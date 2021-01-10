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Боруссия М
 
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Стадион:
Вердер

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Штиндль Ларс 9 (5) 0.56
2. Хофманн Йонас 4 (2) 0.25
3. Нойхаус Флориан 3 0.19
4. Эмболо Брель 3 0.19
5. Плеа Алассан 2 0.13
6. Тюрам Маркус 2 0.13
7. Вольф Ханнес 2 0.13
8. Гинтер Маттиас 1 0.06
9. Вендт Оскар 1 0.06
10. Лайнер Штефан 1 0.06
11. Лазаро Валентино 1 0.06
12. Закария Денис 1 0.06
13. Херрманн Патрик 0 0
Вердер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фуллкруг Никлас 4 (2) 0.25
2. Биттенкорт Леонардо 3 (1) 0.19
3. Эггештайн Максимилиан 2 0.13
4. Мёхвальд Кевин 2 0.13
5. Зельке Дейви 2 0.13
6. Сарджент Джош 1 0.06
7. Гебреселассие Теодор 1 0.06
8. Топрак Омер 1 0.06
9. Агу Феликс 1 0.06
10. Eren Dinkci 1 0.06
11. Аугустинссон Людвиг 0 0
12. Юя Осако 0 0
13. Гросс Кристиан 0 0
14. Шмид Романо 0 0
15. Чон Тахит 0 0
16. Мбом Жан-Мануэль 0 0
17. Вольтемаде Ник 0 0

Карточки

Боруссия М
# Игрок      
1. Нойхаус Флориан 6 0
2. Тюрам Маркус 3 1
3. Штиндль Ларс 3 0
4. Эмболо Брель 3 0
5. Бенсебаини Рами 3 0
6. Вендт Оскар 2 0
7. Херрманн Патрик 2 0
8. Лайнер Штефан 2 0
9. Гинтер Маттиас 2 0
10. Лазаро Валентино 2 0
11. Закария Денис 2 0
12. Плеа Алассан 1 0
13. Хофманн Йонас 1 0
Вердер
# Игрок      
1. Мбом Жан-Мануэль 6 0
2. Гросс Кристиан 4 0
3. Аугустинссон Людвиг 4 0
4. Юя Осако 3 0
5. Зельке Дейви 3 0
6. Эггештайн Максимилиан 3 0
7. Мёхвальд Кевин 1 1
8. Фридль Марко 2 0
9. Сарджент Джош 2 0
10. Гебреселассие Теодор 1 0
11. Биттенкорт Леонардо 1 0
12. Классен Дэви 1 0
13. Павленка Иржи 1 0
14. Шмид Романо 1 0
15. Чон Тахит 1 0
16. Вольтемаде Ник 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия М 16.67% (5) 13.33% (4) 16.67% (5) 23.33% (7) 6.67% (2) 23.33% (7)
 Вердер 11.11% (2) 22.22% (4) 16.67% (3) 16.67% (3) 5.56% (1) 27.78% (5)

Предыдущие игры

Боруссия М Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Штуттгарт 2:2 Боруссия М Боруссия М 3:2 Бавария Арминия 0:1 Боруссия М Эльверсберг 0:5 Боруссия М
Боруссия М 1:2 Хоффенхайм Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Герта Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Фрайбург 2:2 Боруссия М Боруссия М 2:3 Интер Милан Боруссия М 4:1 Шальке 04 Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Боруссия М 1:1 Аугсбург Байер Л 4:3 Боруссия М Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Майнц 2:3 Боруссия М Интер Милан 2:2 Боруссия М Боруссия М 1:1 Вольфсбург
Вердер Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Вердер 2:0 Аугсбург Байер Л 1:1 Вердер Вердер 0:2 Унион Берлин Ганновер 96 0:3 Вердер
Майнц 0:1 Вердер Вердер 1:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:0 Вердер Вердер 1:2 Штуттгарт Вольфсбург 5:3 Вердер Бавария 1:1 Вердер Вердер 2:4 Санкт-Паули Вердер 1:1 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Вердер 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 1:1 Вердер Вердер 4:1 Санкт-Паули Вердер 1:0 Арминия Шальке 04 1:3 Вердер Вердер 1:4 Герта Карл Цейсс 0:2 Вердер

Последние игры между собой

Боруссия М: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Вердер: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Вердер 0:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:1 Вердер Бундеслига Боруссия М 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 1:3 Боруссия М Бундеслига
Боруссия М 2:2 Вердер Бундеслига Вердер 0:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:0 Вердер Телеком Кап Вердер 0:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 4:1 Вердер Бундеслига Боруссия М 5:1 Вердер Бундеслига Боруссия М 3:4 Вердер Кубок Вердер 2:1 Боруссия М Бундеслига Вердер 0:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:3 Вердер Товарищеские матчи Боруссия М 4:1 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 4:1 Вердер Бундеслига Боруссия М 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 4:0 Боруссия М Бундеслига Вердер 2:2 Боруссия М Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 10 3 2 46 - 24 33
2. РБ Лейпциг Заявка 16 9 5 2 28 - 14 32
3. Боруссия Д Заявка 16 9 2 5 32 - 20 29
4. Байер Л Заявка 16 8 5 3 30 - 16 29
5. Унион Берлин Заявка 16 7 7 2 32 - 20 28
6. Вольфсбург Заявка 16 6 8 2 24 - 19 26
7. Боруссия М Заявка 16 6 7 3 30 - 26 25
8. Фрайбург Заявка 15 6 5 4 28 - 24 23
9. Айнтрахт Фр Заявка 15 5 8 2 25 - 23 23
10. Штуттгарт Заявка 16 5 7 4 32 - 24 22
11. Аугсбург Заявка 16 5 4 7 17 - 25 19
12. Вердер Заявка 16 4 6 6 19 - 24 18
13. Герта Заявка 16 4 5 7 23 - 25 17
14. Хоффенхайм Заявка 16 4 4 8 22 - 30 16
15. Арминия Заявка 16 4 2 10 10 - 24 14
16. Кёльн Заявка 16 2 6 8 13 - 27 12
17. Шальке 04 Заявка 15 1 4 10 12 - 39 7
18. Майнц Заявка 16 1 4 11 15 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 8 6 1 1 17 - 6 19
2. Вольфсбург Заявка 8 5 3 0 14 - 8 18
3. Бавария Заявка 7 5 2 0 28 - 10 17
4. Унион Берлин Заявка 9 4 4 1 20 - 11 16
5. Боруссия Д Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
6. Боруссия М Заявка 8 3 4 1 13 - 9 13
7. Байер Л Заявка 7 3 3 1 14 - 9 12
8. Фрайбург Заявка 8 3 3 2 18 - 12 12
9. Айнтрахт Фр Заявка 7 2 5 0 11 - 9 11
10. Арминия Заявка 8 3 0 5 6 - 11 9
11. Герта Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
12. Хоффенхайм Заявка 8 2 2 4 12 - 13 8
13. Вердер Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
14. Аугсбург Заявка 8 2 2 4 9 - 15 8
15. Шальке 04 Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
16. Штуттгарт Заявка 8 0 5 3 11 - 15 5
17. Кёльн Заявка 9 0 3 6 8 - 18 3
18. Майнц Заявка 8 0 2 6 6 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штуттгарт Заявка 8 5 2 1 21 - 9 17
2. Байер Л Заявка 9 5 2 2 16 - 7 17
3. Боруссия Д Заявка 8 5 1 2 15 - 9 16
4. Бавария Заявка 8 5 1 2 18 - 14 16
5. РБ Лейпциг Заявка 8 3 4 1 11 - 8 13
6. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
7. Боруссия М Заявка 8 3 3 2 17 - 17 12
8. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 3 2 14 - 14 12
9. Фрайбург Заявка 7 3 2 2 10 - 12 11
10. Аугсбург Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
11. Вердер Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
12. Кёльн Заявка 7 2 3 2 5 - 9 9
13. Герта Заявка 9 2 3 4 13 - 13 9
14. Хоффенхайм Заявка 8 2 2 4 10 - 17 8
15. Вольфсбург Заявка 8 1 5 2 10 - 11 8
16. Арминия Заявка 8 1 2 5 4 - 13 5
17. Майнц Заявка 8 1 2 5 9 - 19 5
18. Шальке 04 Заявка 7 0 2 5 5 - 26 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия М - Вердер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 января 2021, осталось 2 дня 16 часов 25 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Боруссия М 85.7% (42)
    X 14.3% (7)
    Вердер 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия М
    Ничья
    Вердер
    1.59
    4.55
    6.00
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.55 4.40 5.60
    Бонус: 5 000 ₽ 1.58 4.55 5.80
    Бонус: 5 000 ₽ 1.57 4.40 6.00
      1.59 4.40 5.91

    Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия М» – «Вердер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вердер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия М» – «Вердер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    12.75 1.00 11.50 1.01 4.50 1.19 3.64 1.28 2.34 1.67 1.77 2.05 1.48 2.57 1.24 3.72 1.16 4.35 1.05 7.60
    16.00 0.00 11.50 1.02 4.50 1.21 3.60 1.29 2.30 1.67 2.05 1.83 1.80 2.10 1.50 2.60 1.23 4.00 1.18 4.50 1.06 7.70 1.05 8.30 1.01 13.50
    4.84 1.21 2.80 1.49 2.32 1.67 2.06 1.85 1.79 2.13 1.61 2.44 1.50 2.74 1.19 5.27
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.52 1.30 2.38 1.58 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.55
    2.25 1.64 1.51 2.48 1.18 4.70
    2.96 1.45 2.32 1.67 1.79 2.14 1.55 2.59 1.37 3.31
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.80 1.19 3.38 1.32 1.91 1.89 1.43 2.83 1.27 3.76
    3.35 1.28 1.92 1.82 1.44 2.65

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.74 2.11
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.20
    Букмекер Да Нет
    3.05 1.35
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    Прогнозы на матч Боруссия М - Вердер

    Исход игры
    Боруссия М
    85.7% (42)
    Ничья
    14.3% (7)
    Вердер
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.83% (34)
    Меньше
    29.17% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (40)
    Нет
    16.67% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия М
    55.1% (27)
    1:1 Ничья
    14.3% (7)
    2:0 Боруссия М
    12.2% (6)
    3:1 Боруссия М
    12.2% (6)
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