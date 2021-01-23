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  3. Австрия
Санкт-Пёльтен
1:1
Первый тайм: 38'

Стадион:
Адмира
1
Риглер
Кристоф
14
Блауэнштайнер
Микаэль
3
Лейте
Луан
17
Мухамедбегович
Ахмет
21
Шульц
Кофи
10
Луксбахер
Даниэль
6
Покорны
Петер
39
Любичич
Роберт
11
Дейвис
Джордж
9
Шмидт
Александер
19
Хуги
Дор
1
Ляйтнер
Андреас
22
Майер
Маркус
23
Петлах
Паскаль
27
Айву
Эмануэль
84
Остшолек
Маттиас
2
Ауэр
Штефан
16
Хоффер
Эрвин
8
Кершбаум
Роман
90
Томич
Томислав
7
Старкль
Доминик
10
Бройниг
Максимилиан
Санкт-Пёльтен
4-3-3
Адмира
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Пёльтен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хуги Дор 7 (1) 0.54
2. Шмидт Александер 7 0.54
3. Майстер Николас 2 (1) 0.15
4. Шульц Кофи 1 0.08
5. Любичич Роберт 1 0.08
6. Гальпер Кристоф 1 0.08
7. Танзмар Марсель 1 0.08
8. Грозурек Лукас 1 0.08
9. Лейте Луан 1 0.08
10. Мухамедбегович Ахмет 1 0.08
11. Блауэнштайнер Микаэль 0 0
12. Покорны Петер 0 0
13. Дейвис Джордж 0 0
Адмира
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кершбаум Роман 3 (1) 0.23
2. Бройниг Максимилиан 3 0.23
3. Хоффер Эрвин 2 0.15
4. Томич Томислав 1 0.08
5. Хаусьелль Марко 1 0.08
6. Айву Эмануэль 1 0.08
7. Гартнер Кристиан 0 0
8. Остшолек Маттиас 0 0
9. Спасич Милош 0 0

Карточки

Санкт-Пёльтен
# Игрок      
1. Покорны Петер 5 0
2. Луксбахер Даниэль 3 0
3. Шуц Даниэль 2 0
4. Риглер Кристоф 2 0
5. Маранда Мануэль 2 0
6. Шмидт Александер 2 0
7. Мухамедбегович Ахмет 2 0
8. Любичич Роберт 2 0
9. Штайнвендер Михаэль 2 0
10. Шульц Кофи 1 0
11. Майстер Николас 1 0
12. Гальпер Кристоф 1 0
Адмира
# Игрок      
1. Кершбаум Роман 6 1
2. Бройниг Максимилиан 3 0
3. Майер Маркус 2 0
4. Спасич Милош 2 0
5. Хаусьелль Марко 2 0
6. Айву Эмануэль 2 0
7. Юлманд Мортен 2 0
8. Бауэр Себастьян 0 1
9. Майерхофер Штефан 1 0
10. Рат Лукас 1 0
11. Ауэр Штефан 1 0
12. Томич Томислав 1 0
13. Малишек Лукас 1 0
14. Чиркович Александар 1 0
15. Ганда Йосеф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Санкт-Пёльтен 17.39% (4) 26.09% (6) 21.74% (5) 13.04% (3) 13.04% (3) 8.7% (2)
 Адмира 20% (2) 30% (3) 0 10% (1) 20% (2) 20% (2)

Предыдущие игры

Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Санкт-Пёльтен 0:1 Блау-Вайс Линц Санкт-Пёльтен 2:1 Форвертс Штайр Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Хартберг
Альтах 0:4 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:8 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 1:1 Санкт-Пёльтен Хорн 3:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 Сваровски Тироль Санкт-Пёльтен 4:0 Рид ЛАСК 4:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена Адмира 0:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:0 Штурм Санкт-Пёльтен 2:1 Флоридсдорфер Вольфсберг 1:3 Санкт-Пёльтен Карлсруэ 2:1 Санкт-Пёльтен Адмира 2:2 Санкт-Пёльтен
Адмира Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Рапид Вена 3:1 Адмира Адмира 0:1 Рапид Вена Штурм 3:0 Адмира Адмира 1:0 Ред Булл Зальцбург
Адмира 2:3 Хартберг Сваровски Тироль 3:0 Адмира Рапид-2 Вена 3:2 Адмира ЛАСК 4:0 Адмира Адмира 1:3 Вольфсбергер Мархфельд Маннсдорф 1:1 Адмира Альтах 4:2 Адмира Адмира 2:0 Мауэрверк Тим Венер Линьен 0:1 Адмира Адмира 2:2 Капфенберг Адмира 2:2 Драссбург Адмира 3:1 Рид Аустрия Вена 2:2 Адмира Адмира 0:5 Санкт-Пёльтен Адмира 1:2 Стрипфинг Рапид Вена 4:1 Адмира

Последние игры между собой

Санкт-Пёльтен: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Адмира: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Адмира 0:5 Санкт-Пёльтен Бундеслига Адмира 2:2 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи Адмира 0:3 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:3 Адмира Бундеслига
Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Бундеслига Адмира 1:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Адмира 3:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:0 Адмира Бундеслига Адмира 0:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:2 Адмира Бундеслига Адмира 1:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Бундеслига Адмира 1:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:1 Санкт-Пёльтен Кубок Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Адмира 5:0 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи Адмира 5:0 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Вена Заявка 13 8 3 2 30 - 18 27
2. Ред Булл Зальцбург Заявка 12 8 1 3 39 - 15 25
3. Штурм Заявка 13 7 4 2 23 - 9 25
4. ЛАСК Заявка 12 7 3 2 24 - 10 24
5. Вольфсбергер 0:0 Заявка 13 5 3 5 22 - 24 18
6. Сваровски Тироль Заявка 12 5 2 5 18 - 17 17
7. Санкт-Пёльтен 1:1 Заявка 13 4 4 5 24 - 24 16
8. Хартберг 0:0 Заявка 13 3 6 4 14 - 23 15
9. Аустрия Вена 1:0 Заявка 13 3 5 5 13 - 18 14
10. Рид 0:1 Заявка 13 4 1 8 17 - 29 13
11. Альтах Заявка 12 2 2 8 11 - 27 8
12. Адмира 1:1 Заявка 13 2 2 9 13 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК Заявка 6 6 0 0 18 - 1 18
2. Рапид Вена Заявка 7 4 2 1 16 - 8 14
3. Штурм Заявка 6 4 1 1 12 - 3 13
4. Ред Булл Зальцбург Заявка 6 4 0 2 22 - 9 12
5. Рид 0:1 Заявка 7 3 0 4 11 - 15 9
6. Сваровски Тироль Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
7. Хартберг 0:0 Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
8. Адмира 1:1 Заявка 6 2 0 4 7 - 13 6
9. Аустрия Вена 1:0 Заявка 6 1 3 2 6 - 11 6
10. Вольфсбергер 0:0 Заявка 7 1 3 3 10 - 14 6
11. Санкт-Пёльтен 1:1 Заявка 7 1 3 3 10 - 14 6
12. Альтах Заявка 6 1 2 3 5 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 6 4 1 1 17 - 6 13
2. Рапид Вена Заявка 6 4 1 1 14 - 10 13
3. Вольфсбергер 0:0 Заявка 6 4 0 2 12 - 10 12
4. Штурм Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
5. Санкт-Пёльтен 1:1 Заявка 6 3 1 2 14 - 10 10
6. Сваровски Тироль Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
7. Аустрия Вена 1:0 Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8
8. Хартберг 0:0 Заявка 7 1 4 2 8 - 15 7
9. ЛАСК Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
10. Рид 0:1 Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
11. Альтах Заявка 6 1 0 5 6 - 16 3
12. Адмира 1:1 Заявка 7 0 2 5 6 - 21 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NV Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Санкт-Пёльтен
Ничья
Адмира
3.45
3.85
3.98
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.45 3.85 1.95
Бонус: 5 000 ₽ 1.95 3.56 3.98
Бонус: 5 000 ₽ 2.25 2.75 3.70

Самый высокий коэффициент на матч «Санкт-Пёльтен» – «Адмира» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Санкт-Пёльтен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Адмира» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Санкт-Пёльтен» – «Адмира», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
11.75 1.00 8.90 1.03 3.84 1.21 3.10 1.33 2.06 1.73 1.66 2.22 1.47 2.88 1.22 4.30 1.16 5.05 1.04 8.60 1.03 9.00 1.01 10.50
13.50 0.00 9.10 1.04 9.00 1.04 6.50 1.09 5.00 1.15 1.84 1.96 3.75 1.25 1.70 2.15 2.01 1.75 1.72 2.12 1.18 4.50 1.30 3.30 1.04 6.25 1.05 8.50 1.01 14.50 1.01 10.50 1.01 13.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.10 1.37 2.11 1.73 1.52 2.53 1.18 4.90 1.12 6.15
2.14 1.71 2.12 1.67 1.38 2.90 1.44 2.65 1.05 8.50 1.03 10.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
4.45 1.21 3.12 1.36 1.84 1.96 1.38 3.04 1.25 3.95 1.17 5.00
2.90 1.38 1.75 2.01 1.32 3.20 1.29 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.23 3.90
Букмекер Да Нет
2.31 1.57
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Где смотреть матч Санкт-Пёльтен 1:1 Адмира онлайн

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