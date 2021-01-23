Вольфсбергер
0:0
Первый тайм: 37'
Стадион: Лавантталь Арена
Хартберг
23
Кайнц
Тобиас
29
Хорват
Саша
28
Хайль
Юрген
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Рнич НеманьяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Штрацниг КайПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ferdinand Feldhofer
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Кайнц ТобиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Роттер ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Рид ЛукасПолузащитник
- Нападающий
-
24 Тадич ДариоНападающий
-
Главный тренер: Markus Schopp
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йовелич Деян
|6
|0.46
|2.
|Перец Элиэль
|4
|0.31
|3.
|Линдль Михаэль
|3 (3)
|0.23
|4.
|Визингер Дарио
|3
|0.23
|5.
|Баумгартнер Доминик
|2
|0.15
|6.
|Шерцер Йонатан
|1
|0.08
|7.
|Дьенг Шейку
|1
|0.08
|8.
|Тафернер Маттойс
|1
|0.08
|9.
|Верницниг Кристофер
|0
|0
|10.
|Новак Михаэль
|0
|0
|11.
|Лочошвили Лука
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Дарио
|5 (2)
|0.38
|2.
|Реп Райко
|3
|0.23
|3.
|Роттер Томас
|3
|0.23
|4.
|Люкенедер Феликс
|1
|0.08
|5.
|Раковиц Штефан
|1
|0.08
|6.
|Шаби Сейфедин
|1
|0.08
|7.
|Хорват Саша
|0
|0
|8.
|Линхарт Андреас
|0
|0
|9.
|Клем Кристиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лочошвили Лука
|1
|2
|2.
|Шерцер Йонатан
|4
|0
|3.
|Линдль Михаэль
|3
|0
|4.
|Баумгартнер Доминик
|2
|0
|5.
|Шпранглер Свен
|2
|0
|6.
|Йовелич Деян
|2
|0
|7.
|Перец Элиэль
|2
|0
|8.
|Ляйтгеб Марио
|1
|0
|9.
|Рнич Неманья
|1
|0
|10.
|Верницниг Кристофер
|1
|0
|11.
|Новак Михаэль
|1
|0
|12.
|Перич Штефан
|1
|0
|13.
|Визингер Дарио
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хайль Юрген
|4
|0
|2.
|Клем Кристиан
|3
|0
|3.
|Гольнер Манфред
|3
|0
|4.
|Роттер Томас
|3
|0
|5.
|Нимага Бакари
|1
|1
|6.
|Тиджани Самсон
|1
|1
|7.
|Реп Райко
|2
|0
|8.
|Кайнц Тобиас
|2
|0
|9.
|Свете Рене
|2
|0
|10.
|Эртльталер Юлиус
|2
|0
|11.
|Шаби Сейфедин
|1
|0
|12.
|Рид Лукас
|1
|0
|13.
|Люкенедер Феликс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вольфсбергер
|9.52% (2)
|9.52% (2)
|4.76% (1)
|33.33% (7)
|23.81% (5)
|19.05% (4)
|Хартберг
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|28.57% (4)
|14.29% (2)
|35.71% (5)
Предыдущие игры
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +11 =3 -6Вольфсбергер 0:0 Штурм Вольфсбергер 1:0 Аустрия Клагенфурт Ред Булл Зальцбург 2:3 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:0 Амштеттен
Вольфсбергер 3:2 Аустрия Вена Вольфсбергер 1:0 Фейеноорд Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:1 Рид Вольфсбергер 0:3 Динамо Загреб Альтах 0:2 Вольфсбергер Динамо Загреб 1:0 Вольфсбергер Адмира 1:3 Вольфсбергер Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва Вольфсбергер 2:2 Рид Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен ЛАСК 3:1 Вольфсбергер Хартберг 0:2 Вольфсбергер
Хартберг Последние 20 матчей: +6 =5 -9Хартберг 1:3 Аустрия Клагенфурт Хартберг 3:0 Амштеттен Хартберг 4:2 Блау-Вайс Линц Хартберг 1:0 Альтах
Санкт-Пёльтен 2:2 Хартберг Хартберг 1:3 Рапид Вена Адмира 2:3 Хартберг Аустрия Вена 5:3 Хартберг Хартберг 1:1 ЛАСК Хартберг 2:3 Капфенберг Рид 2:0 Хартберг Хартберг 2:1 Аустрия Вена Сваровски Тироль 1:1 Хартберг ASKOe Gmuend 3:4 Хартберг Лафниц 3:2 Хартберг Ред Булл Зальцбург 7:1 Хартберг Хартберг 1:1 Штурм Хартберг 0:2 Вольфсбергер Пяст 3:2 Хартберг Альтах 1:1 Хартберг
Последние игры между собой
Вольфсбергер: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Хартберг: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Вена
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|30 - 18
|27
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|39 - 15
|25
|3.
|Штурм
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 9
|25
|4.
|ЛАСК
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 10
|24
|5.
|Вольфсбергер
|0:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|22 - 24
|18
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 17
|17
|7.
|Санкт-Пёльтен
|1:1 Заявка
|13
|4
|4
|5
|24 - 24
|16
|8.
|Хартберг
|0:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|14 - 23
|15
|9.
|Аустрия Вена
|1:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 18
|14
|10.
|Рид
|0:1 Заявка
|13
|4
|1
|8
|17 - 29
|13
|11.
|Альтах
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|11 - 27
|8
|12.
|Адмира
|1:1 Заявка
|13
|2
|2
|9
|13 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|18 - 1
|18
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|3.
|Штурм
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 3
|13
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|22 - 9
|12
|5.
|Рид
|0:1 Заявка
|7
|3
|0
|4
|11 - 15
|9
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|7.
|Хартберг
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|8.
|Адмира
|1:1 Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 13
|6
|9.
|Аустрия Вена
|1:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|10.
|Вольфсбергер
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 14
|6
|11.
|Санкт-Пёльтен
|1:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 14
|6
|12.
|Альтах
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 6
|13
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 10
|13
|3.
|Вольфсбергер
|0:0 Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 10
|12
|4.
|Штурм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|5.
|Санкт-Пёльтен
|1:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|14 - 10
|10
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|7.
|Аустрия Вена
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|8.
|Хартберг
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 15
|7
|9.
|ЛАСК
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|10.
|Рид
|0:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|11.
|Альтах
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 16
|3
|12.
|Адмира
|1:1 Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 21
|2
Победитель
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