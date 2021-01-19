Боруссия М
0:0
Первый тайм: 12'
Стадион: Боруссия Парк
Вердер
30
Эльведи
Нико
17
Вендт
Оскар
11
Вольф
Ханнес
14
Плеа
Алассан
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
17
Агу
Феликс
20
Шмид
Романо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вольф ХаннесПолузащитник
-
14 Плеа АлассанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Янчке ТониЗащитник
- Защитник
-
15 Бейер ЛуисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Бенеш ЛаслоПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Агу ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Шмид РоманоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Груев ИлияПолузащитник
-
8 Юя ОсакоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Чон ТахитНападающий
-
43 Eren Dinkci
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
83 Владение мячом, % 17
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Штиндль Ларс
|9 (5)
|0.53
|2.
|Хофманн Йонас
|4 (2)
|0.24
|3.
|Нойхаус Флориан
|3
|0.18
|4.
|Эмболо Брель
|3
|0.18
|5.
|Плеа Алассан
|2
|0.12
|6.
|Тюрам Маркус
|2
|0.12
|7.
|Вольф Ханнес
|2
|0.12
|8.
|Гинтер Маттиас
|1
|0.06
|9.
|Вендт Оскар
|1
|0.06
|10.
|Лайнер Штефан
|1
|0.06
|11.
|Лазаро Валентино
|1
|0.06
|12.
|Закария Денис
|1
|0.06
|13.
|Херрманн Патрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фуллкруг Никлас
|4 (2)
|0.24
|2.
|Биттенкорт Леонардо
|3 (1)
|0.18
|3.
|Эггештайн Максимилиан
|2
|0.12
|4.
|Мёхвальд Кевин
|2
|0.12
|5.
|Зельке Дейви
|2
|0.12
|6.
|Сарджент Джош
|1
|0.06
|7.
|Гебреселассие Теодор
|1
|0.06
|8.
|Топрак Омер
|1
|0.06
|9.
|Агу Феликс
|1
|0.06
|10.
|Eren Dinkci
|1
|0.06
|11.
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|12.
|Юя Осако
|0
|0
|13.
|Гросс Кристиан
|0
|0
|14.
|Шмид Романо
|0
|0
|15.
|Чон Тахит
|0
|0
|16.
|Мбом Жан-Мануэль
|0
|0
|17.
|Вольтемаде Ник
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нойхаус Флориан
|6
|0
|2.
|Тюрам Маркус
|3
|1
|3.
|Штиндль Ларс
|3
|0
|4.
|Эмболо Брель
|3
|0
|5.
|Бенсебаини Рами
|3
|0
|6.
|Вендт Оскар
|2
|0
|7.
|Херрманн Патрик
|2
|0
|8.
|Лайнер Штефан
|2
|0
|9.
|Гинтер Маттиас
|2
|0
|10.
|Лазаро Валентино
|2
|0
|11.
|Закария Денис
|2
|0
|12.
|Плеа Алассан
|1
|0
|13.
|Хофманн Йонас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мбом Жан-Мануэль
|6
|0
|2.
|Гросс Кристиан
|4
|0
|3.
|Аугустинссон Людвиг
|4
|0
|4.
|Юя Осако
|3
|0
|5.
|Зельке Дейви
|3
|0
|6.
|Эггештайн Максимилиан
|3
|0
|7.
|Мёхвальд Кевин
|1
|1
|8.
|Фридль Марко
|2
|0
|9.
|Сарджент Джош
|2
|0
|10.
|Гебреселассие Теодор
|1
|0
|11.
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0
|12.
|Классен Дэви
|1
|0
|13.
|Павленка Иржи
|1
|0
|14.
|Шмид Романо
|1
|0
|15.
|Чон Тахит
|1
|0
|16.
|Вольтемаде Ник
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боруссия М
|16.67% (5)
|13.33% (4)
|16.67% (5)
|23.33% (7)
|6.67% (2)
|23.33% (7)
|Вердер
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|27.78% (5)
Предыдущие игры
Боруссия М Последние 20 матчей: +8 =8 -4Штуттгарт 2:2 Боруссия М Боруссия М 3:2 Бавария Арминия 0:1 Боруссия М Эльверсберг 0:5 Боруссия М
Боруссия М 1:2 Хоффенхайм Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Герта Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Фрайбург 2:2 Боруссия М Боруссия М 2:3 Интер Милан Боруссия М 4:1 Шальке 04 Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Боруссия М 1:1 Аугсбург Байер Л 4:3 Боруссия М Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Майнц 2:3 Боруссия М Интер Милан 2:2 Боруссия М Боруссия М 1:1 Вольфсбург
Вердер Последние 20 матчей: +7 =6 -7Вердер 2:0 Аугсбург Байер Л 1:1 Вердер Вердер 0:2 Унион Берлин Ганновер 96 0:3 Вердер
Майнц 0:1 Вердер Вердер 1:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:0 Вердер Вердер 1:2 Штуттгарт Вольфсбург 5:3 Вердер Бавария 1:1 Вердер Вердер 2:4 Санкт-Паули Вердер 1:1 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Вердер 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 1:1 Вердер Вердер 4:1 Санкт-Паули Вердер 1:0 Арминия Шальке 04 1:3 Вердер Вердер 1:4 Герта Карл Цейсс 0:2 Вердер
Последние игры между собой
Боруссия М: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Вердер: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Боруссия М 2:2 Вердер Бундеслига Вердер 0:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:0 Вердер Телеком Кап Вердер 0:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 4:1 Вердер Бундеслига Боруссия М 5:1 Вердер Бундеслига Боруссия М 3:4 Вердер Кубок Вердер 2:1 Боруссия М Бундеслига Вердер 0:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:3 Вердер Товарищеские матчи Боруссия М 4:1 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 4:1 Вердер Бундеслига Боруссия М 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 4:0 Боруссия М Бундеслига Вердер 2:2 Боруссия М Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|48 - 25
|36
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|28 - 14
|32
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 20
|29
|4.
|Байер Л
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|30 - 16
|29
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|32 - 20
|28
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|24 - 19
|26
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|28 - 24
|26
|8.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|17
|6
|8
|3
|30 - 26
|26
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|29 - 26
|23
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|32 - 24
|22
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 25
|19
|12.
|Вердер
|0:0 Заявка
|17
|4
|7
|6
|19 - 24
|19
|13.
|Герта
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|23 - 25
|17
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|22 - 30
|16
|15.
|Арминия
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|10 - 24
|14
|16.
|Кёльн
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|13 - 27
|12
|17.
|Майнц
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|15 - 34
|7
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|13 - 42
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|30 - 11
|20
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 6
|19
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 8
|18
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|20 - 11
|16
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|14 - 10
|14
|6.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|9
|3
|5
|1
|13 - 9
|14
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 11
|13
|8.
|Байер Л
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 9
|12
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|18 - 12
|12
|10.
|Арминия
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 11
|9
|11.
|Герта
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 13
|8
|13.
|Вердер
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|15.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|11 - 15
|5
|17.
|Кёльн
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 18
|3
|18.
|Майнц
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 9
|17
|2.
|Байер Л
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 9
|16
|4.
|Бавария
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 14
|16
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 14
|12
|8.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 17
|12
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|11.
|Вердер
|0:0 Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 12
|11
|12.
|Кёльн
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 9
|9
|13.
|Герта
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 13
|9
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 17
|8
|15.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|10 - 11
|8
|16.
|Арминия
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 13
|5
|17.
|Майнц
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 19
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 29
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия М» – «Вердер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вердер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия М» – «Вердер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Боруссия М 0:0 Вердер
Исход игры
Боруссия М
91.4% (138)
Ничья
7.9% (12)
Вердер
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
71.43% (105)
Меньше
28.57% (42)
Обе команды забьют
Да
76.87% (113)
Нет
23.13% (34)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
56.3% (85)
2:0 Боруссия М
14.6% (22)
3:1 Боруссия М
10.6% (16)
1:1 Ничья
7.3% (11)
1:0 Боруссия М
6% (9)
3:0 Боруссия М
1.3% (2)
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