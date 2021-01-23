Арминия
0:2
Первый тайм: 29'
Стадион: Шюко-Арена
Айнтрахт Фр
0:1
25' ГолАндре Силва
0:2
27' ГолКостич Филип
16
Кунце
Фабиан
10
Ябо
Рейнольд
35
Тута
25
Дурм
Эрик
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
32
Юнес
Амин
33
Андре
Силва
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Кунце ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ябо РейнольдПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Линнер ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Майер АрнеПолузащитник
-
17 Суку СебиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Шипплок СвенНападающий
-
Главный тренер: Нойхаус Уве
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Дурм ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
-
32 Юнес АминПолузащитник
-
33 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Туре АльмамиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Цубер СтивенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
25'
0:1
27'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 4
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Доан Рицу
|3
|0.17
|2.
|Клос Фабиан
|3
|0.17
|3.
|Шипплок Свен
|1
|0.06
|4.
|Эдмундссон Йохан
|1
|0.06
|5.
|Ябо Рейнольд
|1
|0.06
|6.
|Притль Мануэль
|1
|0.06
|7.
|Суку Себио
|1
|0.06
|8.
|Ортега Штефан
|0
|0
|9.
|Лаурсен Якоб-Баррет
|0
|0
|10.
|Де Медина Натан
|0
|0
|11.
|Кордова Серхио
|0
|0
|12.
|Зойферт Нильс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андре Силва
|12 (5)
|0.67
|2.
|Дост Бас
|4 (1)
|0.22
|3.
|Камада Даити
|2
|0.11
|4.
|Баркок Аймен
|2
|0.11
|5.
|Юнес Амин
|2
|0.11
|6.
|Йович Лука
|2
|0.11
|7.
|Ильзанкер Штефан
|1
|0.06
|8.
|Абрахам Давид
|1
|0.06
|9.
|Роде Себастьян
|1
|0.06
|10.
|Костич Филип
|0
|0
|11.
|Соу Джибриль
|0
|0
|12.
|Цубер Стивен
|0
|0
|13.
|Хинтереггер Мартин
|0
|0
|14.
|Дурм Эрик
|0
|0
|15.
|Н'Дика Эван
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шипплок Свен
|3
|0
|2.
|Ван дер Хорн Майк
|3
|0
|3.
|Бруннер Седрик
|3
|0
|4.
|Де Медина Натан
|3
|0
|5.
|Клос Фабиан
|2
|0
|6.
|Лукоки Андерсон
|2
|0
|7.
|Кунце Фабиан
|2
|0
|8.
|Нильссон Хоаким
|1
|0
|9.
|Ябо Рейнольд
|1
|0
|10.
|Притль Мануэль
|1
|0
|11.
|Ортега Штефан
|1
|0
|12.
|Суку Себио
|1
|0
|13.
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|14.
|Доан Рицу
|1
|0
|15.
|Хартель Марсель
|1
|0
|16.
|Пипер Амос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Абрахам Давид
|4
|1
|2.
|Роде Себастьян
|5
|0
|3.
|Баркок Аймен
|5
|0
|4.
|Хасебе Макото
|4
|0
|5.
|Соу Джибриль
|4
|0
|6.
|Дост Бас
|3
|0
|7.
|Ильзанкер Штефан
|3
|0
|8.
|Н'Дика Эван
|3
|0
|9.
|Камада Даити
|2
|0
|10.
|Тута
|1
|0
|11.
|Цубер Стивен
|1
|0
|12.
|Хинтереггер Мартин
|1
|0
|13.
|Костич Филип
|1
|0
|14.
|Юнес Амин
|1
|0
|15.
|Кор Доминик
|1
|0
|16.
|Дурм Эрик
|1
|0
|17.
|Йович Лука
|1
|0
|18.
|Туре Альмами
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арминия
|0
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|Айнтрахт Фр
|7.41% (2)
|25.93% (7)
|18.52% (5)
|3.7% (1)
|33.33% (9)
|11.11% (3)
Предыдущие игры
Арминия Последние 20 матчей: +5 =4 -11Арминия 3:0 Штуттгарт Хоффенхайм 0:0 Арминия Арминия 1:0 Герта Арминия 0:1 Боруссия М
Шальке 04 0:1 Арминия Арминия 0:1 Аугсбург Фрайбург 2:0 Арминия Арминия 2:1 Майнц РБ Лейпциг 2:1 Арминия Арминия 1:2 Байер Л Унион Берлин 5:0 Арминия Арминия 0:2 Боруссия Д Вольфсбург 2:1 Арминия Арминия 1:4 Бавария Бохум 1:1 Арминия Вердер 1:0 Арминия Арминия 1:0 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Рот-Вайсс Эссен 1:0 Арминия Гронинген 1:1 Арминия
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +7 =9 -4Фрайбург 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр Майнц 0:2 Айнтрахт Фр
Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Аугсбург 0:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:3 Вюрцбург Кикерс Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Герта 1:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Мюнхен-1860 1:2 Айнтрахт Фр
Последние игры между собой
Арминия: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 2
Айнтрахт Фр: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|49 - 25
|39
|2.
|РБ Лейпциг
|1:0 Заявка
|18
|11
|5
|2
|30 - 14
|38
|3.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|18
|9
|6
|3
|32 - 17
|33
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|35 - 28
|31
|5.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|18
|7
|9
|2
|26 - 19
|30
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|35 - 26
|29
|7.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|18
|7
|7
|4
|32 - 22
|28
|8.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|18
|6
|10
|2
|30 - 26
|28
|9.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|18
|6
|7
|5
|32 - 29
|25
|10.
|Штуттгарт
|1:1 Заявка
|18
|5
|8
|5
|33 - 28
|23
|11.
|Аугсбург
|1:0 Заявка
|18
|6
|4
|8
|18 - 26
|22
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|25 - 30
|19
|13.
|Вердер
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 25
|18
|14.
|Арминия
|0:0 Заявка
|18
|5
|3
|10
|13 - 24
|18
|15.
|Герта
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|23 - 28
|17
|16.
|Кёльн
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|15 - 28
|15
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|14 - 44
|7
|18.
|Майнц
|0:1 Заявка
|18
|1
|4
|13
|15 - 37
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|1:0 Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 6
|22
|2.
|Бавария
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|30 - 11
|20
|3.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|4.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 8
|18
|5.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|9
|4
|4
|1
|20 - 11
|16
|6.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 10
|16
|7.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|8
|3
|5
|0
|14 - 10
|14
|8.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|10
|3
|5
|2
|21 - 15
|14
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 11
|13
|10.
|Арминия
|0:0 Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 11
|13
|11.
|Аугсбург
|1:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 16
|11
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 13
|8
|13.
|Вердер
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|14.
|Герта
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 15
|8
|15.
|Штуттгарт
|1:1 Заявка
|8
|0
|5
|3
|11 - 15
|5
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 15
|5
|17.
|Кёльн
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 18
|3
|18.
|Майнц
|0:1 Заявка
|10
|0
|2
|8
|6 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 14
|19
|2.
|Штуттгарт
|1:1 Заявка
|10
|5
|3
|2
|22 - 13
|18
|3.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|4.
|РБ Лейпциг
|1:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|12 - 8
|16
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|18 - 15
|16
|6.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|16 - 16
|14
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 17
|12
|8.
|Кёльн
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 10
|12
|9.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|10.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|10
|2
|6
|2
|12 - 11
|12
|11.
|Аугсбург
|1:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|12.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 17
|11
|14.
|Вердер
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|15.
|Герта
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 13
|9
|16.
|Арминия
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 13
|5
|17.
|Майнц
|0:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 19
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 29
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Арминия» – «Айнтрахт Фр» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арминия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Айнтрахт Фр» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арминия» – «Айнтрахт Фр», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Арминия 0:2 Айнтрахт Фр
Исход игры
Арминия
7.9% (11)
Ничья
20.7% (29)
Айнтрахт Фр
71.4% (100)
Тотал 2.5
Больше
56.52% (78)
Меньше
43.48% (60)
Обе команды забьют
Да
76.09% (105)
Нет
23.91% (33)
Популярный счёт
1:2 Айнтрахт Фр
47.1% (66)
1:1 Ничья
19.3% (27)
0:1 Айнтрахт Фр
15.7% (22)
1:3 Айнтрахт Фр
4.3% (6)
0:2 Айнтрахт Фр
3.6% (5)
2:1 Арминия
2.9% (4)
1:0 Арминия
2.9% (4)
2:0 Арминия
1.4% (2)
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