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  3. Германия
Айнтрахт Бр
2:2
Второй тайм: 54'

Стадион:
Гамбург
0'
1:0
9' Гол
Кроос Феликс
2:0
42' Гол
Бар Марсель
2:1
45' Гол
Кинсомби Давид
2:2
51' Гол
Теродде Симон
54'
16
Фейзич
Ясмин
30
Берендт
Бриан
25
Диаките
Умар
4
Николау
Яннис
7
Кауфманн
Фабио
28
Бен-Балла
Яссин
39
Каммербауэр
Патрик
3
Шлютер
Лассе
18
Кроос
Феликс
15
Бар
Марсель
33
Прошвиц
Ник
26
Ульрайх
Свен
27
Вагноман
Жоша
37
Ляйстнер
Тони
35
Амброзиус
Стефан
21
Ляйбольд
Тим
18
Джатта
Бейкери
6
Кинсомби
Давид
3
Хайер
Моритц
8
Дуджак
Джереми
10
Киттель
Сонни
9
Теродде
Симон
Айнтрахт Бр
3-4-1-2
Гамбург
4-5-1

Ход матча

9'
Кроос Феликс
(Бар Марсель)
1:0
42'
Бар Марсель
2:0
45'
2:1
Кинсомби Давид
(Киттель Сонни)
46'
 
Хант Аарон
Джатта Бейкери
46'
 
Онана Амаду
Вагноман Жоша
51'
2:2
Теродде Симон

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Бр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Прошвиц Ник 5 (1) 0.29
2. Кауфманн Фабио 4 0.24
3. Кобылянски Мартин 2 0.12
4. Бар Марсель 2 0.12
5. Виб Данило 1 0.06
6. Кроос Феликс 1 0.06
7. Отто Яри 1 0.06
8. Каммербауэр Патрик 0 0
9. Шлютер Лассе 0 0
10. Цигеле Робин 0 0
Гамбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Теродде Симон 16 (2) 0.94
2. Джатта Бейкери 4 0.24
3. Киттель Сонни 3 0.18
4. Винтцаймер Мануэль 2 0.12
5. Кинсомби Давид 2 0.12
6. Нарей Халед 2 0.12
7. Вагноман Жоша 2 0.12
8. Ляйбольд Тим 1 0.06
9. Ляйстнер Тони 1 0.06
10. Хайер Моритц 1 0.06
11. Онана Амаду 1 0.06
12. Хант Аарон 1 (1) 0.06
13. Дуджак Джереми 0 0
14. Вуд Бобби 0 0

Карточки

Айнтрахт Бр
# Игрок      
1. Выдра Доминик 5 1
2. Кроос Феликс 4 0
3. Швенк Мануэль 2 1
4. Шлютер Лассе 3 0
5. Отто Яри 3 0
6. Каммербауэр Патрик 3 0
7. Виб Данило 3 0
8. Бар Марсель 1 1
9. Класс Нико 1 1
10. Прошвиц Ник 2 0
11. Кессель Бенджамин 2 0
12. Шульц Михаэль 2 0
13. Кауфманн Фабио 2 0
14. Цигеле Робин 2 0
15. Дорнебуш Феликс 0 1
16. Фейзич Ясмин 1 0
17. Бурмайстер Феликс 1 0
18. Николау Яннис 1 0
19. Берендт Бриан 1 0
20. Абдуллахи Сулейман 1 0
21. Кобылянски Мартин 1 0
22. Май Иба 1 0
23. Бен-Балла Яссин 1 0
Гамбург
# Игрок      
1. Киттель Сонни 3 1
2. Онана Амаду 3 0
3. Теродде Симон 2 0
4. Вуд Бобби 2 0
5. Гьясула Клаус 2 0
6. Ляйбольд Тим 2 0
7. Кинсомби Давид 2 0
8. Хайер Моритц 2 0
9. Амброзиус Стефан 2 0
10. Ляйстнер Тони 0 1
11. Хант Аарон 1 0
12. Ульрайх Свен 1 0
13. Дуджак Джереми 1 0
14. Гиамера Ян 1 0
15. Юнг Гидеон 1 0
16. Винтцаймер Мануэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Айнтрахт Бр 0 28.57% (4) 7.14% (1) 21.43% (3) 14.29% (2) 28.57% (4)
 Гамбург 8.57% (3) 20% (7) 17.14% (6) 14.29% (5) 17.14% (6) 22.86% (8)

Предыдущие игры

Айнтрахт Бр Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Вюрцбург Кикерс 0:0 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 0:0 Фортуна Эрцгебирге Ауэ 3:1 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 0:2 Боруссия Д
Айнтрахт Бр 0:3 Гройтер Фюрт Падерборн 2:2 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 0:2 Оснабрюк Айнтрахт Бр 2:1 Санкт-Паули Дармштадт 4:0 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 1:3 Карлсруэ Зандхаузен 2:2 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 3:2 Нюрнберг Ян 3:0 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 2:1 Бохум Ганновер 96 4:1 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 0:0 Хольштайн Киль Хайденхайм 2:0 Айнтрахт Бр Галлешер 1:3 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 5:4 Герта Айнтрахт Бр 2:0 Хераклес
Гамбург Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Гамбург 5:0 Оснабрюк Нюрнберг 1:1 Гамбург Гамбург 3:1 Ян Карлсруэ 1:2 Гамбург
Гамбург 4:0 Зандхаузен Дармштадт 1:2 Гамбург Гамбург 0:1 Ганновер 96 Хайденхайм 3:2 Гамбург Гамбург 1:3 Бохум Хольштайн Киль 1:1 Гамбург Гамбург 2:2 Санкт-Паули Гамбург 3:1 Вюрцбург Кикерс Гамбург 3:0 Эрцгебирге Ауэ Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург Падерборн 3:4 Гамбург Гамбург 2:1 Фортуна Динамо Дрезден 4:1 Гамбург Гамбург 2:0 Герта Фейеноорд 0:1 Гамбург Штуттгарт 3:2 Гамбург

Последние игры между собой

Айнтрахт Бр: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Гамбург: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Айнтрахт Бр 4:2 Гамбург Бундеслига Гамбург 4:0 Айнтрахт Бр Бундеслига Гамбург 0:0 Айнтрахт Бр Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 1:2 Заявка 17 10 3 4 37 - 21 33
2. Бохум Заявка 16 10 2 4 31 - 16 32
3. Фортуна Заявка 17 9 4 4 27 - 22 31
4. Хольштайн Киль Заявка 16 8 5 3 26 - 17 29
5. Гройтер Фюрт Заявка 17 8 5 4 33 - 23 29
6. Карлсруэ 1:0 Заявка 17 9 1 7 30 - 25 28
7. Эрцгебирге Ауэ Заявка 17 7 4 6 25 - 21 25
8. Падерборн 1:0 Заявка 17 7 4 6 22 - 19 25
9. Хайденхайм 0:1 Заявка 17 7 4 6 22 - 21 25
10. Ганновер 96 Заявка 16 7 2 7 23 - 18 23
11. Оснабрюк Заявка 17 6 4 7 20 - 27 22
12. Нюрнберг Заявка 16 5 5 6 23 - 23 20
13. Ян Заявка 16 5 5 6 21 - 23 20
14. Дармштадт Заявка 16 5 3 8 27 - 30 18
15. Айнтрахт Бр 2:1 Заявка 17 4 5 8 16 - 33 17
16. Зандхаузен Заявка 16 4 2 10 17 - 34 14
17. Санкт-Паули Заявка 16 2 7 7 21 - 30 13
18. Вюрцбург Кикерс 0:1 Заявка 17 2 3 12 18 - 36 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайденхайм 0:1 Заявка 9 6 3 0 16 - 4 21
2. Фортуна Заявка 8 6 2 0 16 - 8 20
3. Бохум Заявка 9 6 2 1 20 - 6 20
4. Гамбург 1:2 Заявка 9 6 1 2 23 - 9 19
5. Ганновер 96 Заявка 8 5 1 2 17 - 7 16
6. Падерборн 1:0 Заявка 8 5 1 2 14 - 10 16
7. Эрцгебирге Ауэ Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
8. Ян Заявка 9 4 2 3 14 - 12 14
9. Хольштайн Киль Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
10. Айнтрахт Бр 2:1 Заявка 9 4 2 3 10 - 13 14
11. Карлсруэ 1:0 Заявка 8 4 0 4 13 - 11 12
12. Нюрнберг Заявка 8 3 3 2 11 - 10 12
13. Гройтер Фюрт Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
14. Зандхаузен Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
15. Дармштадт Заявка 7 2 2 3 10 - 10 8
16. Оснабрюк Заявка 8 2 1 5 9 - 14 7
17. Санкт-Паули Заявка 7 1 3 3 9 - 14 6
18. Вюрцбург Кикерс 0:1 Заявка 9 1 3 5 11 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гройтер Фюрт Заявка 9 5 3 1 22 - 12 18
2. Карлсруэ 1:0 Заявка 9 5 1 3 17 - 14 16
3. Хольштайн Киль Заявка 7 4 3 0 12 - 4 15
4. Оснабрюк Заявка 9 4 3 2 11 - 13 15
5. Гамбург 1:2 Заявка 8 4 2 2 14 - 12 14
6. Бохум Заявка 7 4 0 3 11 - 10 12
7. Эрцгебирге Ауэ Заявка 9 3 2 4 11 - 11 11
8. Фортуна Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
9. Дармштадт Заявка 9 3 1 5 17 - 20 10
10. Падерборн 1:0 Заявка 9 2 3 4 8 - 9 9
11. Нюрнберг Заявка 8 2 2 4 12 - 13 8
12. Ганновер 96 Заявка 8 2 1 5 6 - 11 7
13. Санкт-Паули Заявка 9 1 4 4 12 - 16 7
14. Ян Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
15. Хайденхайм 0:1 Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
16. Вюрцбург Кикерс 0:1 Заявка 8 1 0 7 7 - 17 3
17. Зандхаузен Заявка 8 1 0 7 5 - 20 3
18. Айнтрахт Бр 2:1 Заявка 8 0 3 5 6 - 20 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Кинсомби Давид бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Бар Марсель бьет в цель!
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Кроос Феликс бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eintracht Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Бр
Ничья
Гамбург
6.25
4.10
4.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.05 3.10 4.05
Бонус: 10 000 ₽ 5.40 4.10 1.55
Бонус: 5 000 ₽ 6.25 3.96 1.51
Бонус: 5 000 ₽ 1.95 3.05 4.20
  2.15 3.10 3.99

Самый высокий коэффициент на матч «Айнтрахт Бр» – «Гамбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Айнтрахт Бр» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гамбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Айнтрахт Бр» – «Гамбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
4.10 1.21 2.11 1.68 1.67 2.12 1.44 2.65 1.17 4.70 1.05 8.40
9.30 1.02 8.60 1.04 3.70 1.26 2.95 1.40 2.04 1.86 1.59 2.36 1.39 2.90 1.17 4.60 1.12 5.20 1.02 9.00
12.50 0.00 8.80 1.05 5.30 1.13 3.90 1.23 2.75 1.75 1.75 2.07 1.50 2.48 4.50 1.18 3.20 1.32 1.82 1.92 1.35 3.05 1.23 3.90 1.07 7.50 1.04 9.00
3.93 1.27 2.97 1.42 2.29 1.67 1.97 1.92 1.75 2.15 1.54 2.57 1.55 2.55 4.55 1.22 3.11 1.39 2.18 1.74 1.81 2.07 1.58 2.48 1.34 3.38 1.22 4.49
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.20 1.32 2.15 1.65 1.50 2.48 1.12 5.60
3.00 1.39 2.03 1.79 1.48 2.65 1.16 5.25 1.11 6.55
1.98 1.82 1.37 2.95 1.03 10.00 1.02 11.00 1.02 11.00 1.02 11.00
3.03 1.41 2.49 1.57 1.95 1.93 1.58 2.46 1.42 3.00 1.35 3.42
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.50 1.18 1.85 1.89 1.24 3.80
4.20 1.23 2.95 1.40 1.79 2.02 1.35 3.20 1.23 4.20
2.85 1.39 1.74 2.02 1.32 3.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.77 1.98
1.28 3.45
Букмекер Да Нет
4.30 1.20
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
3.50 1.28
Где смотреть матч Айнтрахт Бр 2:2 Гамбург онлайн

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