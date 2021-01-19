  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Герта
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Хоффенхайм
0' 5'
1
Шволов
Александер
2
Пекарик
Петер
5
Штарк
Никлас
14
Альдерете
Омар
17
Миттельштедт
Максимилиан
29
Тусар
Люка
6
Дарида
Владимир
8
Гендузи
Маттео
10
Кунья
Матеус
9
Пёнтек
Кшиштоф
15
Кордоба
Джон
1
Бауманн
Оливер
15
Адамс
Касим
22
Фогт
Кевин
38
Пош
Штефан
20
Гачинович
Мийат
16
Руди
Себастьян
18
Самассеку
Диади
27
Крамарич
Андрей
30
Йон
Марко
14
Баумгартнер
Кристоф
10
Даббур
Мунас
Герта
4-1-2-1-2
Хоффенхайм
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Герта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кунья Матеус 6 (2) 0.38
2. Пёнтек Кшиштоф 4 0.25
3. Кордоба Джон 4 0.25
4. Лукебакио Доди 3 0.19
5. Пекарик Петер 2 0.13
6. Гендузи Маттео 2 0.13
7. Нганкам Жессик 1 0.06
8. Дарида Владимир 0 0
9. Дилросун Джавайро 0 0
10. Миттельштедт Максимилиан 0 0
11. Леки Мэттью 0 0
Хоффенхайм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крамарич Андрей 8 (3) 0.5
2. Бебу Ила 3 0.19
3. Баумгартнер Кристоф 2 0.13
4. Сессеньон Райан 2 0.13
5. Даббур Мунас 2 0.13
6. Гриллич Флориан 2 0.13
7. Адамян Саркис 1 0.06
8. Гайгер Деннис 1 0.06
9. Бисакшич Эрмин 1 0.06
10. Руди Себастьян 0 0
11. Фогт Кевин 0 0
12. Бельфодиль Исхак 0 0
13. Гачинович Мийат 0 0

Карточки

Герта
# Игрок      
1. Кунья Матеус 6 0
2. Пекарик Петер 3 0
3. Тусар Люка 3 0
4. Гендузи Маттео 3 0
5. Зефёйк Дейовайсио 1 1
6. Пёнтек Кшиштоф 2 0
7. Боята Дедрик 1 0
8. Дарида Владимир 1 0
9. Платтенхардт Марвин 1 0
10. Кордоба Джон 1 0
11. Штарк Никлас 1 0
12. Миттельштедт Максимилиан 1 0
13. Торунарига Джордан 1 0
14. Альдерете Омар 1 0
15. Нганкам Жессик 1 0
Хоффенхайм
# Игрок      
1. Пош Штефан 6 1
2. Гайгер Деннис 4 1
3. Баумгартнер Кристоф 5 0
4. Фогт Кевин 4 0
5. Гриллич Флориан 2 1
6. Руди Себастьян 2 0
7. Крамарич Андрей 2 0
8. Гачинович Мийат 2 0
9. Сессеньон Райан 2 0
10. Сков Роберт 0 1
11. Бауманн Оливер 1 0
12. Нордтвейт Ховард 1 0
13. Кадержабек Павел 1 0
14. Бисакшич Эрмин 1 0
15. Акпогума Кевин 1 0
16. Бебу Ила 1 0
17. Богард Мелайро 1 0
18. Йон Марко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Герта 9.09% (2) 0 22.73% (5) 27.27% (6) 13.64% (3) 27.27% (6)
 Хоффенхайм 4.55% (1) 27.27% (6) 4.55% (1) 22.73% (5) 13.64% (3) 27.27% (6)

Предыдущие игры

Герта Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Кёльн 0:0 Герта Арминия 1:0 Герта Герта 3:0 Шальке 04 Фрайбург 4:1 Герта
Герта 0:0 Майнц Боруссия М 1:1 Герта Герта 3:1 Унион Берлин Байер Л 0:0 Герта Герта 2:5 Боруссия Д Аугсбург 0:3 Герта Герта 1:1 Вольфсбург РБ Лейпциг 2:1 Герта Герта 0:2 Штуттгарт Бавария 4:3 Герта Герта 1:3 Айнтрахт Фр Вердер 1:4 Герта Айнтрахт Бр 5:4 Герта Гамбург 2:0 Герта Герта 0:4 ПСВ Герта 0:4 ПСВ
Хоффенхайм Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Хоффенхайм 0:0 Арминия Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:3 Фрайбург Хоффенхайм 2:2 Гройтер Фюрт
Боруссия М 1:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг Байер Л 4:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:1 Гент Хоффенхайм 3:1 Аугсбург Црвена Звезда 0:0 Хоффенхайм Майнц 1:1 Хоффенхайм Слован Либерец 0:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:3 Штуттгарт Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 5:0 Слован Либерец Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Гент 1:4 Хоффенхайм Вердер 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:0 Црвена Звезда Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д

Последние игры между собой

Герта: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Хоффенхайм: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Хоффенхайм 0:3 Герта Бундеслига Герта 2:3 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:0 Герта Бундеслига Герта 3:3 Хоффенхайм Бундеслига
Герта 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:1 Герта Бундеслига Герта 1:3 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:0 Герта Бундеслига Хоффенхайм 2:1 Герта Бундеслига Герта 1:0 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:1 Герта Бундеслига Герта 0:5 Хоффенхайм Бундеслига Герта 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:3 Герта Бундеслига Герта 3:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:1 Герта Бундеслига Герта 0:2 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 5:1 Герта Бундеслига Хоффенхайм 0:1 Герта Бундеслига Герта 1:0 Хоффенхайм Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 11 3 2 48 - 25 36
2. РБ Лейпциг Заявка 16 9 5 2 28 - 14 32
3. Боруссия Д 0:0 Заявка 17 9 3 5 32 - 20 30
4. Байер Л 0:0 Заявка 17 8 6 3 30 - 16 30
5. Унион Берлин Заявка 16 7 7 2 32 - 20 28
6. Боруссия М Заявка 17 7 7 3 31 - 26 28
7. Вольфсбург 0:0 Заявка 17 6 9 2 24 - 19 27
8. Айнтрахт Фр Заявка 16 6 8 2 28 - 24 26
9. Фрайбург Заявка 16 6 5 5 29 - 26 23
10. Штуттгарт Заявка 16 5 7 4 32 - 24 22
11. Аугсбург Заявка 16 5 4 7 17 - 25 19
12. Герта 0:0 Заявка 17 4 6 7 23 - 25 18
13. Вердер Заявка 17 4 6 7 19 - 25 18
14. Хоффенхайм 0:0 Заявка 17 4 5 8 22 - 30 17
15. Арминия Заявка 16 4 2 10 10 - 24 14
16. Кёльн Заявка 16 2 6 8 13 - 27 12
17. Майнц 0:0 Заявка 17 1 5 11 15 - 34 8
18. Шальке 04 Заявка 16 1 4 11 13 - 42 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 6 2 0 30 - 11 20
2. РБ Лейпциг Заявка 8 6 1 1 17 - 6 19
3. Вольфсбург 0:0 Заявка 8 5 3 0 14 - 8 18
4. Унион Берлин Заявка 9 4 4 1 20 - 11 16
5. Боруссия М Заявка 9 4 4 1 14 - 9 16
6. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 5 0 14 - 10 14
7. Боруссия Д 0:0 Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
8. Байер Л 0:0 Заявка 8 3 4 1 14 - 9 13
9. Фрайбург Заявка 8 3 3 2 18 - 12 12
10. Арминия Заявка 8 3 0 5 6 - 11 9
11. Герта 0:0 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
12. Хоффенхайм 0:0 Заявка 8 2 2 4 12 - 13 8
13. Вердер Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
14. Аугсбург Заявка 8 2 2 4 9 - 15 8
15. Шальке 04 Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
16. Штуттгарт Заявка 8 0 5 3 11 - 15 5
17. Майнц 0:0 Заявка 9 0 3 6 6 - 15 3
18. Кёльн Заявка 9 0 3 6 8 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штуттгарт Заявка 8 5 2 1 21 - 9 17
2. Байер Л 0:0 Заявка 9 5 2 2 16 - 7 17
3. Боруссия Д 0:0 Заявка 9 5 2 2 15 - 9 17
4. Бавария Заявка 8 5 1 2 18 - 14 16
5. РБ Лейпциг Заявка 8 3 4 1 11 - 8 13
6. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
7. Боруссия М Заявка 8 3 3 2 17 - 17 12
8. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 3 2 14 - 14 12
9. Аугсбург Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
10. Фрайбург Заявка 8 3 2 3 11 - 14 11
11. Вердер Заявка 9 2 4 3 11 - 13 10
12. Кёльн Заявка 7 2 3 2 5 - 9 9
13. Герта 0:0 Заявка 9 2 3 4 13 - 13 9
14. Хоффенхайм 0:0 Заявка 9 2 3 4 10 - 17 9
15. Вольфсбург 0:0 Заявка 9 1 6 2 10 - 11 9
16. Арминия Заявка 8 1 2 5 4 - 13 5
17. Майнц 0:0 Заявка 8 1 2 5 9 - 19 5
18. Шальке 04 Заявка 8 0 2 6 6 - 29 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Герта 57.7% (86)
X 29.5% (44)
Хоффенхайм 12.8% (19)
Все прогнозы
2.31 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Герта
Ничья
Хоффенхайм
2.44
3.60
3.14
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.30 3.60 3.05
Бонус: 10 000 ₽ 2.40 3.55 2.85
Бонус: 5 000 ₽ 2.38 3.58 3.14
Бонус: 5 000 ₽ 2.31 3.55 2.95
  2.44 3.58 3.01

Самый высокий коэффициент на матч «Герта» – «Хоффенхайм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Герта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хоффенхайм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Герта» – «Хоффенхайм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.60 1.20 2.23 1.66 1.77 2.06 1.51 2.60 1.20 4.70 1.07 8.60
10.50 1.01 9.60 1.03 4.45 1.19 3.45 1.31 2.36 1.66 1.76 2.06 1.49 2.54 1.24 3.72 1.17 4.35 1.06 7.30 1.04 7.70
15.00 0.00 10.50 1.03 4.60 1.21 3.70 1.30 2.26 1.68 2.02 1.85 1.78 2.06 1.70 2.15 1.52 2.65 1.27 4.00 1.20 4.60 1.06 7.70 1.05 8.50 1.01 14.50
5.08 1.20 2.83 1.48 2.32 1.68 2.08 1.84 1.82 2.08 1.65 2.37 1.53 2.63 1.21 4.85
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 2.20 1.63 1.52 2.41 1.13 5.40
3.15 1.36 2.20 1.67 1.56 2.43 1.21 4.40 1.14 5.75
2.25 1.66 1.57 2.50 1.21 4.70
3.03 1.43 2.39 1.64 1.83 2.10 1.57 2.54 1.39 3.21
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.60 1.17 1.91 1.83 1.26 3.60
4.70 1.19 3.38 1.32 1.92 1.88 1.44 2.79 1.28 3.68
3.30 1.28 1.94 1.80 1.45 2.80 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.55 2.39
1.57 2.39
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
3.80 1.23
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
2.80 1.44
Где смотреть матч Герта 0:0 Хоффенхайм онлайн

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Прогнозы на матч Герта 0:0 Хоффенхайм

Исход игры
Герта
57.7% (86)
Ничья
29.5% (44)
Хоффенхайм
12.8% (19)
Тотал 2.5
Больше
57.82% (85)
Меньше
42.18% (62)
Обе команды забьют
Да
78.23% (115)
Нет
21.77% (32)
Популярный счёт
2:1 Герта
34.2% (51)
1:1 Ничья
21.5% (32)
1:0 Герта
17.4% (26)
1:2 Хоффенхайм
10.1% (15)
2:2 Ничья
8.1% (12)
3:1 Герта
2% (3)
0:1 Хоффенхайм
2% (3)
3:0 Герта
1.3% (2)
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