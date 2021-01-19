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  2. Матчи
  3. Германия
Боруссия М
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Вердер
0' 12'
1
Зоммер
Янн
18
Лайнер
Штефан
28
Гинтер
Маттиас
30
Эльведи
Нико
17
Вендт
Оскар
6
Крамер
Кристоф
32
Нойхаус
Флориан
7
Херрманн
Патрик
23
Хофманн
Йонас
11
Вольф
Ханнес
14
Плеа
Алассан
1
Павленка
Иржи
13
Велькович
Милош
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
23
Гебреселассие
Теодор
6
Мёхвальд
Кевин
17
Агу
Феликс
35
Эггештайн
Максимилиан
34
Мбом
Жан-Мануэль
19
Сарджент
Джош
20
Шмид
Романо
Боруссия М
4-2-3-1
Вердер
3-3-2-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 83 Владение мячом, % 17

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Штиндль Ларс 9 (5) 0.53
2. Хофманн Йонас 4 (2) 0.24
3. Нойхаус Флориан 3 0.18
4. Эмболо Брель 3 0.18
5. Плеа Алассан 2 0.12
6. Тюрам Маркус 2 0.12
7. Вольф Ханнес 2 0.12
8. Гинтер Маттиас 1 0.06
9. Вендт Оскар 1 0.06
10. Лайнер Штефан 1 0.06
11. Лазаро Валентино 1 0.06
12. Закария Денис 1 0.06
13. Херрманн Патрик 0 0
Вердер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фуллкруг Никлас 4 (2) 0.24
2. Биттенкорт Леонардо 3 (1) 0.18
3. Эггештайн Максимилиан 2 0.12
4. Мёхвальд Кевин 2 0.12
5. Зельке Дейви 2 0.12
6. Сарджент Джош 1 0.06
7. Гебреселассие Теодор 1 0.06
8. Топрак Омер 1 0.06
9. Агу Феликс 1 0.06
10. Eren Dinkci 1 0.06
11. Аугустинссон Людвиг 0 0
12. Юя Осако 0 0
13. Гросс Кристиан 0 0
14. Шмид Романо 0 0
15. Чон Тахит 0 0
16. Мбом Жан-Мануэль 0 0
17. Вольтемаде Ник 0 0

Карточки

Боруссия М
# Игрок      
1. Нойхаус Флориан 6 0
2. Тюрам Маркус 3 1
3. Штиндль Ларс 3 0
4. Эмболо Брель 3 0
5. Бенсебаини Рами 3 0
6. Вендт Оскар 2 0
7. Херрманн Патрик 2 0
8. Лайнер Штефан 2 0
9. Гинтер Маттиас 2 0
10. Лазаро Валентино 2 0
11. Закария Денис 2 0
12. Плеа Алассан 1 0
13. Хофманн Йонас 1 0
Вердер
# Игрок      
1. Мбом Жан-Мануэль 6 0
2. Гросс Кристиан 4 0
3. Аугустинссон Людвиг 4 0
4. Юя Осако 3 0
5. Зельке Дейви 3 0
6. Эггештайн Максимилиан 3 0
7. Мёхвальд Кевин 1 1
8. Фридль Марко 2 0
9. Сарджент Джош 2 0
10. Гебреселассие Теодор 1 0
11. Биттенкорт Леонардо 1 0
12. Классен Дэви 1 0
13. Павленка Иржи 1 0
14. Шмид Романо 1 0
15. Чон Тахит 1 0
16. Вольтемаде Ник 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия М 16.67% (5) 13.33% (4) 16.67% (5) 23.33% (7) 6.67% (2) 23.33% (7)
 Вердер 11.11% (2) 22.22% (4) 16.67% (3) 16.67% (3) 5.56% (1) 27.78% (5)

Предыдущие игры

Боруссия М Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Штуттгарт 2:2 Боруссия М Боруссия М 3:2 Бавария Арминия 0:1 Боруссия М Эльверсберг 0:5 Боруссия М
Боруссия М 1:2 Хоффенхайм Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Герта Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Фрайбург 2:2 Боруссия М Боруссия М 2:3 Интер Милан Боруссия М 4:1 Шальке 04 Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Боруссия М 1:1 Аугсбург Байер Л 4:3 Боруссия М Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Майнц 2:3 Боруссия М Интер Милан 2:2 Боруссия М Боруссия М 1:1 Вольфсбург
Вердер Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Вердер 2:0 Аугсбург Байер Л 1:1 Вердер Вердер 0:2 Унион Берлин Ганновер 96 0:3 Вердер
Майнц 0:1 Вердер Вердер 1:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:0 Вердер Вердер 1:2 Штуттгарт Вольфсбург 5:3 Вердер Бавария 1:1 Вердер Вердер 2:4 Санкт-Паули Вердер 1:1 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Вердер 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 1:1 Вердер Вердер 4:1 Санкт-Паули Вердер 1:0 Арминия Шальке 04 1:3 Вердер Вердер 1:4 Герта Карл Цейсс 0:2 Вердер

Последние игры между собой

Боруссия М: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Вердер: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Вердер 0:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:1 Вердер Бундеслига Боруссия М 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 1:3 Боруссия М Бундеслига
Боруссия М 2:2 Вердер Бундеслига Вердер 0:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:0 Вердер Телеком Кап Вердер 0:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 4:1 Вердер Бундеслига Боруссия М 5:1 Вердер Бундеслига Боруссия М 3:4 Вердер Кубок Вердер 2:1 Боруссия М Бундеслига Вердер 0:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:3 Вердер Товарищеские матчи Боруссия М 4:1 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 4:1 Вердер Бундеслига Боруссия М 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 4:0 Боруссия М Бундеслига Вердер 2:2 Боруссия М Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 11 3 2 48 - 25 36
2. РБ Лейпциг Заявка 16 9 5 2 28 - 14 32
3. Боруссия Д Заявка 16 9 2 5 32 - 20 29
4. Байер Л Заявка 16 8 5 3 30 - 16 29
5. Унион Берлин Заявка 16 7 7 2 32 - 20 28
6. Вольфсбург Заявка 16 6 8 2 24 - 19 26
7. Айнтрахт Фр Заявка 16 6 8 2 28 - 24 26
8. Боруссия М 0:0 Заявка 17 6 8 3 30 - 26 26
9. Фрайбург Заявка 16 6 5 5 29 - 26 23
10. Штуттгарт Заявка 16 5 7 4 32 - 24 22
11. Аугсбург Заявка 16 5 4 7 17 - 25 19
12. Вердер 0:0 Заявка 17 4 7 6 19 - 24 19
13. Герта Заявка 16 4 5 7 23 - 25 17
14. Хоффенхайм Заявка 16 4 4 8 22 - 30 16
15. Арминия Заявка 16 4 2 10 10 - 24 14
16. Кёльн Заявка 16 2 6 8 13 - 27 12
17. Майнц Заявка 16 1 4 11 15 - 34 7
18. Шальке 04 Заявка 16 1 4 11 13 - 42 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 6 2 0 30 - 11 20
2. РБ Лейпциг Заявка 8 6 1 1 17 - 6 19
3. Вольфсбург Заявка 8 5 3 0 14 - 8 18
4. Унион Берлин Заявка 9 4 4 1 20 - 11 16
5. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 5 0 14 - 10 14
6. Боруссия М 0:0 Заявка 9 3 5 1 13 - 9 14
7. Боруссия Д Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
8. Байер Л Заявка 7 3 3 1 14 - 9 12
9. Фрайбург Заявка 8 3 3 2 18 - 12 12
10. Арминия Заявка 8 3 0 5 6 - 11 9
11. Герта Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
12. Хоффенхайм Заявка 8 2 2 4 12 - 13 8
13. Вердер 0:0 Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
14. Аугсбург Заявка 8 2 2 4 9 - 15 8
15. Шальке 04 Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
16. Штуттгарт Заявка 8 0 5 3 11 - 15 5
17. Кёльн Заявка 9 0 3 6 8 - 18 3
18. Майнц Заявка 8 0 2 6 6 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штуттгарт Заявка 8 5 2 1 21 - 9 17
2. Байер Л Заявка 9 5 2 2 16 - 7 17
3. Боруссия Д Заявка 8 5 1 2 15 - 9 16
4. Бавария Заявка 8 5 1 2 18 - 14 16
5. РБ Лейпциг Заявка 8 3 4 1 11 - 8 13
6. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
7. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 3 2 14 - 14 12
8. Боруссия М 0:0 Заявка 8 3 3 2 17 - 17 12
9. Аугсбург Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
10. Фрайбург Заявка 8 3 2 3 11 - 14 11
11. Вердер 0:0 Заявка 9 2 5 2 11 - 12 11
12. Кёльн Заявка 7 2 3 2 5 - 9 9
13. Герта Заявка 9 2 3 4 13 - 13 9
14. Хоффенхайм Заявка 8 2 2 4 10 - 17 8
15. Вольфсбург Заявка 8 1 5 2 10 - 11 8
16. Арминия Заявка 8 1 2 5 4 - 13 5
17. Майнц Заявка 8 1 2 5 9 - 19 5
18. Шальке 04 Заявка 8 0 2 6 6 - 29 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • 13'
    Гости попытались было провести первую позиционную атаку, но не тут-то было. Сарджента втроем окружили и заставили с мячом расстаться.
  • Офсайд
    12'
    Хофманн в офсайд забежал.
  • Судья
    11'
    Херрманну наступили на ногу. Гебреселассие сыграл грубо в центре поля, но арбитр на это внимания не обратил.
  • 10'
    Мяч наконец-то у "Вердера", на своей половине поля они его контролируют, без особых попыток для атак.
  • Угловой
    9'
    А вот и первый угловой в матче у нас, у ворот гостей он состоялся. Последовал навес в штрафную, а далее Иржи Павленка  спокойно мяч забирает.
  • 8'
    И "Боруссия" смотрится поувереннее. В прессинге более упорная, в атаке какие-то проблески мысли появляются. А "Вердер" не знает, что с мячом делать.
  • Опасный момент
    7'
    Хороший навес в центр штрафной. Выше всех выпрыгнул Эльведи, который пробил точно во вратаря.
  • Фол, нарушение
    6'
    Фридль нарушает правила, сбил он Херрманна на правом фланге атаки.
  • 5'
    "Боруссия" пытается длинными забросами найти Плеа впереди. Это приводит к быстрым потерям мяча - и начинать отбор сначала. Вступая в высокий прессинг.
  • 4'
    Пока много ошибок, обрезов, суеты. Команды перехватывают инициативу. Боксерский поединок, практически один и тот же вес, а цена победы высока.
  • 3'
    Пытаются хозяева менять направления своих атак, но пока очень четко обороняются гости.
  • Фол, нарушение
    2'
    Обслуживает встречу Мартин Петерсен. Фиксирует судья первое в матче нарушение правил, сфолил Мёхвальд.
  • 2'
    "Боруссия" проводит матч в комплекте формы белого цвета, в чёрной форме футболисты "Вердера".
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители немецкого футбола! На связи "Боруссия Парк". Именно здесь и пройдет один из матчей 17-го тура Бундеслиги, в котором "Боруссия" Мёнхенгладбах сыграет с "Вердером". Ваш комментатор Сергей Прокофьев.
    • Прогнозы 151
    Боруссия М 91.4% (138)
    X 7.9% (12)
    Вердер 0.7% (1)
    Все прогнозы
    2.03 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия М
    Ничья
    Вердер
    1.62
    4.30
    6.34
    Все Коэффициенты
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.60 4.20 5.80
Бонус: 10 000 ₽ 1.58 4.20 5.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.62 4.30 5.65
Бонус: 5 000 ₽ 1.62 4.10 5.10
  1.63 3.75 6.24

Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия М» – «Вердер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вердер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия М» – «Вердер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.10 1.24 3.25 1.33 2.08 1.75 1.64 2.26 1.43 2.85 1.22 4.15 1.16 5.20 1.07 8.00 1.05 9.80
11.00 1.01 10.25 1.02 3.98 1.23 3.20 1.35 2.15 1.78 1.65 2.24 1.41 2.82 1.18 4.35 1.13 4.95 1.03 8.60
9.19 1.03 8.06 1.04 3.60 1.28 2.75 1.44 1.90 1.90 1.95 1.91 1.50 2.55 1.33 3.25 1.15 5.30 1.12 6.10 1.04 8.40 1.04 9.00 1.01 16.00
3.30 1.36 2.87 1.45 2.44 1.59 1.99 1.89 1.74 2.17 1.56 2.53 1.65 2.37 1.52 2.70 1.27 3.95 1.16 5.83
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.10 1.34 2.09 1.69 1.48 2.55 1.11 5.80
3.30 1.33 2.19 1.68 1.52 2.53 1.18 4.90 1.12 6.15
2.90 1.40 1.90 1.90 1.40 2.90 1.11 5.62 1.07 6.70
2.62 1.52 2.15 1.75 1.67 2.29 1.43 2.94 1.31 3.58 1.35 3.46
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.30 1.19 1.81 1.94 1.23 3.95
4.30 1.22 3.04 1.38 1.81 2.00 1.36 3.15 1.23 4.20
4.05 1.23 2.85 1.42 1.75 2.05 1.30 3.22 1.19 4.14

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.81 1.93
1.95 1.85
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
5.10 1.16
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
3.60 1.28
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Боруссия М 0:0 Вердер онлайн

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Прогнозы на матч Боруссия М 0:0 Вердер

Исход игры
Боруссия М
91.4% (138)
Ничья
7.9% (12)
Вердер
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
71.43% (105)
Меньше
28.57% (42)
Обе команды забьют
Да
76.87% (113)
Нет
23.13% (34)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
56.3% (85)
2:0 Боруссия М
14.6% (22)
3:1 Боруссия М
10.6% (16)
1:1 Ничья
7.3% (11)
1:0 Боруссия М
6% (9)
3:0 Боруссия М
1.3% (2)
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