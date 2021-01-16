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Лестер
 
Позже

Стадион:
Саутгемптон
1
Шмейхель
Каспер
2
Джастин
Джеймс
3
Фофана
Уэсли
6
Эванс
Джонни
27
Кастань
Тимоти
25
Ндиди
Уилфред
8
Тилеманс
Юри
11
Олбрайтон
Марк
10
Мэддисон
Джеймс
15
Барнс
Харви
9
Варди
Джейми
1
Маккарти
Алекс
2
Уокер-Питерс
Кайл
35
Беднарек
Ян
5
Стивенс
Джек
3
Бертранд
Райан
17
Армстронг
Стюарт
27
Диалло
Ибраима
8
Уорд-Праус
Джеймс
20
Смолбон
Вильям
32
Уолкотт
Тео
10
Адамс
Че
Лестер
4-2-3-1
Саутгемптон
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 11 (6) 0.65
2. Барнс Харви 5 0.29
3. Мэддисон Джеймс 4 0.24
4. Тилеманс Юри 4 (2) 0.24
5. Кастань Тимоти 1 0.06
6. Прает Деннис 1 0.06
7. Джастин Джеймс 1 0.06
8. Перес Айосе 1 0.06
9. Юндер Дженгиз 0 0
10. Эванс Джонни 0 0
11. Олбрайтон Марк 0 0
12. Менди Нампалис 0 0
Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 7 (2) 0.41
2. Уорд-Праус Джеймс 4 0.24
3. Адамс Че 4 0.24
4. Вестергор Янник 3 0.18
5. Уолкотт Тео 2 0.12
6. Армстронг Стюарт 2 0.12
7. Ромеу Ориоль 1 0.06
8. Беднарек Ян 1 0.06
9. Редмонд Натан 1 0.06
10. Дженепо Мусса 1 0.06
11. Уокер-Питерс Кайл 0 0

Карточки

Лестер
# Игрок      
1. Эванс Джонни 5 0
2. Фухс Кристиан 4 0
3. Менди Нампалис 4 0
4. Тилеманс Юри 4 0
5. Мэддисон Джеймс 3 0
6. Джастин Джеймс 3 0
7. Ндиди Уилфред 2 0
8. Фофана Уэсли 2 0
9. Олбрайтон Марк 1 0
10. Перес Айосе 1 0
11. Варди Джейми 1 0
12. Амарти Даниэль 1 0
13. Кастань Тимоти 1 0
14. Сёюнджю Чаглар 1 0
15. Томас Люк 1 0
16. Чодури Хамза 1 0
Саутгемптон
# Игрок      
1. Ромеу Ориоль 5 0
2. Бертранд Райан 4 0
3. Уокер-Питерс Кайл 4 0
4. Уорд-Праус Джеймс 3 0
5. Дженепо Мусса 3 0
6. Маккарти Алекс 1 0
7. Стивенс Джек 1 0
8. Ингс Дэнни 1 0
9. Беднарек Ян 1 0
10. Адамс Че 1 0
11. Диалло Ибраима 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лестер 7.14% (2) 14.29% (4) 17.86% (5) 14.29% (4) 10.71% (3) 35.71% (10)
 Саутгемптон 11.54% (3) 15.38% (4) 34.62% (9) 11.54% (3) 7.69% (2) 19.23% (5)

Предыдущие игры

Лестер Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Сток Сити 0:4 Лестер Ньюкасл 1:2 Лестер Кристал Пэлас 1:1 Лестер Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм 0:2 Лестер Лестер 0:2 Эвертон Лестер 3:0 Брайтон Лестер 2:0 АЕК Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Заря 1:0 Лестер Лестер 1:2 Фулхэм Брага 3:3 Лестер Ливерпуль 3:0 Лестер Лестер 1:0 Вулверхэмптон Лестер 4:0 Брага Лидс 1:4 Лестер АЕК 1:2 Лестер Арсенал 0:1 Лестер Лестер 3:0 Заря Лестер 0:1 Астон Вилла
Саутгемптон Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити
Арсенал 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Эвертон Челси 3:3 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Бёрнли 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Саутгемптон 0:2 Брентфорд Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 0:2 Саутгемптон

Последние игры между собой

Лестер: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 7
Саутгемптон: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 8
Лестер 1:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:9 Лестер Премьер-лига Лестер 1:2 Саутгемптон Премьер-лига Лестер 0:0 Саутгемптон Кубок лиги
Саутгемптон 1:2 Лестер Премьер-лига Лестер 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:4 Лестер Премьер-лига Саутгемптон 3:0 Лестер Премьер-лига Лестер 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Лестер 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:2 Лестер Премьер-лига Лестер 2:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Лестер Премьер-лига Саутгемптон 0:2 Лестер Лестер 3:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Лестер Саутгемптон 2:0 Лестер Кубок Лестер 1:2 Саутгемптон
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 17 11 3 3 34 - 24 36
2. Ливерпуль Заявка 17 9 6 2 37 - 21 33
3. Манчестер Сити Заявка 16 9 5 2 25 - 13 32
4. Лестер Заявка 17 10 2 5 31 - 21 32
5. Эвертон Заявка 17 10 2 5 28 - 21 32
6. Тоттенхэм Заявка 17 8 6 3 30 - 16 30
7. Саутгемптон Заявка 17 8 5 4 26 - 19 29
8. Челси Заявка 18 8 5 5 33 - 21 29
9. Вест Хэм Заявка 18 8 5 5 25 - 21 29
10. Астон Вилла Заявка 15 8 2 5 29 - 16 26
11. Арсенал Заявка 18 7 3 8 20 - 19 24
12. Лидс Заявка 18 7 2 9 30 - 34 23
13. Кристал Пэлас Заявка 18 6 5 7 22 - 29 23
14. Вулверхэмптон Заявка 19 6 4 9 21 - 29 22
15. Ньюкасл Заявка 17 5 4 8 18 - 27 19
16. Брайтон Заявка 19 3 8 8 22 - 29 17
17. Бёрнли Заявка 17 4 4 9 9 - 22 16
18. Фулхэм Заявка 17 2 6 9 14 - 25 12
19. Вест Бромвич Заявка 18 2 5 11 14 - 41 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 18 1 2 15 9 - 29 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 8 7 1 0 21 - 8 22
2. Манчестер Сити Заявка 8 5 2 1 15 - 7 17
3. Саутгемптон Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
4. Челси Заявка 9 4 3 2 19 - 11 15
5. Тоттенхэм Заявка 9 4 3 2 14 - 9 15
6. Вест Хэм Заявка 9 4 3 2 13 - 10 15
7. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 2 3 12 - 13 14
8. Эвертон Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
9. Кристал Пэлас Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
10. Вулверхэмптон Заявка 10 3 3 4 12 - 13 12
11. Лидс Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
12. Арсенал Заявка 9 3 2 4 9 - 11 11
13. Ньюкасл Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
14. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 15 - 11 10
15. Лестер Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
16. Бёрнли Заявка 8 3 1 4 5 - 8 10
17. Фулхэм Заявка 9 1 3 5 6 - 13 6
18. Вест Бромвич Заявка 9 1 2 6 5 - 24 5
19. Брайтон Заявка 9 0 5 4 10 - 15 5
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 1 1 7 5 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 8 7 1 0 22 - 11 22
2. Лестер Заявка 9 7 1 1 20 - 9 22
3. Эвертон Заявка 9 6 1 2 13 - 9 19
4. Астон Вилла Заявка 8 5 1 2 14 - 5 16
5. Тоттенхэм Заявка 8 4 3 1 16 - 7 15
6. Манчестер Сити Заявка 8 4 3 1 10 - 6 15
7. Челси Заявка 9 4 2 3 14 - 10 14
8. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
9. Саутгемптон Заявка 8 3 4 1 12 - 10 13
10. Арсенал Заявка 9 4 1 4 11 - 8 13
11. Лидс Заявка 9 4 0 5 17 - 20 12
12. Брайтон Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
13. Кристал Пэлас Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
14. Ливерпуль Заявка 9 2 5 2 16 - 13 11
15. Вулверхэмптон Заявка 9 3 1 5 9 - 16 10
16. Ньюкасл Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
17. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
18. Вест Бромвич Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
19. Бёрнли Заявка 9 1 3 5 4 - 14 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 0 1 8 4 - 17 1
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  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 19 тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Лестер» и «Саутгемптон». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 142
Лестер 87.3% (124)
X 9.9% (14)
Саутгемптон 2.8% (4)
Все прогнозы
1.78 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лестер
Ничья
Саутгемптон
1.85
4.05
5.75
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.85 3.65 4.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.72 4.05 5.75
Бонус: 5 000 ₽ 1.72 3.90 5.20
  1.74 3.85 5.27

Самый высокий коэффициент на матч «Лестер» – «Саутгемптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лестер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Саутгемптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лестер» – «Саутгемптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.70 1.02 8.90 1.04 3.32 1.31 2.62 1.49 1.95 2.04 1.44 2.79 1.28 3.50 1.10 5.95 1.07 6.50 1.00 11.25
9.90 1.03 7.30 1.07 3.40 1.33 2.70 1.48 2.14 1.75 1.87 1.95 1.72 2.20 1.48 2.70 1.33 3.40 1.14 5.00 1.10 6.30 1.03 9.20 1.02 9.80 0.00 16.00
3.85 1.29 2.87 1.47 2.22 1.73 1.90 2.00 1.70 2.26 1.51 2.71 1.49 2.81 1.36 3.35 1.14 6.68
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.04 1.38 1.99 1.82 1.43 2.83 1.13 6.00 1.10 7.30
1.92 1.88 1.42 2.90 1.13 6.00
3.06 1.42 2.51 1.58 1.97 1.93 1.60 2.46 1.44 3.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.68 1.28 2.50 1.53 1.62 2.30 1.24 4.05 1.16 5.25
2.85 1.41 1.71 2.06 1.31 3.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.83 2.02
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
Букмекер Да Нет
3.25 1.27
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Прогнозы на матч Лестер - Саутгемптон

Исход игры
Лестер
87.3% (124)
Ничья
9.9% (14)
Саутгемптон
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
58.16% (82)
Меньше
41.84% (59)
Обе команды забьют
Да
65.25% (92)
Нет
34.75% (49)
Популярный счёт
2:1 Лестер
48.6% (69)
1:0 Лестер
18.3% (26)
2:0 Лестер
14.8% (21)
1:1 Ничья
7.7% (11)
3:1 Лестер
4.9% (7)
2:2 Ничья
2.1% (3)
1:2 Саутгемптон
1.4% (2)
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