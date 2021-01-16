Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Антонио! А счёт открывают хозяева! Форнальс с левого фланга выполнил подачу в штрафную "Бёрнли", каким-то образом сразу два игрока гостей не пошли на мяч, в результате чего тот дошёл до Антонио, а нападающий "молотобойцев" не промахнулся с близкой дистанции.

Так бывает. Атакуешь первые десять минут, играешь активнее, а одна ошибка в обороне стоит тебе пропущенного гола.

Перехватывают инициативу хозяева. Оккупировали они сейчас штрафную площадь "Бёрнли", но до удара дело пока не доходит.

Из глубины поля пошла передача в направлении Антонио, который оказался в положении "вне игры". Не спорит с этим нападающий хозяев.

Барнс вступил в отбор на чужой половине поля, но переусердствовал форвард "Бёрнли", нарушив правила на сопернике.

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8' Неплохо! Браунхилл покатил мяч на Гудмундссона, который из-за пределов штрафной плотно пробил по воротам, не без труда справляется с этим выстрелом Фабьянски.

7' Удивительно, что так просто отдает "Вест Хэм" мяч своему сопернику, в качестве фаворита подходили они к сегодняшнему матчу.

6' Антонио по высокой траектории забросил мяч в штрафную площадь "Бёрнли", вовремя вышел из ворот Поул и спокойно отвел угрозу.

5' Соучек здорово сыграл в отборе на своей половине поля, но тут же завалил его на газон Браунхилл, не позволив сопернику организовать контратаку.

4' Гости больше владеют мячом на первых минутах встречи, но о каком-то подавляющем преимуществе говорить не приходится.

3' Вествуд с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади "Вест Хэма", в падении выбивает оттуда мяч Доусон.

2' И сразу же досталось по ногам Браунхиллу, оказали помощь полузащитнику "Бёрнли", почти моментально вернулся он в игру.