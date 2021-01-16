Динамо Бухарест
0:1
Конец матча
Стадион: Националь
Киндия Тырговиште
12' Желтая карточкаРэуцэ Александру
34' Желтая карточкаDaniel Popa III
60' Желтая карточкаНемец Адам
0:1
65' ГолБериша Вальмир
68' Желтая карточкаDeian Sorescu
68' Желтая карточкаРаца Вадим
74' Желтая карточкаBani Ahmed
85' Желтая карточкаБериша Вальмир
90' Желтая карточкаMarco Ehmann
12
Mihai
Esanu
32
Geani
Cretu
77
Аким
Влад
17
Немец
Адам
25
Mihai
Aioani
66
Paul
Iacob
15
Cornel
Dinu
22
Раца
Вадим
- Основной состав
-
12 Mihai EsanuВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Geani CretuПолузащитник
-
77 Аким ВладПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Немец АдамНападающий
- Запасные игроки
-
55 Гол ЯнушПолузащитник
-
38 Bani Ahmed
-
-
28 Ioan Borcea
-
-
15 Claudiu Stan
-
-
-
Главный тренер: Ionel Gane
- Основной состав
-
25 Mihai AioaniВратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Paul IacobЗащитник
-
15 Cornel DinuЗащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Костя МихайНападающий
-
-
-
14 Tomas Diaz2
-
-
-
Главный тренер: Emil Sandoi
Ход матча
12'
34'
60'
65'
0:1
68'
68'
74'
85'
90'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Валье Борха
|5 (1)
|0.29
|2.
|Deian Sorescu
|3 (2)
|0.18
|3.
|Немец Адам
|3
|0.18
|4.
|Антон Паул
|3
|0.18
|5.
|Камара Хуан
|2
|0.12
|6.
|Гуэйе Магайе
|2
|0.12
|7.
|Фаббрини Диего
|1
|0.06
|8.
|Гонсалес Александр
|1
|0.06
|9.
|Гол Януш
|0
|0
|10.
|Рэуцэ Александру
|0
|0
|11.
|Catalin Magureanu
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Флоря Константин
|4
|0.24
|2.
|Daniel Popa III
|3 (1)
|0.18
|3.
|Denis Dumitrascu
|2
|0.12
|4.
|Бериша Вальмир
|2 (1)
|0.12
|5.
|Раца Вадим
|1
|0.06
|6.
|Marco Dulca
|1
|0.06
|7.
|Cristian Negut
|0
|0
|8.
|Paul Iacob
|0
|0
|9.
|Tomas Diaz2
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рэуцэ Александру
|5
|1
|2.
|Немец Адам
|4
|0
|3.
|Гол Януш
|4
|0
|4.
|Камара Хуан
|4
|0
|5.
|Бейян Флориан
|2
|1
|6.
|Раду Йонуц
|2
|1
|7.
|Пульич Анте
|3
|0
|8.
|Фаббрини Диего
|3
|0
|9.
|Валье Борха
|3
|0
|10.
|Deian Sorescu
|3
|0
|11.
|Marco Ehmann
|3
|0
|12.
|Гонсалес Александр
|2
|0
|13.
|Антон Паул
|2
|0
|14.
|Denis Dragus2
|2
|0
|15.
|Лопес Исма
|0
|1
|16.
|Мехиас Томас
|1
|0
|17.
|Bani Ahmed
|1
|0
|18.
|Andrei Blejdea
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Раца Вадим
|5
|0
|2.
|Daniel Popa III
|5
|0
|3.
|Cristian Negut
|4
|0
|4.
|Paul Iacob
|2
|1
|5.
|Denis Dumitrascu
|2
|1
|6.
|Флоря Константин
|3
|0
|7.
|Marco Dulca
|3
|0
|8.
|Cornel Dinu
|3
|0
|9.
|Tiberio Capusa
|2
|0
|10.
|Franck Yameogo
|2
|0
|11.
|Mihai Aioani
|2
|0
|12.
|Tomas Diaz2
|2
|0
|13.
|Бериша Вальмир
|1
|0
|14.
|Пициан Андрей
|1
|0
|15.
|Adrian Ionita
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Бухарест
|5% (1)
|15% (3)
|10% (2)
|25% (5)
|25% (5)
|20% (4)
|Киндия Тырговиште
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|7.69% (1)
Предыдущие игры
Динамо Бухарест Последние 20 матчей: +6 =6 -8Германнштадт 0:2 Динамо Бухарест Академика Клинчени 1:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:2 ЧФР Клуж Динамо Бухарест 4:1 КСМ Политехника Яссы
Арджеш 0:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:0 Волунтари Динамо Бухарест 1:1 Астра Вииторул Констанца 2:1 Динамо Бухарест Сепси 2:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 Университатя Крайова ФКСБ 3:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 1:3 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:1 Ботошани Киндия Тырговиште 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:1 Германнштадт Динамо Бухарест 1:1 Вииторул Констанца Волунтари 1:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:1 КСМ Политехника Яссы ФКСБ 1:0 Динамо Бухарест
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +7 =7 -6Киндия Тырговиште 1:1 КСМ Политехника Яссы Киндия Тырговиште 2:2 Арджеш Волунтари 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Вииторул Констанца
Астра 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:2 Сепси Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:2 ФКСБ УТА Арад 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Газ-Метан Медиаш Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште ЧФР Клуж 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:3 Германнштадт Академика Клинчени 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Миовени 1:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:0 Миовени Киндия Тырговиште 2:0 Волунтари КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште
Последние игры между собой
Динамо Бухарест: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Киндия Тырговиште: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|40 - 15
|37
|2.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|21 - 7
|34
|3.
|Университатя Крайова
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|19 - 9
|33
|4.
|Сепси
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|24 - 13
|28
|5.
|Академика Клинчени
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|17 - 13
|25
|6.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|14 - 13
|24
|7.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|21 - 26
|19
|8.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|20 - 19
|19
|9.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|19 - 21
|18
|10.
|Ботошани
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|21 - 23
|18
|11.
|УТА Арад
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|13 - 25
|18
|12.
|Астра
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|21 - 24
|16
|13.
|КСМ Политехника Яссы
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|16 - 34
|15
|14.
|Волунтари
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|20 - 27
|15
|15.
|Германнштадт
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|17 - 25
|15
|16.
|Арджеш
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|15 - 24
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|25 - 4
|22
|2.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|9 - 5
|15
|3.
|Академика Клинчени
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 5
|14
|4.
|Университатя Крайова
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 6
|13
|5.
|Сепси
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|6.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|7.
|Волунтари
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|8.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|9.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 11
|9
|10.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 9
|9
|11.
|КСМ Политехника Яссы
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|12.
|Астра
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 12
|8
|13.
|Арджеш
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|14.
|Германнштадт
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|15.
|Ботошани
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 8
|7
|16.
|УТА Арад
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|11 - 3
|20
|2.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|12 - 2
|19
|3.
|Сепси
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|4.
|ФКСБ
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|15 - 11
|15
|5.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|6 - 2
|15
|6.
|УТА Арад
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 11
|12
|7.
|Ботошани
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 15
|11
|8.
|Академика Клинчени
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|9 - 8
|11
|9.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 14
|9
|11.
|Астра
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 12
|8
|12.
|КСМ Политехника Яссы
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 20
|7
|13.
|Германнштадт
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 14
|7
|14.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|15.
|Арджеш
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|16.
|Волунтари
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 15
|5
Победитель
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