фулхэм» – «Челси» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фулхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Челси» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фулхэм» – «Челси», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4.5 4.5
    4.40 1.24 2.60 1.55 2.18 1.75 1.95 1.95 1.71 2.25 1.57 2.56 1.47 2.85 1.17 5.56
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75
    3.40 1.36 2.83 1.48 2.22 1.72 1.74 2.22 1.52 2.69 1.35 3.46
    Где смотреть матч Фулхэм - Челси онлайн

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