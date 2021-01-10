  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Майнц
 
Позже

Стадион:
РБ Лейпциг

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Матета Жан-Филипп 7 (1) 0.41
2. Кайсон Робин 2 0.12
3. Озтунали Левин 1 0.06
4. Брозински Даниэль 1 (1) 0.06
5. Штёгер Кевин 1 0.06
6. Хак Александер 1 0.06
7. Онисиво Карим 1 0.06
8. Буркардт Джонатан 1 0.06
9. Латца Данни 0 0
10. Бутьюс Жан-Поль 0 0
11. Баррейро Леандро 0 0
РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форсберг Эмиль 4 (1) 0.24
2. Поульсен Юссуф 4 0.24
3. Анхелиньо Хосе 4 0.24
4. Забитцер Марсель 3 (3) 0.18
5. Ольмо Дани 2 0.12
6. Нкунку Кристофер 2 0.12
7. Орбан Вилли 2 0.12
8. Мукиэле Норди 1 0.06
9. Хайдара Амаду 1 0.06
10. Хальстенберг Марсель 1 (1) 0.06
11. Сорлот Александр 1 0.06
12. Юпамекано Део 1 0.06
13. Клюйверт Джастин 1 0.06
14. Конате Ибраима 1 0.06
15. Самарджич Лазар 0 0

Карточки

Майнц
# Игрок      
1. Ньякат Мусса 7 1
2. Латца Данни 6 0
3. Бутьюс Жан-Поль 3 0
4. Юсте Йерри 3 0
5. Штёгер Кевин 2 0
6. Матета Жан-Филипп 2 0
7. Чжи Дон-Вонь 1 0
8. Кайсон Робин 1 0
9. Хак Александер 1 0
10. Фернандес Эдимилсон 1 0
11. Онисиво Карим 1 0
12. Центнер Робин 1 0
13. Мвене Филипп 1 0
14. Малонг Кунде 1 0
15. Баррейро Леандро 1 0
16. Килиан Лука 1 0
РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Кампль Кевин 4 0
2. Мукиэле Норди 3 0
3. Юпамекано Део 3 0
4. Забитцер Марсель 2 0
5. Орбан Вилли 2 0
6. Анхелиньо Хосе 2 0
7. Нкунку Кристофер 2 0
8. Хальстенберг Марсель 1 0
9. Поульсен Юссуф 1 0
10. Сорлот Александр 1 0
11. Клостерманн Лукас 1 0
12. Хенрихс Бенджамин 1 0
13. Хи-Чан Хван 1 0
14. Адамс Тайлер 1 0
15. Ольмо Дани 1 0
16. Хайдара Амаду 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Майнц 20% (3) 6.67% (1) 46.67% (7) 13.33% (2) 6.67% (1) 6.67% (1)
 РБ Лейпциг 10.71% (3) 21.43% (6) 17.86% (5) 21.43% (6) 14.29% (4) 14.29% (4)

Предыдущие игры

Майнц Последние 20 матчей: +2 =4 -14
Майнц 0:2 Вольфсбург Боруссия Д 1:1 Майнц Майнц 0:2 Айнтрахт Фр Бавария 5:2 Майнц
Майнц 2:2 Бохум Майнц 0:1 Вердер Герта 0:0 Майнц Майнц 0:1 Кёльн Арминия 2:1 Майнц Майнц 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 1:3 Майнц Майнц 2:2 Шальке 04 Аугсбург 3:1 Майнц Майнц 2:3 Боруссия М Майнц 0:1 Байер Л Майнц 2:4 Карлсруэ Унион Берлин 4:0 Майнц Майнц 1:4 Штуттгарт РБ Лейпциг 3:1 Майнц Хафельзе 1:5 Майнц
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +12 =4 -4
РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг
Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вердер РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Бавария 3:3 РБ Лейпциг Истанбул Башакшехир 3:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Арминия ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Герта РБ Лейпциг 2:0 Истанбул Башакшехир

Последние игры между собой

Майнц: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
РБ Лейпциг: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
РБ Лейпциг 3:1 Майнц Бундеслига Майнц 0:5 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 8:0 Майнц Бундеслига Майнц 3:3 РБ Лейпциг Бундеслига
РБ Лейпциг 4:1 Майнц Бундеслига Майнц 3:0 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:2 Майнц Бундеслига Майнц 2:3 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 3:1 Майнц Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 17 12 3 2 49 - 25 39
2. РБ Лейпциг Заявка 17 10 5 2 29 - 14 35
3. Байер Л Заявка 17 9 5 3 32 - 17 32
4. Боруссия Д Заявка 17 9 2 6 33 - 22 29
5. Вольфсбург Заявка 17 7 8 2 26 - 19 29
6. Унион Берлин Заявка 17 7 7 3 32 - 21 28
7. Боруссия М Заявка 17 7 7 3 31 - 26 28
8. Айнтрахт Фр Заявка 17 6 9 2 30 - 26 27
9. Фрайбург Заявка 17 6 6 5 31 - 28 24
10. Штуттгарт Заявка 17 5 7 5 32 - 27 22
11. Хоффенхайм Заявка 17 5 4 8 25 - 30 19
12. Аугсбург Заявка 17 5 4 8 17 - 26 19
13. Вердер Заявка 17 4 6 7 19 - 25 18
14. Арминия Заявка 17 5 2 10 13 - 24 17
15. Герта Заявка 17 4 5 8 23 - 28 17
16. Кёльн Заявка 17 3 6 8 15 - 28 15
17. Майнц Заявка 17 1 4 12 15 - 36 7
18. Шальке 04 Заявка 17 1 4 12 14 - 44 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 9 7 1 1 18 - 6 22
2. Бавария Заявка 8 6 2 0 30 - 11 20
3. Вольфсбург Заявка 8 5 3 0 14 - 8 18
4. Унион Берлин Заявка 9 4 4 1 20 - 11 16
5. Боруссия М Заявка 9 4 4 1 14 - 9 16
6. Байер Л Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
7. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 5 0 14 - 10 14
8. Боруссия Д Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
9. Фрайбург Заявка 9 3 4 2 20 - 14 13
10. Арминия Заявка 9 4 0 5 9 - 11 12
11. Хоффенхайм Заявка 8 2 2 4 12 - 13 8
12. Вердер Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
13. Герта Заявка 8 2 2 4 10 - 15 8
14. Аугсбург Заявка 9 2 2 5 9 - 16 8
15. Штуттгарт Заявка 8 0 5 3 11 - 15 5
16. Шальке 04 Заявка 9 1 2 6 8 - 15 5
17. Кёльн Заявка 9 0 3 6 8 - 18 3
18. Майнц Заявка 9 0 2 7 6 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 9 6 1 2 19 - 14 19
2. Байер Л Заявка 9 5 2 2 16 - 7 17
3. Штуттгарт Заявка 9 5 2 2 21 - 12 17
4. Боруссия Д Заявка 9 5 1 3 16 - 11 16
5. РБ Лейпциг Заявка 8 3 4 1 11 - 8 13
6. Айнтрахт Фр Заявка 9 3 4 2 16 - 16 13
7. Унион Берлин Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
8. Боруссия М Заявка 8 3 3 2 17 - 17 12
9. Кёльн Заявка 8 3 3 2 7 - 10 12
10. Аугсбург Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
11. Фрайбург Заявка 8 3 2 3 11 - 14 11
12. Хоффенхайм Заявка 9 3 2 4 13 - 17 11
13. Вольфсбург Заявка 9 2 5 2 12 - 11 11
14. Вердер Заявка 9 2 4 3 11 - 13 10
15. Герта Заявка 9 2 3 4 13 - 13 9
16. Арминия Заявка 8 1 2 5 4 - 13 5
17. Майнц Заявка 8 1 2 5 9 - 19 5
18. Шальке 04 Заявка 8 0 2 6 6 - 29 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Майнц - РБ Лейпциг от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 января 2021, осталось 2 дня 13 часов 55 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Майнц 6.1% (3)
    X 10.2% (5)
    РБ Лейпциг 83.7% (41)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Майнц
    Ничья
    РБ Лейпциг
    7.64
    4.90
    1.49
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 7.00 4.60 1.45
    Бонус: 10 000 ₽ 6.60 4.80 1.45
    Бонус: 5 000 ₽ 6.65 4.90 1.49
    Бонус: 5 000 ₽ 7.50 4.90 1.45
      7.64 4.76 1.46

    Самый высокий коэффициент на матч «Майнц» – «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Майнц» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Майнц» – «РБ Лейпциг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    5.00 1.18 2.43 1.56 1.92 1.89 1.58 2.39 1.24 4.10 1.09 7.60
    4.75 1.14 4.05 1.21 2.41 1.54 1.93 1.87 1.62 2.44 1.32 3.38 1.23 3.98 1.08 6.65 1.06 7.10
    11.50 1.01 4.90 1.15 4.00 1.23 2.41 1.52 1.94 1.90 1.73 2.15 1.59 2.41 1.29 3.45 1.23 4.10 1.10 6.50 1.08 7.10 1.01 11.50
    5.22 1.19 2.51 1.58 2.24 1.71 1.99 1.92 1.76 2.17 1.62 2.43 1.25 4.33
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.50 1.27 2.41 1.53 1.59 2.27 1.15 4.90
    3.76 1.27 2.53 1.52 1.64 2.26 1.26 3.85 1.17 5.10
    2.39 1.55 1.60 2.33 1.23 4.10
    3.21 1.39 2.55 1.57 1.91 2.00 1.63 2.41 1.43 3.01
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.00 1.15 2.00 1.75 1.30 3.35
    5.15 1.17 3.76 1.27 2.00 1.81 1.50 2.59 1.31 3.45
    2.02 1.74 1.52 2.46 1.32 3.35

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.73 2.04
    1.72 2.10
    Букмекер Да Нет
    4.00 1.22
    4.10 1.21
    Букмекер Да Нет
    3.05 1.35
    3.00 1.36
    Где смотреть матч Майнц - РБ Лейпциг онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч Майнц - РБ Лейпциг

    Исход игры
    Майнц
    6.1% (3)
    Ничья
    10.2% (5)
    РБ Лейпциг
    83.7% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.33% (28)
    Меньше
    41.67% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    64.58% (31)
    Нет
    35.42% (17)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    36.7% (18)
    0:2 РБ Лейпциг
    18.4% (9)
    1:3 РБ Лейпциг
    14.3% (7)
    1:1 Ничья
    10.2% (5)
    0:1 РБ Лейпциг
    8.2% (4)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    12 Бонус: 8 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



     