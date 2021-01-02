Вест Хэм
Позже
Стадион: Олимпийский (Лондон)
Бёрнли
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соучек Томаш
|5
|0.29
|2.
|Боуэн Джаррод
|4
|0.24
|3.
|Антонио Майкл
|3
|0.18
|4.
|Алле Себастьян
|3
|0.18
|5.
|Форнальс Пабло
|2
|0.12
|6.
|Огбонна Анджело
|2
|0.12
|7.
|Лансини Мануэль
|1
|0.06
|8.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0.06
|9.
|Джонсон Бен
|1
|0.06
|10.
|Крессуэлл Арон
|0
|0
|11.
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|12.
|Бенрахма Саид
|0
|0
|13.
|Фредерикс Райан
|0
|0
|14.
|Масуаку Артур
|0
|0
|15.
|Райс Деклан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вуд Крис
|3
|0.19
|2.
|Вествуд Эшли
|1
|0.06
|3.
|Брэйди Роберт
|1
|0.06
|4.
|Барнс Эшли
|1
|0.06
|5.
|Ми Бен
|1
|0.06
|6.
|Данн Джимми
|1
|0.06
|7.
|Тэйлор Чарли
|0
|0
|8.
|Макнил Дуайт
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ярмоленко Андрей
|2
|0
|2.
|Огбонна Анджело
|2
|0
|3.
|Фредерикс Райан
|2
|0
|4.
|Цоуфал Владимир
|2
|0
|5.
|Форнальс Пабло
|2
|0
|6.
|Фабьянски Лукаш
|1
|0
|7.
|Ноубл Марк
|1
|0
|8.
|Антонио Майкл
|1
|0
|9.
|Лансини Мануэль
|1
|0
|10.
|Масуаку Артур
|1
|0
|11.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0
|12.
|Соучек Томаш
|1
|0
|13.
|Диоп Исса
|1
|0
|14.
|Райс Деклан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вествуд Эшли
|4
|0
|2.
|Родригес Джей
|3
|0
|3.
|Бардсли Филипп
|2
|0
|4.
|Барнс Эшли
|2
|0
|5.
|Лонг Кевин
|2
|0
|6.
|Лоутон Мэттью
|2
|0
|7.
|Тарковски Джеймс
|2
|0
|8.
|Брэйди Роберт
|2
|0
|9.
|Тэйлор Чарли
|1
|0
|10.
|Браунхилл Джош
|1
|0
|11.
|Макнил Дуайт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вест Хэм
|13.64% (3)
|13.64% (3)
|13.64% (3)
|22.73% (5)
|0
|36.36% (8)
|Бёрнли
|37.5% (3)
|0
|25% (2)
|12.5% (1)
|25% (2)
|0
Предыдущие игры
Вест Хэм Последние 20 матчей: +10 =5 -5Стокпорт 0:1 Вест Хэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Брайтон
Челси 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:0 Фулхэм Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Лестер 0:3 Вест Хэм Эвертон 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вест Хэм 5:1 Халл Сити Арсенал 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Чарльтон
Бёрнли Последние 20 матчей: +7 =4 -9Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Бёрнли 1:1 Милтон-Кейнс Донс Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Лидс 1:0 Бёрнли
Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 0:0 Бёрнли Арсенал 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Эвертон Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 0:0 Бёрнли Бёрнли 0:3 Челси Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Ньюкасл 3:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Бёрнли 0:1 Саутгемптон Миллуолл 0:2 Бёрнли Лестер 4:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед
Последние игры между собой
Вест Хэм: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 6
Бёрнли: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 8
Вест Хэм 0:3 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Бёрнли 1:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Бёрнли Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:3 Вест Хэм Премьер-лига Бёрнли 0:2 Вест Хэм Кубок лиги Бёрнли 2:2 Вест Хэм Вест Хэм 1:2 Бёрнли Вест Хэм 5:1 Бёрнли Кубок Бёрнли 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 5:3 Бёрнли Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|34 - 24
|36
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|37 - 21
|33
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|25 - 13
|32
|4.
|Лестер
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|31 - 21
|32
|5.
|Эвертон
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|28 - 21
|32
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|30 - 16
|30
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|26 - 19
|29
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|29 - 16
|26
|9.
|Челси
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|32 - 21
|26
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|24 - 21
|26
|11.
|Арсенал
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|20 - 19
|23
|12.
|Лидс
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|30 - 33
|23
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 29
|22
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|19 - 26
|22
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 27
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|9 - 21
|16
|17.
|Брайтон
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|21 - 29
|14
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|14 - 24
|12
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|11 - 39
|8
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|18
|1
|2
|15
|9 - 29
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 8
|22
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|3.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|4.
|Челси
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|19 - 11
|15
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|15
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 13
|14
|7.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 15
|12
|11.
|Лидс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 11
|10
|14.
|Лестер
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|15.
|Арсенал
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 24
|5
|19.
|Брайтон
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|10 - 15
|5
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|22 - 11
|22
|2.
|Лестер
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|20 - 9
|22
|3.
|Эвертон
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 9
|19
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 5
|16
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 7
|15
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 10
|13
|9.
|Арсенал
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 8
|13
|10.
|Лидс
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|17 - 20
|12
|11.
|Челси
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|12.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|16 - 13
|11
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 16
|10
|15.
|Брайтон
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 14
|9
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 13
|6
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|4 - 17
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вест Хэм» – «Бёрнли» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вест Хэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бёрнли» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вест Хэм» – «Бёрнли», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вест Хэм - Бёрнли
Исход игры
Вест Хэм
88.1% (52)
Ничья
10.2% (6)
Бёрнли
1.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
50% (29)
Меньше
50% (29)
Обе команды забьют
Да
60.34% (35)
Нет
39.66% (23)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
47.5% (28)
1:0 Вест Хэм
25.4% (15)
2:0 Вест Хэм
13.6% (8)
1:1 Ничья
10.2% (6)
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