Майнц
1:1
Первый тайм: 29'
Стадион: Опель-Арена
РБ Лейпциг
0:1
15' ГолАдамс Тайлер
23' Желтая карточкаХальстенберг Марсель
1:1
24' ГолНьякат Мусса
19
Ньякат
Мусса
16
Бель
Штефан
31
Кор
Доминик
23
Мвене
Филипп
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Кор ДоминикПолузащитник
-
23 Мвене ФилиппПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Дамен ФиннВратарь
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Штёгер КевинПолузащитник
-
25 Тауэр НикласПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Сцалай АдамНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Bo Svensson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Адамс ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Ольмо ДаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хи-Чан ХванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
15'
0:1
24'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Матета Жан-Филипп
|7 (1)
|0.39
|2.
|Кайсон Робин
|2
|0.11
|3.
|Озтунали Левин
|1
|0.06
|4.
|Брозински Даниэль
|1 (1)
|0.06
|5.
|Штёгер Кевин
|1
|0.06
|6.
|Хак Александер
|1
|0.06
|7.
|Онисиво Карим
|1
|0.06
|8.
|Ньякат Мусса
|1
|0.06
|9.
|Буркардт Джонатан
|1
|0.06
|10.
|Латца Данни
|0
|0
|11.
|Бутьюс Жан-Поль
|0
|0
|12.
|Баррейро Леандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форсберг Эмиль
|4 (1)
|0.22
|2.
|Поульсен Юссуф
|4
|0.22
|3.
|Анхелиньо Хосе
|4
|0.22
|4.
|Забитцер Марсель
|3 (3)
|0.17
|5.
|Ольмо Дани
|2
|0.11
|6.
|Нкунку Кристофер
|2
|0.11
|7.
|Орбан Вилли
|2
|0.11
|8.
|Мукиэле Норди
|1
|0.06
|9.
|Хайдара Амаду
|1
|0.06
|10.
|Хальстенберг Марсель
|1 (1)
|0.06
|11.
|Сорлот Александр
|1
|0.06
|12.
|Адамс Тайлер
|1
|0.06
|13.
|Юпамекано Део
|1
|0.06
|14.
|Клюйверт Джастин
|1
|0.06
|15.
|Конате Ибраима
|1
|0.06
|16.
|Самарджич Лазар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ньякат Мусса
|7
|1
|2.
|Латца Данни
|6
|0
|3.
|Бутьюс Жан-Поль
|3
|0
|4.
|Юсте Йерри
|3
|0
|5.
|Штёгер Кевин
|2
|0
|6.
|Матета Жан-Филипп
|2
|0
|7.
|Чжи Дон-Вонь
|1
|0
|8.
|Кайсон Робин
|1
|0
|9.
|Хак Александер
|1
|0
|10.
|Фернандес Эдимилсон
|1
|0
|11.
|Онисиво Карим
|1
|0
|12.
|Центнер Робин
|1
|0
|13.
|Мвене Филипп
|1
|0
|14.
|Малонг Кунде
|1
|0
|15.
|Баррейро Леандро
|1
|0
|16.
|Килиан Лука
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кампль Кевин
|4
|0
|2.
|Мукиэле Норди
|3
|0
|3.
|Юпамекано Део
|3
|0
|4.
|Забитцер Марсель
|2
|0
|5.
|Орбан Вилли
|2
|0
|6.
|Хальстенберг Марсель
|2
|0
|7.
|Анхелиньо Хосе
|2
|0
|8.
|Нкунку Кристофер
|2
|0
|9.
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|10.
|Сорлот Александр
|1
|0
|11.
|Клостерманн Лукас
|1
|0
|12.
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|13.
|Хи-Чан Хван
|1
|0
|14.
|Адамс Тайлер
|1
|0
|15.
|Ольмо Дани
|1
|0
|16.
|Хайдара Амаду
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Майнц
|20% (3)
|6.67% (1)
|46.67% (7)
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|6.67% (1)
|РБ Лейпциг
|10.71% (3)
|21.43% (6)
|17.86% (5)
|21.43% (6)
|14.29% (4)
|14.29% (4)
Предыдущие игры
Майнц Последние 20 матчей: +2 =4 -14Майнц 0:2 Вольфсбург Боруссия Д 1:1 Майнц Майнц 0:2 Айнтрахт Фр Бавария 5:2 Майнц
Майнц 2:2 Бохум Майнц 0:1 Вердер Герта 0:0 Майнц Майнц 0:1 Кёльн Арминия 2:1 Майнц Майнц 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 1:3 Майнц Майнц 2:2 Шальке 04 Аугсбург 3:1 Майнц Майнц 2:3 Боруссия М Майнц 0:1 Байер Л Майнц 2:4 Карлсруэ Унион Берлин 4:0 Майнц Майнц 1:4 Штуттгарт РБ Лейпциг 3:1 Майнц Хафельзе 1:5 Майнц
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +12 =4 -4РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг
Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вердер РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Бавария 3:3 РБ Лейпциг Истанбул Башакшехир 3:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Арминия ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Герта РБ Лейпциг 2:0 Истанбул Башакшехир
Последние игры между собой
Майнц: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
РБ Лейпциг: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|49 - 25
|39
|2.
|РБ Лейпциг
|1:0 Заявка
|18
|11
|5
|2
|30 - 14
|38
|3.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|18
|9
|6
|3
|32 - 17
|33
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|35 - 28
|31
|5.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|18
|7
|9
|2
|26 - 19
|30
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|35 - 26
|29
|7.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|18
|7
|7
|4
|32 - 22
|28
|8.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|18
|6
|10
|2
|30 - 26
|28
|9.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|18
|6
|7
|5
|32 - 29
|25
|10.
|Штуттгарт
|1:1 Заявка
|18
|5
|8
|5
|33 - 28
|23
|11.
|Аугсбург
|1:0 Заявка
|18
|6
|4
|8
|18 - 26
|22
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|25 - 30
|19
|13.
|Вердер
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 25
|18
|14.
|Арминия
|0:0 Заявка
|18
|5
|3
|10
|13 - 24
|18
|15.
|Герта
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|23 - 28
|17
|16.
|Кёльн
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|15 - 28
|15
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|14 - 44
|7
|18.
|Майнц
|0:1 Заявка
|18
|1
|4
|13
|15 - 37
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|1:0 Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 6
|22
|2.
|Бавария
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|30 - 11
|20
|3.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|4.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 8
|18
|5.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|9
|4
|4
|1
|20 - 11
|16
|6.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 10
|16
|7.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|8
|3
|5
|0
|14 - 10
|14
|8.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|10
|3
|5
|2
|21 - 15
|14
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 11
|13
|10.
|Арминия
|0:0 Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 11
|13
|11.
|Аугсбург
|1:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 16
|11
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 13
|8
|13.
|Вердер
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|14.
|Герта
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 15
|8
|15.
|Штуттгарт
|1:1 Заявка
|8
|0
|5
|3
|11 - 15
|5
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 15
|5
|17.
|Кёльн
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 18
|3
|18.
|Майнц
|0:1 Заявка
|10
|0
|2
|8
|6 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 14
|19
|2.
|Штуттгарт
|1:1 Заявка
|10
|5
|3
|2
|22 - 13
|18
|3.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|4.
|РБ Лейпциг
|1:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|12 - 8
|16
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|18 - 15
|16
|6.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|16 - 16
|14
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 17
|12
|8.
|Кёльн
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 10
|12
|9.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|10.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|10
|2
|6
|2
|12 - 11
|12
|11.
|Аугсбург
|1:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|12.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 17
|11
|14.
|Вердер
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|15.
|Герта
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 13
|9
|16.
|Арминия
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 13
|5
|17.
|Майнц
|0:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 19
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 29
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Майнц» – «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Майнц» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Майнц» – «РБ Лейпциг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Майнц 1:1 РБ Лейпциг
Исход игры
Майнц
2.9% (4)
Ничья
5% (7)
РБ Лейпциг
92.1% (129)
Тотал 2.5
Больше
58.7% (81)
Меньше
41.3% (57)
Обе команды забьют
Да
54.35% (75)
Нет
45.65% (63)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
35.7% (50)
0:2 РБ Лейпциг
25.7% (36)
1:3 РБ Лейпциг
10.7% (15)
0:1 РБ Лейпциг
9.3% (13)
0:3 РБ Лейпциг
6.4% (9)
1:1 Ничья
4.3% (6)
0:4 РБ Лейпциг
2.1% (3)
2:1 Майнц
1.4% (2)
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