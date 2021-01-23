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  3. Германия
Байер Л
0:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
Вольфсбург
0' 28'
1
Градецки
Лукаш
8
Бендер
Ларс
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
22
Синкгравен
Дэйли
11
Амири
Надим
20
Арангис
Чарлес
27
Вирц
Флориан
19
Диаби
Мусса
13
Аларио
Лукас
9
Бэйли
Леон
1
Кастельс
Коэн
19
Мбабу
Кевин
4
Лакруа
Максанс
25
Брукс
Джон
6
Отавио
Пауло
24
Шлагер
Ксавер
27
Арнольд
Максимилиан
20
Баку
Ридле
31
Герардт
Янник
8
Штеффен
Ренато
9
Вегхорст
Ваут
Байер Л
4-3-3
Вольфсбург
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 3 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аларио Лукас 8 (2) 0.44
2. Шик Патрик 5 0.28
3. Бэйли Леон 4 0.22
4. Вирц Флориан 3 0.17
5. Диаби Мусса 3 0.17
6. Амири Надим 2 0.11
7. Баумгартлингер Юлиан 2 0.11
8. Демирбай Керем 1 0.06
9. Драгович Александр 1 0.06
10. Вайзер Митчелл 1 0.06
11. Та Джонатан 1 0.06
12. Бендер Ларс 0 0
Вольфсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вегхорст Ваут 12 (2) 0.67
2. Штеффен Ренато 3 0.17
3. Арнольд Максимилиан 2 0.11
4. Брекало Йосип 2 0.11
5. Баку Ридле 2 0.11
6. Бялек Бартош 2 0.11
7. Филипп Максимилиан 1 0.06
8. Шлагер Ксавер 1 0.06
9. Брукс Джон 1 0.06
10. Мехмеди Адмир 0 0
11. Герардт Янник 0 0
12. Руссийон Жером 0 0
13. Мбабу Кевин 0 0
14. Виктор Жоао II 0 0
15. Лакруа Максанс 0 0

Карточки

Байер Л
# Игрок      
1. Диаби Мусса 4 0
2. Драгович Александр 3 0
3. Синкгравен Дэйли 3 0
4. Бэйли Леон 3 0
5. Арангис Чарлес 2 0
6. Бендер Ларс 2 0
7. Демирбай Керем 2 0
8. Та Джонатан 2 0
9. Амири Надим 2 0
10. Бендер Свен 1 0
11. Баумгартлингер Юлиан 1 0
12. Градецки Лукаш 1 0
13. Аларио Лукас 1 0
14. Беллараби Карим 1 0
15. Шик Патрик 1 0
16. Вирц Флориан 1 0
Вольфсбург
# Игрок      
1. Арнольд Максимилиан 4 1
2. Шлагер Ксавер 4 0
3. Брукс Джон 3 0
4. Вегхорст Ваут 3 0
5. Лакруа Максанс 3 0
6. Отавио Пауло 3 0
7. Гилавоги Жошуа 2 0
8. Штеффен Ренато 2 0
9. Герардт Янник 2 0
10. Филипп Максимилиан 2 0
11. Мбабу Кевин 1 0
12. Брекало Йосип 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Байер Л 22.58% (7) 22.58% (7) 6.45% (2) 9.68% (3) 16.13% (5) 22.58% (7)
 Вольфсбург 15.38% (4) 34.62% (9) 11.54% (3) 7.69% (2) 7.69% (2) 23.08% (6)

Предыдущие игры

Байер Л Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Байер Л 2:1 Боруссия Д Унион Берлин 1:0 Байер Л Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр Байер Л 1:1 Вердер
Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Байер Л 1:2 Бавария Кёльн 0:4 Байер Л Байер Л 4:1 Хоффенхайм Байер Л 4:0 Славия Прага Шальке 04 0:3 Байер Л Ницца 2:3 Байер Л Байер Л 0:0 Герта Байер Л 4:1 Хапоэль Беэр-Шева Арминия 1:2 Байер Л Байер Л 4:3 Боруссия М Хапоэль Беэр-Шева 2:4 Байер Л Фрайбург 2:4 Байер Л Славия Прага 1:0 Байер Л Байер Л 3:1 Аугсбург Байер Л 6:2 Ницца
Вольфсбург Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Майнц 0:2 Вольфсбург Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Боруссия Д 2:0 Вольфсбург
Вольфсбург 4:0 Зандхаузен Вольфсбург 1:0 Штуттгарт Бавария 2:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Кёльн 2:2 Вольфсбург Вольфсбург 5:3 Вердер Шальке 04 0:2 Вольфсбург Ганновер 96 0:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Герта 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Арминия Боруссия М 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 0:0 Аугсбург АЕК 2:1 Вольфсбург Фрайбург 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Десна

Последние игры между собой

Байер Л: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Вольфсбург: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Вольфсбург 0:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:4 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:2 Байер Л Бундеслига Вольфсбург 0:3 Байер Л Бундеслига
Байер Л 1:3 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:2 Вольфсбург Бундеслига Байер Л 3:3 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 3:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 4:5 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 4:1 Байер Л Бундеслига Вольфсбург 3:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 3:1 Вольфсбург Бундеслига Байер Л 1:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Байер Л Кубок Вольфсбург 3:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:2 Вольфсбург Германия (любители) Вольфсбург 3:2 Байер Л Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 17 12 3 2 49 - 25 39
2. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 18 11 5 2 30 - 14 38
3. Байер Л 0:0 Заявка 18 9 6 3 32 - 17 33
4. Боруссия М Заявка 18 8 7 3 35 - 28 31
5. Вольфсбург 0:0 Заявка 18 7 9 2 26 - 19 30
6. Боруссия Д Заявка 18 9 2 7 35 - 26 29
7. Унион Берлин 0:1 Заявка 18 7 7 4 32 - 22 28
8. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 18 6 10 2 30 - 26 28
9. Фрайбург 1:1 Заявка 18 6 7 5 32 - 29 25
10. Штуттгарт 1:1 Заявка 18 5 8 5 33 - 28 23
11. Аугсбург 1:0 Заявка 18 6 4 8 18 - 26 22
12. Хоффенхайм Заявка 17 5 4 8 25 - 30 19
13. Вердер Заявка 17 4 6 7 19 - 25 18
14. Арминия 0:0 Заявка 18 5 3 10 13 - 24 18
15. Герта Заявка 17 4 5 8 23 - 28 17
16. Кёльн Заявка 17 3 6 8 15 - 28 15
17. Шальке 04 Заявка 17 1 4 12 14 - 44 7
18. Майнц 0:1 Заявка 18 1 4 13 15 - 37 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 9 7 1 1 18 - 6 22
2. Бавария Заявка 8 6 2 0 30 - 11 20
3. Боруссия М Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
4. Вольфсбург 0:0 Заявка 8 5 3 0 14 - 8 18
5. Унион Берлин 0:1 Заявка 9 4 4 1 20 - 11 16
6. Байер Л 0:0 Заявка 9 4 4 1 16 - 10 16
7. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 8 3 5 0 14 - 10 14
8. Фрайбург 1:1 Заявка 10 3 5 2 21 - 15 14
9. Боруссия Д Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
10. Арминия 0:0 Заявка 10 4 1 5 9 - 11 13
11. Аугсбург 1:0 Заявка 10 3 2 5 10 - 16 11
12. Хоффенхайм Заявка 8 2 2 4 12 - 13 8
13. Вердер Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
14. Герта Заявка 8 2 2 4 10 - 15 8
15. Штуттгарт 1:1 Заявка 8 0 5 3 11 - 15 5
16. Шальке 04 Заявка 9 1 2 6 8 - 15 5
17. Кёльн Заявка 9 0 3 6 8 - 18 3
18. Майнц 0:1 Заявка 10 0 2 8 6 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 9 6 1 2 19 - 14 19
2. Штуттгарт 1:1 Заявка 10 5 3 2 22 - 13 18
3. Байер Л 0:0 Заявка 9 5 2 2 16 - 7 17
4. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 9 4 4 1 12 - 8 16
5. Боруссия Д Заявка 10 5 1 4 18 - 15 16
6. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 10 3 5 2 16 - 16 14
7. Боруссия М Заявка 8 3 3 2 17 - 17 12
8. Кёльн Заявка 8 3 3 2 7 - 10 12
9. Унион Берлин 0:1 Заявка 9 3 3 3 12 - 11 12
10. Вольфсбург 0:0 Заявка 10 2 6 2 12 - 11 12
11. Аугсбург 1:0 Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
12. Фрайбург 1:1 Заявка 8 3 2 3 11 - 14 11
13. Хоффенхайм Заявка 9 3 2 4 13 - 17 11
14. Вердер Заявка 9 2 4 3 11 - 13 10
15. Герта Заявка 9 2 3 4 13 - 13 9
16. Арминия 0:0 Заявка 8 1 2 5 4 - 13 5
17. Майнц 0:1 Заявка 8 1 2 5 9 - 19 5
18. Шальке 04 Заявка 8 0 2 6 6 - 29 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Байер Л 85% (119)
X 14.3% (20)
Вольфсбург 0.7% (1)
Все прогнозы
2.14 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Байер Л
Ничья
Вольфсбург
2.06
3.79
3.99
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.88 3.65 4.10
Бонус: 10 000 ₽ 2.06 3.65 3.45
Бонус: 5 000 ₽ 2.06 3.75 3.90
Бонус: 5 000 ₽ 1.95 3.25 3.90
  1.91 3.79 3.99

Самый высокий коэффициент на матч «Байер Л» – «Вольфсбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Байер Л» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вольфсбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Байер Л» – «Вольфсбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.40 1.22 2.18 1.69 1.73 2.13 1.48 2.65 1.18 4.90 1.06 9.00
12.50 1.01 12.50 1.00 4.33 1.20 3.45 1.31 2.34 1.76 1.72 2.12 1.43 2.74 1.19 4.20 1.15 4.80 1.03 8.20 1.03 8.90
7.77 1.08 6.10 1.12 2.75 1.44 2.10 1.72 1.62 2.27 2.01 1.86 1.30 3.50 1.22 4.20 1.07 8.40 1.06 8.80 1.05 9.50 1.04 8.50 1.01 15.00
4.73 1.21 2.69 1.50 2.23 1.70 1.99 1.89 1.73 2.18 1.57 2.49 1.47 2.80 1.18 5.32
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.15 1.32 2.15 1.65 1.51 2.46 1.12 5.60
3.68 1.28 2.43 1.56 1.56 2.43 1.21 4.40 1.14 5.70
1.85 1.95 1.22 4.20 1.12 6.10 1.18 5.30 1.11 6.50
3.14 1.39 2.58 1.54 2.02 1.86 1.62 2.38 1.44 2.90 1.37 3.32
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.50 1.18 1.88 1.86 1.25 3.70
4.55 1.20 3.12 1.36 1.84 1.96 1.36 3.15 1.24 4.05
3.35 1.29 1.92 1.84 1.42 2.70 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.59 2.27
2.04 1.77
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
2.80 1.38
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Прогнозы на матч Байер Л 0:0 Вольфсбург

Исход игры
Байер Л
85% (119)
Ничья
14.3% (20)
Вольфсбург
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
72.26% (99)
Меньше
27.74% (38)
Обе команды забьют
Да
81.02% (111)
Нет
18.98% (26)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
57.9% (81)
1:0 Байер Л
10% (14)
1:1 Ничья
8.6% (12)
2:0 Байер Л
8.6% (12)
2:2 Ничья
5% (7)
3:1 Байер Л
4.3% (6)
3:2 Байер Л
2.1% (3)
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