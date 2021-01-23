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Байер Л
0:1
Конец матча

Стадион:
Вольфсбург
0'
0:1
35' Гол
Баку Ридле
90' Желтая карточка
Аларио Лукас
90' Желтая карточка
Лакруа Максанс
90'+5
1
Градецки
Лукаш
8
Бендер
Ларс
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
22
Синкгравен
Дэйли
11
Амири
Надим
20
Арангис
Чарлес
27
Вирц
Флориан
19
Диаби
Мусса
13
Аларио
Лукас
9
Бэйли
Леон
1
Кастельс
Коэн
19
Мбабу
Кевин
4
Лакруа
Максанс
25
Брукс
Джон
6
Отавио
Пауло
24
Шлагер
Ксавер
27
Арнольд
Максимилиан
20
Баку
Ридле
31
Герардт
Янник
8
Штеффен
Ренато
9
Вегхорст
Ваут
Байер Л
4-3-3
Вольфсбург
4-2-3-1

Ход матча

35'
0:1
Баку Ридле
(Штеффен Ренато)
46'
Фосу-Менса Тимоти
Бендер Ларс
 
61'
 
Брекало Йосип
Штеффен Ренато
74'
Баумгартлингер Юлиан
Арангис Чарлес
 
74'
Демирбай Керем
Амири Надим
 
74'
Беллараби Карим
Та Джонатан
 
81'
Венделл Боргес
Баумгартлингер Юлиан
 
83'
 
Гилавоги Жошуа
Баку Ридле
90'
Аларио Лукас
 
90'
 
Лакруа Максанс
90'
 
Бялек Бартош
Шлагер Ксавер

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аларио Лукас 8 (2) 0.44
2. Шик Патрик 5 0.28
3. Бэйли Леон 4 0.22
4. Вирц Флориан 3 0.17
5. Диаби Мусса 3 0.17
6. Амири Надим 2 0.11
7. Баумгартлингер Юлиан 2 0.11
8. Демирбай Керем 1 0.06
9. Драгович Александр 1 0.06
10. Вайзер Митчелл 1 0.06
11. Та Джонатан 1 0.06
12. Бендер Ларс 0 0
Вольфсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вегхорст Ваут 12 (2) 0.67
2. Штеффен Ренато 3 0.17
3. Баку Ридле 3 0.17
4. Арнольд Максимилиан 2 0.11
5. Брекало Йосип 2 0.11
6. Бялек Бартош 2 0.11
7. Филипп Максимилиан 1 0.06
8. Шлагер Ксавер 1 0.06
9. Брукс Джон 1 0.06
10. Мехмеди Адмир 0 0
11. Герардт Янник 0 0
12. Руссийон Жером 0 0
13. Мбабу Кевин 0 0
14. Виктор Жоао II 0 0
15. Лакруа Максанс 0 0

Карточки

Байер Л
# Игрок      
1. Диаби Мусса 4 0
2. Драгович Александр 3 0
3. Синкгравен Дэйли 3 0
4. Бэйли Леон 3 0
5. Арангис Чарлес 2 0
6. Бендер Ларс 2 0
7. Аларио Лукас 2 0
8. Демирбай Керем 2 0
9. Та Джонатан 2 0
10. Амири Надим 2 0
11. Бендер Свен 1 0
12. Баумгартлингер Юлиан 1 0
13. Градецки Лукаш 1 0
14. Беллараби Карим 1 0
15. Шик Патрик 1 0
16. Вирц Флориан 1 0
Вольфсбург
# Игрок      
1. Арнольд Максимилиан 4 1
2. Шлагер Ксавер 4 0
3. Лакруа Максанс 4 0
4. Брукс Джон 3 0
5. Вегхорст Ваут 3 0
6. Отавио Пауло 3 0
7. Гилавоги Жошуа 2 0
8. Штеффен Ренато 2 0
9. Герардт Янник 2 0
10. Филипп Максимилиан 2 0
11. Мбабу Кевин 1 0
12. Брекало Йосип 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Байер Л 22.58% (7) 22.58% (7) 6.45% (2) 9.68% (3) 16.13% (5) 22.58% (7)
 Вольфсбург 14.81% (4) 33.33% (9) 14.81% (4) 7.41% (2) 7.41% (2) 22.22% (6)

Предыдущие игры

Байер Л Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Байер Л 2:1 Боруссия Д Унион Берлин 1:0 Байер Л Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр Байер Л 1:1 Вердер
Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Байер Л 1:2 Бавария Кёльн 0:4 Байер Л Байер Л 4:1 Хоффенхайм Байер Л 4:0 Славия Прага Шальке 04 0:3 Байер Л Ницца 2:3 Байер Л Байер Л 0:0 Герта Байер Л 4:1 Хапоэль Беэр-Шева Арминия 1:2 Байер Л Байер Л 4:3 Боруссия М Хапоэль Беэр-Шева 2:4 Байер Л Фрайбург 2:4 Байер Л Славия Прага 1:0 Байер Л Байер Л 3:1 Аугсбург Байер Л 6:2 Ницца
Вольфсбург Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Майнц 0:2 Вольфсбург Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Боруссия Д 2:0 Вольфсбург
Вольфсбург 4:0 Зандхаузен Вольфсбург 1:0 Штуттгарт Бавария 2:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Кёльн 2:2 Вольфсбург Вольфсбург 5:3 Вердер Шальке 04 0:2 Вольфсбург Ганновер 96 0:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Герта 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Арминия Боруссия М 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 0:0 Аугсбург АЕК 2:1 Вольфсбург Фрайбург 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Десна

Последние игры между собой

Байер Л: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Вольфсбург: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Вольфсбург 0:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:4 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:2 Байер Л Бундеслига Вольфсбург 0:3 Байер Л Бундеслига
Байер Л 1:3 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:2 Вольфсбург Бундеслига Байер Л 3:3 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 3:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 4:5 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 4:1 Байер Л Бундеслига Вольфсбург 3:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 3:1 Вольфсбург Бундеслига Байер Л 1:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Байер Л Кубок Вольфсбург 3:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:2 Вольфсбург Германия (любители) Вольфсбург 3:2 Байер Л Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 17 12 3 2 49 - 25 39
2. РБ Лейпциг Заявка 18 10 5 3 31 - 17 35
3. Байер Л Заявка 18 9 5 4 32 - 18 32
4. Вольфсбург Заявка 18 8 8 2 27 - 19 32
5. Боруссия М Заявка 18 8 7 3 35 - 28 31
6. Айнтрахт Фр Заявка 18 7 9 2 35 - 27 30
7. Боруссия Д Заявка 18 9 2 7 35 - 26 29
8. Унион Берлин Заявка 18 7 7 4 33 - 23 28
9. Фрайбург Заявка 18 7 6 5 33 - 29 27
10. Аугсбург Заявка 18 6 4 8 19 - 27 22
11. Штуттгарт Заявка 18 5 7 6 33 - 29 22
12. Хоффенхайм Заявка 17 5 4 8 25 - 30 19
13. Вердер Заявка 17 4 6 7 19 - 25 18
14. Герта Заявка 17 4 5 8 23 - 28 17
15. Арминия Заявка 18 5 2 11 14 - 29 17
16. Кёльн Заявка 17 3 6 8 15 - 28 15
17. Майнц Заявка 18 2 4 12 18 - 38 10
18. Шальке 04 Заявка 17 1 4 12 14 - 44 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 9 7 1 1 18 - 6 22
2. Бавария Заявка 8 6 2 0 30 - 11 20
3. Боруссия М Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
4. Вольфсбург Заявка 8 5 3 0 14 - 8 18
5. Унион Берлин Заявка 9 4 4 1 20 - 11 16
6. Фрайбург Заявка 10 4 4 2 22 - 15 16
7. Байер Л Заявка 9 4 3 2 16 - 11 15
8. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 5 0 14 - 10 14
9. Боруссия Д Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
10. Арминия Заявка 10 4 0 6 10 - 16 12
11. Аугсбург Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
12. Хоффенхайм Заявка 8 2 2 4 12 - 13 8
13. Вердер Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
14. Герта Заявка 8 2 2 4 10 - 15 8
15. Штуттгарт Заявка 8 0 5 3 11 - 15 5
16. Шальке 04 Заявка 9 1 2 6 8 - 15 5
17. Майнц Заявка 10 1 2 7 9 - 19 5
18. Кёльн Заявка 9 0 3 6 8 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 9 6 1 2 19 - 14 19
2. Байер Л Заявка 9 5 2 2 16 - 7 17
3. Штуттгарт Заявка 10 5 2 3 22 - 14 17
4. Боруссия Д Заявка 10 5 1 4 18 - 15 16
5. Айнтрахт Фр Заявка 10 4 4 2 21 - 17 16
6. Вольфсбург Заявка 10 3 5 2 13 - 11 14
7. РБ Лейпциг Заявка 9 3 4 2 13 - 11 13
8. Боруссия М Заявка 8 3 3 2 17 - 17 12
9. Кёльн Заявка 8 3 3 2 7 - 10 12
10. Унион Берлин Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
11. Аугсбург Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
12. Фрайбург Заявка 8 3 2 3 11 - 14 11
13. Хоффенхайм Заявка 9 3 2 4 13 - 17 11
14. Вердер Заявка 9 2 4 3 11 - 13 10
15. Герта Заявка 9 2 3 4 13 - 13 9
16. Арминия Заявка 8 1 2 5 4 - 13 5
17. Майнц Заявка 8 1 2 5 9 - 19 5
18. Шальке 04 Заявка 8 0 2 6 6 - 29 2
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Байер Л 85% (119)
X 14.3% (20)
Вольфсбург 0.7% (1)
Все прогнозы
2.14 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 33.00 5.00 1.22
Бонус: 10 000 ₽ 2.06 3.65 3.45
Бонус: 5 000 ₽ 2.06 3.75 3.90
Бонус: 5 000 ₽ 74.00 7.50 1.10
  14.90 4.23 1.35

Самый высокий коэффициент на матч «Байер Л» – «Вольфсбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Байер Л» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вольфсбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Байер Л» – «Вольфсбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.40 1.22 2.18 1.69 1.73 2.13 1.48 2.65 1.18 4.90 1.06 9.00
12.50 1.01 12.50 1.00 4.33 1.20 3.45 1.31 2.34 1.76 1.72 2.12 1.43 2.74 1.19 4.20 1.15 4.80 1.03 8.20 1.03 8.90
7.77 1.08 6.10 1.12 1.22 4.20 1.58 2.35 1.28 3.60 2.01 1.86 1.06 8.80 1.04 10.00 1.08 7.77 1.07 8.40 1.05 9.50 1.04 8.50 1.01 15.00
7.62 1.10 2.27 1.68 1.85 2.03 1.42 3.00 2.19 1.73 1.81 2.07 1.58 2.48 1.34 3.39 1.57 2.49 1.15 5.79 1.18 5.32
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.15 1.32 2.15 1.65 1.51 2.46 1.12 5.60
3.68 1.28 2.43 1.56 1.56 2.43 1.21 4.40 1.14 5.70
1.85 1.95 1.22 4.20 1.12 6.10 1.18 5.30 1.11 6.50
1.55 2.54 1.32 3.52 2.02 1.86 1.62 2.38 1.44 2.90 1.37 3.32
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.50 1.18 1.88 1.86 1.25 3.70
4.55 1.20 3.12 1.36 1.84 1.96 1.36 3.15 1.24 4.05
3.35 1.29 1.92 1.84 1.42 2.70 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.59 2.27
6.50 1.11
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
2.80 1.38
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Прогнозы на матч Байер Л 0:1 Вольфсбург

Исход игры
Байер Л
85% (119)
Ничья
14.3% (20)
Вольфсбург
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
72.26% (99)
Меньше
27.74% (38)
Обе команды забьют
Да
81.02% (111)
Нет
18.98% (26)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
57.9% (81)
1:0 Байер Л
10% (14)
1:1 Ничья
8.6% (12)
2:0 Байер Л
8.6% (12)
2:2 Ничья
5% (7)
3:1 Байер Л
4.3% (6)
3:2 Байер Л
2.1% (3)
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