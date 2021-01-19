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  3. Германия
Байер Л
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Боруссия Д
0' 10'
1
Градецки
Лукаш
8
Бендер
Ларс
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
18
Венделл
Боргес
27
Вирц
Флориан
20
Арангис
Чарлес
11
Амири
Надим
19
Диаби
Мусса
13
Аларио
Лукас
9
Бэйли
Леон
1
Бюрки
Роман
24
Мёнье
Тома
16
Аканджи
Мануэль
15
Хуммельс
Матс
13
Геррейро
Рафаэль
22
Беллингхем
Джуд
6
Делани
Томас
7
Санчо
Джедон
11
Ройс
Марко
19
Брандт
Юлиан
9
Холанн
Эрлинг
Байер Л
4-3-3
Боруссия Д
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аларио Лукас 8 (2) 0.47
2. Шик Патрик 5 0.29
3. Бэйли Леон 4 0.24
4. Амири Надим 2 0.12
5. Вирц Флориан 2 0.12
6. Диаби Мусса 2 0.12
7. Баумгартлингер Юлиан 2 0.12
8. Демирбай Керем 1 0.06
9. Драгович Александр 1 0.06
10. Вайзер Митчелл 1 0.06
11. Та Джонатан 1 0.06
12. Бендер Ларс 0 0
Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холанн Эрлинг 12 (1) 0.71
2. Джованни Рейна 3 0.18
3. Ройс Марко 3 0.18
4. Хуммельс Матс 3 0.18
5. Геррейро Рафаэль 2 0.12
6. Санчо Джедон 2 0.12
7. Аканджи Мануэль 2 0.12
8. Джан Эмре 1 0.06
9. Мёнье Тома 1 0.06
10. Азар Торган 1 0.06
11. Пасслак Феликс 1 0.06
12. Мукоко Юссуфа 1 0.06
13. Беллингхем Джуд 0 0
14. Брандт Юлиан 0 0

Карточки

Байер Л
# Игрок      
1. Драгович Александр 3 0
2. Синкгравен Дэйли 3 0
3. Диаби Мусса 3 0
4. Арангис Чарлес 2 0
5. Бендер Ларс 2 0
6. Демирбай Керем 2 0
7. Та Джонатан 2 0
8. Амири Надим 2 0
9. Бэйли Леон 2 0
10. Бендер Свен 1 0
11. Баумгартлингер Юлиан 1 0
12. Градецки Лукаш 1 0
13. Аларио Лукас 1 0
14. Беллараби Карим 1 0
15. Шик Патрик 1 0
16. Вирц Флориан 1 0
Боруссия Д
# Игрок      
1. Джан Эмре 5 0
2. Витсель Аксель 4 0
3. Делани Томас 4 0
4. Хуммельс Матс 2 0
5. Аканджи Мануэль 2 0
6. Холанн Эрлинг 2 0
7. Ройс Марко 1 0
8. Мёнье Тома 1 0
9. Геррейро Рафаэль 1 0
10. Морей Матеу 1 0
11. Джованни Рейна 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Байер Л 20.69% (6) 24.14% (7) 6.9% (2) 10.34% (3) 17.24% (5) 20.69% (6)
 Боруссия Д 3.13% (1) 0 12.5% (4) 28.13% (9) 28.13% (9) 28.13% (9)

Предыдущие игры

Байер Л Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Унион Берлин 1:0 Байер Л Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр Байер Л 1:1 Вердер Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л
Байер Л 1:2 Бавария Кёльн 0:4 Байер Л Байер Л 4:1 Хоффенхайм Байер Л 4:0 Славия Прага Шальке 04 0:3 Байер Л Ницца 2:3 Байер Л Байер Л 0:0 Герта Байер Л 4:1 Хапоэль Беэр-Шева Арминия 1:2 Байер Л Байер Л 4:3 Боруссия М Хапоэль Беэр-Шева 2:4 Байер Л Фрайбург 2:4 Байер Л Славия Прага 1:0 Байер Л Байер Л 3:1 Аугсбург Байер Л 6:2 Ницца Майнц 0:1 Байер Л
Боруссия Д Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Боруссия Д 1:1 Майнц РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Айнтрахт Бр 0:2 Боруссия Д
Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Вердер 1:2 Боруссия Д Боруссия Д 1:5 Штуттгарт Зенит 1:2 Боруссия Д Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Лацио Боруссия Д 1:2 Кёльн Боруссия Д 3:0 Брюгге Герта 2:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:3 Бавария Брюгге 0:3 Боруссия Д Арминия 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Зенит Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Лацио 3:1 Боруссия Д Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д

Последние игры между собой

Байер Л: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Боруссия Д: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Байер Л 4:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:0 Байер Л Бундеслига Боруссия Д 3:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:4 Боруссия Д Бундеслига
Боруссия Д 4:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 6:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:0 Боруссия Д Бундеслига Байер Л 0:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 0:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 0:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 0:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:0 Байер Л Бундеслига Боруссия Д 1:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 0:0 Боруссия Д Бундеслига Байер Л 1:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 0:2 Байер Л Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 11 3 2 48 - 25 36
2. РБ Лейпциг Заявка 16 9 5 2 28 - 14 32
3. Боруссия Д 0:0 Заявка 17 9 3 5 32 - 20 30
4. Байер Л 0:0 Заявка 17 8 6 3 30 - 16 30
5. Унион Берлин Заявка 16 7 7 2 32 - 20 28
6. Боруссия М Заявка 17 7 7 3 31 - 26 28
7. Вольфсбург 0:0 Заявка 17 6 9 2 24 - 19 27
8. Айнтрахт Фр Заявка 16 6 8 2 28 - 24 26
9. Фрайбург Заявка 16 6 5 5 29 - 26 23
10. Штуттгарт Заявка 16 5 7 4 32 - 24 22
11. Аугсбург Заявка 16 5 4 7 17 - 25 19
12. Герта 0:0 Заявка 17 4 6 7 23 - 25 18
13. Вердер Заявка 17 4 6 7 19 - 25 18
14. Хоффенхайм 0:0 Заявка 17 4 5 8 22 - 30 17
15. Арминия Заявка 16 4 2 10 10 - 24 14
16. Кёльн Заявка 16 2 6 8 13 - 27 12
17. Майнц 0:0 Заявка 17 1 5 11 15 - 34 8
18. Шальке 04 Заявка 16 1 4 11 13 - 42 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 6 2 0 30 - 11 20
2. РБ Лейпциг Заявка 8 6 1 1 17 - 6 19
3. Вольфсбург 0:0 Заявка 8 5 3 0 14 - 8 18
4. Унион Берлин Заявка 9 4 4 1 20 - 11 16
5. Боруссия М Заявка 9 4 4 1 14 - 9 16
6. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 5 0 14 - 10 14
7. Боруссия Д 0:0 Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
8. Байер Л 0:0 Заявка 8 3 4 1 14 - 9 13
9. Фрайбург Заявка 8 3 3 2 18 - 12 12
10. Арминия Заявка 8 3 0 5 6 - 11 9
11. Герта 0:0 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
12. Хоффенхайм 0:0 Заявка 8 2 2 4 12 - 13 8
13. Вердер Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
14. Аугсбург Заявка 8 2 2 4 9 - 15 8
15. Шальке 04 Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
16. Штуттгарт Заявка 8 0 5 3 11 - 15 5
17. Майнц 0:0 Заявка 9 0 3 6 6 - 15 3
18. Кёльн Заявка 9 0 3 6 8 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штуттгарт Заявка 8 5 2 1 21 - 9 17
2. Байер Л 0:0 Заявка 9 5 2 2 16 - 7 17
3. Боруссия Д 0:0 Заявка 9 5 2 2 15 - 9 17
4. Бавария Заявка 8 5 1 2 18 - 14 16
5. РБ Лейпциг Заявка 8 3 4 1 11 - 8 13
6. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
7. Боруссия М Заявка 8 3 3 2 17 - 17 12
8. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 3 2 14 - 14 12
9. Аугсбург Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
10. Фрайбург Заявка 8 3 2 3 11 - 14 11
11. Вердер Заявка 9 2 4 3 11 - 13 10
12. Кёльн Заявка 7 2 3 2 5 - 9 9
13. Герта 0:0 Заявка 9 2 3 4 13 - 13 9
14. Хоффенхайм 0:0 Заявка 9 2 3 4 10 - 17 9
15. Вольфсбург 0:0 Заявка 9 1 6 2 10 - 11 9
16. Арминия Заявка 8 1 2 5 4 - 13 5
17. Майнц 0:0 Заявка 8 1 2 5 9 - 19 5
18. Шальке 04 Заявка 8 0 2 6 6 - 29 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • 10'
    Хорошо ходит мяч на первых минутах встречи, сейчас небольшую паузу взяли защитники "Байера", катают его на своей половине поля.
  • 9'
    Вирц отыграл вдоль линии штрафной площади на Аларио, который пробил по воротам, но в створ не попал. Показывал игрок "Байера", что был рикошет и угловой, но арбитр не поверил.
  • 8'
    Чуть успокоилась у нас игра, футболисты "Байера" контролируют мяч в центре поля.
  • 6'
    Ройс вышел на ударную позицию, никто не мешал ему, но поехала опорная нога у капитана "Боруссии", в итоге мяч лениво прискакал в руки Градецки.
  • 5'
    Бэйли оказался слева заперт около углового флажка, но всё-таки смог прострелить к линии штрафной площади, где никого из партнёров не было.
  • Угловой
    4'
    Отбились после подачи Санчо игроки "Байера", даже аут удалось им заработать. Очень насыщенные 4 минуты встречи у нас получились.
  • 3'
    Брандта вывели на удар из пределов штрафной площади, но его накрыли! Ройс играл на добивании, но в створ не попал. Рикошет, будет угловой!
  • 3'
    И уже Холанн наносит удар из пределов штрафной после прострела с левого фланга, но успели его накрыть! Вы смотрите, как резво команды начали!
  • Опасный момент
    2'
    "Байер" как начал! Вирц из-за пределов штрафной площади нанёс хитрый удар, с трудом в прыжке Бюрки мяч отразил, достав его из-под перекладины!
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! В жёлтой форме сегодня играет "Боруссия", а "Байер" сыграет в традиционной тёмной форме.
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.40 3.90 2.10
Бонус: 10 000 ₽ 3.40 3.95 1.98
Бонус: 5 000 ₽ 3.50 3.85 2.16
Бонус: 5 000 ₽ 3.45 3.75 2.08
  3.78 3.97 1.92

Самый высокий коэффициент на матч «Байер Л» – «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Байер Л» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Байер Л» – «Боруссия Д», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.00 1.03 5.60 1.15 3.85 1.25 2.65 1.49 2.11 1.74 1.69 2.18 1.30 3.45 1.28 3.70 1.10 6.60 1.11 6.60
13.00 1.00 11.25 1.00 4.80 1.13 4.05 1.20 2.44 1.53 2.00 1.81 1.71 2.50 1.35 3.20 1.25 3.78 1.09 6.15 1.07 6.60
17.00 0.00 12.50 1.02 5.00 1.15 4.05 1.21 2.50 1.50 2.12 1.77 1.95 1.85 1.83 2.10 1.60 2.28 1.33 3.15 1.24 3.80 1.10 6.25 1.06 6.83 1.01 13.50 1.01 12.00
5.90 1.15 2.57 1.54 2.29 1.67 2.01 1.88 1.76 2.14 1.61 2.41 1.51 2.71 1.22 4.46 1.10 8.33
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.65 1.25 2.55 1.47 1.65 2.16 1.18 4.50
3.52 1.30 2.43 1.56 1.65 2.24 1.26 3.85 1.18 4.90
3.50 1.30 2.48 1.59 1.62 2.30 1.20 4.02 1.13 5.02
3.42 1.34 2.83 1.46 2.23 1.70 1.74 2.17 1.52 2.62 1.35 3.36 1.17 5.29
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.40 1.13 2.14 1.66 1.58 2.28 1.35 3.05
5.35 1.16 3.76 1.27 2.06 1.76 1.53 2.50 1.33 3.32
5.00 1.13 3.76 1.23 2.08 1.68 1.58 2.45 1.32 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.46 2.65
1.47 2.52
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
3.70 1.28
Букмекер Да Нет
2.49 1.50
2.63 1.48
Где смотреть матч Байер Л 0:0 Боруссия Д онлайн

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Прогнозы на матч Байер Л 0:0 Боруссия Д

Исход игры
Байер Л
16.7% (25)
Ничья
35.3% (53)
Боруссия Д
48% (72)
Тотал 2.5
Больше
75.51% (111)
Меньше
24.49% (36)
Обе команды забьют
Да
95.92% (141)
Нет
4.08% (6)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
39.3% (59)
1:1 Ничья
20% (30)
2:2 Ничья
12.7% (19)
2:1 Байер Л
12% (18)
2:3 Боруссия Д
2.7% (4)
3:2 Байер Л
2.7% (4)
3:3 Ничья
2% (3)
0:1 Боруссия Д
2% (3)
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