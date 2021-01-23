Байер Л
0:1
Конец матча
Стадион: БайАрена
Вольфсбург
0:1
35' ГолБаку Ридле
90' Желтая карточкаАларио Лукас
90' Желтая карточкаЛакруа Максанс
11
Амири
Надим
27
Вирц
Флориан
19
Диаби
Мусса
13
Аларио
Лукас
19
Мбабу
Кевин
25
Брукс
Джон
20
Баку
Ридле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Вирц ФлорианПолузащитник
-
19 Диаби МуссаНападающий
-
13 Аларио ЛукасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Ломб НикласВратарь
- Защитник
-
16 Едвай ТинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Мбабу КевинЗащитник
- Защитник
-
25 Брукс ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Баку РидлеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Бялек БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
Ход матча
35'
0:1
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 4
-
6 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аларио Лукас
|8 (2)
|0.44
|2.
|Шик Патрик
|5
|0.28
|3.
|Бэйли Леон
|4
|0.22
|4.
|Вирц Флориан
|3
|0.17
|5.
|Диаби Мусса
|3
|0.17
|6.
|Амири Надим
|2
|0.11
|7.
|Баумгартлингер Юлиан
|2
|0.11
|8.
|Демирбай Керем
|1
|0.06
|9.
|Драгович Александр
|1
|0.06
|10.
|Вайзер Митчелл
|1
|0.06
|11.
|Та Джонатан
|1
|0.06
|12.
|Бендер Ларс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вегхорст Ваут
|12 (2)
|0.67
|2.
|Штеффен Ренато
|3
|0.17
|3.
|Баку Ридле
|3
|0.17
|4.
|Арнольд Максимилиан
|2
|0.11
|5.
|Брекало Йосип
|2
|0.11
|6.
|Бялек Бартош
|2
|0.11
|7.
|Филипп Максимилиан
|1
|0.06
|8.
|Шлагер Ксавер
|1
|0.06
|9.
|Брукс Джон
|1
|0.06
|10.
|Мехмеди Адмир
|0
|0
|11.
|Герардт Янник
|0
|0
|12.
|Руссийон Жером
|0
|0
|13.
|Мбабу Кевин
|0
|0
|14.
|Виктор Жоао II
|0
|0
|15.
|Лакруа Максанс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Диаби Мусса
|4
|0
|2.
|Драгович Александр
|3
|0
|3.
|Синкгравен Дэйли
|3
|0
|4.
|Бэйли Леон
|3
|0
|5.
|Арангис Чарлес
|2
|0
|6.
|Бендер Ларс
|2
|0
|7.
|Аларио Лукас
|2
|0
|8.
|Демирбай Керем
|2
|0
|9.
|Та Джонатан
|2
|0
|10.
|Амири Надим
|2
|0
|11.
|Бендер Свен
|1
|0
|12.
|Баумгартлингер Юлиан
|1
|0
|13.
|Градецки Лукаш
|1
|0
|14.
|Беллараби Карим
|1
|0
|15.
|Шик Патрик
|1
|0
|16.
|Вирц Флориан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Арнольд Максимилиан
|4
|1
|2.
|Шлагер Ксавер
|4
|0
|3.
|Лакруа Максанс
|4
|0
|4.
|Брукс Джон
|3
|0
|5.
|Вегхорст Ваут
|3
|0
|6.
|Отавио Пауло
|3
|0
|7.
|Гилавоги Жошуа
|2
|0
|8.
|Штеффен Ренато
|2
|0
|9.
|Герардт Янник
|2
|0
|10.
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|11.
|Мбабу Кевин
|1
|0
|12.
|Брекало Йосип
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Байер Л
|22.58% (7)
|22.58% (7)
|6.45% (2)
|9.68% (3)
|16.13% (5)
|22.58% (7)
|Вольфсбург
|14.81% (4)
|33.33% (9)
|14.81% (4)
|7.41% (2)
|7.41% (2)
|22.22% (6)
Предыдущие игры
Байер Л Последние 20 матчей: +14 =2 -4Байер Л 2:1 Боруссия Д Унион Берлин 1:0 Байер Л Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр Байер Л 1:1 Вердер
Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Байер Л 1:2 Бавария Кёльн 0:4 Байер Л Байер Л 4:1 Хоффенхайм Байер Л 4:0 Славия Прага Шальке 04 0:3 Байер Л Ницца 2:3 Байер Л Байер Л 0:0 Герта Байер Л 4:1 Хапоэль Беэр-Шева Арминия 1:2 Байер Л Байер Л 4:3 Боруссия М Хапоэль Беэр-Шева 2:4 Байер Л Фрайбург 2:4 Байер Л Славия Прага 1:0 Байер Л Байер Л 3:1 Аугсбург Байер Л 6:2 Ницца
Вольфсбург Последние 20 матчей: +9 =8 -3Майнц 0:2 Вольфсбург Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Боруссия Д 2:0 Вольфсбург
Вольфсбург 4:0 Зандхаузен Вольфсбург 1:0 Штуттгарт Бавария 2:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Кёльн 2:2 Вольфсбург Вольфсбург 5:3 Вердер Шальке 04 0:2 Вольфсбург Ганновер 96 0:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Герта 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Арминия Боруссия М 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 0:0 Аугсбург АЕК 2:1 Вольфсбург Фрайбург 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Десна
Последние игры между собой
Байер Л: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Вольфсбург: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Байер Л 1:3 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:2 Вольфсбург Бундеслига Байер Л 3:3 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 3:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 4:5 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 4:1 Байер Л Бундеслига Вольфсбург 3:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 3:1 Вольфсбург Бундеслига Байер Л 1:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Байер Л Кубок Вольфсбург 3:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:2 Вольфсбург Германия (любители) Вольфсбург 3:2 Байер Л Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|49 - 25
|39
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|31 - 17
|35
|3.
|Байер Л
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|32 - 18
|32
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|18
|8
|8
|2
|27 - 19
|32
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|35 - 28
|31
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|18
|7
|9
|2
|35 - 27
|30
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|35 - 26
|29
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|33 - 23
|28
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|33 - 29
|27
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|19 - 27
|22
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|33 - 29
|22
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|25 - 30
|19
|13.
|Вердер
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 25
|18
|14.
|Герта
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|23 - 28
|17
|15.
|Арминия
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|14 - 29
|17
|16.
|Кёльн
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|15 - 28
|15
|17.
|Майнц
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|18 - 38
|10
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|14 - 44
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 6
|22
|2.
|Бавария
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|30 - 11
|20
|3.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 8
|18
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|20 - 11
|16
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|22 - 15
|16
|7.
|Байер Л
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 11
|15
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|14 - 10
|14
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 11
|13
|10.
|Арминия
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|10 - 16
|12
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 13
|8
|13.
|Вердер
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|14.
|Герта
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 15
|8
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|11 - 15
|5
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 15
|5
|17.
|Майнц
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|18.
|Кёльн
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 14
|19
|2.
|Байер Л
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|3.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|22 - 14
|17
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|18 - 15
|16
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|21 - 17
|16
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|13 - 11
|14
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 11
|13
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 17
|12
|9.
|Кёльн
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 10
|12
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 17
|11
|14.
|Вердер
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|15.
|Герта
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 13
|9
|16.
|Арминия
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 13
|5
|17.
|Майнц
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 19
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 29
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Байер Л» – «Вольфсбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Байер Л» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вольфсбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Байер Л» – «Вольфсбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Байер Л 0:1 Вольфсбург
Исход игры
Байер Л
85% (119)
Ничья
14.3% (20)
Вольфсбург
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
72.26% (99)
Меньше
27.74% (38)
Обе команды забьют
Да
81.02% (111)
Нет
18.98% (26)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
57.9% (81)
1:0 Байер Л
10% (14)
1:1 Ничья
8.6% (12)
2:0 Байер Л
8.6% (12)
2:2 Ничья
5% (7)
3:1 Байер Л
4.3% (6)
3:2 Байер Л
2.1% (3)
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