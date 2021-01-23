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  2. Матчи
  3. Германия
Арминия
0:2
Первый тайм: 29'

Стадион:
Айнтрахт Фр
0'
0:1
25' Гол
Андре Силва
0:2
27' Гол
Костич Филип
29'
1
Ортега
Штефан
27
Бруннер
Седрик
2
Пипер
Амос
4
Нильссон
Хоаким
5
Лаурсен
Якоб-Баррет
8
Доан
Рицу
16
Кунце
Фабиан
30
Хартель
Марсель
10
Ябо
Рейнольд
9
Клос
Фабиан
18
Кордова
Серхио
1
Трапп
Кевин
35
Тута
13
Хинтереггер
Мартин
2
Н'Дика
Эван
25
Дурм
Эрик
8
Соу
Джибриль
20
Хасебе
Макото
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
32
Юнес
Амин
33
Андре
Силва
Арминия
4-4-2
Айнтрахт Фр
3-4-2-1

Ход матча

25'
0:1
Андре Силва
27'
0:2
Костич Филип
(Юнес Амин)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Арминия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Доан Рицу 3 0.17
2. Клос Фабиан 3 0.17
3. Шипплок Свен 1 0.06
4. Эдмундссон Йохан 1 0.06
5. Ябо Рейнольд 1 0.06
6. Притль Мануэль 1 0.06
7. Суку Себио 1 0.06
8. Ортега Штефан 0 0
9. Лаурсен Якоб-Баррет 0 0
10. Де Медина Натан 0 0
11. Кордова Серхио 0 0
12. Зойферт Нильс 0 0
Айнтрахт Фр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андре Силва 12 (5) 0.67
2. Дост Бас 4 (1) 0.22
3. Камада Даити 2 0.11
4. Баркок Аймен 2 0.11
5. Юнес Амин 2 0.11
6. Йович Лука 2 0.11
7. Ильзанкер Штефан 1 0.06
8. Абрахам Давид 1 0.06
9. Роде Себастьян 1 0.06
10. Костич Филип 0 0
11. Соу Джибриль 0 0
12. Цубер Стивен 0 0
13. Хинтереггер Мартин 0 0
14. Дурм Эрик 0 0
15. Н'Дика Эван 0 0

Карточки

Арминия
# Игрок      
1. Шипплок Свен 3 0
2. Ван дер Хорн Майк 3 0
3. Бруннер Седрик 3 0
4. Де Медина Натан 3 0
5. Клос Фабиан 2 0
6. Лукоки Андерсон 2 0
7. Кунце Фабиан 2 0
8. Нильссон Хоаким 1 0
9. Ябо Рейнольд 1 0
10. Притль Мануэль 1 0
11. Ортега Штефан 1 0
12. Суку Себио 1 0
13. Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
14. Доан Рицу 1 0
15. Хартель Марсель 1 0
16. Пипер Амос 1 0
Айнтрахт Фр
# Игрок      
1. Абрахам Давид 4 1
2. Роде Себастьян 5 0
3. Баркок Аймен 5 0
4. Хасебе Макото 4 0
5. Соу Джибриль 4 0
6. Дост Бас 3 0
7. Ильзанкер Штефан 3 0
8. Н'Дика Эван 3 0
9. Камада Даити 2 0
10. Тута 1 0
11. Цубер Стивен 1 0
12. Хинтереггер Мартин 1 0
13. Костич Филип 1 0
14. Юнес Амин 1 0
15. Кор Доминик 1 0
16. Дурм Эрик 1 0
17. Йович Лука 1 0
18. Туре Альмами 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арминия 0 18.18% (2) 9.09% (1) 27.27% (3) 18.18% (2) 27.27% (3)
 Айнтрахт Фр 7.41% (2) 25.93% (7) 18.52% (5) 3.7% (1) 33.33% (9) 11.11% (3)

Предыдущие игры

Арминия Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Арминия 3:0 Штуттгарт Хоффенхайм 0:0 Арминия Арминия 1:0 Герта Арминия 0:1 Боруссия М
Шальке 04 0:1 Арминия Арминия 0:1 Аугсбург Фрайбург 2:0 Арминия Арминия 2:1 Майнц РБ Лейпциг 2:1 Арминия Арминия 1:2 Байер Л Унион Берлин 5:0 Арминия Арминия 0:2 Боруссия Д Вольфсбург 2:1 Арминия Арминия 1:4 Бавария Бохум 1:1 Арминия Вердер 1:0 Арминия Арминия 1:0 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Рот-Вайсс Эссен 1:0 Арминия Гронинген 1:1 Арминия
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Фрайбург 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр Майнц 0:2 Айнтрахт Фр
Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Аугсбург 0:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:3 Вюрцбург Кикерс Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Герта 1:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Мюнхен-1860 1:2 Айнтрахт Фр

Последние игры между собой

Арминия: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 2
Айнтрахт Фр: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 0
Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Арминия Кубок Арминия 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Бундеслига
Айнтрахт Фр 2:1 Арминия Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 17 12 3 2 49 - 25 39
2. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 18 11 5 2 30 - 14 38
3. Байер Л 0:0 Заявка 18 9 6 3 32 - 17 33
4. Боруссия М Заявка 18 8 7 3 35 - 28 31
5. Вольфсбург 0:0 Заявка 18 7 9 2 26 - 19 30
6. Боруссия Д Заявка 18 9 2 7 35 - 26 29
7. Унион Берлин 0:1 Заявка 18 7 7 4 32 - 22 28
8. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 18 6 10 2 30 - 26 28
9. Фрайбург 1:1 Заявка 18 6 7 5 32 - 29 25
10. Штуттгарт 1:1 Заявка 18 5 8 5 33 - 28 23
11. Аугсбург 1:0 Заявка 18 6 4 8 18 - 26 22
12. Хоффенхайм Заявка 17 5 4 8 25 - 30 19
13. Вердер Заявка 17 4 6 7 19 - 25 18
14. Арминия 0:0 Заявка 18 5 3 10 13 - 24 18
15. Герта Заявка 17 4 5 8 23 - 28 17
16. Кёльн Заявка 17 3 6 8 15 - 28 15
17. Шальке 04 Заявка 17 1 4 12 14 - 44 7
18. Майнц 0:1 Заявка 18 1 4 13 15 - 37 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 9 7 1 1 18 - 6 22
2. Бавария Заявка 8 6 2 0 30 - 11 20
3. Боруссия М Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
4. Вольфсбург 0:0 Заявка 8 5 3 0 14 - 8 18
5. Унион Берлин 0:1 Заявка 9 4 4 1 20 - 11 16
6. Байер Л 0:0 Заявка 9 4 4 1 16 - 10 16
7. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 8 3 5 0 14 - 10 14
8. Фрайбург 1:1 Заявка 10 3 5 2 21 - 15 14
9. Боруссия Д Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
10. Арминия 0:0 Заявка 10 4 1 5 9 - 11 13
11. Аугсбург 1:0 Заявка 10 3 2 5 10 - 16 11
12. Хоффенхайм Заявка 8 2 2 4 12 - 13 8
13. Вердер Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
14. Герта Заявка 8 2 2 4 10 - 15 8
15. Штуттгарт 1:1 Заявка 8 0 5 3 11 - 15 5
16. Шальке 04 Заявка 9 1 2 6 8 - 15 5
17. Кёльн Заявка 9 0 3 6 8 - 18 3
18. Майнц 0:1 Заявка 10 0 2 8 6 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 9 6 1 2 19 - 14 19
2. Штуттгарт 1:1 Заявка 10 5 3 2 22 - 13 18
3. Байер Л 0:0 Заявка 9 5 2 2 16 - 7 17
4. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 9 4 4 1 12 - 8 16
5. Боруссия Д Заявка 10 5 1 4 18 - 15 16
6. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 10 3 5 2 16 - 16 14
7. Боруссия М Заявка 8 3 3 2 17 - 17 12
8. Кёльн Заявка 8 3 3 2 7 - 10 12
9. Унион Берлин 0:1 Заявка 9 3 3 3 12 - 11 12
10. Вольфсбург 0:0 Заявка 10 2 6 2 12 - 11 12
11. Аугсбург 1:0 Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
12. Фрайбург 1:1 Заявка 8 3 2 3 11 - 14 11
13. Хоффенхайм Заявка 9 3 2 4 13 - 17 11
14. Вердер Заявка 9 2 4 3 11 - 13 10
15. Герта Заявка 9 2 3 4 13 - 13 9
16. Арминия 0:0 Заявка 8 1 2 5 4 - 13 5
17. Майнц 0:1 Заявка 8 1 2 5 9 - 19 5
18. Шальке 04 Заявка 8 0 2 6 6 - 29 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SchuecoArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Арминия 7.9% (11)
X 20.7% (29)
Айнтрахт Фр 71.4% (100)
Все прогнозы
3.64 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арминия
Ничья
Айнтрахт Фр
4.81
4.00
1.85
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.40 3.80 1.80
Бонус: 10 000 ₽ 4.50 4.00 1.73
Бонус: 5 000 ₽ 4.45 3.88 1.84
Бонус: 5 000 ₽ 4.30 3.70 1.85
  4.81 3.77 1.76

Самый высокий коэффициент на матч «Арминия» – «Айнтрахт Фр» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арминия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Айнтрахт Фр» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арминия» – «Айнтрахт Фр», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.50 1.21 2.24 1.66 1.77 2.06 1.50 2.60 1.20 4.70 1.07 8.80
10.50 1.01 10.00 1.02 3.98 1.22 3.26 1.34 2.20 1.75 1.67 2.21 1.41 2.82 1.20 4.25 1.14 4.85 1.03 8.40
14.00 1.01 9.50 1.05 3.90 1.25 3.05 1.37 2.04 1.72 1.96 1.90 1.60 2.20 1.40 2.85 1.18 4.75 1.14 5.55 1.04 10.00 1.04 8.90 1.01 16.00
3.92 1.27 2.95 1.43 2.28 1.68 1.95 1.93 1.74 2.17 1.52 2.62 1.57 2.53 1.35 3.31 1.12 6.79
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 2.22 1.61 1.53 2.41 1.13 5.40
3.20 1.35 2.15 1.70 1.52 2.53 1.19 4.85 1.13 6.20
3.15 1.35 2.05 1.75 1.45 2.70 1.15 5.30 1.11 6.50
2.84 1.46 2.33 1.65 1.81 2.07 1.51 2.66 1.37 3.24 1.23 4.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.60 1.17 1.90 1.84 1.26 3.60
4.30 1.22 3.10 1.37 1.83 1.98 1.37 3.10 1.24 4.05
3.20 1.32 1.86 1.88 1.39 2.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.64 2.17
1.72 2.10
Букмекер Да Нет
3.95 1.22
4.44 1.20
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
3.10 1.33
Где смотреть матч Арминия 0:2 Айнтрахт Фр онлайн

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Прогнозы на матч Арминия 0:2 Айнтрахт Фр

Исход игры
Арминия
7.9% (11)
Ничья
20.7% (29)
Айнтрахт Фр
71.4% (100)
Тотал 2.5
Больше
56.52% (78)
Меньше
43.48% (60)
Обе команды забьют
Да
76.09% (105)
Нет
23.91% (33)
Популярный счёт
1:2 Айнтрахт Фр
47.1% (66)
1:1 Ничья
19.3% (27)
0:1 Айнтрахт Фр
15.7% (22)
1:3 Айнтрахт Фр
4.3% (6)
0:2 Айнтрахт Фр
3.6% (5)
2:1 Арминия
2.9% (4)
1:0 Арминия
2.9% (4)
2:0 Арминия
1.4% (2)
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