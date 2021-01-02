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Стадион:
Брайтон

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэмфорд Патрик 10 (1) 0.59
2. Клих Матеуш 3 (2) 0.18
3. Харрисон Джек 3 0.18
4. Даллас Стюарт 3 0.18
5. Морено Родриго 3 0.18
6. Кошта Элдер 2 0.12
7. Рафинья Диас 2 0.12
8. Алиоски Эгзиян 2 0.12
9. Купер Лиам 1 0.06
10. Эрнандес Пабло 0 0
11. Филлипс Кэлвин 0 0
Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 6 (3) 0.33
2. Гросс Паскаль 2 (2) 0.11
3. Коннолли Аарон 2 0.11
4. Марч Соломон 2 0.11
5. Уэлбек Данни 2 0.11
6. Данк Льюис 2 0.11
7. Троссар Леандро 1 0.06
8. Лемпти Тарик 1 0.06
9. Биссума Ив 1 0.06
10. Макаллистер Алексис 1 0.06
11. Лаллана Адам 0 0
12. Джаханбакш Алиреза 0 0

Карточки

Лидс
# Игрок      
1. Филлипс Кэлвин 5 0
2. Клих Матеуш 4 0
3. Купер Лиам 3 0
4. Даллас Стюарт 3 0
5. Эйлинг Люк 2 0
6. Алиоски Эгзиян 2 0
7. Рафинья Диас 2 0
8. Бэмфорд Патрик 1 0
9. Льоренте Диего 1 0
10. Стрёйк Паскаль 1 0
Брайтон
# Игрок      
1. Биссума Ив 5 1
2. Данк Льюис 4 1
3. Лемпти Тарик 3 1
4. Бёрн Дэн 3 0
5. Уэбстер Адам 2 0
6. Джаханбакш Алиреза 2 0
7. Вельтман Йоел 2 0
8. Уайт Бен 2 0
9. Гросс Паскаль 1 0
10. Райан Мэтт 1 0
11. Троссар Леандро 1 0
12. Альсате Стивен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лидс 17.24% (5) 6.9% (2) 20.69% (6) 17.24% (5) 20.69% (6) 17.24% (5)
 Брайтон 20% (4) 5% (1) 15% (3) 20% (4) 10% (2) 30% (6)

Предыдущие игры

Лидс Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Кроули Таун 3:0 Лидс Тоттенхэм 3:0 Лидс Вест Бромвич 0:5 Лидс Лидс 1:0 Бёрнли
Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Лидс 5:2 Ньюкасл Лидс 1:2 Вест Хэм Челси 3:1 Лидс Эвертон 0:1 Лидс Лидс 0:0 Арсенал Кристал Пэлас 4:1 Лидс Лидс 1:4 Лестер Астон Вилла 0:3 Лидс Лидс 0:1 Вулверхэмптон Лидс 1:1 Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Лидс 4:3 Фулхэм Лидс 1:1 Халл Сити Ливерпуль 4:3 Лидс Лидс 4:0 Чарльтон
Брайтон Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Манчестер Сити 1:0 Брайтон Ньюпорт 1:1 Брайтон Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Брайтон 0:1 Арсенал
Вест Хэм 2:2 Брайтон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:0 Брайтон Лестер 3:0 Брайтон Брайтон 1:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Ливерпуль Астон Вилла 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Бёрнли Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Эвертон 4:2 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Престон Норт Энд 0:2 Брайтон Ньюкасл 0:3 Брайтон

Последние игры между собой

Лидс: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 8
Брайтон: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 6
Лидс 2:0 Брайтон Брайтон 2:0 Лидс Брайтон 4:0 Лидс Лидс 1:2 Брайтон
Брайтон 2:0 Лидс Лидс 0:2 Брайтон Брайтон 1:0 Лидс Лидс 2:1 Брайтон Лидс 1:2 Брайтон Брайтон 2:2 Лидс Лидс 1:2 Брайтон Брайтон 3:3 Лидс Лидс 1:1 Брайтон Первая лига Брайтон 0:3 Лидс Первая лига Брайтон 0:2 Лидс Первая лига Лидс 3:1 Брайтон Первая лига Лидс 0:0 Брайтон Первая лига Брайтон 0:1 Лидс Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 17 11 3 3 34 - 24 36
2. Ливерпуль Заявка 17 9 6 2 37 - 21 33
3. Манчестер Сити Заявка 16 9 5 2 25 - 13 32
4. Лестер Заявка 17 10 2 5 31 - 21 32
5. Эвертон Заявка 17 10 2 5 28 - 21 32
6. Тоттенхэм Заявка 17 8 6 3 30 - 16 30
7. Саутгемптон Заявка 17 8 5 4 26 - 19 29
8. Астон Вилла Заявка 15 8 2 5 29 - 16 26
9. Челси Заявка 17 7 5 5 32 - 21 26
10. Вест Хэм Заявка 17 7 5 5 24 - 21 26
11. Арсенал Заявка 17 7 2 8 20 - 19 23
12. Лидс Заявка 17 7 2 8 30 - 33 23
13. Кристал Пэлас Заявка 17 6 4 7 22 - 29 22
14. Вулверхэмптон Заявка 18 6 4 8 19 - 26 22
15. Ньюкасл Заявка 17 5 4 8 18 - 27 19
16. Бёрнли Заявка 16 4 4 8 9 - 21 16
17. Брайтон Заявка 18 2 8 8 21 - 29 14
18. Фулхэм Заявка 16 2 6 8 14 - 24 12
19. Вест Бромвич Заявка 17 1 5 11 11 - 39 8
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 18 1 2 15 9 - 29 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 8 7 1 0 21 - 8 22
2. Манчестер Сити Заявка 8 5 2 1 15 - 7 17
3. Саутгемптон Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
4. Челси Заявка 9 4 3 2 19 - 11 15
5. Тоттенхэм Заявка 9 4 3 2 14 - 9 15
6. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 2 3 12 - 13 14
7. Эвертон Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
8. Вест Хэм Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
9. Вулверхэмптон Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
10. Кристал Пэлас Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
11. Лидс Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
12. Ньюкасл Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
13. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 15 - 11 10
14. Лестер Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
15. Арсенал Заявка 8 3 1 4 9 - 11 10
16. Бёрнли Заявка 8 3 1 4 5 - 8 10
17. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
18. Вест Бромвич Заявка 9 1 2 6 5 - 24 5
19. Брайтон Заявка 9 0 5 4 10 - 15 5
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 1 1 7 5 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 8 7 1 0 22 - 11 22
2. Лестер Заявка 9 7 1 1 20 - 9 22
3. Эвертон Заявка 9 6 1 2 13 - 9 19
4. Астон Вилла Заявка 8 5 1 2 14 - 5 16
5. Тоттенхэм Заявка 8 4 3 1 16 - 7 15
6. Манчестер Сити Заявка 8 4 3 1 10 - 6 15
7. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
8. Саутгемптон Заявка 8 3 4 1 12 - 10 13
9. Арсенал Заявка 9 4 1 4 11 - 8 13
10. Лидс Заявка 9 4 0 5 17 - 20 12
11. Челси Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
12. Ливерпуль Заявка 9 2 5 2 16 - 13 11
13. Кристал Пэлас Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
14. Вулверхэмптон Заявка 9 3 1 5 9 - 16 10
15. Брайтон Заявка 9 2 3 4 11 - 14 9
16. Ньюкасл Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
17. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
18. Бёрнли Заявка 8 1 3 4 4 - 13 6
19. Вест Бромвич Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 0 1 8 4 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лидс - Брайтон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 января 2021, осталось 2 дня 3 часа 7 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 59
    Лидс 76.3% (45)
    X 22% (13)
    Брайтон 1.7% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лидс
    Ничья
    Брайтон
    2.09
    3.90
    3.62
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.00 3.90 3.50
    Бонус: 10 000 ₽ 2.01 3.80 3.50
    Бонус: 5 000 ₽ 2.04 3.72 3.62
    Бонус: 5 000 ₽ 2.08 3.65 3.60
      2.09 3.78 3.57

    Самый высокий коэффициент на матч «Лидс» – «Брайтон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лидс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брайтон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лидс» – «Брайтон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    5.00 1.18 2.39 1.58 1.90 1.91 1.58 2.41 1.23 4.20 1.09 7.80
    10.25 1.01 4.33 1.17 3.62 1.25 2.25 1.61 1.84 1.96 1.58 2.54 1.32 3.38 1.19 4.40 1.06 7.30 1.05 7.70
    17.00 0.00 12.50 1.02 4.70 1.15 3.70 1.28 2.33 1.63 2.08 1.78 1.83 2.01 1.74 2.08 1.51 2.50 1.31 3.75 1.21 4.50 1.10 7.20 1.08 7.90 1.01 12.00
    5.01 1.15 2.40 1.61 2.14 1.77 1.87 2.03 1.66 2.32 1.53 2.59 1.17 4.70
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.40 1.29 2.34 1.55 1.58 2.30 1.15 5.00
    3.32 1.33 2.30 1.62 1.58 2.38 1.22 4.25 1.15 5.55
    2.31 1.61 1.57 2.44 1.21 4.50
    3.04 1.43 2.40 1.63 1.83 2.09 1.58 2.53 1.40 3.20
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.90 1.15 2.00 1.76 1.30 3.35
    4.85 1.18 3.45 1.31 2.01 1.80 1.46 2.72 1.31 3.45
    3.45 1.28 1.95 1.79 1.44 2.44 1.32 3.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.52 2.44
    1.48 2.40
    Букмекер Да Нет
    3.60 1.26
    3.65 1.25
    Букмекер Да Нет
    2.65 1.45
    2.55 1.47
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    Прогнозы на матч Лидс - Брайтон

    Исход игры
    Лидс
    76.3% (45)
    Ничья
    22% (13)
    Брайтон
    1.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.45% (31)
    Меньше
    46.55% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    74.14% (43)
    Нет
    25.86% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Лидс
    40.7% (24)
    1:1 Ничья
    22% (13)
    1:0 Лидс
    22% (13)
    3:1 Лидс
    6.8% (4)
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