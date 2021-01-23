Вольфсбергер
0:0
Конец матча
Стадион: Лавантталь Арена
Хартберг
43' Желтая карточкаЭртльталер Юлиус
55' Желтая карточкаТафернер Маттойс
58' Желтая карточкаЙовелич Деян
60' Желтая карточкаХайль Юрген
78' Желтая карточкаЛяйтгеб Марио
23
Кайнц
Тобиас
29
Хорват
Саша
28
Хайль
Юрген
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Рнич НеманьяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Штрацниг КайПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ferdinand Feldhofer
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Кайнц ТобиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Роттер ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Рид ЛукасПолузащитник
- Нападающий
-
24 Тадич ДариоНападающий
-
Главный тренер: Markus Schopp
Ход матча
43'
55'
58'
60'
78'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йовелич Деян
|6
|0.46
|2.
|Перец Элиэль
|4
|0.31
|3.
|Линдль Михаэль
|3 (3)
|0.23
|4.
|Визингер Дарио
|3
|0.23
|5.
|Баумгартнер Доминик
|2
|0.15
|6.
|Шерцер Йонатан
|1
|0.08
|7.
|Дьенг Шейку
|1
|0.08
|8.
|Тафернер Маттойс
|1
|0.08
|9.
|Верницниг Кристофер
|0
|0
|10.
|Новак Михаэль
|0
|0
|11.
|Лочошвили Лука
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Дарио
|5 (2)
|0.38
|2.
|Реп Райко
|3
|0.23
|3.
|Роттер Томас
|3
|0.23
|4.
|Люкенедер Феликс
|1
|0.08
|5.
|Раковиц Штефан
|1
|0.08
|6.
|Шаби Сейфедин
|1
|0.08
|7.
|Хорват Саша
|0
|0
|8.
|Линхарт Андреас
|0
|0
|9.
|Клем Кристиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лочошвили Лука
|1
|2
|2.
|Шерцер Йонатан
|4
|0
|3.
|Линдль Михаэль
|3
|0
|4.
|Йовелич Деян
|3
|0
|5.
|Ляйтгеб Марио
|2
|0
|6.
|Баумгартнер Доминик
|2
|0
|7.
|Шпранглер Свен
|2
|0
|8.
|Перец Элиэль
|2
|0
|9.
|Рнич Неманья
|1
|0
|10.
|Верницниг Кристофер
|1
|0
|11.
|Новак Михаэль
|1
|0
|12.
|Перич Штефан
|1
|0
|13.
|Визингер Дарио
|1
|0
|14.
|Тафернер Маттойс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хайль Юрген
|5
|0
|2.
|Клем Кристиан
|3
|0
|3.
|Гольнер Манфред
|3
|0
|4.
|Роттер Томас
|3
|0
|5.
|Эртльталер Юлиус
|3
|0
|6.
|Нимага Бакари
|1
|1
|7.
|Тиджани Самсон
|1
|1
|8.
|Реп Райко
|2
|0
|9.
|Кайнц Тобиас
|2
|0
|10.
|Свете Рене
|2
|0
|11.
|Шаби Сейфедин
|1
|0
|12.
|Рид Лукас
|1
|0
|13.
|Люкенедер Феликс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вольфсбергер
|9.52% (2)
|9.52% (2)
|4.76% (1)
|33.33% (7)
|23.81% (5)
|19.05% (4)
|Хартберг
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|28.57% (4)
|14.29% (2)
|35.71% (5)
Предыдущие игры
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +11 =3 -6Вольфсбергер 0:0 Штурм Вольфсбергер 1:0 Аустрия Клагенфурт Ред Булл Зальцбург 2:3 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:0 Амштеттен
Вольфсбергер 3:2 Аустрия Вена Вольфсбергер 1:0 Фейеноорд Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:1 Рид Вольфсбергер 0:3 Динамо Загреб Альтах 0:2 Вольфсбергер Динамо Загреб 1:0 Вольфсбергер Адмира 1:3 Вольфсбергер Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва Вольфсбергер 2:2 Рид Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен ЛАСК 3:1 Вольфсбергер Хартберг 0:2 Вольфсбергер
Хартберг Последние 20 матчей: +6 =5 -9Хартберг 1:3 Аустрия Клагенфурт Хартберг 3:0 Амштеттен Хартберг 4:2 Блау-Вайс Линц Хартберг 1:0 Альтах
Санкт-Пёльтен 2:2 Хартберг Хартберг 1:3 Рапид Вена Адмира 2:3 Хартберг Аустрия Вена 5:3 Хартберг Хартберг 1:1 ЛАСК Хартберг 2:3 Капфенберг Рид 2:0 Хартберг Хартберг 2:1 Аустрия Вена Сваровски Тироль 1:1 Хартберг ASKOe Gmuend 3:4 Хартберг Лафниц 3:2 Хартберг Ред Булл Зальцбург 7:1 Хартберг Хартберг 1:1 Штурм Хартберг 0:2 Вольфсбергер Пяст 3:2 Хартберг Альтах 1:1 Хартберг
Последние игры между собой
Вольфсбергер: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Хартберг: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Вена
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|30 - 18
|27
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|39 - 15
|25
|3.
|Штурм
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 9
|25
|4.
|ЛАСК
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 10
|24
|5.
|Вольфсбергер
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|22 - 24
|18
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 17
|17
|7.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|25 - 25
|16
|8.
|Хартберг
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|14 - 23
|15
|9.
|Аустрия Вена
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 18
|14
|10.
|Рид
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|17 - 29
|13
|11.
|Альтах
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|11 - 27
|8
|12.
|Адмира
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|14 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|18 - 1
|18
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|3.
|Штурм
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 3
|13
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|22 - 9
|12
|5.
|Рид
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|11 - 15
|9
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|7.
|Хартберг
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|8.
|Адмира
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 13
|6
|9.
|Аустрия Вена
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|10.
|Вольфсбергер
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 14
|6
|11.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 15
|6
|12.
|Альтах
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 6
|13
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 10
|13
|3.
|Вольфсбергер
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 10
|12
|4.
|Штурм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|5.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|14 - 10
|10
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|7.
|Аустрия Вена
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|8.
|Хартберг
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 15
|7
|9.
|ЛАСК
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|10.
|Рид
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|11.
|Альтах
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 16
|3
|12.
|Адмира
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 22
|2
Победитель
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