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Вест Хэм
 
Позже

Стадион:
Бёрнли

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соучек Томаш 5 0.29
2. Боуэн Джаррод 4 0.24
3. Антонио Майкл 3 0.18
4. Алле Себастьян 3 0.18
5. Форнальс Пабло 2 0.12
6. Огбонна Анджело 2 0.12
7. Лансини Мануэль 1 0.06
8. Бальбуэна Фабиан 1 0.06
9. Джонсон Бен 1 0.06
10. Крессуэлл Арон 0 0
11. Цоуфал Владимир 0 0
12. Бенрахма Саид 0 0
13. Фредерикс Райан 0 0
14. Масуаку Артур 0 0
15. Райс Деклан 0 0
Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вуд Крис 3 0.19
2. Вествуд Эшли 1 0.06
3. Брэйди Роберт 1 0.06
4. Барнс Эшли 1 0.06
5. Ми Бен 1 0.06
6. Данн Джимми 1 0.06
7. Тэйлор Чарли 0 0
8. Макнил Дуайт 0 0

Карточки

Вест Хэм
# Игрок      
1. Ярмоленко Андрей 2 0
2. Огбонна Анджело 2 0
3. Фредерикс Райан 2 0
4. Цоуфал Владимир 2 0
5. Форнальс Пабло 2 0
6. Фабьянски Лукаш 1 0
7. Ноубл Марк 1 0
8. Антонио Майкл 1 0
9. Лансини Мануэль 1 0
10. Масуаку Артур 1 0
11. Бальбуэна Фабиан 1 0
12. Соучек Томаш 1 0
13. Диоп Исса 1 0
14. Райс Деклан 1 0
Бёрнли
# Игрок      
1. Вествуд Эшли 4 0
2. Родригес Джей 3 0
3. Бардсли Филипп 2 0
4. Барнс Эшли 2 0
5. Лонг Кевин 2 0
6. Лоутон Мэттью 2 0
7. Тарковски Джеймс 2 0
8. Брэйди Роберт 2 0
9. Тэйлор Чарли 1 0
10. Браунхилл Джош 1 0
11. Макнил Дуайт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вест Хэм 13.64% (3) 13.64% (3) 13.64% (3) 22.73% (5) 0 36.36% (8)
 Бёрнли 37.5% (3) 0 25% (2) 12.5% (1) 25% (2) 0

Предыдущие игры

Вест Хэм Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Стокпорт 0:1 Вест Хэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Брайтон
Челси 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:0 Фулхэм Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Лестер 0:3 Вест Хэм Эвертон 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вест Хэм 5:1 Халл Сити Арсенал 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Чарльтон
Бёрнли Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Бёрнли 1:1 Милтон-Кейнс Донс Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Лидс 1:0 Бёрнли
Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 0:0 Бёрнли Арсенал 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Эвертон Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 0:0 Бёрнли Бёрнли 0:3 Челси Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Ньюкасл 3:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Бёрнли 0:1 Саутгемптон Миллуолл 0:2 Бёрнли Лестер 4:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед

Последние игры между собой

Вест Хэм: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 6
Бёрнли: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 8
Вест Хэм 0:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Бёрнли 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 4:2 Бёрнли Премьер-лига
Вест Хэм 0:3 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Бёрнли 1:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Бёрнли Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:3 Вест Хэм Премьер-лига Бёрнли 0:2 Вест Хэм Кубок лиги Бёрнли 2:2 Вест Хэм Вест Хэм 1:2 Бёрнли Вест Хэм 5:1 Бёрнли Кубок Бёрнли 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 5:3 Бёрнли Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 17 11 3 3 34 - 24 36
2. Ливерпуль Заявка 17 9 6 2 37 - 21 33
3. Манчестер Сити Заявка 16 9 5 2 25 - 13 32
4. Лестер Заявка 17 10 2 5 31 - 21 32
5. Эвертон Заявка 17 10 2 5 28 - 21 32
6. Тоттенхэм Заявка 17 8 6 3 30 - 16 30
7. Саутгемптон Заявка 17 8 5 4 26 - 19 29
8. Астон Вилла Заявка 15 8 2 5 29 - 16 26
9. Челси Заявка 17 7 5 5 32 - 21 26
10. Вест Хэм Заявка 17 7 5 5 24 - 21 26
11. Арсенал Заявка 17 7 2 8 20 - 19 23
12. Лидс Заявка 17 7 2 8 30 - 33 23
13. Кристал Пэлас Заявка 17 6 4 7 22 - 29 22
14. Вулверхэмптон Заявка 18 6 4 8 19 - 26 22
15. Ньюкасл Заявка 17 5 4 8 18 - 27 19
16. Бёрнли Заявка 16 4 4 8 9 - 21 16
17. Брайтон Заявка 18 2 8 8 21 - 29 14
18. Фулхэм Заявка 16 2 6 8 14 - 24 12
19. Вест Бромвич Заявка 17 1 5 11 11 - 39 8
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 18 1 2 15 9 - 29 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 8 7 1 0 21 - 8 22
2. Манчестер Сити Заявка 8 5 2 1 15 - 7 17
3. Саутгемптон Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
4. Челси Заявка 9 4 3 2 19 - 11 15
5. Тоттенхэм Заявка 9 4 3 2 14 - 9 15
6. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 2 3 12 - 13 14
7. Эвертон Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
8. Вест Хэм Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
9. Вулверхэмптон Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
10. Кристал Пэлас Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
11. Лидс Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
12. Ньюкасл Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
13. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 15 - 11 10
14. Лестер Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
15. Арсенал Заявка 8 3 1 4 9 - 11 10
16. Бёрнли Заявка 8 3 1 4 5 - 8 10
17. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
18. Вест Бромвич Заявка 9 1 2 6 5 - 24 5
19. Брайтон Заявка 9 0 5 4 10 - 15 5
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 1 1 7 5 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 8 7 1 0 22 - 11 22
2. Лестер Заявка 9 7 1 1 20 - 9 22
3. Эвертон Заявка 9 6 1 2 13 - 9 19
4. Астон Вилла Заявка 8 5 1 2 14 - 5 16
5. Тоттенхэм Заявка 8 4 3 1 16 - 7 15
6. Манчестер Сити Заявка 8 4 3 1 10 - 6 15
7. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
8. Саутгемптон Заявка 8 3 4 1 12 - 10 13
9. Арсенал Заявка 9 4 1 4 11 - 8 13
10. Лидс Заявка 9 4 0 5 17 - 20 12
11. Челси Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
12. Ливерпуль Заявка 9 2 5 2 16 - 13 11
13. Кристал Пэлас Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
14. Вулверхэмптон Заявка 9 3 1 5 9 - 16 10
15. Брайтон Заявка 9 2 3 4 11 - 14 9
16. Ньюкасл Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
17. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
18. Бёрнли Заявка 8 1 3 4 4 - 13 6
19. Вест Бромвич Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 0 1 8 4 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Бёрнли от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 января 2021, осталось 2 дня 3 часа 7 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 59
    Вест Хэм 88.1% (52)
    X 10.2% (6)
    Бёрнли 1.7% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Бёрнли
    1.90
    3.71
    5.00
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.90 3.40 4.35
    Бонус: 10 000 ₽ 1.85 3.50 4.40
    Бонус: 5 000 ₽ 1.81 3.68 5.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.82 3.65 4.90
      1.82 3.71 4.89

    Самый высокий коэффициент на матч «Вест Хэм» – «Бёрнли» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вест Хэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бёрнли» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вест Хэм» – «Бёрнли», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    8.60 1.07 3.20 1.36 2.41 1.58 1.74 2.10 1.28 3.75 1.09 7.40
    8.20 1.04 7.10 1.07 3.14 1.34 2.43 1.56 1.81 2.11 1.39 3.00 1.29 3.46 1.10 6.10 1.07 6.65 1.00 11.00
    9.80 1.02 7.20 1.08 3.15 1.35 2.17 1.69 2.48 1.58 2.01 1.84 1.77 2.10 1.39 3.00 1.30 3.70 1.13 6.60 1.10 7.00 1.02 13.00 1.01 12.00 0.00 21.00
    3.39 1.35 2.97 1.44 2.52 1.58 2.04 1.88 1.77 2.15 1.59 2.50 1.29 3.90 1.10 8.16
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.65 1.44 1.75 2.01 1.35 3.00 1.07 7.20
    2.75 1.45 1.83 1.98 1.42 2.88 1.11 6.50 1.08 7.90
    1.81 2.01 1.40 3.10 1.12 6.70
    2.91 1.46 2.38 1.64 1.85 2.07 1.53 2.65 1.39 3.24
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.60 1.26 2.47 1.50 1.60 2.24 1.15 5.00
    3.60 1.29 2.48 1.54 1.62 2.30 1.27 3.76 1.16 5.20
    2.44 1.52 1.59 2.26 1.22 3.95

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.94 1.80
    1.94 1.80
    Букмекер Да Нет
    5.00 1.15
    5.10 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.70 1.25
    3.70 1.25
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    Прогнозы на матч Вест Хэм - Бёрнли

    Исход игры
    Вест Хэм
    88.1% (52)
    Ничья
    10.2% (6)
    Бёрнли
    1.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (29)
    Меньше
    50% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    60.34% (35)
    Нет
    39.66% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Вест Хэм
    47.5% (28)
    1:0 Вест Хэм
    25.4% (15)
    2:0 Вест Хэм
    13.6% (8)
    1:1 Ничья
    10.2% (6)
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