Герта
0:0
Первый тайм: 5'
Стадион: Олимпиаштадион
Хоффенхайм
29
Тусар
Люка
10
Кунья
Матеус
15
Кордоба
Джон
15
Адамс
Касим
22
Фогт
Кевин
38
Пош
Штефан
30
Йон
Марко
10
Даббур
Мунас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кунья МатеусПолузащитник
- Нападающий
-
15 Кордоба ДжонНападающий
- Запасные игроки
-
22 Ярстейн РунеВратарь
- Защитник
-
32 Нец ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Редан ДайшонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лаббадия Бруно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Адамс КасимЗащитник
-
22 Фогт КевинЗащитник
-
38 Пош ШтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Йон МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
10 Даббур МунасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
9 Бебу ИлаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Sebastian Hoeness
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кунья Матеус
|6 (2)
|0.38
|2.
|Пёнтек Кшиштоф
|4
|0.25
|3.
|Кордоба Джон
|4
|0.25
|4.
|Лукебакио Доди
|3
|0.19
|5.
|Пекарик Петер
|2
|0.13
|6.
|Гендузи Маттео
|2
|0.13
|7.
|Нганкам Жессик
|1
|0.06
|8.
|Дарида Владимир
|0
|0
|9.
|Дилросун Джавайро
|0
|0
|10.
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|11.
|Леки Мэттью
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крамарич Андрей
|8 (3)
|0.5
|2.
|Бебу Ила
|3
|0.19
|3.
|Баумгартнер Кристоф
|2
|0.13
|4.
|Сессеньон Райан
|2
|0.13
|5.
|Даббур Мунас
|2
|0.13
|6.
|Гриллич Флориан
|2
|0.13
|7.
|Адамян Саркис
|1
|0.06
|8.
|Гайгер Деннис
|1
|0.06
|9.
|Бисакшич Эрмин
|1
|0.06
|10.
|Руди Себастьян
|0
|0
|11.
|Фогт Кевин
|0
|0
|12.
|Бельфодиль Исхак
|0
|0
|13.
|Гачинович Мийат
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кунья Матеус
|6
|0
|2.
|Пекарик Петер
|3
|0
|3.
|Тусар Люка
|3
|0
|4.
|Гендузи Маттео
|3
|0
|5.
|Зефёйк Дейовайсио
|1
|1
|6.
|Пёнтек Кшиштоф
|2
|0
|7.
|Боята Дедрик
|1
|0
|8.
|Дарида Владимир
|1
|0
|9.
|Платтенхардт Марвин
|1
|0
|10.
|Кордоба Джон
|1
|0
|11.
|Штарк Никлас
|1
|0
|12.
|Миттельштедт Максимилиан
|1
|0
|13.
|Торунарига Джордан
|1
|0
|14.
|Альдерете Омар
|1
|0
|15.
|Нганкам Жессик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пош Штефан
|6
|1
|2.
|Гайгер Деннис
|4
|1
|3.
|Баумгартнер Кристоф
|5
|0
|4.
|Фогт Кевин
|4
|0
|5.
|Гриллич Флориан
|2
|1
|6.
|Руди Себастьян
|2
|0
|7.
|Крамарич Андрей
|2
|0
|8.
|Гачинович Мийат
|2
|0
|9.
|Сессеньон Райан
|2
|0
|10.
|Сков Роберт
|0
|1
|11.
|Бауманн Оливер
|1
|0
|12.
|Нордтвейт Ховард
|1
|0
|13.
|Кадержабек Павел
|1
|0
|14.
|Бисакшич Эрмин
|1
|0
|15.
|Акпогума Кевин
|1
|0
|16.
|Бебу Ила
|1
|0
|17.
|Богард Мелайро
|1
|0
|18.
|Йон Марко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Герта
|9.09% (2)
|0
|22.73% (5)
|27.27% (6)
|13.64% (3)
|27.27% (6)
|Хоффенхайм
|4.55% (1)
|27.27% (6)
|4.55% (1)
|22.73% (5)
|13.64% (3)
|27.27% (6)
Предыдущие игры
Герта Последние 20 матчей: +4 =5 -11Кёльн 0:0 Герта Арминия 1:0 Герта Герта 3:0 Шальке 04 Фрайбург 4:1 Герта
Герта 0:0 Майнц Боруссия М 1:1 Герта Герта 3:1 Унион Берлин Байер Л 0:0 Герта Герта 2:5 Боруссия Д Аугсбург 0:3 Герта Герта 1:1 Вольфсбург РБ Лейпциг 2:1 Герта Герта 0:2 Штуттгарт Бавария 4:3 Герта Герта 1:3 Айнтрахт Фр Вердер 1:4 Герта Айнтрахт Бр 5:4 Герта Гамбург 2:0 Герта Герта 0:4 ПСВ Герта 0:4 ПСВ
Хоффенхайм Последние 20 матчей: +7 =5 -8Хоффенхайм 0:0 Арминия Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:3 Фрайбург Хоффенхайм 2:2 Гройтер Фюрт
Боруссия М 1:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг Байер Л 4:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:1 Гент Хоффенхайм 3:1 Аугсбург Црвена Звезда 0:0 Хоффенхайм Майнц 1:1 Хоффенхайм Слован Либерец 0:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:3 Штуттгарт Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 5:0 Слован Либерец Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Гент 1:4 Хоффенхайм Вердер 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:0 Црвена Звезда Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д
Последние игры между собой
Герта: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Хоффенхайм: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Герта 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:1 Герта Бундеслига Герта 1:3 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:0 Герта Бундеслига Хоффенхайм 2:1 Герта Бундеслига Герта 1:0 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:1 Герта Бундеслига Герта 0:5 Хоффенхайм Бундеслига Герта 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:3 Герта Бундеслига Герта 3:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:1 Герта Бундеслига Герта 0:2 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 5:1 Герта Бундеслига Хоффенхайм 0:1 Герта Бундеслига Герта 1:0 Хоффенхайм Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|48 - 25
|36
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|28 - 14
|32
|3.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|17
|9
|3
|5
|32 - 20
|30
|4.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|17
|8
|6
|3
|30 - 16
|30
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|32 - 20
|28
|6.
|Боруссия М
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|31 - 26
|28
|7.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|17
|6
|9
|2
|24 - 19
|27
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|28 - 24
|26
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|29 - 26
|23
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|32 - 24
|22
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 25
|19
|12.
|Герта
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|23 - 25
|18
|13.
|Вердер
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 25
|18
|14.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|17
|4
|5
|8
|22 - 30
|17
|15.
|Арминия
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|10 - 24
|14
|16.
|Кёльн
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|13 - 27
|12
|17.
|Майнц
|0:0 Заявка
|17
|1
|5
|11
|15 - 34
|8
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|13 - 42
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|30 - 11
|20
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 6
|19
|3.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 8
|18
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|20 - 11
|16
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 9
|16
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|14 - 10
|14
|7.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 11
|13
|8.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 9
|13
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|18 - 12
|12
|10.
|Арминия
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 11
|9
|11.
|Герта
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|12.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 13
|8
|13.
|Вердер
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|15.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|11 - 15
|5
|17.
|Майнц
|0:0 Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 15
|3
|18.
|Кёльн
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 9
|17
|2.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|3.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|4.
|Бавария
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 14
|16
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 17
|12
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 14
|12
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|11.
|Вердер
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|12.
|Кёльн
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 9
|9
|13.
|Герта
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 13
|9
|14.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 17
|9
|15.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|9
|1
|6
|2
|10 - 11
|9
|16.
|Арминия
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 13
|5
|17.
|Майнц
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 19
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 29
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Герта» – «Хоффенхайм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Герта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хоффенхайм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Герта» – «Хоффенхайм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Герта 0:0 Хоффенхайм
Исход игры
Герта
57.7% (86)
Ничья
29.5% (44)
Хоффенхайм
12.8% (19)
Тотал 2.5
Больше
57.82% (85)
Меньше
42.18% (62)
Обе команды забьют
Да
78.23% (115)
Нет
21.77% (32)
Популярный счёт
2:1 Герта
34.2% (51)
1:1 Ничья
21.5% (32)
1:0 Герта
17.4% (26)
1:2 Хоффенхайм
10.1% (15)
2:2 Ничья
8.1% (12)
3:1 Герта
2% (3)
0:1 Хоффенхайм
2% (3)
3:0 Герта
1.3% (2)
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