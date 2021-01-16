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Динамо Бухарест
0:1
Конец матча

Стадион:
Киндия Тырговиште
0'
12' Желтая карточка
Рэуцэ Александру
34' Желтая карточка
Daniel Popa III
60' Желтая карточка
Немец Адам
0:1
65' Гол
Бериша Вальмир
68' Желтая карточка
Deian Sorescu
68' Желтая карточка
Раца Вадим
74' Желтая карточка
Bani Ahmed
85' Желтая карточка
Бериша Вальмир
90' Желтая карточка
Marco Ehmann
90'+6
12
Mihai
Esanu
22
Deian
Sorescu
30
Бейян
Флориан
6
Marco
Ehmann
3
Раду
Йонуц
8
Антон
Паул
5
Рэуцэ
Александру
32
Geani
Cretu
77
Аким
Влад
31
Фаббрини
Диего
17
Немец
Адам
25
Mihai
Aioani
98
Tiberio
Capusa
17
Пициан
Андрей
66
Paul
Iacob
15
Cornel
Dinu
9
Бериша
Вальмир
22
Раца
Вадим
8
Marco
Dulca
80
Denis
Dumitrascu
11
Флоря
Константин
19
Daniel
Popa
III
Динамо Бухарест
Киндия Тырговиште

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Бухарест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Валье Борха 5 (1) 0.29
2. Deian Sorescu 3 (2) 0.18
3. Немец Адам 3 0.18
4. Антон Паул 3 0.18
5. Камара Хуан 2 0.12
6. Гуэйе Магайе 2 0.12
7. Фаббрини Диего 1 0.06
8. Гонсалес Александр 1 0.06
9. Гол Януш 0 0
10. Рэуцэ Александру 0 0
11. Catalin Magureanu 0 0
Киндия Тырговиште
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Флоря Константин 4 0.24
2. Daniel Popa III 3 (1) 0.18
3. Denis Dumitrascu 2 0.12
4. Бериша Вальмир 2 (1) 0.12
5. Раца Вадим 1 0.06
6. Marco Dulca 1 0.06
7. Cristian Negut 0 0
8. Paul Iacob 0 0
9. Tomas Diaz2 0 0

Карточки

Динамо Бухарест
# Игрок      
1. Рэуцэ Александру 5 1
2. Немец Адам 4 0
3. Гол Януш 4 0
4. Камара Хуан 4 0
5. Бейян Флориан 2 1
6. Раду Йонуц 2 1
7. Пульич Анте 3 0
8. Фаббрини Диего 3 0
9. Валье Борха 3 0
10. Deian Sorescu 3 0
11. Marco Ehmann 3 0
12. Гонсалес Александр 2 0
13. Антон Паул 2 0
14. Denis Dragus2 2 0
15. Лопес Исма 0 1
16. Мехиас Томас 1 0
17. Bani Ahmed 1 0
18. Andrei Blejdea 1 0
Киндия Тырговиште
# Игрок      
1. Раца Вадим 5 0
2. Daniel Popa III 5 0
3. Cristian Negut 4 0
4. Paul Iacob 2 1
5. Denis Dumitrascu 2 1
6. Флоря Константин 3 0
7. Marco Dulca 3 0
8. Cornel Dinu 3 0
9. Tiberio Capusa 2 0
10. Franck Yameogo 2 0
11. Mihai Aioani 2 0
12. Tomas Diaz2 2 0
13. Бериша Вальмир 1 0
14. Пициан Андрей 1 0
15. Adrian Ionita 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Бухарест 5% (1) 15% (3) 10% (2) 25% (5) 25% (5) 20% (4)
Киндия Тырговиште 15.38% (2) 7.69% (1) 23.08% (3) 15.38% (2) 30.77% (4) 7.69% (1)

Предыдущие игры

Динамо Бухарест Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Германнштадт 0:2 Динамо Бухарест Академика Клинчени 1:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:2 ЧФР Клуж Динамо Бухарест 4:1 КСМ Политехника Яссы
Арджеш 0:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:0 Волунтари Динамо Бухарест 1:1 Астра Вииторул Констанца 2:1 Динамо Бухарест Сепси 2:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 Университатя Крайова ФКСБ 3:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 1:3 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:1 Ботошани Киндия Тырговиште 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:1 Германнштадт Динамо Бухарест 1:1 Вииторул Констанца Волунтари 1:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:1 КСМ Политехника Яссы ФКСБ 1:0 Динамо Бухарест
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Киндия Тырговиште 1:1 КСМ Политехника Яссы Киндия Тырговиште 2:2 Арджеш Волунтари 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Вииторул Констанца
Астра 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:2 Сепси Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:2 ФКСБ УТА Арад 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Газ-Метан Медиаш Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште ЧФР Клуж 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:3 Германнштадт Академика Клинчени 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Миовени 1:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:0 Миовени Киндия Тырговиште 2:0 Волунтари КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште

Последние игры между собой

Динамо Бухарест: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Киндия Тырговиште: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Киндия Тырговиште 1:0 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 4:1 Киндия Тырговиште Первая лига Киндия Тырговиште 3:2 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 5:0 Киндия Тырговиште Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 16 12 1 3 40 - 15 37
2. ЧФР Клуж Заявка 16 10 4 2 21 - 7 34
3. Университатя Крайова Заявка 16 10 3 3 19 - 9 33
4. Сепси Заявка 16 7 7 2 24 - 13 28
5. Академика Клинчени Заявка 16 6 7 3 17 - 13 25
6. Киндия Тырговиште Заявка 17 6 6 5 14 - 13 24
7. Газ-Метан Медиаш Заявка 16 6 1 9 21 - 26 19
8. Динамо Бухарест Заявка 17 5 4 8 20 - 19 19
9. Вииторул Констанца Заявка 15 4 6 5 19 - 21 18
10. Ботошани Заявка 16 4 6 6 21 - 23 18
11. УТА Арад Заявка 16 4 6 6 13 - 25 18
12. Астра Заявка 16 4 4 8 21 - 24 16
13. КСМ Политехника Яссы Заявка 15 4 3 8 16 - 34 15
14. Волунтари Заявка 16 4 3 9 20 - 27 15
15. Германнштадт Заявка 16 3 6 7 17 - 25 15
16. Арджеш Заявка 16 3 5 8 15 - 24 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 8 7 1 0 25 - 4 22
2. ЧФР Клуж Заявка 9 4 3 2 9 - 5 15
3. Академика Клинчени Заявка 8 4 2 2 8 - 5 14
4. Университатя Крайова Заявка 8 4 1 3 8 - 6 13
5. Сепси Заявка 7 3 3 1 10 - 5 12
6. Вииторул Констанца Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
7. Волунтари Заявка 8 3 1 4 12 - 12 10
8. Газ-Метан Медиаш Заявка 8 3 1 4 10 - 12 10
9. Киндия Тырговиште Заявка 8 2 3 3 8 - 11 9
10. Динамо Бухарест Заявка 9 2 3 4 10 - 9 9
11. КСМ Политехника Яссы Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
12. Астра Заявка 8 2 2 4 11 - 12 8
13. Арджеш Заявка 8 2 2 4 9 - 12 8
14. Германнштадт Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
15. Ботошани Заявка 8 1 4 3 8 - 8 7
16. УТА Арад Заявка 8 1 3 4 5 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова Заявка 8 6 2 0 11 - 3 20
2. ЧФР Клуж Заявка 7 6 1 0 12 - 2 19
3. Сепси Заявка 9 4 4 1 14 - 8 16
4. ФКСБ Заявка 8 5 0 3 15 - 11 15
5. Киндия Тырговиште Заявка 9 4 3 2 6 - 2 15
6. УТА Арад Заявка 8 3 3 2 8 - 11 12
7. Ботошани Заявка 8 3 2 3 13 - 15 11
8. Академика Клинчени Заявка 8 2 5 1 9 - 8 11
9. Динамо Бухарест Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
10. Газ-Метан Медиаш Заявка 8 3 0 5 11 - 14 9
11. Астра Заявка 8 2 2 4 10 - 12 8
12. КСМ Политехника Яссы Заявка 8 2 1 5 6 - 20 7
13. Германнштадт Заявка 8 1 4 3 9 - 14 7
14. Вииторул Констанца Заявка 7 1 3 3 5 - 8 6
15. Арджеш Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
16. Волунтари Заявка 8 1 2 5 8 - 15 5
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 18.00 4.50 1.30
Бонус: 5 000 ₽ 2.14 3.24 3.50
Бонус: 5 000 ₽ 26.00 4.70 1.17
  3.74 1.79 4.37

Самый высокий коэффициент на матч «Динамо Бухарест» – «Киндия Тырговиште» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Динамо Бухарест» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Киндия Тырговиште» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Динамо Бухарест» – «Киндия Тырговиште», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.30 1.05 6.05 1.09 2.70 1.43 2.08 1.73 1.64 2.36 1.28 3.56 1.19 4.33 1.05 7.80 1.04 8.40
2.05 1.72 1.38 2.90 1.52 2.42 1.09 6.50 1.85 2.07 1.05 8.50 1.03 10.00 1.08 7.00 1.06 7.20 1.05 8.70 1.01 15.50 0.00 13.50 0.00 19.50
2.04 1.82 1.67 2.26 1.30 3.61 1.57 2.45 1.41 2.98 1.22 4.38 1.40 3.03 1.78 2.10 1.60 2.41 1.50 2.71 1.20 4.84
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
2.55 1.50 1.68 2.16 1.32 3.32
1.31 3.25 1.22 4.00 1.12 5.55 1.07 7.70
1.18 4.87 1.37 3.11 1.12 6.25 1.41 3.02
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.24 1.33 2.16 1.68 1.50 2.55 1.22 4.20
2.15 1.55 1.58 2.37 1.21 4.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.65 1.22
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