Байер Л
0:0
Первый тайм: 28'
Стадион: БайАрена
Вольфсбург
11
Амири
Надим
27
Вирц
Флориан
19
Диаби
Мусса
13
Аларио
Лукас
19
Мбабу
Кевин
25
Брукс
Джон
20
Баку
Ридле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Вирц ФлорианПолузащитник
-
19 Диаби МуссаНападающий
-
13 Аларио ЛукасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Ломб НикласВратарь
- Защитник
-
16 Едвай ТинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Мбабу КевинЗащитник
- Защитник
-
25 Брукс ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Баку РидлеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Бялек БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
3 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аларио Лукас
|8 (2)
|0.44
|2.
|Шик Патрик
|5
|0.28
|3.
|Бэйли Леон
|4
|0.22
|4.
|Вирц Флориан
|3
|0.17
|5.
|Диаби Мусса
|3
|0.17
|6.
|Амири Надим
|2
|0.11
|7.
|Баумгартлингер Юлиан
|2
|0.11
|8.
|Демирбай Керем
|1
|0.06
|9.
|Драгович Александр
|1
|0.06
|10.
|Вайзер Митчелл
|1
|0.06
|11.
|Та Джонатан
|1
|0.06
|12.
|Бендер Ларс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вегхорст Ваут
|12 (2)
|0.67
|2.
|Штеффен Ренато
|3
|0.17
|3.
|Арнольд Максимилиан
|2
|0.11
|4.
|Брекало Йосип
|2
|0.11
|5.
|Баку Ридле
|2
|0.11
|6.
|Бялек Бартош
|2
|0.11
|7.
|Филипп Максимилиан
|1
|0.06
|8.
|Шлагер Ксавер
|1
|0.06
|9.
|Брукс Джон
|1
|0.06
|10.
|Мехмеди Адмир
|0
|0
|11.
|Герардт Янник
|0
|0
|12.
|Руссийон Жером
|0
|0
|13.
|Мбабу Кевин
|0
|0
|14.
|Виктор Жоао II
|0
|0
|15.
|Лакруа Максанс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Диаби Мусса
|4
|0
|2.
|Драгович Александр
|3
|0
|3.
|Синкгравен Дэйли
|3
|0
|4.
|Бэйли Леон
|3
|0
|5.
|Арангис Чарлес
|2
|0
|6.
|Бендер Ларс
|2
|0
|7.
|Демирбай Керем
|2
|0
|8.
|Та Джонатан
|2
|0
|9.
|Амири Надим
|2
|0
|10.
|Бендер Свен
|1
|0
|11.
|Баумгартлингер Юлиан
|1
|0
|12.
|Градецки Лукаш
|1
|0
|13.
|Аларио Лукас
|1
|0
|14.
|Беллараби Карим
|1
|0
|15.
|Шик Патрик
|1
|0
|16.
|Вирц Флориан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Арнольд Максимилиан
|4
|1
|2.
|Шлагер Ксавер
|4
|0
|3.
|Брукс Джон
|3
|0
|4.
|Вегхорст Ваут
|3
|0
|5.
|Лакруа Максанс
|3
|0
|6.
|Отавио Пауло
|3
|0
|7.
|Гилавоги Жошуа
|2
|0
|8.
|Штеффен Ренато
|2
|0
|9.
|Герардт Янник
|2
|0
|10.
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|11.
|Мбабу Кевин
|1
|0
|12.
|Брекало Йосип
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Байер Л
|22.58% (7)
|22.58% (7)
|6.45% (2)
|9.68% (3)
|16.13% (5)
|22.58% (7)
|Вольфсбург
|15.38% (4)
|34.62% (9)
|11.54% (3)
|7.69% (2)
|7.69% (2)
|23.08% (6)
Предыдущие игры
Байер Л Последние 20 матчей: +14 =2 -4Байер Л 2:1 Боруссия Д Унион Берлин 1:0 Байер Л Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр Байер Л 1:1 Вердер
Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Байер Л 1:2 Бавария Кёльн 0:4 Байер Л Байер Л 4:1 Хоффенхайм Байер Л 4:0 Славия Прага Шальке 04 0:3 Байер Л Ницца 2:3 Байер Л Байер Л 0:0 Герта Байер Л 4:1 Хапоэль Беэр-Шева Арминия 1:2 Байер Л Байер Л 4:3 Боруссия М Хапоэль Беэр-Шева 2:4 Байер Л Фрайбург 2:4 Байер Л Славия Прага 1:0 Байер Л Байер Л 3:1 Аугсбург Байер Л 6:2 Ницца
Вольфсбург Последние 20 матчей: +9 =8 -3Майнц 0:2 Вольфсбург Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Боруссия Д 2:0 Вольфсбург
Вольфсбург 4:0 Зандхаузен Вольфсбург 1:0 Штуттгарт Бавария 2:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Кёльн 2:2 Вольфсбург Вольфсбург 5:3 Вердер Шальке 04 0:2 Вольфсбург Ганновер 96 0:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Герта 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Арминия Боруссия М 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 0:0 Аугсбург АЕК 2:1 Вольфсбург Фрайбург 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Десна
Последние игры между собой
Байер Л: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Вольфсбург: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Байер Л 1:3 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:2 Вольфсбург Бундеслига Байер Л 3:3 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 3:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 4:5 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 4:1 Байер Л Бундеслига Вольфсбург 3:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 3:1 Вольфсбург Бундеслига Байер Л 1:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Байер Л Кубок Вольфсбург 3:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:2 Вольфсбург Германия (любители) Вольфсбург 3:2 Байер Л Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|49 - 25
|39
|2.
|РБ Лейпциг
|1:0 Заявка
|18
|11
|5
|2
|30 - 14
|38
|3.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|18
|9
|6
|3
|32 - 17
|33
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|35 - 28
|31
|5.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|18
|7
|9
|2
|26 - 19
|30
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|35 - 26
|29
|7.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|18
|7
|7
|4
|32 - 22
|28
|8.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|18
|6
|10
|2
|30 - 26
|28
|9.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|18
|6
|7
|5
|32 - 29
|25
|10.
|Штуттгарт
|1:1 Заявка
|18
|5
|8
|5
|33 - 28
|23
|11.
|Аугсбург
|1:0 Заявка
|18
|6
|4
|8
|18 - 26
|22
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|25 - 30
|19
|13.
|Вердер
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 25
|18
|14.
|Арминия
|0:0 Заявка
|18
|5
|3
|10
|13 - 24
|18
|15.
|Герта
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|23 - 28
|17
|16.
|Кёльн
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|15 - 28
|15
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|14 - 44
|7
|18.
|Майнц
|0:1 Заявка
|18
|1
|4
|13
|15 - 37
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|1:0 Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 6
|22
|2.
|Бавария
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|30 - 11
|20
|3.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|4.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 8
|18
|5.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|9
|4
|4
|1
|20 - 11
|16
|6.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 10
|16
|7.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|8
|3
|5
|0
|14 - 10
|14
|8.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|10
|3
|5
|2
|21 - 15
|14
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 11
|13
|10.
|Арминия
|0:0 Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 11
|13
|11.
|Аугсбург
|1:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 16
|11
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 13
|8
|13.
|Вердер
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|14.
|Герта
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 15
|8
|15.
|Штуттгарт
|1:1 Заявка
|8
|0
|5
|3
|11 - 15
|5
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 15
|5
|17.
|Кёльн
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 18
|3
|18.
|Майнц
|0:1 Заявка
|10
|0
|2
|8
|6 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 14
|19
|2.
|Штуттгарт
|1:1 Заявка
|10
|5
|3
|2
|22 - 13
|18
|3.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|4.
|РБ Лейпциг
|1:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|12 - 8
|16
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|18 - 15
|16
|6.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|16 - 16
|14
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 17
|12
|8.
|Кёльн
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 10
|12
|9.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|10.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|10
|2
|6
|2
|12 - 11
|12
|11.
|Аугсбург
|1:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|12.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 17
|11
|14.
|Вердер
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|15.
|Герта
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 13
|9
|16.
|Арминия
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 13
|5
|17.
|Майнц
|0:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 19
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 29
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Байер Л» – «Вольфсбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Байер Л» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вольфсбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Байер Л» – «Вольфсбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Байер Л 0:0 Вольфсбург
Исход игры
Байер Л
85% (119)
Ничья
14.3% (20)
Вольфсбург
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
72.26% (99)
Меньше
27.74% (38)
Обе команды забьют
Да
81.02% (111)
Нет
18.98% (26)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
57.9% (81)
1:0 Байер Л
10% (14)
1:1 Ничья
8.6% (12)
2:0 Байер Л
8.6% (12)
2:2 Ничья
5% (7)
3:1 Байер Л
4.3% (6)
3:2 Байер Л
2.1% (3)
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