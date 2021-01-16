И падение в штрафной "Лидса". Однако Мопе сам упал, как показал повтор. Судья прав.

Теперь "Брайтон" вернулся к контролю мяча в центре поля с длительным катанием его поперек среди защитников.

Невысокий темп в игре, до штрафной толком ни те, ни другие не доходят.

Долго комбинируют хозяева, заканчивая розыгрыш подачей в штрафную, где защитник играет на вынос.

Вернём первую ставку если она не сыграет.

10' Харрисон забежал в офсайд.

10' "Лидс" действительно доказывает, что ничем не хуже в контроле мяча, и тоже возит его в центре поля. Вот только попытка перейти в наступление заканчивается потерей.

9' Теперь "Лидс" завладел мячом и ритмично, и методично, пытается раскатать соперника в позиционной атаке.

8' Без опасных моментов проходит у нас игра. Команды продолжают присматриваться друг к другу.

7' Попытались игроки "Брайтона" организовать позиционное наступление через центральную часть, но не вышло. Оборона противника действует надёжно.

6' На своей половине поля контролируют мяч игроки "Брайтона", пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.

5' Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Кевина Френда. Фиксирует он первое нарушение правил в матче. Фолит Мопе.

4' По большей части игра всё равно проходит в центре поля, борьба за инициативу продолжается. Очень осторожны команды.

3' Гости вроде как в дебюте матча захватили инициативу, но к активным действиям они всё равно приступать не спешат.

2' Видно, что команды опасаются друг друга на первых секундах. Сразу бросаться в открытый бой не рискуют ни те, ни другие.

1' "Лидс" проводит матч в комплекте формы белого цвета, в синей футболисты "Брайтона".