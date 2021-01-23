Санкт-Пёльтен
1:1
Первый тайм: 38'
Стадион: НВ Арена
Адмира
0:1
8' ГолБройниг Максимилиан
1:1
25' ГолШмидт Александер
21
Шульц
Кофи
19
Хуги
Дор
22
Майер
Маркус
16
Хоффер
Эрвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Шульц КофиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Хуги ДорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Шуц ДаниэльПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Robert Ibertsberger
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Майер МаркусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Хоффер ЭрвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Кадлец МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Вутен ЭндрюНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Damir Buric
Ход матча
8'
25'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хуги Дор
|7 (1)
|0.54
|2.
|Шмидт Александер
|7
|0.54
|3.
|Майстер Николас
|2 (1)
|0.15
|4.
|Шульц Кофи
|1
|0.08
|5.
|Любичич Роберт
|1
|0.08
|6.
|Гальпер Кристоф
|1
|0.08
|7.
|Танзмар Марсель
|1
|0.08
|8.
|Грозурек Лукас
|1
|0.08
|9.
|Лейте Луан
|1
|0.08
|10.
|Мухамедбегович Ахмет
|1
|0.08
|11.
|Блауэнштайнер Микаэль
|0
|0
|12.
|Покорны Петер
|0
|0
|13.
|Дейвис Джордж
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кершбаум Роман
|3 (1)
|0.23
|2.
|Бройниг Максимилиан
|3
|0.23
|3.
|Хоффер Эрвин
|2
|0.15
|4.
|Томич Томислав
|1
|0.08
|5.
|Хаусьелль Марко
|1
|0.08
|6.
|Айву Эмануэль
|1
|0.08
|7.
|Гартнер Кристиан
|0
|0
|8.
|Остшолек Маттиас
|0
|0
|9.
|Спасич Милош
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Покорны Петер
|5
|0
|2.
|Луксбахер Даниэль
|3
|0
|3.
|Шуц Даниэль
|2
|0
|4.
|Риглер Кристоф
|2
|0
|5.
|Маранда Мануэль
|2
|0
|6.
|Шмидт Александер
|2
|0
|7.
|Мухамедбегович Ахмет
|2
|0
|8.
|Любичич Роберт
|2
|0
|9.
|Штайнвендер Михаэль
|2
|0
|10.
|Шульц Кофи
|1
|0
|11.
|Майстер Николас
|1
|0
|12.
|Гальпер Кристоф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кершбаум Роман
|6
|1
|2.
|Бройниг Максимилиан
|3
|0
|3.
|Майер Маркус
|2
|0
|4.
|Спасич Милош
|2
|0
|5.
|Хаусьелль Марко
|2
|0
|6.
|Айву Эмануэль
|2
|0
|7.
|Юлманд Мортен
|2
|0
|8.
|Бауэр Себастьян
|0
|1
|9.
|Майерхофер Штефан
|1
|0
|10.
|Рат Лукас
|1
|0
|11.
|Ауэр Штефан
|1
|0
|12.
|Томич Томислав
|1
|0
|13.
|Малишек Лукас
|1
|0
|14.
|Чиркович Александар
|1
|0
|15.
|Ганда Йосеф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Санкт-Пёльтен
|17.39% (4)
|26.09% (6)
|21.74% (5)
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|8.7% (2)
|Адмира
|20% (2)
|30% (3)
|0
|10% (1)
|20% (2)
|20% (2)
Предыдущие игры
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +7 =4 -9Санкт-Пёльтен 0:1 Блау-Вайс Линц Санкт-Пёльтен 2:1 Форвертс Штайр Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Хартберг
Альтах 0:4 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:8 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 1:1 Санкт-Пёльтен Хорн 3:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 Сваровски Тироль Санкт-Пёльтен 4:0 Рид ЛАСК 4:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена Адмира 0:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:0 Штурм Санкт-Пёльтен 2:1 Флоридсдорфер Вольфсберг 1:3 Санкт-Пёльтен Карлсруэ 2:1 Санкт-Пёльтен Адмира 2:2 Санкт-Пёльтен
Адмира Последние 20 матчей: +4 =3 -13Рапид Вена 3:1 Адмира Адмира 0:1 Рапид Вена Штурм 3:0 Адмира Адмира 1:0 Ред Булл Зальцбург
Адмира 2:3 Хартберг Сваровски Тироль 3:0 Адмира Рапид-2 Вена 3:2 Адмира ЛАСК 4:0 Адмира Адмира 1:3 Вольфсбергер Мархфельд Маннсдорф 1:1 Адмира Альтах 4:2 Адмира Адмира 2:0 Мауэрверк Тим Венер Линьен 0:1 Адмира Адмира 2:2 Капфенберг Адмира 2:2 Драссбург Адмира 3:1 Рид Аустрия Вена 2:2 Адмира Адмира 0:5 Санкт-Пёльтен Адмира 1:2 Стрипфинг Рапид Вена 4:1 Адмира
Последние игры между собой
Санкт-Пёльтен: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Адмира: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Бундеслига Адмира 1:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Адмира 3:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:0 Адмира Бундеслига Адмира 0:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:2 Адмира Бундеслига Адмира 1:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Бундеслига Адмира 1:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:1 Санкт-Пёльтен Кубок Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Адмира 5:0 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи Адмира 5:0 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Вена
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|30 - 18
|27
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|39 - 15
|25
|3.
|Штурм
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 9
|25
|4.
|ЛАСК
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 10
|24
|5.
|Вольфсбергер
|0:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|22 - 24
|18
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 17
|17
|7.
|Санкт-Пёльтен
|1:1 Заявка
|13
|4
|4
|5
|24 - 24
|16
|8.
|Хартберг
|0:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|14 - 23
|15
|9.
|Аустрия Вена
|1:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 18
|14
|10.
|Рид
|0:1 Заявка
|13
|4
|1
|8
|17 - 29
|13
|11.
|Альтах
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|11 - 27
|8
|12.
|Адмира
|1:1 Заявка
|13
|2
|2
|9
|13 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|18 - 1
|18
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|3.
|Штурм
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 3
|13
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|22 - 9
|12
|5.
|Рид
|0:1 Заявка
|7
|3
|0
|4
|11 - 15
|9
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|7.
|Хартберг
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|8.
|Адмира
|1:1 Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 13
|6
|9.
|Аустрия Вена
|1:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|10.
|Вольфсбергер
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 14
|6
|11.
|Санкт-Пёльтен
|1:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 14
|6
|12.
|Альтах
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 6
|13
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 10
|13
|3.
|Вольфсбергер
|0:0 Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 10
|12
|4.
|Штурм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|5.
|Санкт-Пёльтен
|1:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|14 - 10
|10
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|7.
|Аустрия Вена
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|8.
|Хартберг
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 15
|7
|9.
|ЛАСК
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|10.
|Рид
|0:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|11.
|Альтах
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 16
|3
|12.
|Адмира
|1:1 Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 21
|2
Победитель
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