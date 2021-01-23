Опять Ольмо классно заметил Форсберга, но тот не удачно обработал мяч и в результате его потерял.

Первая желтая в матче. Хальстенберг ее получает.

ГОЛ!!! 1:1!!! Латца подал со стандарта на ближнюю штангу, откуда последовал удар по воротам. Гулачи отбил, но мяч отскочил прямо к Ньякате, который тут же добил почти в пустые. Вот это да!

Неожиданный гол "Майнца" возвращает хозяев в игру, а казалось, что "Лейпциг" все контролирует.

"Лейпциг" теряет мяч на чужой половине поля. Защитник хозяев попытался тут же длинной передачей найти напарника впереди, но нашел только игрока обороны "РБ".

Возможность получать кэшбек на каждую ставку до 10%.

22' Попытался "Майнц" начать свою атаку при помощи длинной передачи, но "Лейпциг" мяч перехватил и ринулся уже в свою атаку.

21' Издали пробил "Лейпциг" метров с 25. Выше цели.

20' Ольмо здорово развернулся и отдал передачу на Форсберга, который оказался в штрафной, но подскользнулся и упустил мяч.

19' Ну вот уже что-то. После подачи с правого фланга Кайсон головой пробил по воротам. Чуть выше цели, но лучше, чем ничего.

18' Что же довольно логичный гол "Лейпцига", который вытекал из все нарастающего давления. Тяжело будет "Майнцу", нужно уже сейчас что-то менять.

17' Но недолго поспорили и после подтверждения ВАРа, игра продолжается.

16' Спорят игроки хозяев. Видимо, офсайд где-то там углядели.

15' ГОЛ!!! 0:1!!! Забитцер зарядил метров с 18 по воротам. Мяч попал в перекладину, далее отскочил от земли и попал точно в ноги Адамсу, который спокойно один на один переиграл вратаря. Счет открыт!

14' Постепенно начать захватывать инициативу команда Нагельсманна, "Майнцу" все тяжелее дается даже просто выход со своей половины.

12' Орбан попытался навесной передачей в штрафную найти там Форсберга, но защитники сумели выбить мяч.

11' Вот и первый более-менее опасный удар. Забитцер пробил метров с 11 низом из-под защитника. Мяч прошел рядом со штангой.

10' Онисиво попытался убежать в контратаку, но немного не хватило скорости форварду, в итоге мяч оказался в руках у голкипера.

9' Первый корнер в матче получился не самым удачным. Мяч пролетел над всеми и ушел в аут.

8' "Лейпциг" атаует левым флангом. Анхелиньо навесил в центр штрафой, откуда Адамс пробил головой и попал в защитника. Угловой.

7' Опять решил "Лейпциг" покатать мяч на своей половине поля, но им помешал Кор, правда, к мячу он не успел и сфолил.

6' Бель вступил в единоборство с Хайдара в центре поля. Арбитр зафиксировал нарушение правил.

5' Анхелиньо сам аут заработал, сам и вбросил мяч из-за боковой, но сразу после, случился фол в атаке.

4' Забитцер попытался забросить мяч на Форсберга, но чуть переборщил с силой паса. От ворот.

3' Гости решили покатать мяч на своей половине поля, "Майнц" пытается прессинговать, пока безуспешно.

2' "Майнц" при помощи прессинг на чужой половине отобрал мяч, но выйти в быструю атаку не получилось. "Лейпциг" выбил мяч в аут.