Майнц
Позже
Стадион: Опель-Арена
РБ Лейпциг
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Матета Жан-Филипп
|7 (1)
|0.41
|2.
|Кайсон Робин
|2
|0.12
|3.
|Озтунали Левин
|1
|0.06
|4.
|Брозински Даниэль
|1 (1)
|0.06
|5.
|Штёгер Кевин
|1
|0.06
|6.
|Хак Александер
|1
|0.06
|7.
|Онисиво Карим
|1
|0.06
|8.
|Буркардт Джонатан
|1
|0.06
|9.
|Латца Данни
|0
|0
|10.
|Бутьюс Жан-Поль
|0
|0
|11.
|Баррейро Леандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форсберг Эмиль
|4 (1)
|0.24
|2.
|Поульсен Юссуф
|4
|0.24
|3.
|Анхелиньо Хосе
|4
|0.24
|4.
|Забитцер Марсель
|3 (3)
|0.18
|5.
|Ольмо Дани
|2
|0.12
|6.
|Нкунку Кристофер
|2
|0.12
|7.
|Орбан Вилли
|2
|0.12
|8.
|Мукиэле Норди
|1
|0.06
|9.
|Хайдара Амаду
|1
|0.06
|10.
|Хальстенберг Марсель
|1 (1)
|0.06
|11.
|Сорлот Александр
|1
|0.06
|12.
|Юпамекано Део
|1
|0.06
|13.
|Клюйверт Джастин
|1
|0.06
|14.
|Конате Ибраима
|1
|0.06
|15.
|Самарджич Лазар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ньякат Мусса
|7
|1
|2.
|Латца Данни
|6
|0
|3.
|Бутьюс Жан-Поль
|3
|0
|4.
|Юсте Йерри
|3
|0
|5.
|Штёгер Кевин
|2
|0
|6.
|Матета Жан-Филипп
|2
|0
|7.
|Чжи Дон-Вонь
|1
|0
|8.
|Кайсон Робин
|1
|0
|9.
|Хак Александер
|1
|0
|10.
|Фернандес Эдимилсон
|1
|0
|11.
|Онисиво Карим
|1
|0
|12.
|Центнер Робин
|1
|0
|13.
|Мвене Филипп
|1
|0
|14.
|Малонг Кунде
|1
|0
|15.
|Баррейро Леандро
|1
|0
|16.
|Килиан Лука
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кампль Кевин
|4
|0
|2.
|Мукиэле Норди
|3
|0
|3.
|Юпамекано Део
|3
|0
|4.
|Забитцер Марсель
|2
|0
|5.
|Орбан Вилли
|2
|0
|6.
|Анхелиньо Хосе
|2
|0
|7.
|Нкунку Кристофер
|2
|0
|8.
|Хальстенберг Марсель
|1
|0
|9.
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|10.
|Сорлот Александр
|1
|0
|11.
|Клостерманн Лукас
|1
|0
|12.
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|13.
|Хи-Чан Хван
|1
|0
|14.
|Адамс Тайлер
|1
|0
|15.
|Ольмо Дани
|1
|0
|16.
|Хайдара Амаду
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Майнц
|20% (3)
|6.67% (1)
|46.67% (7)
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|6.67% (1)
|РБ Лейпциг
|10.71% (3)
|21.43% (6)
|17.86% (5)
|21.43% (6)
|14.29% (4)
|14.29% (4)
Предыдущие игры
Майнц Последние 20 матчей: +2 =4 -14Майнц 0:2 Вольфсбург Боруссия Д 1:1 Майнц Майнц 0:2 Айнтрахт Фр Бавария 5:2 Майнц
Майнц 2:2 Бохум Майнц 0:1 Вердер Герта 0:0 Майнц Майнц 0:1 Кёльн Арминия 2:1 Майнц Майнц 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 1:3 Майнц Майнц 2:2 Шальке 04 Аугсбург 3:1 Майнц Майнц 2:3 Боруссия М Майнц 0:1 Байер Л Майнц 2:4 Карлсруэ Унион Берлин 4:0 Майнц Майнц 1:4 Штуттгарт РБ Лейпциг 3:1 Майнц Хафельзе 1:5 Майнц
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +12 =4 -4РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг
Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вердер РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Бавария 3:3 РБ Лейпциг Истанбул Башакшехир 3:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Арминия ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Герта РБ Лейпциг 2:0 Истанбул Башакшехир
Последние игры между собой
Майнц: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
РБ Лейпциг: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|49 - 25
|39
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|29 - 14
|35
|3.
|Байер Л
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|32 - 17
|32
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|33 - 22
|29
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|26 - 19
|29
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|32 - 21
|28
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|31 - 26
|28
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|17
|6
|9
|2
|30 - 26
|27
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|31 - 28
|24
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|32 - 27
|22
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|25 - 30
|19
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|17 - 26
|19
|13.
|Вердер
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 25
|18
|14.
|Арминия
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|13 - 24
|17
|15.
|Герта
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|23 - 28
|17
|16.
|Кёльн
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|15 - 28
|15
|17.
|Майнц
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|15 - 36
|7
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|14 - 44
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 6
|22
|2.
|Бавария
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|30 - 11
|20
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 8
|18
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|20 - 11
|16
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 9
|16
|6.
|Байер Л
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|14 - 10
|14
|8.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 11
|13
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|20 - 14
|13
|10.
|Арминия
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|9 - 11
|12
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 13
|8
|12.
|Вердер
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|13.
|Герта
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 15
|8
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|11 - 15
|5
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 15
|5
|17.
|Кёльн
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 18
|3
|18.
|Майнц
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|6 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 14
|19
|2.
|Байер Л
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|3.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|21 - 12
|17
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 11
|16
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|16 - 16
|13
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 17
|12
|9.
|Кёльн
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 10
|12
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|11.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 17
|11
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|12 - 11
|11
|14.
|Вердер
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|15.
|Герта
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 13
|9
|16.
|Арминия
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 13
|5
|17.
|Майнц
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 19
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 29
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Майнц» – «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Майнц» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Майнц» – «РБ Лейпциг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Майнц - РБ Лейпциг
Исход игры
Майнц
6.1% (3)
Ничья
10.2% (5)
РБ Лейпциг
83.7% (41)
Тотал 2.5
Больше
58.33% (28)
Меньше
41.67% (20)
Обе команды забьют
Да
64.58% (31)
Нет
35.42% (17)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
36.7% (18)
0:2 РБ Лейпциг
18.4% (9)
1:3 РБ Лейпциг
14.3% (7)
1:1 Ничья
10.2% (5)
0:1 РБ Лейпциг
8.2% (4)
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