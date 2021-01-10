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Байер Л
 
Позже

Стадион:
Боруссия Д

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аларио Лукас 8 (2) 0.5
2. Шик Патрик 5 0.31
3. Бэйли Леон 4 0.25
4. Амири Надим 2 0.13
5. Вирц Флориан 2 0.13
6. Диаби Мусса 2 0.13
7. Баумгартлингер Юлиан 2 0.13
8. Демирбай Керем 1 0.06
9. Драгович Александр 1 0.06
10. Вайзер Митчелл 1 0.06
11. Та Джонатан 1 0.06
12. Бендер Ларс 0 0
Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холанн Эрлинг 12 (1) 0.75
2. Джованни Рейна 3 0.19
3. Ройс Марко 3 0.19
4. Хуммельс Матс 3 0.19
5. Геррейро Рафаэль 2 0.13
6. Санчо Джедон 2 0.13
7. Аканджи Мануэль 2 0.13
8. Джан Эмре 1 0.06
9. Мёнье Тома 1 0.06
10. Азар Торган 1 0.06
11. Пасслак Феликс 1 0.06
12. Мукоко Юссуфа 1 0.06
13. Беллингхем Джуд 0 0
14. Брандт Юлиан 0 0

Карточки

Байер Л
# Игрок      
1. Драгович Александр 3 0
2. Синкгравен Дэйли 3 0
3. Диаби Мусса 3 0
4. Арангис Чарлес 2 0
5. Бендер Ларс 2 0
6. Демирбай Керем 2 0
7. Та Джонатан 2 0
8. Амири Надим 2 0
9. Бэйли Леон 2 0
10. Бендер Свен 1 0
11. Баумгартлингер Юлиан 1 0
12. Градецки Лукаш 1 0
13. Аларио Лукас 1 0
14. Беллараби Карим 1 0
15. Шик Патрик 1 0
16. Вирц Флориан 1 0
Боруссия Д
# Игрок      
1. Джан Эмре 5 0
2. Витсель Аксель 4 0
3. Делани Томас 4 0
4. Хуммельс Матс 2 0
5. Аканджи Мануэль 2 0
6. Холанн Эрлинг 2 0
7. Ройс Марко 1 0
8. Мёнье Тома 1 0
9. Геррейро Рафаэль 1 0
10. Морей Матеу 1 0
11. Джованни Рейна 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Байер Л 20.69% (6) 24.14% (7) 6.9% (2) 10.34% (3) 17.24% (5) 20.69% (6)
 Боруссия Д 3.13% (1) 0 12.5% (4) 28.13% (9) 28.13% (9) 28.13% (9)

Предыдущие игры

Байер Л Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Унион Берлин 1:0 Байер Л Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр Байер Л 1:1 Вердер Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л
Байер Л 1:2 Бавария Кёльн 0:4 Байер Л Байер Л 4:1 Хоффенхайм Байер Л 4:0 Славия Прага Шальке 04 0:3 Байер Л Ницца 2:3 Байер Л Байер Л 0:0 Герта Байер Л 4:1 Хапоэль Беэр-Шева Арминия 1:2 Байер Л Байер Л 4:3 Боруссия М Хапоэль Беэр-Шева 2:4 Байер Л Фрайбург 2:4 Байер Л Славия Прага 1:0 Байер Л Байер Л 3:1 Аугсбург Байер Л 6:2 Ницца Майнц 0:1 Байер Л
Боруссия Д Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Боруссия Д 1:1 Майнц РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Айнтрахт Бр 0:2 Боруссия Д
Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Вердер 1:2 Боруссия Д Боруссия Д 1:5 Штуттгарт Зенит 1:2 Боруссия Д Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Лацио Боруссия Д 1:2 Кёльн Боруссия Д 3:0 Брюгге Герта 2:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:3 Бавария Брюгге 0:3 Боруссия Д Арминия 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Зенит Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Лацио 3:1 Боруссия Д Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д

Последние игры между собой

Байер Л: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Боруссия Д: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Байер Л 4:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:0 Байер Л Бундеслига Боруссия Д 3:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:4 Боруссия Д Бундеслига
Боруссия Д 4:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 6:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:0 Боруссия Д Бундеслига Байер Л 0:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 0:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 0:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 0:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:0 Байер Л Бундеслига Боруссия Д 1:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 0:0 Боруссия Д Бундеслига Байер Л 1:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 0:2 Байер Л Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 10 3 2 46 - 24 33
2. РБ Лейпциг Заявка 16 9 5 2 28 - 14 32
3. Боруссия Д Заявка 16 9 2 5 32 - 20 29
4. Байер Л Заявка 16 8 5 3 30 - 16 29
5. Унион Берлин Заявка 16 7 7 2 32 - 20 28
6. Вольфсбург Заявка 16 6 8 2 24 - 19 26
7. Боруссия М Заявка 16 6 7 3 30 - 26 25
8. Фрайбург Заявка 15 6 5 4 28 - 24 23
9. Айнтрахт Фр Заявка 15 5 8 2 25 - 23 23
10. Штуттгарт Заявка 16 5 7 4 32 - 24 22
11. Аугсбург Заявка 16 5 4 7 17 - 25 19
12. Вердер Заявка 16 4 6 6 19 - 24 18
13. Герта Заявка 16 4 5 7 23 - 25 17
14. Хоффенхайм Заявка 16 4 4 8 22 - 30 16
15. Арминия Заявка 16 4 2 10 10 - 24 14
16. Кёльн Заявка 16 2 6 8 13 - 27 12
17. Шальке 04 Заявка 15 1 4 10 12 - 39 7
18. Майнц Заявка 16 1 4 11 15 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 8 6 1 1 17 - 6 19
2. Вольфсбург Заявка 8 5 3 0 14 - 8 18
3. Бавария Заявка 7 5 2 0 28 - 10 17
4. Унион Берлин Заявка 9 4 4 1 20 - 11 16
5. Боруссия Д Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
6. Боруссия М Заявка 8 3 4 1 13 - 9 13
7. Байер Л Заявка 7 3 3 1 14 - 9 12
8. Фрайбург Заявка 8 3 3 2 18 - 12 12
9. Айнтрахт Фр Заявка 7 2 5 0 11 - 9 11
10. Арминия Заявка 8 3 0 5 6 - 11 9
11. Герта Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
12. Хоффенхайм Заявка 8 2 2 4 12 - 13 8
13. Вердер Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
14. Аугсбург Заявка 8 2 2 4 9 - 15 8
15. Шальке 04 Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
16. Штуттгарт Заявка 8 0 5 3 11 - 15 5
17. Кёльн Заявка 9 0 3 6 8 - 18 3
18. Майнц Заявка 8 0 2 6 6 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штуттгарт Заявка 8 5 2 1 21 - 9 17
2. Байер Л Заявка 9 5 2 2 16 - 7 17
3. Боруссия Д Заявка 8 5 1 2 15 - 9 16
4. Бавария Заявка 8 5 1 2 18 - 14 16
5. РБ Лейпциг Заявка 8 3 4 1 11 - 8 13
6. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
7. Боруссия М Заявка 8 3 3 2 17 - 17 12
8. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 3 2 14 - 14 12
9. Фрайбург Заявка 7 3 2 2 10 - 12 11
10. Аугсбург Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
11. Вердер Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
12. Кёльн Заявка 7 2 3 2 5 - 9 9
13. Герта Заявка 9 2 3 4 13 - 13 9
14. Хоффенхайм Заявка 8 2 2 4 10 - 17 8
15. Вольфсбург Заявка 8 1 5 2 10 - 11 8
16. Арминия Заявка 8 1 2 5 4 - 13 5
17. Майнц Заявка 8 1 2 5 9 - 19 5
18. Шальке 04 Заявка 7 0 2 5 5 - 26 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Байер Л - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 января 2021, осталось 2 дня 18 часов 25 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Байер Л 17.4% (8)
    X 37% (17)
    Боруссия Д 45.7% (21)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Байер Л
    Ничья
    Боруссия Д
    3.24
    4.00
    2.27
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.05 3.85 2.20
    Бонус: 5 000 ₽ 3.12 4.00 2.27
    Бонус: 5 000 ₽ 3.20 3.75 2.20
      3.24 3.96 2.17

    Самый высокий коэффициент на матч «Байер Л» – «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Байер Л» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Байер Л» – «Боруссия Д», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    4.75 1.14 3.90 1.22 2.41 1.54 1.93 1.87 1.63 2.57 1.32 3.38 1.23 3.98 1.08 6.65 1.06 7.10
    17.50 0.00 11.50 1.02 4.70 1.17 3.80 1.25 2.44 1.60 2.17 1.74 1.90 1.96 1.72 2.12 1.55 2.44 1.28 3.60 1.21 4.30 1.08 6.90 1.08 7.50 1.01 13.00
    5.35 1.18 2.47 1.60 2.19 1.75 1.93 1.98 1.71 2.26 1.57 2.54 1.22 4.70
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.64 1.28 2.53 1.52 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 5.10
    2.33 1.58 1.58 2.37 1.21 4.30
    3.14 1.41 2.48 1.60 1.88 2.04 1.61 2.46 1.42 3.09
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.15 1.17 3.68 1.28 2.00 1.81 1.50 2.59 1.31 3.45
    1.98 1.78 1.48 2.55 1.29 3.35

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.53 2.46
    Букмекер Да Нет
    3.65 1.25
    Букмекер Да Нет
    2.65 1.44
    Где смотреть матч Байер Л - Боруссия Д онлайн

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    Прогнозы на матч Байер Л - Боруссия Д

    Исход игры
    Байер Л
    17.4% (8)
    Ничья
    37% (17)
    Боруссия Д
    45.7% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (30)
    Меньше
    33.33% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    93.33% (42)
    Нет
    6.67% (3)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    37% (17)
    1:1 Ничья
    26.1% (12)
    2:1 Байер Л
    13% (6)
    2:2 Ничья
    10.9% (5)
    0:2 Боруссия Д
    4.3% (2)
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