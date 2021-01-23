Герта
1:2
Перерыв
Стадион: Олимпиаштадион
Вердер
9' Желтая карточкаМиттельштедт Максимилиан
0:1
10' ПенальтиЗельке Дейви
12' Желтая карточкаЗельке Дейви
21' Желтая карточкаМбом Жан-Мануэль
0:1
22' Не забитый пенальтиКунья Матеус
26' Желтая карточкаКордоба Джон
0:2
29' ГолТопрак Омер
1:2
45' ГолКордоба Джон
32
Нец
Лука
29
Тусар
Люка
15
Кордоба
Джон
10
Кунья
Матеус
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
17
Агу
Феликс
20
Шмид
Романо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Нец ЛукаЗащитник
- Полузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Кордоба ДжонНападающий
-
10 Кунья МатеусНападающий
- Запасные игроки
-
22 Ярстейн РунеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Редан ДайшонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лаббадия Бруно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Агу ФеликсПолузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
8 Юя ОсакоПолузащитник
-
28 Груев ИлияПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Чон ТахитНападающий
-
43 Eren Dinkci
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
10'
0:1
12'
21'
22'
0:1
26'
29'
45'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
2 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кунья Матеус
|6 (2)
|0.33
|2.
|Пёнтек Кшиштоф
|4
|0.22
|3.
|Кордоба Джон
|4
|0.22
|4.
|Лукебакио Доди
|3
|0.17
|5.
|Пекарик Петер
|2
|0.11
|6.
|Гендузи Маттео
|2
|0.11
|7.
|Нганкам Жессик
|1
|0.06
|8.
|Дарида Владимир
|0
|0
|9.
|Дилросун Джавайро
|0
|0
|10.
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|11.
|Леки Мэттью
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фуллкруг Никлас
|4 (2)
|0.22
|2.
|Биттенкорт Леонардо
|3 (1)
|0.17
|3.
|Зельке Дейви
|3 (1)
|0.17
|4.
|Эггештайн Максимилиан
|2
|0.11
|5.
|Топрак Омер
|2
|0.11
|6.
|Мёхвальд Кевин
|2
|0.11
|7.
|Сарджент Джош
|1
|0.06
|8.
|Гебреселассие Теодор
|1
|0.06
|9.
|Агу Феликс
|1
|0.06
|10.
|Eren Dinkci
|1
|0.06
|11.
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|12.
|Юя Осако
|0
|0
|13.
|Гросс Кристиан
|0
|0
|14.
|Шмид Романо
|0
|0
|15.
|Чон Тахит
|0
|0
|16.
|Мбом Жан-Мануэль
|0
|0
|17.
|Вольтемаде Ник
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кунья Матеус
|6
|0
|2.
|Пекарик Петер
|3
|0
|3.
|Тусар Люка
|3
|0
|4.
|Гендузи Маттео
|3
|0
|5.
|Зефёйк Дейовайсио
|1
|1
|6.
|Кордоба Джон
|2
|0
|7.
|Миттельштедт Максимилиан
|2
|0
|8.
|Пёнтек Кшиштоф
|2
|0
|9.
|Боята Дедрик
|1
|0
|10.
|Дарида Владимир
|1
|0
|11.
|Платтенхардт Марвин
|1
|0
|12.
|Штарк Никлас
|1
|0
|13.
|Лукебакио Доди
|1
|0
|14.
|Торунарига Джордан
|1
|0
|15.
|Альдерете Омар
|1
|0
|16.
|Нганкам Жессик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мбом Жан-Мануэль
|7
|0
|2.
|Гросс Кристиан
|4
|0
|3.
|Аугустинссон Людвиг
|4
|0
|4.
|Зельке Дейви
|4
|0
|5.
|Юя Осако
|3
|0
|6.
|Эггештайн Максимилиан
|3
|0
|7.
|Сарджент Джош
|3
|0
|8.
|Мёхвальд Кевин
|1
|1
|9.
|Павленка Иржи
|2
|0
|10.
|Фридль Марко
|2
|0
|11.
|Гебреселассие Теодор
|1
|0
|12.
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0
|13.
|Классен Дэви
|1
|0
|14.
|Шмид Романо
|1
|0
|15.
|Чон Тахит
|1
|0
|16.
|Вольтемаде Ник
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Герта
|9.09% (2)
|0
|22.73% (5)
|27.27% (6)
|13.64% (3)
|27.27% (6)
|Вердер
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|27.78% (5)
Предыдущие игры
Герта Последние 20 матчей: +4 =5 -11Герта 0:3 Хоффенхайм Кёльн 0:0 Герта Арминия 1:0 Герта Герта 3:0 Шальке 04
Фрайбург 4:1 Герта Герта 0:0 Майнц Боруссия М 1:1 Герта Герта 3:1 Унион Берлин Байер Л 0:0 Герта Герта 2:5 Боруссия Д Аугсбург 0:3 Герта Герта 1:1 Вольфсбург РБ Лейпциг 2:1 Герта Герта 0:2 Штуттгарт Бавария 4:3 Герта Герта 1:3 Айнтрахт Фр Вердер 1:4 Герта Айнтрахт Бр 5:4 Герта Гамбург 2:0 Герта Герта 0:4 ПСВ
Вердер Последние 20 матчей: +6 =6 -8Боруссия М 1:0 Вердер Вердер 2:0 Аугсбург Байер Л 1:1 Вердер Вердер 0:2 Унион Берлин
Ганновер 96 0:3 Вердер Майнц 0:1 Вердер Вердер 1:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:0 Вердер Вердер 1:2 Штуттгарт Вольфсбург 5:3 Вердер Бавария 1:1 Вердер Вердер 2:4 Санкт-Паули Вердер 1:1 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Вердер 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 1:1 Вердер Вердер 4:1 Санкт-Паули Вердер 1:0 Арминия Шальке 04 1:3 Вердер Вердер 1:4 Герта
Последние игры между собой
Герта: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Вердер: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Вердер 3:1 Герта Бундеслига Вердер 0:0 Герта Бундеслига Герта 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 2:0 Герта Бундеслига Герта 0:1 Вердер Бундеслига Вердер 3:3 Герта Бундеслига Герта 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 2:0 Герта Бундеслига Герта 2:2 Вердер Бундеслига Вердер 2:0 Герта Бундеслига Герта 3:2 Вердер Бундеслига Герта 1:0 Вердер Бундеслига Вердер 2:1 Герта Бундеслига Вердер 2:1 Герта Бундеслига Герта 2:3 Вердер Бундеслига Герта 2:1 Вердер Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|49 - 25
|39
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|31 - 17
|35
|3.
|Байер Л
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|32 - 18
|32
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|18
|8
|8
|2
|27 - 19
|32
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|35 - 28
|31
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|18
|7
|9
|2
|35 - 27
|30
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|35 - 26
|29
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|33 - 23
|28
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|33 - 29
|27
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|19 - 27
|22
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|33 - 29
|22
|12.
|Вердер
|2:1 Заявка
|18
|5
|6
|7
|21 - 26
|21
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|25 - 30
|19
|14.
|Арминия
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|14 - 29
|17
|15.
|Герта
|1:2 Заявка
|18
|4
|5
|9
|24 - 30
|17
|16.
|Кёльн
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|15 - 28
|15
|17.
|Майнц
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|18 - 38
|10
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|14 - 44
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 6
|22
|2.
|Бавария
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|30 - 11
|20
|3.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 8
|18
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|20 - 11
|16
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|22 - 15
|16
|7.
|Байер Л
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 11
|15
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|14 - 10
|14
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 11
|13
|10.
|Арминия
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|10 - 16
|12
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 13
|8
|13.
|Вердер
|2:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|14.
|Герта
|1:2 Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 17
|8
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|11 - 15
|5
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 15
|5
|17.
|Майнц
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|18.
|Кёльн
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 14
|19
|2.
|Байер Л
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|3.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|22 - 14
|17
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|18 - 15
|16
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|21 - 17
|16
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|13 - 11
|14
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 11
|13
|8.
|Вердер
|2:1 Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 14
|13
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 17
|12
|10.
|Кёльн
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 10
|12
|11.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|13.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 17
|11
|15.
|Герта
|1:2 Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 13
|9
|16.
|Арминия
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 13
|5
|17.
|Майнц
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 19
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 29
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Герта» – «Вердер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Герта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вердер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Герта» – «Вердер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Герта 1:2 Вердер
Исход игры
Герта
54.6% (77)
Ничья
36.9% (52)
Вердер
8.5% (12)
Тотал 2.5
Больше
42.45% (59)
Меньше
57.55% (80)
Обе команды забьют
Да
73.38% (102)
Нет
26.62% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.9% (45)
2:1 Герта
29.8% (42)
1:0 Герта
16.3% (23)
2:0 Герта
5% (7)
1:2 Вердер
4.3% (6)
2:2 Ничья
3.5% (5)
3:1 Герта
1.4% (2)
0:3 Вердер
1.4% (2)
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