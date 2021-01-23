Айнтрахт Бр
2:2
Второй тайм: 54'
Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг)
Гамбург
1:0
9' ГолКроос Феликс
2:0
42' ГолБар Марсель
2:1
45' ГолКинсомби Давид
2:2
51' ГолТеродде Симон
16
Фейзич
Ясмин
25
Диаките
Умар
18
Кроос
Феликс
15
Бар
Марсель
33
Прошвиц
Ник
26
Ульрайх
Свен
21
Ляйбольд
Тим
- Основной состав
-
16 Фейзич ЯсминВратарь
- Защитник
-
25 Диаките УмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Кроос ФеликсПолузащитник
-
15 Бар МарсельНападающий
-
33 Прошвиц НикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Цигеле РобинЗащитник
-
17 Отто ЯриПолузащитник
-
38 Бургер ЛеонПолузащитник
-
14 Класс НикоПолузащитник
-
8 Май ИбаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Daniel Meyer
- Основной состав
-
26 Ульрайх СвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ляйбольд ТимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Давид ЙонасЗащитник
-
28 Юнг ГидеонЗащитник
- Полузащитник
-
14 Хант АаронПолузащитник
-
24 Онана АмадуПолузащитник
-
11 Вуд БоббиНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Daniel Thioune
Ход матча
9'
1:0
42'
2:0
45'
2:1
51'
2:2
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Прошвиц Ник
|5 (1)
|0.29
|2.
|Кауфманн Фабио
|4
|0.24
|3.
|Кобылянски Мартин
|2
|0.12
|4.
|Бар Марсель
|2
|0.12
|5.
|Виб Данило
|1
|0.06
|6.
|Кроос Феликс
|1
|0.06
|7.
|Отто Яри
|1
|0.06
|8.
|Каммербауэр Патрик
|0
|0
|9.
|Шлютер Лассе
|0
|0
|10.
|Цигеле Робин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Теродде Симон
|16 (2)
|0.94
|2.
|Джатта Бейкери
|4
|0.24
|3.
|Киттель Сонни
|3
|0.18
|4.
|Винтцаймер Мануэль
|2
|0.12
|5.
|Кинсомби Давид
|2
|0.12
|6.
|Нарей Халед
|2
|0.12
|7.
|Вагноман Жоша
|2
|0.12
|8.
|Ляйбольд Тим
|1
|0.06
|9.
|Ляйстнер Тони
|1
|0.06
|10.
|Хайер Моритц
|1
|0.06
|11.
|Онана Амаду
|1
|0.06
|12.
|Хант Аарон
|1 (1)
|0.06
|13.
|Дуджак Джереми
|0
|0
|14.
|Вуд Бобби
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Выдра Доминик
|5
|1
|2.
|Кроос Феликс
|4
|0
|3.
|Швенк Мануэль
|2
|1
|4.
|Шлютер Лассе
|3
|0
|5.
|Отто Яри
|3
|0
|6.
|Каммербауэр Патрик
|3
|0
|7.
|Виб Данило
|3
|0
|8.
|Бар Марсель
|1
|1
|9.
|Класс Нико
|1
|1
|10.
|Прошвиц Ник
|2
|0
|11.
|Кессель Бенджамин
|2
|0
|12.
|Шульц Михаэль
|2
|0
|13.
|Кауфманн Фабио
|2
|0
|14.
|Цигеле Робин
|2
|0
|15.
|Дорнебуш Феликс
|0
|1
|16.
|Фейзич Ясмин
|1
|0
|17.
|Бурмайстер Феликс
|1
|0
|18.
|Николау Яннис
|1
|0
|19.
|Берендт Бриан
|1
|0
|20.
|Абдуллахи Сулейман
|1
|0
|21.
|Кобылянски Мартин
|1
|0
|22.
|Май Иба
|1
|0
|23.
|Бен-Балла Яссин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Киттель Сонни
|3
|1
|2.
|Онана Амаду
|3
|0
|3.
|Теродде Симон
|2
|0
|4.
|Вуд Бобби
|2
|0
|5.
|Гьясула Клаус
|2
|0
|6.
|Ляйбольд Тим
|2
|0
|7.
|Кинсомби Давид
|2
|0
|8.
|Хайер Моритц
|2
|0
|9.
|Амброзиус Стефан
|2
|0
|10.
|Ляйстнер Тони
|0
|1
|11.
|Хант Аарон
|1
|0
|12.
|Ульрайх Свен
|1
|0
|13.
|Дуджак Джереми
|1
|0
|14.
|Гиамера Ян
|1
|0
|15.
|Юнг Гидеон
|1
|0
|16.
|Винтцаймер Мануэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Айнтрахт Бр
|0
|28.57% (4)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|Гамбург
|8.57% (3)
|20% (7)
|17.14% (6)
|14.29% (5)
|17.14% (6)
|22.86% (8)
Предыдущие игры
Айнтрахт Бр Последние 20 матчей: +6 =5 -9Вюрцбург Кикерс 0:0 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 0:0 Фортуна Эрцгебирге Ауэ 3:1 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 0:2 Боруссия Д
Айнтрахт Бр 0:3 Гройтер Фюрт Падерборн 2:2 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 0:2 Оснабрюк Айнтрахт Бр 2:1 Санкт-Паули Дармштадт 4:0 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 1:3 Карлсруэ Зандхаузен 2:2 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 3:2 Нюрнберг Ян 3:0 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 2:1 Бохум Ганновер 96 4:1 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 0:0 Хольштайн Киль Хайденхайм 2:0 Айнтрахт Бр Галлешер 1:3 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 5:4 Герта Айнтрахт Бр 2:0 Хераклес
Гамбург Последние 20 матчей: +12 =3 -5Гамбург 5:0 Оснабрюк Нюрнберг 1:1 Гамбург Гамбург 3:1 Ян Карлсруэ 1:2 Гамбург
Гамбург 4:0 Зандхаузен Дармштадт 1:2 Гамбург Гамбург 0:1 Ганновер 96 Хайденхайм 3:2 Гамбург Гамбург 1:3 Бохум Хольштайн Киль 1:1 Гамбург Гамбург 2:2 Санкт-Паули Гамбург 3:1 Вюрцбург Кикерс Гамбург 3:0 Эрцгебирге Ауэ Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург Падерборн 3:4 Гамбург Гамбург 2:1 Фортуна Динамо Дрезден 4:1 Гамбург Гамбург 2:0 Герта Фейеноорд 0:1 Гамбург Штуттгарт 3:2 Гамбург
Последние игры между собой
Айнтрахт Бр: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Гамбург: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|1:2 Заявка
|17
|10
|3
|4
|37 - 21
|33
|2.
|Бохум
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|31 - 16
|32
|3.
|Фортуна
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|27 - 22
|31
|4.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|26 - 17
|29
|5.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|33 - 23
|29
|6.
|Карлсруэ
|1:0 Заявка
|17
|9
|1
|7
|30 - 25
|28
|7.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|25 - 21
|25
|8.
|Падерборн
|1:0 Заявка
|17
|7
|4
|6
|22 - 19
|25
|9.
|Хайденхайм
|0:1 Заявка
|17
|7
|4
|6
|22 - 21
|25
|10.
|Ганновер 96
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 18
|23
|11.
|Оснабрюк
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 27
|22
|12.
|Нюрнберг
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 23
|20
|13.
|Ян
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 23
|20
|14.
|Дармштадт
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|27 - 30
|18
|15.
|Айнтрахт Бр
|2:1 Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 33
|17
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|17 - 34
|14
|17.
|Санкт-Паули
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|21 - 30
|13
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|0:1 Заявка
|17
|2
|3
|12
|18 - 36
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайденхайм
|0:1 Заявка
|9
|6
|3
|0
|16 - 4
|21
|2.
|Фортуна
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|16 - 8
|20
|3.
|Бохум
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 6
|20
|4.
|Гамбург
|1:2 Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 9
|19
|5.
|Ганновер 96
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 7
|16
|6.
|Падерборн
|1:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 10
|16
|7.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|8.
|Ян
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|9.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|10.
|Айнтрахт Бр
|2:1 Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 13
|14
|11.
|Карлсруэ
|1:0 Заявка
|8
|4
|0
|4
|13 - 11
|12
|12.
|Нюрнберг
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|13.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|14.
|Зандхаузен
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|15.
|Дармштадт
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|16.
|Оснабрюк
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|17.
|Санкт-Паули
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 14
|6
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|0:1 Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|22 - 12
|18
|2.
|Карлсруэ
|1:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 14
|16
|3.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|12 - 4
|15
|4.
|Оснабрюк
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 13
|15
|5.
|Гамбург
|1:2 Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 12
|14
|6.
|Бохум
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 10
|12
|7.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 11
|11
|8.
|Фортуна
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|9.
|Дармштадт
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|17 - 20
|10
|10.
|Падерборн
|1:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 9
|9
|11.
|Нюрнберг
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 13
|8
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|13.
|Санкт-Паули
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 16
|7
|14.
|Ян
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|15.
|Хайденхайм
|0:1 Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|16.
|Вюрцбург Кикерс
|0:1 Заявка
|8
|1
|0
|7
|7 - 17
|3
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|5 - 20
|3
|18.
|Айнтрахт Бр
|2:1 Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 20
|3
Победитель
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