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  3. Германия
Майнц
1:1
Первый тайм: 29'

Стадион:
РБ Лейпциг
0'
0:1
15' Гол
Адамс Тайлер
23' Желтая карточка
Хальстенберг Марсель
1:1
24' Гол
Ньякат Мусса
29'
27
Центнер
Робин
19
Ньякат
Мусса
16
Бель
Штефан
4
Юсте
Йерри
22
Да
Коста
Данни
6
Латца
Данни
35
Баррейро
Леандро
31
Кор
Доминик
23
Мвене
Филипп
7
Кайсон
Робин
21
Онисиво
Карим
1
Гулачи
Петер
4
Орбан
Вилли
5
Юпамекано
Део
23
Хальстенберг
Марсель
14
Адамс
Тайлер
7
Забитцер
Марсель
8
Хайдара
Амаду
3
Анхелиньо
Хосе
10
Форсберг
Эмиль
19
Сорлот
Александр
25
Ольмо
Дани
Майнц
3-5-2
РБ Лейпциг
3-4-3

Ход матча

15'
0:1
Адамс Тайлер
23'
 
Хальстенберг Марсель
24'
Ньякат Мусса
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Матета Жан-Филипп 7 (1) 0.39
2. Кайсон Робин 2 0.11
3. Озтунали Левин 1 0.06
4. Брозински Даниэль 1 (1) 0.06
5. Штёгер Кевин 1 0.06
6. Хак Александер 1 0.06
7. Онисиво Карим 1 0.06
8. Ньякат Мусса 1 0.06
9. Буркардт Джонатан 1 0.06
10. Латца Данни 0 0
11. Бутьюс Жан-Поль 0 0
12. Баррейро Леандро 0 0
РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форсберг Эмиль 4 (1) 0.22
2. Поульсен Юссуф 4 0.22
3. Анхелиньо Хосе 4 0.22
4. Забитцер Марсель 3 (3) 0.17
5. Ольмо Дани 2 0.11
6. Нкунку Кристофер 2 0.11
7. Орбан Вилли 2 0.11
8. Мукиэле Норди 1 0.06
9. Хайдара Амаду 1 0.06
10. Хальстенберг Марсель 1 (1) 0.06
11. Сорлот Александр 1 0.06
12. Адамс Тайлер 1 0.06
13. Юпамекано Део 1 0.06
14. Клюйверт Джастин 1 0.06
15. Конате Ибраима 1 0.06
16. Самарджич Лазар 0 0

Карточки

Майнц
# Игрок      
1. Ньякат Мусса 7 1
2. Латца Данни 6 0
3. Бутьюс Жан-Поль 3 0
4. Юсте Йерри 3 0
5. Штёгер Кевин 2 0
6. Матета Жан-Филипп 2 0
7. Чжи Дон-Вонь 1 0
8. Кайсон Робин 1 0
9. Хак Александер 1 0
10. Фернандес Эдимилсон 1 0
11. Онисиво Карим 1 0
12. Центнер Робин 1 0
13. Мвене Филипп 1 0
14. Малонг Кунде 1 0
15. Баррейро Леандро 1 0
16. Килиан Лука 1 0
РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Кампль Кевин 4 0
2. Мукиэле Норди 3 0
3. Юпамекано Део 3 0
4. Забитцер Марсель 2 0
5. Орбан Вилли 2 0
6. Хальстенберг Марсель 2 0
7. Анхелиньо Хосе 2 0
8. Нкунку Кристофер 2 0
9. Поульсен Юссуф 1 0
10. Сорлот Александр 1 0
11. Клостерманн Лукас 1 0
12. Хенрихс Бенджамин 1 0
13. Хи-Чан Хван 1 0
14. Адамс Тайлер 1 0
15. Ольмо Дани 1 0
16. Хайдара Амаду 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Майнц 20% (3) 6.67% (1) 46.67% (7) 13.33% (2) 6.67% (1) 6.67% (1)
 РБ Лейпциг 10.71% (3) 21.43% (6) 17.86% (5) 21.43% (6) 14.29% (4) 14.29% (4)

Предыдущие игры

Майнц Последние 20 матчей: +2 =4 -14
Майнц 0:2 Вольфсбург Боруссия Д 1:1 Майнц Майнц 0:2 Айнтрахт Фр Бавария 5:2 Майнц
Майнц 2:2 Бохум Майнц 0:1 Вердер Герта 0:0 Майнц Майнц 0:1 Кёльн Арминия 2:1 Майнц Майнц 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 1:3 Майнц Майнц 2:2 Шальке 04 Аугсбург 3:1 Майнц Майнц 2:3 Боруссия М Майнц 0:1 Байер Л Майнц 2:4 Карлсруэ Унион Берлин 4:0 Майнц Майнц 1:4 Штуттгарт РБ Лейпциг 3:1 Майнц Хафельзе 1:5 Майнц
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +12 =4 -4
РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг
Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вердер РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Бавария 3:3 РБ Лейпциг Истанбул Башакшехир 3:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Арминия ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Герта РБ Лейпциг 2:0 Истанбул Башакшехир

Последние игры между собой

Майнц: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
РБ Лейпциг: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
РБ Лейпциг 3:1 Майнц Бундеслига Майнц 0:5 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 8:0 Майнц Бундеслига Майнц 3:3 РБ Лейпциг Бундеслига
РБ Лейпциг 4:1 Майнц Бундеслига Майнц 3:0 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:2 Майнц Бундеслига Майнц 2:3 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 3:1 Майнц Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 17 12 3 2 49 - 25 39
2. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 18 11 5 2 30 - 14 38
3. Байер Л 0:0 Заявка 18 9 6 3 32 - 17 33
4. Боруссия М Заявка 18 8 7 3 35 - 28 31
5. Вольфсбург 0:0 Заявка 18 7 9 2 26 - 19 30
6. Боруссия Д Заявка 18 9 2 7 35 - 26 29
7. Унион Берлин 0:1 Заявка 18 7 7 4 32 - 22 28
8. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 18 6 10 2 30 - 26 28
9. Фрайбург 1:1 Заявка 18 6 7 5 32 - 29 25
10. Штуттгарт 1:1 Заявка 18 5 8 5 33 - 28 23
11. Аугсбург 1:0 Заявка 18 6 4 8 18 - 26 22
12. Хоффенхайм Заявка 17 5 4 8 25 - 30 19
13. Вердер Заявка 17 4 6 7 19 - 25 18
14. Арминия 0:0 Заявка 18 5 3 10 13 - 24 18
15. Герта Заявка 17 4 5 8 23 - 28 17
16. Кёльн Заявка 17 3 6 8 15 - 28 15
17. Шальке 04 Заявка 17 1 4 12 14 - 44 7
18. Майнц 0:1 Заявка 18 1 4 13 15 - 37 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 9 7 1 1 18 - 6 22
2. Бавария Заявка 8 6 2 0 30 - 11 20
3. Боруссия М Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
4. Вольфсбург 0:0 Заявка 8 5 3 0 14 - 8 18
5. Унион Берлин 0:1 Заявка 9 4 4 1 20 - 11 16
6. Байер Л 0:0 Заявка 9 4 4 1 16 - 10 16
7. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 8 3 5 0 14 - 10 14
8. Фрайбург 1:1 Заявка 10 3 5 2 21 - 15 14
9. Боруссия Д Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
10. Арминия 0:0 Заявка 10 4 1 5 9 - 11 13
11. Аугсбург 1:0 Заявка 10 3 2 5 10 - 16 11
12. Хоффенхайм Заявка 8 2 2 4 12 - 13 8
13. Вердер Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
14. Герта Заявка 8 2 2 4 10 - 15 8
15. Штуттгарт 1:1 Заявка 8 0 5 3 11 - 15 5
16. Шальке 04 Заявка 9 1 2 6 8 - 15 5
17. Кёльн Заявка 9 0 3 6 8 - 18 3
18. Майнц 0:1 Заявка 10 0 2 8 6 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 9 6 1 2 19 - 14 19
2. Штуттгарт 1:1 Заявка 10 5 3 2 22 - 13 18
3. Байер Л 0:0 Заявка 9 5 2 2 16 - 7 17
4. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 9 4 4 1 12 - 8 16
5. Боруссия Д Заявка 10 5 1 4 18 - 15 16
6. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 10 3 5 2 16 - 16 14
7. Боруссия М Заявка 8 3 3 2 17 - 17 12
8. Кёльн Заявка 8 3 3 2 7 - 10 12
9. Унион Берлин 0:1 Заявка 9 3 3 3 12 - 11 12
10. Вольфсбург 0:0 Заявка 10 2 6 2 12 - 11 12
11. Аугсбург 1:0 Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
12. Фрайбург 1:1 Заявка 8 3 2 3 11 - 14 11
13. Хоффенхайм Заявка 9 3 2 4 13 - 17 11
14. Вердер Заявка 9 2 4 3 11 - 13 10
15. Герта Заявка 9 2 3 4 13 - 13 9
16. Арминия 0:0 Заявка 8 1 2 5 4 - 13 5
17. Майнц 0:1 Заявка 8 1 2 5 9 - 19 5
18. Шальке 04 Заявка 8 0 2 6 6 - 29 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • 28'
    "Лейпциг" теряет мяч на чужой половине поля. Защитник хозяев попытался тут же длинной передачей найти напарника впереди, но нашел только игрока обороны "РБ".
  • 26'
    Неожиданный гол "Майнца" возвращает хозяев в игру, а казалось, что "Лейпциг" все контролирует.
  • Описание гола
    25'
    ГОЛ!!! 1:1!!!  Латца подал со стандарта на ближнюю штангу, откуда последовал удар по воротам. Гулачи отбил, но мяч отскочил прямо к Ньякате, который тут же добил почти в пустые. Вот это да!
  • Желтая карточка
    24'
    Первая желтая в матче. Хальстенберг ее получает.
  • 23'
    Опять Ольмо классно заметил Форсберга, но тот не удачно обработал мяч и в результате его потерял.
  • 22'
    Попытался "Майнц" начать свою атаку при помощи длинной передачи, но "Лейпциг" мяч перехватил и ринулся уже в свою атаку.
  • 21'
    Издали пробил "Лейпциг" метров с 25. Выше цели.
  • 20'
    Ольмо здорово развернулся и отдал передачу на Форсберга, который оказался в штрафной, но подскользнулся и упустил мяч. 
  • 19'
    Ну вот уже что-то. После подачи с правого фланга Кайсон головой пробил по воротам. Чуть выше цели, но лучше, чем ничего.
  • 18'
    Что же довольно логичный гол "Лейпцига", который вытекал из все нарастающего давления. Тяжело будет "Майнцу", нужно уже сейчас что-то менять.
  • Видеоповтор
    17'
    Но недолго поспорили и после подтверждения ВАРа, игра продолжается. 
  • 16'
    Спорят игроки хозяев. Видимо, офсайд где-то там углядели.
  • Описание гола
    15'
    ГОЛ!!! 0:1!!! Забитцер зарядил метров с 18 по воротам. Мяч попал в перекладину, далее отскочил от земли и попал точно в ноги Адамсу, который спокойно один на один переиграл вратаря. Счет открыт!
  • 14'
    Постепенно начать захватывать инициативу команда Нагельсманна, "Майнцу" все тяжелее дается даже просто выход со своей половины.
  • 12'
    Орбан попытался навесной передачей в штрафную найти там Форсберга, но защитники сумели выбить мяч. 
  • 11'
    Вот и первый более-менее опасный удар. Забитцер пробил метров с 11 низом из-под защитника. Мяч прошел рядом со штангой.
  • 10'
    Онисиво попытался убежать в контратаку, но немного не хватило скорости форварду, в итоге мяч оказался в руках у голкипера.
  • Угловой
    9'
    Первый корнер в матче получился не самым удачным. Мяч пролетел над всеми и ушел в аут.
  • 8'
    "Лейпциг" атаует левым флангом. Анхелиньо навесил в центр штрафой, откуда Адамс пробил головой и попал в защитника. Угловой.
  • Фол, нарушение
    7'
    Опять решил "Лейпциг" покатать мяч на своей половине поля, но им помешал Кор, правда, к мячу он не успел и сфолил.
  • Фол, нарушение
    6'
    Бель вступил в единоборство с Хайдара в центре поля. Арбитр зафиксировал нарушение правил.
  • 5'
    Анхелиньо сам аут заработал, сам и вбросил мяч из-за боковой, но сразу после, случился фол в атаке.
  • 4'
    Забитцер попытался забросить мяч на Форсберга, но чуть переборщил с силой паса. От ворот.
  • 3'
    Гости решили покатать мяч на своей половине поля, "Майнц" пытается прессинговать, пока безуспешно.
  • 2'
    "Майнц" при помощи прессинг на чужой половине отобрал мяч, но выйти в быструю атаку не получилось. "Лейпциг" выбил мяч в аут.
  • Первый тайм начался
    Матч начался!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Opel Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 24.00 8.50 1.12
Бонус: 10 000 ₽ 6.60 4.80 1.45
Бонус: 5 000 ₽ 8.00 5.15 1.42
Бонус: 5 000 ₽ 6.20 4.00 1.55
  8.55 4.71 1.40

Самый высокий коэффициент на матч «Майнц» – «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Майнц» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Майнц» – «РБ Лейпциг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.00 1.18 2.43 1.56 1.92 1.89 1.58 2.39 1.24 4.10 1.09 7.60
13.00 1.00 11.75 1.01 4.40 1.19 3.52 1.30 2.45 1.68 1.78 2.04 1.51 2.49 1.25 3.62 1.17 4.45 1.05 7.50 1.05 7.40
16.00 0.00 11.00 1.02 4.20 1.22 3.25 1.33 9.00 1.05 2.04 1.80 6.80 1.10 1.73 2.15 2.85 1.42 2.10 1.72 1.60 2.33 1.27 3.70 1.20 4.44 1.06 8.80 1.05 9.50
4.28 1.24 2.46 1.58 2.07 1.81 1.85 2.03 1.63 2.36 1.50 2.68 1.42 2.99 1.22 4.77
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.50 1.27 2.41 1.53 1.59 2.27 1.15 4.90
3.52 1.30 2.32 1.61 1.57 2.36 1.22 4.30 1.14 5.65
3.35 1.31 2.18 1.68 1.48 2.63 1.16 5.10 1.87 1.92 1.22 4.20 1.12 6.10
3.00 1.42 2.46 1.58 1.93 1.95 1.57 2.49 1.41 3.03 1.40 3.15
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.00 1.15 2.00 1.75 1.30 3.35
4.70 1.19 3.38 1.32 1.89 1.91 1.41 2.91 1.26 3.85
3.40 1.29 1.90 1.84 1.42 2.70 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.73 2.04
1.92 1.87
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
4.75 1.18
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
3.45 1.28
Где смотреть матч Майнц 1:1 РБ Лейпциг онлайн

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Прогнозы на матч Майнц 1:1 РБ Лейпциг

Исход игры
Майнц
2.9% (4)
Ничья
5% (7)
РБ Лейпциг
92.1% (129)
Тотал 2.5
Больше
58.7% (81)
Меньше
41.3% (57)
Обе команды забьют
Да
54.35% (75)
Нет
45.65% (63)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
35.7% (50)
0:2 РБ Лейпциг
25.7% (36)
1:3 РБ Лейпциг
10.7% (15)
0:1 РБ Лейпциг
9.3% (13)
0:3 РБ Лейпциг
6.4% (9)
1:1 Ничья
4.3% (6)
0:4 РБ Лейпциг
2.1% (3)
2:1 Майнц
1.4% (2)
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