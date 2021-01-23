Аугсбург
1:1
Первый тайм: 29'
Стадион: ВВК Арена
Унион Берлин
1:0
17' ГолНидерлехнер Флориан
1:1
25' ГолИнгвартсен Маркус
36
Оксфорд
Рис
22
Иаго
Лопес
28
Хан
Андре
23
Рихтер
Марко
31
Кнохе
Робин
- Основной состав
- Вратарь
-
36 Оксфорд РисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Иаго ЛопесПолузащитник
-
28 Хан АндреНападающий
- Нападающий
-
23 Рихтер МаркоНападающий
- Запасные игроки
-
40 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
41 Tim Civeja
-
Главный тренер: Хайко Херрлих
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Кариус ЛорисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Эндо КейтаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
17'
1:0
25'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
29 Владение мячом, % 71
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калиджиури Даниэль
|4
|0.22
|2.
|Варгас Рубен
|3
|0.17
|3.
|Хан Андре
|3
|0.17
|4.
|Рихтер Марко
|2
|0.11
|5.
|Грегорич Михаэль
|1
|0.06
|6.
|Нидерлехнер Флориан
|1
|0.06
|7.
|Иаго Лопес
|1
|0.06
|8.
|Гоувелеув Джеффри
|1
|0.06
|9.
|Удуохаи Феликс
|1
|0.06
|10.
|Финнбогасон Альфред
|0
|0
|11.
|Фрамбергер Рафаэль
|0
|0
|12.
|Саренсен-Базее Ноа-Йоэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крузе Макс
|6 (3)
|0.33
|2.
|Авонийи Тайво
|5
|0.28
|3.
|Андрих Роберт
|4
|0.22
|4.
|Фридрих Марвин
|4
|0.22
|5.
|Бекер Шеральдо
|3
|0.17
|6.
|Тойхерт Седрик
|3
|0.17
|7.
|Ингвартсен Маркус
|2
|0.11
|8.
|Похьянпало Йоэль
|2
|0.11
|9.
|Прёмель Гриша
|1
|0.06
|10.
|Бюльтер Мариус
|1
|0.06
|11.
|Эндо Кейта
|1
|0.06
|12.
|Шлоттербек Нико
|1
|0.06
|13.
|Триммель Кристофер
|0
|0
|14.
|Ленц Кристофер
|0
|0
|15.
|Гогия Акакий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гоувелеув Джеффри
|5
|0
|2.
|Фрамбергер Рафаэль
|3
|1
|3.
|Калиджиури Даниэль
|4
|0
|4.
|Хедира Рани
|4
|0
|5.
|Рихтер Марко
|2
|1
|6.
|Груэсо Карлос
|3
|0
|7.
|Удуохаи Феликс
|3
|0
|8.
|Нидерлехнер Флориан
|1
|1
|9.
|Гумни Роберт
|2
|0
|10.
|Варгас Рубен
|2
|0
|11.
|Грегорич Михаэль
|1
|0
|12.
|Хан Андре
|1
|0
|13.
|Стробл Тобиас
|1
|0
|14.
|Иаго Лопес
|1
|0
|15.
|Саренсен-Базее Ноа-Йоэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Прёмель Гриша
|5
|0
|2.
|Триммель Кристофер
|4
|0
|3.
|Андрих Роберт
|2
|1
|4.
|Гризбек Себастьян
|3
|0
|5.
|Ингвартсен Маркус
|3
|0
|6.
|Кнохе Робин
|2
|0
|7.
|Гисельман Нико
|2
|0
|8.
|Хюбнер Флориан
|2
|0
|9.
|Ленц Кристофер
|2
|0
|10.
|Бекер Шеральдо
|2
|0
|11.
|Луте Андреас
|1
|0
|12.
|Гогия Акакий
|1
|0
|13.
|Фридрих Марвин
|1
|0
|14.
|Бюльтер Мариус
|1
|0
|15.
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аугсбург
|0
|0
|25% (4)
|18.75% (3)
|0
|56.25% (9)
|Унион Берлин
|25% (8)
|12.5% (4)
|6.25% (2)
|18.75% (6)
|12.5% (4)
|25% (8)
Предыдущие игры
Аугсбург Последние 20 матчей: +6 =5 -9Аугсбург 0:1 Бавария Вердер 2:0 Аугсбург Аугсбург 1:4 Штуттгарт Кёльн 0:1 Аугсбург
Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг Аугсбург 0:2 Айнтрахт Фр Арминия 0:1 Аугсбург Аугсбург 2:2 Шальке 04 Хоффенхайм 3:1 Аугсбург Аугсбург 1:1 Фрайбург Боруссия М 1:1 Аугсбург Аугсбург 0:3 Герта Аугсбург 3:1 Майнц Байер Л 3:1 Аугсбург Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг Хайденхайм 1:1 Аугсбург Вольфсбург 0:0 Аугсбург Аугсбург 2:0 Боруссия Д Унион Берлин 1:3 Аугсбург Айнтрахт Целле 0:7 Аугсбург
Унион Берлин Последние 20 матчей: +9 =7 -4РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:0 Байер Л Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Вердер 0:2 Унион Берлин
Унион Берлин 2:3 Падерборн Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Бавария Герта 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Кёльн 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 5:0 Арминия Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Фрайбург Шальке 04 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Унион Берлин 4:0 Майнц Боруссия М 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:3 Аугсбург Карлсруэ 0:1 Унион Берлин
Последние игры между собой
Аугсбург: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 1
Унион Берлин: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|49 - 25
|39
|2.
|РБ Лейпциг
|1:0 Заявка
|18
|11
|5
|2
|30 - 14
|38
|3.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|18
|9
|6
|3
|32 - 17
|33
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|35 - 28
|31
|5.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|18
|7
|9
|2
|26 - 19
|30
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|35 - 26
|29
|7.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|18
|7
|7
|4
|32 - 22
|28
|8.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|18
|6
|10
|2
|30 - 26
|28
|9.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|18
|6
|7
|5
|32 - 29
|25
|10.
|Штуттгарт
|1:1 Заявка
|18
|5
|8
|5
|33 - 28
|23
|11.
|Аугсбург
|1:0 Заявка
|18
|6
|4
|8
|18 - 26
|22
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|25 - 30
|19
|13.
|Вердер
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 25
|18
|14.
|Арминия
|0:0 Заявка
|18
|5
|3
|10
|13 - 24
|18
|15.
|Герта
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|23 - 28
|17
|16.
|Кёльн
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|15 - 28
|15
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|14 - 44
|7
|18.
|Майнц
|0:1 Заявка
|18
|1
|4
|13
|15 - 37
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|1:0 Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 6
|22
|2.
|Бавария
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|30 - 11
|20
|3.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|4.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 8
|18
|5.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|9
|4
|4
|1
|20 - 11
|16
|6.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 10
|16
|7.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|8
|3
|5
|0
|14 - 10
|14
|8.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|10
|3
|5
|2
|21 - 15
|14
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 11
|13
|10.
|Арминия
|0:0 Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 11
|13
|11.
|Аугсбург
|1:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 16
|11
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 13
|8
|13.
|Вердер
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|14.
|Герта
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 15
|8
|15.
|Штуттгарт
|1:1 Заявка
|8
|0
|5
|3
|11 - 15
|5
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 15
|5
|17.
|Кёльн
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 18
|3
|18.
|Майнц
|0:1 Заявка
|10
|0
|2
|8
|6 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 14
|19
|2.
|Штуттгарт
|1:1 Заявка
|10
|5
|3
|2
|22 - 13
|18
|3.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|4.
|РБ Лейпциг
|1:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|12 - 8
|16
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|18 - 15
|16
|6.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|16 - 16
|14
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 17
|12
|8.
|Кёльн
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 10
|12
|9.
|Унион Берлин
|0:1 Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|10.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|10
|2
|6
|2
|12 - 11
|12
|11.
|Аугсбург
|1:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|12.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 17
|11
|14.
|Вердер
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|15.
|Герта
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 13
|9
|16.
|Арминия
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 13
|5
|17.
|Майнц
|0:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 19
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 29
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Аугсбург» – «Унион Берлин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аугсбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Унион Берлин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аугсбург» – «Унион Берлин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Аугсбург 1:1 Унион Берлин
Исход игры
Аугсбург
18.7% (26)
Ничья
41% (57)
Унион Берлин
40.3% (56)
Тотал 2.5
Больше
35.77% (49)
Меньше
64.23% (88)
Обе команды забьют
Да
70.8% (97)
Нет
29.2% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.5% (48)
1:2 Унион Берлин
21.6% (30)
0:1 Унион Берлин
12.9% (18)
2:1 Аугсбург
5.8% (8)
1:0 Аугсбург
5% (7)
0:2 Унион Берлин
5% (7)
2:2 Ничья
5% (7)
2:0 Аугсбург
5% (7)
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