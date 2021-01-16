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Динамо Бухарест
0:0
Перерыв

Стадион:
Киндия Тырговиште
0'
12' Желтая карточка
Рэуцэ Александру
35' Желтая карточка
Daniel Popa III
12
Mihai
Esanu
22
Deian
Sorescu
30
Бейян
Флориан
6
Marco
Ehmann
3
Раду
Йонуц
8
Антон
Паул
5
Рэуцэ
Александру
32
Geani
Cretu
77
Аким
Влад
31
Фаббрини
Диего
17
Немец
Адам
25
Mihai
Aioani
98
Tiberio
Capusa
17
Пициан
Андрей
66
Paul
Iacob
15
Cornel
Dinu
9
Бериша
Вальмир
22
Раца
Вадим
8
Marco
Dulca
80
Denis
Dumitrascu
11
Флоря
Константин
19
Daniel
Popa
III
Динамо Бухарест
Киндия Тырговиште

Ход матча

12'
Рэуцэ Александру
 
35'
 
Daniel Popa III

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Бухарест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Валье Борха 5 (1) 0.29
2. Deian Sorescu 3 (2) 0.18
3. Немец Адам 3 0.18
4. Антон Паул 3 0.18
5. Камара Хуан 2 0.12
6. Гуэйе Магайе 2 0.12
7. Фаббрини Диего 1 0.06
8. Гонсалес Александр 1 0.06
9. Гол Януш 0 0
10. Рэуцэ Александру 0 0
11. Catalin Magureanu 0 0
Киндия Тырговиште
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Флоря Константин 4 0.24
2. Daniel Popa III 3 (1) 0.18
3. Denis Dumitrascu 2 0.12
4. Раца Вадим 1 0.06
5. Marco Dulca 1 0.06
6. Бериша Вальмир 1 (1) 0.06
7. Cristian Negut 0 0
8. Paul Iacob 0 0
9. Tomas Diaz2 0 0

Карточки

Динамо Бухарест
# Игрок      
1. Рэуцэ Александру 5 1
2. Гол Януш 4 0
3. Камара Хуан 4 0
4. Бейян Флориан 2 1
5. Раду Йонуц 2 1
6. Немец Адам 3 0
7. Пульич Анте 3 0
8. Фаббрини Диего 3 0
9. Валье Борха 3 0
10. Гонсалес Александр 2 0
11. Антон Паул 2 0
12. Deian Sorescu 2 0
13. Marco Ehmann 2 0
14. Denis Dragus2 2 0
15. Лопес Исма 0 1
16. Мехиас Томас 1 0
17. Andrei Blejdea 1 0
Киндия Тырговиште
# Игрок      
1. Daniel Popa III 5 0
2. Раца Вадим 4 0
3. Cristian Negut 4 0
4. Paul Iacob 2 1
5. Denis Dumitrascu 2 1
6. Флоря Константин 3 0
7. Marco Dulca 3 0
8. Cornel Dinu 3 0
9. Tiberio Capusa 2 0
10. Franck Yameogo 2 0
11. Mihai Aioani 2 0
12. Tomas Diaz2 2 0
13. Пициан Андрей 1 0
14. Adrian Ionita 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Бухарест 5% (1) 15% (3) 10% (2) 25% (5) 25% (5) 20% (4)
Киндия Тырговиште 16.67% (2) 8.33% (1) 25% (3) 16.67% (2) 25% (3) 8.33% (1)

Предыдущие игры

Динамо Бухарест Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Германнштадт 0:2 Динамо Бухарест Академика Клинчени 1:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:2 ЧФР Клуж Динамо Бухарест 4:1 КСМ Политехника Яссы
Арджеш 0:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:0 Волунтари Динамо Бухарест 1:1 Астра Вииторул Констанца 2:1 Динамо Бухарест Сепси 2:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 Университатя Крайова ФКСБ 3:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 1:3 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:1 Ботошани Киндия Тырговиште 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:1 Германнштадт Динамо Бухарест 1:1 Вииторул Констанца Волунтари 1:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:1 КСМ Политехника Яссы ФКСБ 1:0 Динамо Бухарест
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Киндия Тырговиште 1:1 КСМ Политехника Яссы Киндия Тырговиште 2:2 Арджеш Волунтари 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Вииторул Констанца
Астра 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:2 Сепси Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:2 ФКСБ УТА Арад 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Газ-Метан Медиаш Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште ЧФР Клуж 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:3 Германнштадт Академика Клинчени 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Миовени 1:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:0 Миовени Киндия Тырговиште 2:0 Волунтари КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште

Последние игры между собой

Динамо Бухарест: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Киндия Тырговиште: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Киндия Тырговиште 1:0 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 4:1 Киндия Тырговиште Первая лига Киндия Тырговиште 3:2 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 5:0 Киндия Тырговиште Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 16 12 1 3 40 - 15 37
2. ЧФР Клуж Заявка 16 10 4 2 21 - 7 34
3. Университатя Крайова Заявка 16 10 3 3 19 - 9 33
4. Сепси Заявка 16 7 7 2 24 - 13 28
5. Академика Клинчени Заявка 16 6 7 3 17 - 13 25
6. Киндия Тырговиште 0:0 Заявка 17 5 7 5 13 - 13 22
7. Динамо Бухарест 0:0 Заявка 17 5 5 7 20 - 18 20
8. Газ-Метан Медиаш Заявка 16 6 1 9 21 - 26 19
9. Вииторул Констанца Заявка 15 4 6 5 19 - 21 18
10. Ботошани Заявка 16 4 6 6 21 - 23 18
11. УТА Арад Заявка 16 4 6 6 13 - 25 18
12. Астра Заявка 16 4 4 8 21 - 24 16
13. КСМ Политехника Яссы Заявка 15 4 3 8 16 - 34 15
14. Волунтари Заявка 16 4 3 9 20 - 27 15
15. Германнштадт Заявка 16 3 6 7 17 - 25 15
16. Арджеш Заявка 16 3 5 8 15 - 24 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 8 7 1 0 25 - 4 22
2. ЧФР Клуж Заявка 9 4 3 2 9 - 5 15
3. Академика Клинчени Заявка 8 4 2 2 8 - 5 14
4. Университатя Крайова Заявка 8 4 1 3 8 - 6 13
5. Сепси Заявка 7 3 3 1 10 - 5 12
6. Вииторул Констанца Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
7. Волунтари Заявка 8 3 1 4 12 - 12 10
8. Газ-Метан Медиаш Заявка 8 3 1 4 10 - 12 10
9. Динамо Бухарест 0:0 Заявка 9 2 4 3 10 - 8 10
10. Киндия Тырговиште 0:0 Заявка 8 2 3 3 8 - 11 9
11. КСМ Политехника Яссы Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
12. Астра Заявка 8 2 2 4 11 - 12 8
13. Арджеш Заявка 8 2 2 4 9 - 12 8
14. Германнштадт Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
15. Ботошани Заявка 8 1 4 3 8 - 8 7
16. УТА Арад Заявка 8 1 3 4 5 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова Заявка 8 6 2 0 11 - 3 20
2. ЧФР Клуж Заявка 7 6 1 0 12 - 2 19
3. Сепси Заявка 9 4 4 1 14 - 8 16
4. ФКСБ Заявка 8 5 0 3 15 - 11 15
5. Киндия Тырговиште 0:0 Заявка 9 3 4 2 5 - 2 13
6. УТА Арад Заявка 8 3 3 2 8 - 11 12
7. Ботошани Заявка 8 3 2 3 13 - 15 11
8. Академика Клинчени Заявка 8 2 5 1 9 - 8 11
9. Динамо Бухарест 0:0 Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
10. Газ-Метан Медиаш Заявка 8 3 0 5 11 - 14 9
11. Астра Заявка 8 2 2 4 10 - 12 8
12. КСМ Политехника Яссы Заявка 8 2 1 5 6 - 20 7
13. Германнштадт Заявка 8 1 4 3 9 - 14 7
14. Вииторул Констанца Заявка 7 1 3 3 5 - 8 6
15. Арджеш Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
16. Волунтари Заявка 8 1 2 5 8 - 15 5
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Динамо Бухарест
Ничья
Киндия Тырговиште
2.90
3.24
3.96
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.90 2.25 3.85
Бонус: 5 000 ₽ 2.14 3.24 3.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.65 2.08 3.20
  2.79 2.26 3.96

Самый высокий коэффициент на матч «Динамо Бухарест» – «Киндия Тырговиште» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Динамо Бухарест» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Киндия Тырговиште» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Динамо Бухарест» – «Киндия Тырговиште», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.30 1.05 6.05 1.09 2.70 1.43 2.08 1.73 1.64 2.36 1.28 3.56 1.19 4.33 1.05 7.80 1.04 8.40
2.80 1.40 1.87 1.87 1.40 2.80 1.12 5.55 1.85 2.07 1.09 6.50 1.03 10.00 1.08 7.00 1.06 7.20 1.05 8.70 1.01 15.50 0.00 13.50 0.00 19.50
3.05 1.39 2.50 1.55 1.95 1.92 1.57 2.45 1.41 2.99 1.38 3.12 1.40 3.03 1.78 2.10 1.60 2.41 1.50 2.71 1.20 4.84
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
2.55 1.50 1.68 2.16 1.32 3.32
1.31 3.25 1.22 4.00 1.12 5.55 1.07 7.70
1.18 4.87 1.37 3.11 1.12 6.25 1.41 3.02
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.24 1.33 2.16 1.68 1.50 2.55 1.22 4.20
2.15 1.55 1.58 2.37 1.21 4.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.65 1.22
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