Лидс
0:0
Первый тайм: 12'
Стадион: Элланд Роуд
Брайтон
13
Касилья
Кико
18
Рафинья
Диас
43
Клих
Матеуш
33
Бёрн
Дэн
3
Уайт
Бен
20
Марч
Соломон
9
Мопе
Нил
- Основной состав
-
13 Касилья КикоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Рафинья ДиасПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Каприле ЭлияВратарь
-
24 Дэвис ЛейфЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кошта ЭлдерНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бьелса Марсело
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
- Полузащитник
-
3 Уайт БенПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Марч СоломонПолузащитник
-
9 Мопе НилНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
47 Дженкс ТеддиПолузащитник
-
24 Прёппер ДэвиПолузащитник
-
41 Сандерс МаксПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Зачири АндиНападающий
-
22 Тау ПерсиНападающий
-
67 Reda Khadra
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бэмфорд Патрик
|10 (1)
|0.59
|2.
|Клих Матеуш
|3 (2)
|0.18
|3.
|Харрисон Джек
|3
|0.18
|4.
|Даллас Стюарт
|3
|0.18
|5.
|Морено Родриго
|3
|0.18
|6.
|Кошта Элдер
|2
|0.12
|7.
|Рафинья Диас
|2
|0.12
|8.
|Алиоски Эгзиян
|2
|0.12
|9.
|Купер Лиам
|1
|0.06
|10.
|Эрнандес Пабло
|0
|0
|11.
|Филлипс Кэлвин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мопе Нил
|6 (3)
|0.33
|2.
|Гросс Паскаль
|2 (2)
|0.11
|3.
|Коннолли Аарон
|2
|0.11
|4.
|Марч Соломон
|2
|0.11
|5.
|Уэлбек Данни
|2
|0.11
|6.
|Данк Льюис
|2
|0.11
|7.
|Троссар Леандро
|1
|0.06
|8.
|Лемпти Тарик
|1
|0.06
|9.
|Биссума Ив
|1
|0.06
|10.
|Макаллистер Алексис
|1
|0.06
|11.
|Лаллана Адам
|0
|0
|12.
|Джаханбакш Алиреза
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Филлипс Кэлвин
|5
|0
|2.
|Клих Матеуш
|4
|0
|3.
|Купер Лиам
|3
|0
|4.
|Даллас Стюарт
|3
|0
|5.
|Эйлинг Люк
|2
|0
|6.
|Алиоски Эгзиян
|2
|0
|7.
|Рафинья Диас
|2
|0
|8.
|Бэмфорд Патрик
|1
|0
|9.
|Льоренте Диего
|1
|0
|10.
|Стрёйк Паскаль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Биссума Ив
|5
|1
|2.
|Данк Льюис
|4
|1
|3.
|Лемпти Тарик
|3
|1
|4.
|Бёрн Дэн
|3
|0
|5.
|Уэбстер Адам
|2
|0
|6.
|Джаханбакш Алиреза
|2
|0
|7.
|Вельтман Йоел
|2
|0
|8.
|Уайт Бен
|2
|0
|9.
|Гросс Паскаль
|1
|0
|10.
|Райан Мэтт
|1
|0
|11.
|Троссар Леандро
|1
|0
|12.
|Альсате Стивен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лидс
|17.24% (5)
|6.9% (2)
|20.69% (6)
|17.24% (5)
|20.69% (6)
|17.24% (5)
|Брайтон
|20% (4)
|5% (1)
|15% (3)
|20% (4)
|10% (2)
|30% (6)
Предыдущие игры
Лидс Последние 20 матчей: +8 =2 -10Кроули Таун 3:0 Лидс Тоттенхэм 3:0 Лидс Вест Бромвич 0:5 Лидс Лидс 1:0 Бёрнли
Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Лидс 5:2 Ньюкасл Лидс 1:2 Вест Хэм Челси 3:1 Лидс Эвертон 0:1 Лидс Лидс 0:0 Арсенал Кристал Пэлас 4:1 Лидс Лидс 1:4 Лестер Астон Вилла 0:3 Лидс Лидс 0:1 Вулверхэмптон Лидс 1:1 Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Лидс 4:3 Фулхэм Лидс 1:1 Халл Сити Ливерпуль 4:3 Лидс Лидс 4:0 Чарльтон
Брайтон Последние 20 матчей: +4 =8 -8Манчестер Сити 1:0 Брайтон Ньюпорт 1:1 Брайтон Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Брайтон 0:1 Арсенал
Вест Хэм 2:2 Брайтон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:0 Брайтон Лестер 3:0 Брайтон Брайтон 1:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Ливерпуль Астон Вилла 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Бёрнли Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Эвертон 4:2 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Престон Норт Энд 0:2 Брайтон Ньюкасл 0:3 Брайтон
Последние игры между собой
Лидс: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 8
Брайтон: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 6
Брайтон 2:0 Лидс Лидс 0:2 Брайтон Брайтон 1:0 Лидс Лидс 2:1 Брайтон Лидс 1:2 Брайтон Брайтон 2:2 Лидс Лидс 1:2 Брайтон Брайтон 3:3 Лидс Лидс 1:1 Брайтон Первая лига Брайтон 0:3 Лидс Первая лига Брайтон 0:2 Лидс Первая лига Лидс 3:1 Брайтон Первая лига Лидс 0:0 Брайтон Первая лига Брайтон 0:1 Лидс Первая лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|34 - 24
|36
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|37 - 21
|33
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|25 - 13
|32
|4.
|Лестер
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|31 - 21
|32
|5.
|Эвертон
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|28 - 21
|32
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|30 - 16
|30
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|26 - 19
|29
|8.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|18
|7
|6
|5
|24 - 21
|27
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|29 - 16
|26
|10.
|Челси
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|32 - 21
|26
|11.
|Арсенал
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|20 - 19
|24
|12.
|Лидс
|0:0 Заявка
|18
|7
|3
|8
|30 - 33
|24
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 29
|23
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|21 - 29
|22
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 27
|19
|16.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|17
|4
|5
|8
|9 - 21
|17
|17.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|19
|2
|9
|8
|21 - 29
|15
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|14 - 24
|12
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|14 - 41
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|18
|1
|2
|15
|9 - 29
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 8
|22
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|3.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|4.
|Челси
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|19 - 11
|15
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|15
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 13
|14
|7.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|8.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|9.
|Лидс
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 15
|12
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|12.
|Арсенал
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 11
|10
|15.
|Лестер
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|16.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 24
|5
|19.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|9
|0
|5
|4
|10 - 15
|5
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|22 - 11
|22
|2.
|Лестер
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|20 - 9
|22
|3.
|Эвертон
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 9
|19
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 5
|16
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 7
|15
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|7.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 10
|13
|9.
|Арсенал
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 8
|13
|10.
|Лидс
|0:0 Заявка
|9
|4
|0
|5
|17 - 20
|12
|11.
|Челси
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|13.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|16 - 13
|11
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 16
|10
|15.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 14
|10
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|17.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 13
|7
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|4 - 17
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лидс» – «Брайтон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лидс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брайтон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лидс» – «Брайтон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Лидс 0:0 Брайтон
Исход игры
Лидс
81.1% (116)
Ничья
16.8% (24)
Брайтон
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
57.04% (81)
Меньше
42.96% (61)
Обе команды забьют
Да
71.83% (102)
Нет
28.17% (40)
Популярный счёт
2:1 Лидс
46.9% (67)
1:0 Лидс
20.3% (29)
1:1 Ничья
15.4% (22)
3:1 Лидс
6.3% (9)
2:0 Лидс
5.6% (8)
1:2 Брайтон
1.4% (2)
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