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  3. Австрия
Вольфсбергер
0:0
Конец матча

Стадион:
Хартберг
0'
43' Желтая карточка
Эртльталер Юлиус
55' Желтая карточка
Тафернер Маттойс
58' Желтая карточка
Йовелич Деян
60' Желтая карточка
Хайль Юрген
78' Желтая карточка
Ляйтгеб Марио
90'+4
31
Кофлер
Александр
27
Новак
Михаэль
22
Баумгартнер
Доминик
44
Лочошвили
Лука
4
Шерцер
Йонатан
30
Тафернер
Маттойс
16
Ляйтгеб
Марио
19
Шпранглер
Свен
10
Линдль
Михаэль
11
Визингер
Дарио
9
Йовелич
Деян
1
Свете
Рене
23
Кайнц
Тобиас
5
Гольнер
Манфред
32
Люкенедер
Феликс
14
Клем
Кристиан
29
Хорват
Саша
42
Нимага
Бакари
28
Хайль
Юрген
7
Эртльталер
Юлиус
20
Шмербок
Марк-Андре
9
Реп
Райко
Вольфсбергер
4-3-1-2
Хартберг
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йовелич Деян 6 0.46
2. Перец Элиэль 4 0.31
3. Линдль Михаэль 3 (3) 0.23
4. Визингер Дарио 3 0.23
5. Баумгартнер Доминик 2 0.15
6. Шерцер Йонатан 1 0.08
7. Дьенг Шейку 1 0.08
8. Тафернер Маттойс 1 0.08
9. Верницниг Кристофер 0 0
10. Новак Михаэль 0 0
11. Лочошвили Лука 0 0
Хартберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Дарио 5 (2) 0.38
2. Реп Райко 3 0.23
3. Роттер Томас 3 0.23
4. Люкенедер Феликс 1 0.08
5. Раковиц Штефан 1 0.08
6. Шаби Сейфедин 1 0.08
7. Хорват Саша 0 0
8. Линхарт Андреас 0 0
9. Клем Кристиан 0 0

Карточки

Вольфсбергер
# Игрок      
1. Лочошвили Лука 1 2
2. Шерцер Йонатан 4 0
3. Линдль Михаэль 3 0
4. Йовелич Деян 3 0
5. Ляйтгеб Марио 2 0
6. Баумгартнер Доминик 2 0
7. Шпранглер Свен 2 0
8. Перец Элиэль 2 0
9. Рнич Неманья 1 0
10. Верницниг Кристофер 1 0
11. Новак Михаэль 1 0
12. Перич Штефан 1 0
13. Визингер Дарио 1 0
14. Тафернер Маттойс 1 0
Хартберг
# Игрок      
1. Хайль Юрген 5 0
2. Клем Кристиан 3 0
3. Гольнер Манфред 3 0
4. Роттер Томас 3 0
5. Эртльталер Юлиус 3 0
6. Нимага Бакари 1 1
7. Тиджани Самсон 1 1
8. Реп Райко 2 0
9. Кайнц Тобиас 2 0
10. Свете Рене 2 0
11. Шаби Сейфедин 1 0
12. Рид Лукас 1 0
13. Люкенедер Феликс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вольфсбергер 9.52% (2) 9.52% (2) 4.76% (1) 33.33% (7) 23.81% (5) 19.05% (4)
 Хартберг 7.14% (1) 7.14% (1) 7.14% (1) 28.57% (4) 14.29% (2) 35.71% (5)

Предыдущие игры

Вольфсбергер Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Вольфсбергер 0:0 Штурм Вольфсбергер 1:0 Аустрия Клагенфурт Ред Булл Зальцбург 2:3 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:0 Амштеттен
Вольфсбергер 3:2 Аустрия Вена Вольфсбергер 1:0 Фейеноорд Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:1 Рид Вольфсбергер 0:3 Динамо Загреб Альтах 0:2 Вольфсбергер Динамо Загреб 1:0 Вольфсбергер Адмира 1:3 Вольфсбергер Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва Вольфсбергер 2:2 Рид Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен ЛАСК 3:1 Вольфсбергер Хартберг 0:2 Вольфсбергер
Хартберг Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Хартберг 1:3 Аустрия Клагенфурт Хартберг 3:0 Амштеттен Хартберг 4:2 Блау-Вайс Линц Хартберг 1:0 Альтах
Санкт-Пёльтен 2:2 Хартберг Хартберг 1:3 Рапид Вена Адмира 2:3 Хартберг Аустрия Вена 5:3 Хартберг Хартберг 1:1 ЛАСК Хартберг 2:3 Капфенберг Рид 2:0 Хартберг Хартберг 2:1 Аустрия Вена Сваровски Тироль 1:1 Хартберг ASKOe Gmuend 3:4 Хартберг Лафниц 3:2 Хартберг Ред Булл Зальцбург 7:1 Хартберг Хартберг 1:1 Штурм Хартберг 0:2 Вольфсбергер Пяст 3:2 Хартберг Альтах 1:1 Хартберг

Последние игры между собой

Вольфсбергер: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Хартберг: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Хартберг 0:2 Вольфсбергер Бундеслига Хартберг 3:3 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:4 Хартберг Бундеслига Вольфсбергер 3:0 Хартберг Бундеслига
Хартберг 0:2 Вольфсбергер Бундеслига Хартберг 1:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 3:4 Хартберг Бундеслига Хартберг 0:3 Вольфсбергер Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Вена Заявка 13 8 3 2 30 - 18 27
2. Ред Булл Зальцбург Заявка 12 8 1 3 39 - 15 25
3. Штурм Заявка 13 7 4 2 23 - 9 25
4. ЛАСК Заявка 12 7 3 2 24 - 10 24
5. Вольфсбергер Заявка 13 5 3 5 22 - 24 18
6. Сваровски Тироль Заявка 12 5 2 5 18 - 17 17
7. Санкт-Пёльтен Заявка 13 4 4 5 25 - 25 16
8. Хартберг Заявка 13 3 6 4 14 - 23 15
9. Аустрия Вена Заявка 13 3 5 5 13 - 18 14
10. Рид Заявка 13 4 1 8 17 - 29 13
11. Альтах Заявка 12 2 2 8 11 - 27 8
12. Адмира Заявка 13 2 2 9 14 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК Заявка 6 6 0 0 18 - 1 18
2. Рапид Вена Заявка 7 4 2 1 16 - 8 14
3. Штурм Заявка 6 4 1 1 12 - 3 13
4. Ред Булл Зальцбург Заявка 6 4 0 2 22 - 9 12
5. Рид Заявка 7 3 0 4 11 - 15 9
6. Сваровски Тироль Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
7. Хартберг Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
8. Адмира Заявка 6 2 0 4 7 - 13 6
9. Аустрия Вена Заявка 6 1 3 2 6 - 11 6
10. Вольфсбергер Заявка 7 1 3 3 10 - 14 6
11. Санкт-Пёльтен Заявка 7 1 3 3 11 - 15 6
12. Альтах Заявка 6 1 2 3 5 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 6 4 1 1 17 - 6 13
2. Рапид Вена Заявка 6 4 1 1 14 - 10 13
3. Вольфсбергер Заявка 6 4 0 2 12 - 10 12
4. Штурм Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
5. Санкт-Пёльтен Заявка 6 3 1 2 14 - 10 10
6. Сваровски Тироль Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
7. Аустрия Вена Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8
8. Хартберг Заявка 7 1 4 2 8 - 15 7
9. ЛАСК Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
10. Рид Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
11. Альтах Заявка 6 1 0 5 6 - 16 3
12. Адмира Заявка 7 0 2 5 7 - 22 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Эртльталер Юлиус получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lavanttal-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.61 4.10 5.20
Бонус: 5 000 ₽ 3.05 1.58 8.50
  4.16 1.39 11.38

Самый высокий коэффициент на матч «Вольфсбергер» – «Хартберг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вольфсбергер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хартберг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вольфсбергер» – «Хартберг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.05 1.12 4.25 1.19 2.52 1.50 2.06 1.76 1.71 2.26 1.37 3.10 1.26 3.70 1.11 5.80 1.08 6.20 1.01 10.75
1.68 2.11 1.17 4.70 1.09 6.50 1.12 5.55 1.08 7.00 1.09 6.50 1.78 2.03 1.07 7.50 1.04 9.00 1.03 10.00 1.10 6.10 1.08 6.70 1.01 11.50 1.01 10.50
1.43 2.95 1.24 4.28 1.65 2.32 1.42 2.98 1.30 3.64 1.75 2.16 1.47 2.81 1.53 2.58 1.28 3.84 1.59 2.45 2.00 1.88 1.76 2.13 1.28 3.88 1.52 2.66 1.23 4.33 1.10 8.02
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.64 1.28 2.53 1.52 1.68 2.19 1.27 3.76 1.18 4.85
1.45 2.62 1.07 7.50 1.03 10.00 1.03 10.00 1.02 11.00
1.23 4.36 1.12 6.86 1.33 3.46 1.92 1.97 1.63 2.36 1.43 2.94
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.45 1.15 3.95 1.25 2.11 1.73 1.58 2.38 1.35 3.20 1.16 5.30
2.05 1.72 1.53 2.41 1.32 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
2.80 1.41
Где смотреть матч Вольфсбергер 0:0 Хартберг онлайн

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