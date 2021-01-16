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Лидс
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Брайтон
0' 12'
13
Касилья
Кико
15
Даллас
Стюарт
2
Эйлинг
Люк
6
Купер
Лиам
10
Алиоски
Эгзиян
21
Стрёйк
Паскаль
18
Рафинья
Диас
20
Морено
Родриго
43
Клих
Матеуш
22
Харрисон
Джек
9
Бэмфорд
Патрик
26
Санчес
Роберт
4
Уэбстер
Адам
5
Данк
Льюис
33
Бёрн
Дэн
34
Вельтман
Йоел
3
Уайт
Бен
13
Гросс
Паскаль
20
Марч
Соломон
9
Мопе
Нил
10
Макаллистер
Алексис
11
Троссар
Леандро
Лидс
4-1-4-1
Брайтон
3-4-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэмфорд Патрик 10 (1) 0.59
2. Клих Матеуш 3 (2) 0.18
3. Харрисон Джек 3 0.18
4. Даллас Стюарт 3 0.18
5. Морено Родриго 3 0.18
6. Кошта Элдер 2 0.12
7. Рафинья Диас 2 0.12
8. Алиоски Эгзиян 2 0.12
9. Купер Лиам 1 0.06
10. Эрнандес Пабло 0 0
11. Филлипс Кэлвин 0 0
Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 6 (3) 0.33
2. Гросс Паскаль 2 (2) 0.11
3. Коннолли Аарон 2 0.11
4. Марч Соломон 2 0.11
5. Уэлбек Данни 2 0.11
6. Данк Льюис 2 0.11
7. Троссар Леандро 1 0.06
8. Лемпти Тарик 1 0.06
9. Биссума Ив 1 0.06
10. Макаллистер Алексис 1 0.06
11. Лаллана Адам 0 0
12. Джаханбакш Алиреза 0 0

Карточки

Лидс
# Игрок      
1. Филлипс Кэлвин 5 0
2. Клих Матеуш 4 0
3. Купер Лиам 3 0
4. Даллас Стюарт 3 0
5. Эйлинг Люк 2 0
6. Алиоски Эгзиян 2 0
7. Рафинья Диас 2 0
8. Бэмфорд Патрик 1 0
9. Льоренте Диего 1 0
10. Стрёйк Паскаль 1 0
Брайтон
# Игрок      
1. Биссума Ив 5 1
2. Данк Льюис 4 1
3. Лемпти Тарик 3 1
4. Бёрн Дэн 3 0
5. Уэбстер Адам 2 0
6. Джаханбакш Алиреза 2 0
7. Вельтман Йоел 2 0
8. Уайт Бен 2 0
9. Гросс Паскаль 1 0
10. Райан Мэтт 1 0
11. Троссар Леандро 1 0
12. Альсате Стивен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лидс 17.24% (5) 6.9% (2) 20.69% (6) 17.24% (5) 20.69% (6) 17.24% (5)
 Брайтон 20% (4) 5% (1) 15% (3) 20% (4) 10% (2) 30% (6)

Предыдущие игры

Лидс Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Кроули Таун 3:0 Лидс Тоттенхэм 3:0 Лидс Вест Бромвич 0:5 Лидс Лидс 1:0 Бёрнли
Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Лидс 5:2 Ньюкасл Лидс 1:2 Вест Хэм Челси 3:1 Лидс Эвертон 0:1 Лидс Лидс 0:0 Арсенал Кристал Пэлас 4:1 Лидс Лидс 1:4 Лестер Астон Вилла 0:3 Лидс Лидс 0:1 Вулверхэмптон Лидс 1:1 Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Лидс 4:3 Фулхэм Лидс 1:1 Халл Сити Ливерпуль 4:3 Лидс Лидс 4:0 Чарльтон
Брайтон Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Манчестер Сити 1:0 Брайтон Ньюпорт 1:1 Брайтон Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Брайтон 0:1 Арсенал
Вест Хэм 2:2 Брайтон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:0 Брайтон Лестер 3:0 Брайтон Брайтон 1:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Ливерпуль Астон Вилла 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Бёрнли Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Эвертон 4:2 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Престон Норт Энд 0:2 Брайтон Ньюкасл 0:3 Брайтон

Последние игры между собой

Лидс: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 8
Брайтон: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 6
Лидс 2:0 Брайтон Брайтон 2:0 Лидс Брайтон 4:0 Лидс Лидс 1:2 Брайтон
Брайтон 2:0 Лидс Лидс 0:2 Брайтон Брайтон 1:0 Лидс Лидс 2:1 Брайтон Лидс 1:2 Брайтон Брайтон 2:2 Лидс Лидс 1:2 Брайтон Брайтон 3:3 Лидс Лидс 1:1 Брайтон Первая лига Брайтон 0:3 Лидс Первая лига Брайтон 0:2 Лидс Первая лига Лидс 3:1 Брайтон Первая лига Лидс 0:0 Брайтон Первая лига Брайтон 0:1 Лидс Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 17 11 3 3 34 - 24 36
2. Ливерпуль Заявка 17 9 6 2 37 - 21 33
3. Манчестер Сити Заявка 16 9 5 2 25 - 13 32
4. Лестер Заявка 17 10 2 5 31 - 21 32
5. Эвертон Заявка 17 10 2 5 28 - 21 32
6. Тоттенхэм Заявка 17 8 6 3 30 - 16 30
7. Саутгемптон Заявка 17 8 5 4 26 - 19 29
8. Вест Хэм 0:0 Заявка 18 7 6 5 24 - 21 27
9. Астон Вилла Заявка 15 8 2 5 29 - 16 26
10. Челси Заявка 17 7 5 5 32 - 21 26
11. Арсенал Заявка 18 7 3 8 20 - 19 24
12. Лидс 0:0 Заявка 18 7 3 8 30 - 33 24
13. Кристал Пэлас Заявка 18 6 5 7 22 - 29 23
14. Вулверхэмптон Заявка 19 6 4 9 21 - 29 22
15. Ньюкасл Заявка 17 5 4 8 18 - 27 19
16. Бёрнли 0:0 Заявка 17 4 5 8 9 - 21 17
17. Брайтон 0:0 Заявка 19 2 9 8 21 - 29 15
18. Фулхэм Заявка 16 2 6 8 14 - 24 12
19. Вест Бромвич Заявка 18 2 5 11 14 - 41 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 18 1 2 15 9 - 29 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 8 7 1 0 21 - 8 22
2. Манчестер Сити Заявка 8 5 2 1 15 - 7 17
3. Саутгемптон Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
4. Челси Заявка 9 4 3 2 19 - 11 15
5. Тоттенхэм Заявка 9 4 3 2 14 - 9 15
6. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 2 3 12 - 13 14
7. Эвертон Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
8. Вест Хэм 0:0 Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
9. Лидс 0:0 Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
10. Кристал Пэлас Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
11. Вулверхэмптон Заявка 10 3 3 4 12 - 13 12
12. Арсенал Заявка 9 3 2 4 9 - 11 11
13. Ньюкасл Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
14. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 15 - 11 10
15. Лестер Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
16. Бёрнли 0:0 Заявка 8 3 1 4 5 - 8 10
17. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
18. Вест Бромвич Заявка 9 1 2 6 5 - 24 5
19. Брайтон 0:0 Заявка 9 0 5 4 10 - 15 5
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 1 1 7 5 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 8 7 1 0 22 - 11 22
2. Лестер Заявка 9 7 1 1 20 - 9 22
3. Эвертон Заявка 9 6 1 2 13 - 9 19
4. Астон Вилла Заявка 8 5 1 2 14 - 5 16
5. Тоттенхэм Заявка 8 4 3 1 16 - 7 15
6. Манчестер Сити Заявка 8 4 3 1 10 - 6 15
7. Вест Хэм 0:0 Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
8. Саутгемптон Заявка 8 3 4 1 12 - 10 13
9. Арсенал Заявка 9 4 1 4 11 - 8 13
10. Лидс 0:0 Заявка 9 4 0 5 17 - 20 12
11. Челси Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
12. Кристал Пэлас Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
13. Ливерпуль Заявка 9 2 5 2 16 - 13 11
14. Вулверхэмптон Заявка 9 3 1 5 9 - 16 10
15. Брайтон 0:0 Заявка 10 2 4 4 11 - 14 10
16. Ньюкасл Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
17. Бёрнли 0:0 Заявка 9 1 4 4 4 - 13 7
18. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
19. Вест Бромвич Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 0 1 8 4 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 15'
    Долго комбинируют хозяева, заканчивая розыгрыш подачей в штрафную, где защитник играет на вынос.
  • 14'
    Невысокий темп в игре, до штрафной толком ни те, ни другие не доходят.
  • Фол, нарушение
    13'
    Марч нарушает правила у штрафной "Лидса". Игра остановлена.
  • 12'
    Теперь "Брайтон" вернулся к контролю мяча в центре поля с длительным катанием его поперек среди защитников.
  • Судья
    11'
    И падение в штрафной "Лидса". Однако Мопе сам упал, как показал повтор. Судья прав.
  • Офсайд
    10'
    Харрисон забежал в офсайд.
  • 10'
    "Лидс" действительно доказывает, что ничем не хуже в контроле мяча, и тоже возит его в центре поля. Вот только попытка перейти в наступление заканчивается потерей.
  • 9'
    Теперь "Лидс" завладел мячом и ритмично, и методично, пытается раскатать соперника в позиционной атаке.
  • 8'
    Без опасных моментов проходит у нас игра. Команды продолжают присматриваться друг к другу.
  • 7'
    Попытались игроки "Брайтона" организовать позиционное наступление через центральную часть, но не вышло. Оборона противника действует надёжно.
  • 6'
    На своей половине поля контролируют мяч игроки "Брайтона", пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.
  • Фол, нарушение
    5'
    Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Кевина Френда. Фиксирует он первое нарушение правил в матче. Фолит Мопе.
  • 4'
    По большей части игра всё равно проходит в центре поля, борьба за инициативу продолжается. Очень осторожны команды.
  • 3'
    Гости вроде как в дебюте матча захватили инициативу, но к активным действиям они всё равно приступать не спешат. 
  • 2'
    Видно, что команды опасаются друг друга на первых секундах. Сразу бросаться в открытый бой не рискуют ни те, ни другие.
  • 1'
    "Лидс" проводит матч в комплекте формы белого цвета, в синей футболисты "Брайтона".
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали подопечные Грэма Поттера.
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция встречи 19-го тура АПЛ между "Лидсом" и "Брайтоном". Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
    • Прогнозы 143
    Лидс 81.1% (116)
    X 16.8% (24)
    Брайтон 2.1% (3)
    Все прогнозы
    2.1 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лидс
    Ничья
    Брайтон
    2.32
    3.80
    3.50
    Все Коэффициенты
  • Первый тайм
  • 12'
    Брайтон контролирует мяч.
  • 11'
    Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Клих Матеуш из команды Лидс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 10'
    Лидс пытается что-то создать.
  • 10'
    Контроль мяча: Лидс: 59%, Брайтон: 41%.
  • Офсайд
    9'
    Рафинья Диас из команды Лидс в офсайде
  • 9'
    Лидс пытается что-то создать.
  • 8'
    Харрисон Джек из команды Лидс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 7'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Удар от ворот произведет Брайтон
  • 6'
    Алиоски Эгзиян из команды Лидс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 5'
    Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Лидс: 52%, Брайтон: 48%.
  • 4'
    Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    3'
    Мопе Нил из команды Брайтон играет слишком грубо. Эйлинг Люк оказался на газоне.
  • 3'
    Купер Лиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Макаллистер Алексис из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Брайтон пытается что-то создать.
  • 2'
    Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Брайтон начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Elland Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.15 3.60 3.20
Бонус: 10 000 ₽ 2.01 3.80 3.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.32 3.65 3.12
Бонус: 5 000 ₽ 2.31 3.55 3.05
  2.26 3.53 3.12

Самый высокий коэффициент на матч «Лидс» – «Брайтон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лидс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брайтон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лидс» – «Брайтон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.00 1.18 2.39 1.58 1.90 1.91 1.58 2.41 1.23 4.20 1.09 7.80
11.25 1.01 10.25 1.02 4.30 1.19 3.60 1.28 2.24 1.68 1.79 2.02 1.51 2.52 1.24 3.72 1.17 4.30 1.05 7.40 1.05 7.70
17.00 0.00 12.50 1.02 4.70 1.21 3.55 1.30 2.28 1.67 2.04 1.83 1.79 2.10 1.74 2.08 1.49 2.60 1.31 3.95 1.21 4.60 1.06 7.70 1.05 8.30 1.01 12.00
5.03 1.20 2.70 1.50 2.25 1.68 2.02 1.86 1.76 2.14 1.59 2.43 1.50 2.71 1.19 5.15
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.34 1.55 1.58 2.30 1.15 5.00
3.32 1.33 2.26 1.64 1.58 2.38 1.22 4.25 1.14 5.60
2.21 1.67 1.52 2.50 1.21 4.80
2.86 1.45 2.25 1.69 1.75 2.16 1.53 2.61 1.35 3.34
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.90 1.15 2.00 1.76 1.30 3.35
4.85 1.19 3.45 1.31 1.95 1.85 1.44 2.77 1.31 3.45
3.35 1.30 1.89 1.85 1.44 2.75 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.52 2.44
1.48 2.37
Букмекер Да Нет
3.60 1.26
3.85 1.25
Букмекер Да Нет
2.65 1.45
2.55 1.47
Где смотреть матч Лидс 0:0 Брайтон онлайн

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Прогнозы на матч Лидс 0:0 Брайтон

Исход игры
Лидс
81.1% (116)
Ничья
16.8% (24)
Брайтон
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
57.04% (81)
Меньше
42.96% (61)
Обе команды забьют
Да
71.83% (102)
Нет
28.17% (40)
Популярный счёт
2:1 Лидс
46.9% (67)
1:0 Лидс
20.3% (29)
1:1 Ничья
15.4% (22)
3:1 Лидс
6.3% (9)
2:0 Лидс
5.6% (8)
1:2 Брайтон
1.4% (2)
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