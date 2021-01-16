Вулверхэмптон
0:0
Первый тайм: 4'
Стадион: Молинью
Вест Бромвич
11
Патрисиу
Руй
15
Боли
Вийи
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
37
Траоре
Адама
17
Силва
Фабио
25
Баттон
Дэвид
27
О'Ши
Дара
19
Сойерс
Ромен
- Основной состав
-
11 Патрисиу РуйВратарь
-
15 Боли ВийиЗащитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
27 Саисс РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Траоре АдамаНападающий
-
17 Силва ФабиоНападающий
- Запасные игроки
-
21 Радди ДжонВратарь
- Защитник
-
20 Витинью IIПолузащитник
- Полузащитник
-
49 Килман МаксПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
25 Баттон ДэвидВратарь
-
27 О'Ши ДараЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Сойерс РоменПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Пелтьер ЛиЗащитник
-
24 Кипре СедрикЗащитник
- Защитник
-
28 Филд СэмПолузащитник
-
21 Эдвардс КайлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Эллардайс Сэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нету Педру
|4
|0.22
|2.
|Хименес Рауль
|4
|0.22
|3.
|Поденсе Даниэл
|3
|0.17
|4.
|Саисс Ромен
|3
|0.17
|5.
|Невеш Рубен
|2 (1)
|0.11
|6.
|Аит-Нури Раян
|1
|0.06
|7.
|Силва Фабио
|1 (1)
|0.06
|8.
|Витинью II
|0
|0
|9.
|Семеду Нелсон
|0
|0
|10.
|Килман Макс
|0
|0
|11.
|Отасоуи Оуэн
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Робинсон Каллум
|2
|0.12
|2.
|Галлахер Конор
|2
|0.12
|3.
|Перейра Матеус
|1
|0.06
|4.
|Ферлонг Дарнелл
|1
|0.06
|5.
|Бартли Кайл
|1
|0.06
|6.
|Аджайи Олувасемилого
|1
|0.06
|7.
|Ахерн-Грант Карлан
|1
|0.06
|8.
|Диангана Грэди
|1
|0.06
|9.
|Филлипс Мэтт
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Моутинью Жоау
|3
|1
|2.
|Семеду Нелсон
|4
|0
|3.
|Траоре Адама
|3
|0
|4.
|Коди Конор
|3
|0
|5.
|Невеш Рубен
|3
|0
|6.
|Марсал Фернандо
|2
|0
|7.
|Дендонкер Леандер
|2
|0
|8.
|Поденсе Даниэл
|2
|0
|9.
|Патрисиу Руй
|1
|0
|10.
|Силва Фабио
|1
|0
|11.
|Боли Вийи
|1
|0
|12.
|Килман Макс
|1
|0
|13.
|Хувер Ки-Джана
|1
|0
|14.
|Отасоуи Оуэн
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Галлахер Конор
|5
|0
|2.
|Ливермор Джейк
|2
|1
|3.
|Сойерс Ромен
|3
|0
|4.
|Перейра Матеус
|1
|1
|5.
|Иванович Бранислав
|2
|0
|6.
|Аджайи Олувасемилого
|2
|0
|7.
|Ферлонг Дарнелл
|2
|0
|8.
|Гиббс Киран
|0
|1
|9.
|Филлипс Мэтт
|1
|0
|10.
|Бартли Кайл
|1
|0
|11.
|Пелтьер Ли
|1
|0
|12.
|Ахерн-Грант Карлан
|1
|0
|13.
|О'Ши Дара
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вулверхэмптон
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|11.11% (2)
|5.56% (1)
|16.67% (3)
|27.78% (5)
|Вест Бромвич
|30% (3)
|30% (3)
|0
|20% (2)
|0
|20% (2)
Предыдущие игры
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +7 =4 -9Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Челси Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Лидс 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:1 Сток Сити Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон
Вест Бромвич Последние 20 матчей: +2 =5 -13Блэкпул 2:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:4 Арсенал Вест Бромвич 0:5 Лидс Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич
Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:3 Челси Вест Бромвич 2:2 Брентфорд Эвертон 5:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:0 Харрогейт Вест Бромвич 0:3 Лестер
Последние игры между собой
Вулверхэмптон: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Вест Бромвич: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|34 - 24
|36
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|37 - 21
|33
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|25 - 13
|32
|4.
|Лестер
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|31 - 21
|32
|5.
|Эвертон
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|28 - 21
|32
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|30 - 16
|30
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|26 - 19
|29
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|29 - 16
|26
|9.
|Челси
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|32 - 21
|26
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|24 - 21
|26
|11.
|Арсенал
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|20 - 19
|24
|12.
|Лидс
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|30 - 33
|23
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 29
|23
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|19 - 26
|22
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 27
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|9 - 21
|16
|17.
|Брайтон
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|21 - 29
|14
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|14 - 24
|12
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|11 - 39
|8
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|18
|1
|2
|15
|9 - 29
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 8
|22
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|3.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|4.
|Челси
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|19 - 11
|15
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|15
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 13
|14
|7.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 15
|12
|11.
|Лидс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|12.
|Арсенал
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 11
|10
|15.
|Лестер
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 24
|5
|19.
|Брайтон
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|10 - 15
|5
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|22 - 11
|22
|2.
|Лестер
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|20 - 9
|22
|3.
|Эвертон
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 9
|19
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 5
|16
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 7
|15
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 10
|13
|9.
|Арсенал
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 8
|13
|10.
|Лидс
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|17 - 20
|12
|11.
|Челси
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|13.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|16 - 13
|11
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 16
|10
|15.
|Брайтон
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 14
|9
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 13
|6
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|4 - 17
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вулверхэмптон» – «Вест Бромвич» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вулверхэмптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вест Бромвич» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вулверхэмптон» – «Вест Бромвич», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вулверхэмптон 0:0 Вест Бромвич
Исход игры
Вулверхэмптон
91.3% (136)
Ничья
6.7% (10)
Вест Бромвич
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
47.62% (70)
Меньше
52.38% (77)
Обе команды забьют
Да
53.06% (78)
Нет
46.94% (69)
Популярный счёт
2:1 Вулверхэмптон
38.3% (57)
1:0 Вулверхэмптон
29.5% (44)
2:0 Вулверхэмптон
16.8% (25)
1:1 Ничья
5.4% (8)
3:1 Вулверхэмптон
5.4% (8)
2:2 Ничья
1.3% (2)
1:2 Вест Бромвич
1.3% (2)
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