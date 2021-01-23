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  3. Германия
Аугсбург
2:1
Конец матча

Стадион:
Унион Берлин
0'
1:0
17' Гол
Нидерлехнер Флориан
1:1
25' Гол
Ингвартсен Маркус
45' Желтая карточка
Стробл Тобиас
2:1
47' Гол
Нидерлехнер Флориан
49' Желтая карточка
Оксфорд Рис
55' Желтая карточка
Нидерлехнер Флориан
2:1
56' Не забитый пенальти
Ингвартсен Маркус
67' Желтая карточка
Триммель Кристофер
90'+5
1
Гикевич
Рафал
36
Оксфорд
Рис
6
Гоувелеув
Джеффри
19
Удуохаи
Феликс
20
Калиджиури
Даниэль
33
Стробл
Тобиас
25
Груэсо
Карлос
22
Иаго
Лопес
28
Хан
Андре
7
Нидерлехнер
Флориан
23
Рихтер
Марко
1
Луте
Андреас
5
Фридрих
Марвин
31
Кнохе
Робин
4
Шлоттербек
Нико
28
Триммель
Кристофер
21
Прёмель
Гриша
30
Андрих
Роберт
25
Ленц
Кристофер
27
Бекер
Шеральдо
14
Авонийи
Тайво
32
Ингвартсен
Маркус
Аугсбург
3-4-3
Унион Берлин
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калиджиури Даниэль 4 0.22
2. Варгас Рубен 3 0.17
3. Хан Андре 3 0.17
4. Нидерлехнер Флориан 2 0.11
5. Рихтер Марко 2 0.11
6. Грегорич Михаэль 1 0.06
7. Иаго Лопес 1 0.06
8. Гоувелеув Джеффри 1 0.06
9. Удуохаи Феликс 1 0.06
10. Финнбогасон Альфред 0 0
11. Фрамбергер Рафаэль 0 0
12. Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль 0 0
Унион Берлин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крузе Макс 6 (3) 0.33
2. Авонийи Тайво 5 0.28
3. Андрих Роберт 4 0.22
4. Фридрих Марвин 4 0.22
5. Бекер Шеральдо 3 0.17
6. Тойхерт Седрик 3 0.17
7. Ингвартсен Маркус 2 0.11
8. Похьянпало Йоэль 2 0.11
9. Прёмель Гриша 1 0.06
10. Бюльтер Мариус 1 0.06
11. Эндо Кейта 1 0.06
12. Шлоттербек Нико 1 0.06
13. Триммель Кристофер 0 0
14. Ленц Кристофер 0 0
15. Гогия Акакий 0 0

Карточки

Аугсбург
# Игрок      
1. Гоувелеув Джеффри 5 0
2. Фрамбергер Рафаэль 3 1
3. Калиджиури Даниэль 4 0
4. Хедира Рани 4 0
5. Нидерлехнер Флориан 2 1
6. Рихтер Марко 2 1
7. Груэсо Карлос 3 0
8. Удуохаи Феликс 3 0
9. Стробл Тобиас 2 0
10. Гумни Роберт 2 0
11. Варгас Рубен 2 0
12. Грегорич Михаэль 1 0
13. Хан Андре 1 0
14. Иаго Лопес 1 0
15. Оксфорд Рис 1 0
16. Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль 1 0
Унион Берлин
# Игрок      
1. Триммель Кристофер 5 0
2. Прёмель Гриша 5 0
3. Андрих Роберт 2 1
4. Гризбек Себастьян 3 0
5. Ингвартсен Маркус 3 0
6. Кнохе Робин 2 0
7. Гисельман Нико 2 0
8. Хюбнер Флориан 2 0
9. Ленц Кристофер 2 0
10. Бекер Шеральдо 2 0
11. Луте Андреас 1 0
12. Гогия Акакий 1 0
13. Фридрих Марвин 1 0
14. Бюльтер Мариус 1 0
15. Рюэрсон Юлиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аугсбург 0 5.56% (1) 22.22% (4) 22.22% (4) 0 50% (9)
 Унион Берлин 24.24% (8) 15.15% (5) 6.06% (2) 18.18% (6) 12.12% (4) 24.24% (8)

Предыдущие игры

Аугсбург Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Аугсбург 0:1 Бавария Вердер 2:0 Аугсбург Аугсбург 1:4 Штуттгарт Кёльн 0:1 Аугсбург
Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг Аугсбург 0:2 Айнтрахт Фр Арминия 0:1 Аугсбург Аугсбург 2:2 Шальке 04 Хоффенхайм 3:1 Аугсбург Аугсбург 1:1 Фрайбург Боруссия М 1:1 Аугсбург Аугсбург 0:3 Герта Аугсбург 3:1 Майнц Байер Л 3:1 Аугсбург Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг Хайденхайм 1:1 Аугсбург Вольфсбург 0:0 Аугсбург Аугсбург 2:0 Боруссия Д Унион Берлин 1:3 Аугсбург Айнтрахт Целле 0:7 Аугсбург
Унион Берлин Последние 20 матчей: +9 =7 -4
РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:0 Байер Л Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Вердер 0:2 Унион Берлин
Унион Берлин 2:3 Падерборн Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Бавария Герта 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Кёльн 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 5:0 Арминия Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Фрайбург Шальке 04 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Унион Берлин 4:0 Майнц Боруссия М 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:3 Аугсбург Карлсруэ 0:1 Унион Берлин

Последние игры между собой

Аугсбург: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 1
Унион Берлин: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 2
Унион Берлин 1:3 Аугсбург Бундеслига Унион Берлин 2:0 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 1:1 Унион Берлин Бундеслига Унион Берлин 0:0 Аугсбург Бундеслига 2
Аугсбург 2:1 Унион Берлин Бундеслига 2 Унион Берлин 0:0 Аугсбург Бундеслига 2 Аугсбург 1:1 Унион Берлин Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 17 12 3 2 49 - 25 39
2. РБ Лейпциг Заявка 18 10 5 3 31 - 17 35
3. Байер Л Заявка 18 9 5 4 32 - 18 32
4. Вольфсбург Заявка 18 8 8 2 27 - 19 32
5. Боруссия М Заявка 18 8 7 3 35 - 28 31
6. Айнтрахт Фр Заявка 18 7 9 2 35 - 27 30
7. Боруссия Д Заявка 18 9 2 7 35 - 26 29
8. Унион Берлин Заявка 18 7 7 4 33 - 23 28
9. Фрайбург Заявка 18 7 6 5 33 - 29 27
10. Аугсбург Заявка 18 6 4 8 19 - 27 22
11. Штуттгарт Заявка 18 5 7 6 33 - 29 22
12. Хоффенхайм Заявка 17 5 4 8 25 - 30 19
13. Вердер Заявка 17 4 6 7 19 - 25 18
14. Герта Заявка 17 4 5 8 23 - 28 17
15. Арминия Заявка 18 5 2 11 14 - 29 17
16. Кёльн Заявка 17 3 6 8 15 - 28 15
17. Майнц Заявка 18 2 4 12 18 - 38 10
18. Шальке 04 Заявка 17 1 4 12 14 - 44 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 9 7 1 1 18 - 6 22
2. Бавария Заявка 8 6 2 0 30 - 11 20
3. Боруссия М Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
4. Вольфсбург Заявка 8 5 3 0 14 - 8 18
5. Унион Берлин Заявка 9 4 4 1 20 - 11 16
6. Фрайбург Заявка 10 4 4 2 22 - 15 16
7. Байер Л Заявка 9 4 3 2 16 - 11 15
8. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 5 0 14 - 10 14
9. Боруссия Д Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
10. Арминия Заявка 10 4 0 6 10 - 16 12
11. Аугсбург Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
12. Хоффенхайм Заявка 8 2 2 4 12 - 13 8
13. Вердер Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
14. Герта Заявка 8 2 2 4 10 - 15 8
15. Штуттгарт Заявка 8 0 5 3 11 - 15 5
16. Шальке 04 Заявка 9 1 2 6 8 - 15 5
17. Майнц Заявка 10 1 2 7 9 - 19 5
18. Кёльн Заявка 9 0 3 6 8 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 9 6 1 2 19 - 14 19
2. Байер Л Заявка 9 5 2 2 16 - 7 17
3. Штуттгарт Заявка 10 5 2 3 22 - 14 17
4. Боруссия Д Заявка 10 5 1 4 18 - 15 16
5. Айнтрахт Фр Заявка 10 4 4 2 21 - 17 16
6. Вольфсбург Заявка 10 3 5 2 13 - 11 14
7. РБ Лейпциг Заявка 9 3 4 2 13 - 11 13
8. Боруссия М Заявка 8 3 3 2 17 - 17 12
9. Кёльн Заявка 8 3 3 2 7 - 10 12
10. Унион Берлин Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
11. Аугсбург Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
12. Фрайбург Заявка 8 3 2 3 11 - 14 11
13. Хоффенхайм Заявка 9 3 2 4 13 - 17 11
14. Вердер Заявка 9 2 4 3 11 - 13 10
15. Герта Заявка 9 2 3 4 13 - 13 9
16. Арминия Заявка 8 1 2 5 4 - 13 5
17. Майнц Заявка 8 1 2 5 9 - 19 5
18. Шальке 04 Заявка 8 0 2 6 6 - 29 2
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Прогнозы 139
Аугсбург 18.7% (26)
X 41% (57)
Унион Берлин 40.3% (56)
Все прогнозы
3.31 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.20 5.10 42.00
Бонус: 10 000 ₽ 3.50 3.45 2.11
Бонус: 5 000 ₽ 3.72 3.45 2.21
Бонус: 5 000 ₽ 1.11 7.20 71.00
  1.39 3.92 14.71

Самый высокий коэффициент на матч «Аугсбург» – «Унион Берлин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аугсбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Унион Берлин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аугсбург» – «Унион Берлин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
9.60 1.06 3.55 1.30 2.70 1.47 1.86 1.95 1.48 2.65 1.33 3.30 1.12 6.40
8.30 1.03 7.20 1.07 3.20 1.33 2.50 1.53 1.83 2.08 1.42 2.88 1.28 3.50 1.10 5.95 1.07 6.50 1.00 11.25
8.50 1.06 7.20 1.09 3.05 1.37 2.35 1.58 2.02 1.85 3.35 1.31 1.74 2.10 2.22 1.65 1.22 4.20 1.44 2.75 1.22 4.20 1.04 13.00 1.03 13.00 1.02 13.00 1.02 13.00
3.03 1.41 2.63 1.52 2.23 1.70 1.86 2.02 3.57 1.31 2.97 1.42 2.36 1.63 1.82 2.06 2.02 1.86 1.65 2.33 1.28 3.85 1.72 2.20 1.15 5.90 1.33 3.45 1.11 7.05
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.80 1.40 1.86 1.88 1.40 2.80 1.09 6.60
2.77 1.44 1.85 1.95 1.40 2.95 1.12 6.35 1.08 7.70
2.70 1.45 1.72 2.10 1.33 3.25 1.09 7.20 1.65 2.22 1.13 5.80 1.08 7.77
2.50 1.57 2.05 1.83 1.58 2.46 1.38 3.16 1.28 3.85 1.42 2.98 1.23 4.33
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.90 1.23 2.70 1.42 1.69 2.09 1.18 4.50
3.68 1.28 2.50 1.53 1.66 2.22 1.25 3.95 1.17 5.10
2.45 1.51 1.60 2.25 1.23 3.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.76 1.99
1.87 1.92
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
5.10 1.16
Букмекер Да Нет
3.30 1.31
3.55 1.27
Где смотреть матч Аугсбург 2:1 Унион Берлин онлайн

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Прогнозы на матч Аугсбург 2:1 Унион Берлин

Исход игры
Аугсбург
18.7% (26)
Ничья
41% (57)
Унион Берлин
40.3% (56)
Тотал 2.5
Больше
35.77% (49)
Меньше
64.23% (88)
Обе команды забьют
Да
70.8% (97)
Нет
29.2% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.5% (48)
1:2 Унион Берлин
21.6% (30)
0:1 Унион Берлин
12.9% (18)
2:1 Аугсбург
5.8% (8)
1:0 Аугсбург
5% (7)
0:2 Унион Берлин
5% (7)
2:2 Ничья
5% (7)
2:0 Аугсбург
5% (7)
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