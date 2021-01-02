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Вулверхэмптон
 
Позже

Стадион:
Вест Бромвич

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нету Педру 4 0.22
2. Хименес Рауль 4 0.22
3. Поденсе Даниэл 3 0.17
4. Саисс Ромен 3 0.17
5. Невеш Рубен 2 (1) 0.11
6. Аит-Нури Раян 1 0.06
7. Силва Фабио 1 (1) 0.06
8. Витинью II 0 0
9. Семеду Нелсон 0 0
10. Килман Макс 0 0
11. Отасоуи Оуэн 0 0
Вест Бромвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Робинсон Каллум 2 0.12
2. Галлахер Конор 2 0.12
3. Перейра Матеус 1 0.06
4. Ферлонг Дарнелл 1 0.06
5. Бартли Кайл 1 0.06
6. Аджайи Олувасемилого 1 0.06
7. Ахерн-Грант Карлан 1 0.06
8. Диангана Грэди 1 0.06
9. Филлипс Мэтт 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Моутинью Жоау 3 1
2. Семеду Нелсон 4 0
3. Траоре Адама 3 0
4. Коди Конор 3 0
5. Невеш Рубен 3 0
6. Марсал Фернандо 2 0
7. Дендонкер Леандер 2 0
8. Поденсе Даниэл 2 0
9. Патрисиу Руй 1 0
10. Силва Фабио 1 0
11. Боли Вийи 1 0
12. Килман Макс 1 0
13. Хувер Ки-Джана 1 0
14. Отасоуи Оуэн 1 0
Вест Бромвич
# Игрок      
1. Галлахер Конор 5 0
2. Ливермор Джейк 2 1
3. Сойерс Ромен 3 0
4. Перейра Матеус 1 1
5. Иванович Бранислав 2 0
6. Аджайи Олувасемилого 2 0
7. Ферлонг Дарнелл 2 0
8. Гиббс Киран 0 1
9. Филлипс Мэтт 1 0
10. Бартли Кайл 1 0
11. Пелтьер Ли 1 0
12. Ахерн-Грант Карлан 1 0
13. О'Ши Дара 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вулверхэмптон 16.67% (3) 22.22% (4) 11.11% (2) 5.56% (1) 16.67% (3) 27.78% (5)
 Вест Бромвич 30% (3) 30% (3) 0 20% (2) 0 20% (2)

Предыдущие игры

Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Челси Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Лидс 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:1 Сток Сити Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон
Вест Бромвич Последние 20 матчей: +2 =5 -13
Блэкпул 2:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:4 Арсенал Вест Бромвич 0:5 Лидс Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич
Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:3 Челси Вест Бромвич 2:2 Брентфорд Эвертон 5:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:0 Харрогейт Вест Бромвич 0:3 Лестер

Последние игры между собой

Вулверхэмптон: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Вест Бромвич: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Вулверхэмптон 1:5 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 3:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига
Вулверхэмптон 0:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Вулверхэмптон
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 17 11 3 3 34 - 24 36
2. Ливерпуль Заявка 17 9 6 2 37 - 21 33
3. Манчестер Сити Заявка 16 9 5 2 25 - 13 32
4. Лестер Заявка 17 10 2 5 31 - 21 32
5. Эвертон Заявка 17 10 2 5 28 - 21 32
6. Тоттенхэм Заявка 17 8 6 3 30 - 16 30
7. Саутгемптон Заявка 17 8 5 4 26 - 19 29
8. Астон Вилла Заявка 15 8 2 5 29 - 16 26
9. Челси Заявка 17 7 5 5 32 - 21 26
10. Вест Хэм Заявка 17 7 5 5 24 - 21 26
11. Арсенал Заявка 17 7 2 8 20 - 19 23
12. Лидс Заявка 17 7 2 8 30 - 33 23
13. Кристал Пэлас Заявка 17 6 4 7 22 - 29 22
14. Вулверхэмптон Заявка 18 6 4 8 19 - 26 22
15. Ньюкасл Заявка 17 5 4 8 18 - 27 19
16. Бёрнли Заявка 16 4 4 8 9 - 21 16
17. Брайтон Заявка 18 2 8 8 21 - 29 14
18. Фулхэм Заявка 16 2 6 8 14 - 24 12
19. Вест Бромвич Заявка 17 1 5 11 11 - 39 8
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 18 1 2 15 9 - 29 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 8 7 1 0 21 - 8 22
2. Манчестер Сити Заявка 8 5 2 1 15 - 7 17
3. Саутгемптон Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
4. Челси Заявка 9 4 3 2 19 - 11 15
5. Тоттенхэм Заявка 9 4 3 2 14 - 9 15
6. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 2 3 12 - 13 14
7. Эвертон Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
8. Вест Хэм Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
9. Вулверхэмптон Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
10. Кристал Пэлас Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
11. Лидс Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
12. Ньюкасл Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
13. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 15 - 11 10
14. Лестер Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
15. Арсенал Заявка 8 3 1 4 9 - 11 10
16. Бёрнли Заявка 8 3 1 4 5 - 8 10
17. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
18. Вест Бромвич Заявка 9 1 2 6 5 - 24 5
19. Брайтон Заявка 9 0 5 4 10 - 15 5
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 1 1 7 5 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 8 7 1 0 22 - 11 22
2. Лестер Заявка 9 7 1 1 20 - 9 22
3. Эвертон Заявка 9 6 1 2 13 - 9 19
4. Астон Вилла Заявка 8 5 1 2 14 - 5 16
5. Тоттенхэм Заявка 8 4 3 1 16 - 7 15
6. Манчестер Сити Заявка 8 4 3 1 10 - 6 15
7. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
8. Саутгемптон Заявка 8 3 4 1 12 - 10 13
9. Арсенал Заявка 9 4 1 4 11 - 8 13
10. Лидс Заявка 9 4 0 5 17 - 20 12
11. Челси Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
12. Ливерпуль Заявка 9 2 5 2 16 - 13 11
13. Кристал Пэлас Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
14. Вулверхэмптон Заявка 9 3 1 5 9 - 16 10
15. Брайтон Заявка 9 2 3 4 11 - 14 9
16. Ньюкасл Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
17. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
18. Бёрнли Заявка 8 1 3 4 4 - 13 6
19. Вест Бромвич Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 0 1 8 4 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вулверхэмптон - Вест Бромвич от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 января 2021, осталось 2 дня 40 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 65
    Вулверхэмптон 90.8% (59)
    X 6.2% (4)
    Вест Бромвич 3.1% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вулверхэмптон
    Ничья
    Вест Бромвич
    1.59
    4.25
    7.40
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.53 4.25 7.40
    Бонус: 10 000 ₽ 1.52 4.00 7.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.59 4.25 6.70

    Самый высокий коэффициент на матч «Вулверхэмптон» – «Вест Бромвич» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вулверхэмптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вест Бромвич» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вулверхэмптон» – «Вест Бромвич», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
    8.40 1.08 3.00 1.39 2.26 1.64 1.68 2.19 1.25 4.00 1.08 8.00
    8.20 1.04 7.10 1.08 3.02 1.36 2.34 1.60 1.73 2.15 1.36 3.12 1.24 3.88 1.07 6.90 1.05 7.20
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.60 1.46 1.71 2.06 1.33 3.10 1.07 7.60
    2.77 1.44 1.80 2.01 1.36 3.12 1.10 6.85 1.07 8.20
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.45 1.28 2.33 1.56 1.55 2.35 1.14 5.20
    3.45 1.31 2.38 1.57 1.59 2.36 1.20 4.25 1.14 5.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.32 1.57
    Букмекер Да Нет
    5.80 1.11
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.18
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    Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Вест Бромвич

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    90.8% (59)
    Ничья
    6.2% (4)
    Вест Бромвич
    3.1% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.62% (30)
    Меньше
    52.38% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    53.97% (34)
    Нет
    46.03% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Вулверхэмптон
    40% (26)
    1:0 Вулверхэмптон
    26.2% (17)
    2:0 Вулверхэмптон
    18.5% (12)
    1:1 Ничья
    6.2% (4)
    3:1 Вулверхэмптон
    3.1% (2)
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