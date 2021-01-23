  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Герта
1:2
Перерыв

Стадион:
Вердер
0'
9' Желтая карточка
Миттельштедт Максимилиан
0:1
10' Пенальти
Зельке Дейви
12' Желтая карточка
Зельке Дейви
21' Желтая карточка
Мбом Жан-Мануэль
0:1
22' Не забитый пенальти
Кунья Матеус
26' Желтая карточка
Кордоба Джон
0:2
29' Гол
Топрак Омер
1:2
45' Гол
Кордоба Джон
1
Шволов
Александер
2
Пекарик
Петер
5
Штарк
Никлас
14
Альдерете
Омар
32
Нец
Лука
8
Гендузи
Маттео
29
Тусар
Люка
17
Миттельштедт
Максимилиан
6
Дарида
Владимир
15
Кордоба
Джон
10
Кунья
Матеус
1
Павленка
Иржи
13
Велькович
Милош
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
23
Гебреселассие
Теодор
10
Биттенкорт
Леонардо
35
Эггештайн
Максимилиан
17
Агу
Феликс
20
Шмид
Романо
34
Мбом
Жан-Мануэль
9
Зельке
Дейви
Герта
4-3-3
Вердер
3-4-2-1

Ход матча

9'
Миттельштедт Максимилиан
 
10'
0:1
Зельке Дейви
12'
 
Зельке Дейви
21'
 
Мбом Жан-Мануэль
22'
Кунья Матеус
0:1
26'
Кордоба Джон
 
29'
0:2
Топрак Омер
(Биттенкорт Леонардо)
32'
 
Сарджент Джош
Зельке Дейви
45'
Кордоба Джон
(Пекарик Петер)
1:2

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Герта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кунья Матеус 6 (2) 0.33
2. Пёнтек Кшиштоф 4 0.22
3. Кордоба Джон 4 0.22
4. Лукебакио Доди 3 0.17
5. Пекарик Петер 2 0.11
6. Гендузи Маттео 2 0.11
7. Нганкам Жессик 1 0.06
8. Дарида Владимир 0 0
9. Дилросун Джавайро 0 0
10. Миттельштедт Максимилиан 0 0
11. Леки Мэттью 0 0
Вердер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фуллкруг Никлас 4 (2) 0.22
2. Биттенкорт Леонардо 3 (1) 0.17
3. Зельке Дейви 3 (1) 0.17
4. Эггештайн Максимилиан 2 0.11
5. Топрак Омер 2 0.11
6. Мёхвальд Кевин 2 0.11
7. Сарджент Джош 1 0.06
8. Гебреселассие Теодор 1 0.06
9. Агу Феликс 1 0.06
10. Eren Dinkci 1 0.06
11. Аугустинссон Людвиг 0 0
12. Юя Осако 0 0
13. Гросс Кристиан 0 0
14. Шмид Романо 0 0
15. Чон Тахит 0 0
16. Мбом Жан-Мануэль 0 0
17. Вольтемаде Ник 0 0

Карточки

Герта
# Игрок      
1. Кунья Матеус 6 0
2. Пекарик Петер 3 0
3. Тусар Люка 3 0
4. Гендузи Маттео 3 0
5. Зефёйк Дейовайсио 1 1
6. Кордоба Джон 2 0
7. Миттельштедт Максимилиан 2 0
8. Пёнтек Кшиштоф 2 0
9. Боята Дедрик 1 0
10. Дарида Владимир 1 0
11. Платтенхардт Марвин 1 0
12. Штарк Никлас 1 0
13. Лукебакио Доди 1 0
14. Торунарига Джордан 1 0
15. Альдерете Омар 1 0
16. Нганкам Жессик 1 0
Вердер
# Игрок      
1. Мбом Жан-Мануэль 7 0
2. Гросс Кристиан 4 0
3. Аугустинссон Людвиг 4 0
4. Зельке Дейви 4 0
5. Юя Осако 3 0
6. Эггештайн Максимилиан 3 0
7. Сарджент Джош 3 0
8. Мёхвальд Кевин 1 1
9. Павленка Иржи 2 0
10. Фридль Марко 2 0
11. Гебреселассие Теодор 1 0
12. Биттенкорт Леонардо 1 0
13. Классен Дэви 1 0
14. Шмид Романо 1 0
15. Чон Тахит 1 0
16. Вольтемаде Ник 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Герта 9.09% (2) 0 22.73% (5) 27.27% (6) 13.64% (3) 27.27% (6)
 Вердер 11.11% (2) 22.22% (4) 16.67% (3) 16.67% (3) 5.56% (1) 27.78% (5)

Предыдущие игры

Герта Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Герта 0:3 Хоффенхайм Кёльн 0:0 Герта Арминия 1:0 Герта Герта 3:0 Шальке 04
Фрайбург 4:1 Герта Герта 0:0 Майнц Боруссия М 1:1 Герта Герта 3:1 Унион Берлин Байер Л 0:0 Герта Герта 2:5 Боруссия Д Аугсбург 0:3 Герта Герта 1:1 Вольфсбург РБ Лейпциг 2:1 Герта Герта 0:2 Штуттгарт Бавария 4:3 Герта Герта 1:3 Айнтрахт Фр Вердер 1:4 Герта Айнтрахт Бр 5:4 Герта Гамбург 2:0 Герта Герта 0:4 ПСВ
Вердер Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Боруссия М 1:0 Вердер Вердер 2:0 Аугсбург Байер Л 1:1 Вердер Вердер 0:2 Унион Берлин
Ганновер 96 0:3 Вердер Майнц 0:1 Вердер Вердер 1:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:0 Вердер Вердер 1:2 Штуттгарт Вольфсбург 5:3 Вердер Бавария 1:1 Вердер Вердер 2:4 Санкт-Паули Вердер 1:1 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Вердер 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 1:1 Вердер Вердер 4:1 Санкт-Паули Вердер 1:0 Арминия Шальке 04 1:3 Вердер Вердер 1:4 Герта

Последние игры между собой

Герта: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Вердер: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Вердер 1:4 Герта Бундеслига Герта 2:2 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Герта Бундеслига Герта 1:1 Вердер Бундеслига
Вердер 3:1 Герта Бундеслига Вердер 0:0 Герта Бундеслига Герта 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 2:0 Герта Бундеслига Герта 0:1 Вердер Бундеслига Вердер 3:3 Герта Бундеслига Герта 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 2:0 Герта Бундеслига Герта 2:2 Вердер Бундеслига Вердер 2:0 Герта Бундеслига Герта 3:2 Вердер Бундеслига Герта 1:0 Вердер Бундеслига Вердер 2:1 Герта Бундеслига Вердер 2:1 Герта Бундеслига Герта 2:3 Вердер Бундеслига Герта 2:1 Вердер Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 17 12 3 2 49 - 25 39
2. РБ Лейпциг Заявка 18 10 5 3 31 - 17 35
3. Байер Л Заявка 18 9 5 4 32 - 18 32
4. Вольфсбург Заявка 18 8 8 2 27 - 19 32
5. Боруссия М Заявка 18 8 7 3 35 - 28 31
6. Айнтрахт Фр Заявка 18 7 9 2 35 - 27 30
7. Боруссия Д Заявка 18 9 2 7 35 - 26 29
8. Унион Берлин Заявка 18 7 7 4 33 - 23 28
9. Фрайбург Заявка 18 7 6 5 33 - 29 27
10. Аугсбург Заявка 18 6 4 8 19 - 27 22
11. Штуттгарт Заявка 18 5 7 6 33 - 29 22
12. Вердер 2:1 Заявка 18 5 6 7 21 - 26 21
13. Хоффенхайм Заявка 17 5 4 8 25 - 30 19
14. Арминия Заявка 18 5 2 11 14 - 29 17
15. Герта 1:2 Заявка 18 4 5 9 24 - 30 17
16. Кёльн Заявка 17 3 6 8 15 - 28 15
17. Майнц Заявка 18 2 4 12 18 - 38 10
18. Шальке 04 Заявка 17 1 4 12 14 - 44 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 9 7 1 1 18 - 6 22
2. Бавария Заявка 8 6 2 0 30 - 11 20
3. Боруссия М Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
4. Вольфсбург Заявка 8 5 3 0 14 - 8 18
5. Унион Берлин Заявка 9 4 4 1 20 - 11 16
6. Фрайбург Заявка 10 4 4 2 22 - 15 16
7. Байер Л Заявка 9 4 3 2 16 - 11 15
8. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 5 0 14 - 10 14
9. Боруссия Д Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
10. Арминия Заявка 10 4 0 6 10 - 16 12
11. Аугсбург Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
12. Хоффенхайм Заявка 8 2 2 4 12 - 13 8
13. Вердер 2:1 Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
14. Герта 1:2 Заявка 9 2 2 5 11 - 17 8
15. Штуттгарт Заявка 8 0 5 3 11 - 15 5
16. Шальке 04 Заявка 9 1 2 6 8 - 15 5
17. Майнц Заявка 10 1 2 7 9 - 19 5
18. Кёльн Заявка 9 0 3 6 8 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 9 6 1 2 19 - 14 19
2. Байер Л Заявка 9 5 2 2 16 - 7 17
3. Штуттгарт Заявка 10 5 2 3 22 - 14 17
4. Боруссия Д Заявка 10 5 1 4 18 - 15 16
5. Айнтрахт Фр Заявка 10 4 4 2 21 - 17 16
6. Вольфсбург Заявка 10 3 5 2 13 - 11 14
7. РБ Лейпциг Заявка 9 3 4 2 13 - 11 13
8. Вердер 2:1 Заявка 10 3 4 3 13 - 14 13
9. Боруссия М Заявка 8 3 3 2 17 - 17 12
10. Кёльн Заявка 8 3 3 2 7 - 10 12
11. Унион Берлин Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
12. Аугсбург Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
13. Фрайбург Заявка 8 3 2 3 11 - 14 11
14. Хоффенхайм Заявка 9 3 2 4 13 - 17 11
15. Герта 1:2 Заявка 9 2 3 4 13 - 13 9
16. Арминия Заявка 8 1 2 5 4 - 13 5
17. Майнц Заявка 8 1 2 5 9 - 19 5
18. Шальке 04 Заявка 8 0 2 6 6 - 29 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Герта 54.6% (77)
X 36.9% (52)
Вердер 8.5% (12)
Все прогнозы
2.21 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Герта
Ничья
Вердер
5.84
3.50
3.46
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.40 3.20 1.95
Бонус: 5 000 ₽ 2.24 3.50 3.46
Бонус: 5 000 ₽ 5.80 3.25 1.75
  5.84 3.24 1.79

Самый высокий коэффициент на матч «Герта» – «Вердер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Герта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вердер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Герта» – «Вердер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
8.30 1.03 7.00 1.07 3.02 1.36 2.32 1.61 1.78 2.15 1.38 3.04 1.24 3.88 1.08 6.70 1.05 7.00 1.00 10.75
8.50 1.06 7.00 1.10 5.55 1.14 4.20 1.22 1.97 1.89 2.18 1.68 1.70 2.15 1.60 2.33 3.90 1.25 2.55 1.50 1.62 2.27 1.24 4.00 1.16 5.10 1.03 12.00 1.03 12.00
2.75 1.48 2.38 1.62 2.01 1.87 1.71 2.21 5.86 1.15 1.56 2.57 1.45 2.96 2.63 1.52 3.87 1.28 3.21 1.37 2.53 1.55 1.88 1.99 1.61 2.40 1.41 3.01 1.15 5.83
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75
2.72 1.46 1.82 1.99 1.36 3.15 1.10 6.85 1.07 8.10
2.65 1.47 1.70 2.15 1.62 2.27 1.13 7.77 1.08 7.77
2.33 1.65 1.92 1.96 1.48 2.75 1.32 3.51 1.24 4.25 1.48 2.76 1.27 3.92
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.31 2.40 1.57 1.56 2.43 1.22 4.25 1.15 5.55
2.31 1.58 1.58 2.30 1.19 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.40 2.90
Букмекер Да Нет
3.35 1.31
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Где смотреть матч Герта 1:2 Вердер онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Герта 1:2 Вердер

Исход игры
Герта
54.6% (77)
Ничья
36.9% (52)
Вердер
8.5% (12)
Тотал 2.5
Больше
42.45% (59)
Меньше
57.55% (80)
Обе команды забьют
Да
73.38% (102)
Нет
26.62% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.9% (45)
2:1 Герта
29.8% (42)
1:0 Герта
16.3% (23)
2:0 Герта
5% (7)
1:2 Вердер
4.3% (6)
2:2 Ничья
3.5% (5)
3:1 Герта
1.4% (2)
0:3 Вердер
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
12 Бонус: 8 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 