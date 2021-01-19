Байер Л
0:0
Первый тайм: 10'
Стадион: БайАрена
Боруссия Д
27
Вирц
Флориан
11
Амири
Надим
19
Диаби
Мусса
13
Аларио
Лукас
24
Мёнье
Тома
11
Ройс
Марко
19
Брандт
Юлиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вирц ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
-
19 Диаби МуссаНападающий
-
13 Аларио ЛукасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Ломб НикласВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Едвай ТинЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Шик ПатрикНападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Мёнье ТомаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ройс МаркоПолузащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Хитц MapвинВратарь
-
26 Пищек ЛукашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Шульц НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Edin Terzic
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аларио Лукас
|8 (2)
|0.47
|2.
|Шик Патрик
|5
|0.29
|3.
|Бэйли Леон
|4
|0.24
|4.
|Амири Надим
|2
|0.12
|5.
|Вирц Флориан
|2
|0.12
|6.
|Диаби Мусса
|2
|0.12
|7.
|Баумгартлингер Юлиан
|2
|0.12
|8.
|Демирбай Керем
|1
|0.06
|9.
|Драгович Александр
|1
|0.06
|10.
|Вайзер Митчелл
|1
|0.06
|11.
|Та Джонатан
|1
|0.06
|12.
|Бендер Ларс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Холанн Эрлинг
|12 (1)
|0.71
|2.
|Джованни Рейна
|3
|0.18
|3.
|Ройс Марко
|3
|0.18
|4.
|Хуммельс Матс
|3
|0.18
|5.
|Геррейро Рафаэль
|2
|0.12
|6.
|Санчо Джедон
|2
|0.12
|7.
|Аканджи Мануэль
|2
|0.12
|8.
|Джан Эмре
|1
|0.06
|9.
|Мёнье Тома
|1
|0.06
|10.
|Азар Торган
|1
|0.06
|11.
|Пасслак Феликс
|1
|0.06
|12.
|Мукоко Юссуфа
|1
|0.06
|13.
|Беллингхем Джуд
|0
|0
|14.
|Брандт Юлиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Драгович Александр
|3
|0
|2.
|Синкгравен Дэйли
|3
|0
|3.
|Диаби Мусса
|3
|0
|4.
|Арангис Чарлес
|2
|0
|5.
|Бендер Ларс
|2
|0
|6.
|Демирбай Керем
|2
|0
|7.
|Та Джонатан
|2
|0
|8.
|Амири Надим
|2
|0
|9.
|Бэйли Леон
|2
|0
|10.
|Бендер Свен
|1
|0
|11.
|Баумгартлингер Юлиан
|1
|0
|12.
|Градецки Лукаш
|1
|0
|13.
|Аларио Лукас
|1
|0
|14.
|Беллараби Карим
|1
|0
|15.
|Шик Патрик
|1
|0
|16.
|Вирц Флориан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джан Эмре
|5
|0
|2.
|Витсель Аксель
|4
|0
|3.
|Делани Томас
|4
|0
|4.
|Хуммельс Матс
|2
|0
|5.
|Аканджи Мануэль
|2
|0
|6.
|Холанн Эрлинг
|2
|0
|7.
|Ройс Марко
|1
|0
|8.
|Мёнье Тома
|1
|0
|9.
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|10.
|Морей Матеу
|1
|0
|11.
|Джованни Рейна
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Байер Л
|20.69% (6)
|24.14% (7)
|6.9% (2)
|10.34% (3)
|17.24% (5)
|20.69% (6)
|Боруссия Д
|3.13% (1)
|0
|12.5% (4)
|28.13% (9)
|28.13% (9)
|28.13% (9)
Предыдущие игры
Байер Л Последние 20 матчей: +14 =2 -4Унион Берлин 1:0 Байер Л Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр Байер Л 1:1 Вердер Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л
Байер Л 1:2 Бавария Кёльн 0:4 Байер Л Байер Л 4:1 Хоффенхайм Байер Л 4:0 Славия Прага Шальке 04 0:3 Байер Л Ницца 2:3 Байер Л Байер Л 0:0 Герта Байер Л 4:1 Хапоэль Беэр-Шева Арминия 1:2 Байер Л Байер Л 4:3 Боруссия М Хапоэль Беэр-Шева 2:4 Байер Л Фрайбург 2:4 Байер Л Славия Прага 1:0 Байер Л Байер Л 3:1 Аугсбург Байер Л 6:2 Ницца Майнц 0:1 Байер Л
Боруссия Д Последние 20 матчей: +12 =3 -5Боруссия Д 1:1 Майнц РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Айнтрахт Бр 0:2 Боруссия Д
Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Вердер 1:2 Боруссия Д Боруссия Д 1:5 Штуттгарт Зенит 1:2 Боруссия Д Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Лацио Боруссия Д 1:2 Кёльн Боруссия Д 3:0 Брюгге Герта 2:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:3 Бавария Брюгге 0:3 Боруссия Д Арминия 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Зенит Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Лацио 3:1 Боруссия Д Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д
Последние игры между собой
Байер Л: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Боруссия Д: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Боруссия Д 4:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 6:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:0 Боруссия Д Бундеслига Байер Л 0:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 0:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 0:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 0:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:0 Байер Л Бундеслига Боруссия Д 1:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 0:0 Боруссия Д Бундеслига Байер Л 1:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 0:2 Байер Л Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|48 - 25
|36
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|28 - 14
|32
|3.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|17
|9
|3
|5
|32 - 20
|30
|4.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|17
|8
|6
|3
|30 - 16
|30
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|32 - 20
|28
|6.
|Боруссия М
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|31 - 26
|28
|7.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|17
|6
|9
|2
|24 - 19
|27
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|28 - 24
|26
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|29 - 26
|23
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|32 - 24
|22
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 25
|19
|12.
|Герта
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|23 - 25
|18
|13.
|Вердер
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 25
|18
|14.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|17
|4
|5
|8
|22 - 30
|17
|15.
|Арминия
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|10 - 24
|14
|16.
|Кёльн
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|13 - 27
|12
|17.
|Майнц
|0:0 Заявка
|17
|1
|5
|11
|15 - 34
|8
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|13 - 42
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|30 - 11
|20
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 6
|19
|3.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 8
|18
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|20 - 11
|16
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 9
|16
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|14 - 10
|14
|7.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 11
|13
|8.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 9
|13
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|18 - 12
|12
|10.
|Арминия
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 11
|9
|11.
|Герта
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|12.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 13
|8
|13.
|Вердер
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|15.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|11 - 15
|5
|17.
|Майнц
|0:0 Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 15
|3
|18.
|Кёльн
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 9
|17
|2.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|3.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|4.
|Бавария
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 14
|16
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 17
|12
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 14
|12
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|11.
|Вердер
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|12.
|Кёльн
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 9
|9
|13.
|Герта
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 13
|9
|14.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 17
|9
|15.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|9
|1
|6
|2
|10 - 11
|9
|16.
|Арминия
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 13
|5
|17.
|Майнц
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 19
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 29
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Байер Л» – «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Байер Л» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Байер Л» – «Боруссия Д», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Байер Л 0:0 Боруссия Д
Исход игры
Байер Л
16.7% (25)
Ничья
35.3% (53)
Боруссия Д
48% (72)
Тотал 2.5
Больше
75.51% (111)
Меньше
24.49% (36)
Обе команды забьют
Да
95.92% (141)
Нет
4.08% (6)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
39.3% (59)
1:1 Ничья
20% (30)
2:2 Ничья
12.7% (19)
2:1 Байер Л
12% (18)
2:3 Боруссия Д
2.7% (4)
3:2 Байер Л
2.7% (4)
3:3 Ничья
2% (3)
0:1 Боруссия Д
2% (3)
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