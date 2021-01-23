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Рид
0:1
Первый тайм: 37'

Стадион:
Аустрия Вена
0'
0:1
4' Гол
Пихлер Бенедикт
29' Желтая карточка
Мартель Эрик
37'
1
Радлингер
Самуэль
3
Керхе
Мануэль
28
Райфельтсхаммер
Томас
14
Боатенг
Кеннеди
5
Лергер
Михель
4
Цигль
Марсель
11
Оффенбахер
Даниэль
12
Байич
Анте
10
Висмейер
Юлиан
17
Грюлль
Марко
9
Гшвайдль
Бернд
1
Пенц
Патрик
8
Цвиршиц
Штефан
2
Шёссвендтер
Кристоф
4
Палмер-Браун
Эрик
29
Зуттнер
Маркус
70
Саркария
Манприт
27
Эбнер
Томас
22
Мартель
Эрик
77
Джукич
Александар
36
Фитц
Доминик
11
Пихлер
Бенедикт
Рид
4-2-3-1
Аустрия Вена
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Рид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грюлль Марко 5 (4) 0.38
2. Байич Анте 2 0.15
3. Гшвайдль Бернд 2 0.15
4. Висмейер Юлиан 2 (1) 0.15
5. Нутц Штефан 1 0.08
6. Грубек Валентин 1 0.08
7. Пэйнтсил Сет 1 0.08
8. Райнер Константин 1 0.08
9. Райфельтсхаммер Томас 0 0
Аустрия Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пихлер Бенедикт 4 0.31
2. Моншайн Кристоф 4 (3) 0.31
3. Виммер Патрик 2 0.15
4. Саркария Манприт 1 0.08
5. Тургеман Алон 1 0.08
6. Джукич Александар 1 0.08
7. Зуттнер Маркус 0 0
8. Мадль Михаэль 0 0
9. Тейгль Георг 0 0

Карточки

Рид
# Игрок      
1. Лергер Михель 3 1
2. Оффенбахер Даниэль 4 0
3. Лакнер Маркус 1 1
4. Райфельтсхаммер Томас 2 0
5. Такугнади Балакием 2 0
6. Райнер Константин 0 1
7. Радлингер Самуэль 1 0
8. Нутц Штефан 1 0
9. Гшвайдль Бернд 1 0
10. Майзль Лука 1 0
11. Салли Садам 1 0
12. Сатин Мурат 1 0
13. Байич Анте 1 0
14. Грюлль Марко 1 0
Аустрия Вена
# Игрок      
1. Грюнвальд Александр 2 2
2. Палмер-Браун Эрик 3 0
3. Тейгль Георг 2 0
4. Цвиршиц Штефан 2 0
5. Хан Нильс 2 0
6. Фитц Доминик 0 1
7. Сакс Максимилиан 1 0
8. Марчинко Кристоф 1 0
9. Хандль Йоханнес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рид 0 13.33% (2) 13.33% (2) 33.33% (5) 6.67% (1) 33.33% (5)
 Аустрия Вена 25% (3) 8.33% (1) 16.67% (2) 16.67% (2) 25% (3) 8.33% (1)

Предыдущие игры

Рид Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Рид 3:1 Юниорс Пашинг Рид 2:2 Ваккер Инсбрук Рид 2:0 Амштеттен Сваровски Тироль 1:3 Рид
Рид 1:4 Альтах ЛАСК 3:0 Рид Вольфсбергер 1:1 Рид Рид 4:3 Рапид Вена Рид 1:1 Форвертс Штайр Рид 2:0 Хартберг Санкт-Пёльтен 4:0 Рид Рид 0:2 Штурм Вольфсбергер 2:2 Рид Амштеттен 1:2 Рид Адмира 3:1 Рид Рид 1:3 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 2:1 Рид Рид 3:2 Сваровски Тироль Рид 1:2 Блау-Вайс Линц Гляйсдорф 1:1 Рид
Аустрия Вена Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Аустрия Вена 8:0 Хорн ЛАСК 3:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 ЛАСК Вольфсбергер 3:2 Аустрия Вена
Аустрия Вена 0:4 Штурм Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:3 Хартберг Аустрия Вена 1:1 Санкт-Пёльтен Альтах 0:0 Аустрия Вена Хартберг 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Винер 1:3 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Адмира Аустрия Вена 2:1 Рид ЛАСК 1:0 Аустрия Вена Амштеттен 1:3 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:0 Ретц Аустрия Вена 6:0 Юниорс Пашинг Аустрия Вена 2:11 Боруссия Д

Последние игры между собой

Рид: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Аустрия Вена: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Аустрия Вена 2:1 Рид Бундеслига Аустрия Вена 3:2 Рид Товарищеские матчи Аустрия Вена 3:0 Рид Бундеслига Рид 0:3 Аустрия Вена Бундеслига
Аустрия Вена 2:0 Рид Бундеслига Рид 1:1 Аустрия Вена Бундеслига Рид 0:5 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 3:1 Рид Бундеслига Рид 4:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:1 Рид Бундеслига Рид 0:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:1 Рид Бундеслига Аустрия Вена 0:1 Рид Бундеслига Рид 1:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 3:1 Рид Бундеслига Рид 2:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:1 Рид Бундеслига Рид 1:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 3:3 Рид Бундеслига Рид 1:3 Аустрия Вена Кубок Австрии
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Вена Заявка 13 8 3 2 30 - 18 27
2. Ред Булл Зальцбург Заявка 12 8 1 3 39 - 15 25
3. Штурм Заявка 13 7 4 2 23 - 9 25
4. ЛАСК Заявка 12 7 3 2 24 - 10 24
5. Вольфсбергер 0:0 Заявка 13 5 3 5 22 - 24 18
6. Сваровски Тироль Заявка 12 5 2 5 18 - 17 17
7. Санкт-Пёльтен 1:1 Заявка 13 4 4 5 24 - 24 16
8. Хартберг 0:0 Заявка 13 3 6 4 14 - 23 15
9. Аустрия Вена 1:0 Заявка 13 3 5 5 13 - 18 14
10. Рид 0:1 Заявка 13 4 1 8 17 - 29 13
11. Альтах Заявка 12 2 2 8 11 - 27 8
12. Адмира 1:1 Заявка 13 2 2 9 13 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК Заявка 6 6 0 0 18 - 1 18
2. Рапид Вена Заявка 7 4 2 1 16 - 8 14
3. Штурм Заявка 6 4 1 1 12 - 3 13
4. Ред Булл Зальцбург Заявка 6 4 0 2 22 - 9 12
5. Рид 0:1 Заявка 7 3 0 4 11 - 15 9
6. Сваровски Тироль Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
7. Хартберг 0:0 Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
8. Адмира 1:1 Заявка 6 2 0 4 7 - 13 6
9. Аустрия Вена 1:0 Заявка 6 1 3 2 6 - 11 6
10. Вольфсбергер 0:0 Заявка 7 1 3 3 10 - 14 6
11. Санкт-Пёльтен 1:1 Заявка 7 1 3 3 10 - 14 6
12. Альтах Заявка 6 1 2 3 5 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 6 4 1 1 17 - 6 13
2. Рапид Вена Заявка 6 4 1 1 14 - 10 13
3. Вольфсбергер 0:0 Заявка 6 4 0 2 12 - 10 12
4. Штурм Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
5. Санкт-Пёльтен 1:1 Заявка 6 3 1 2 14 - 10 10
6. Сваровски Тироль Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
7. Аустрия Вена 1:0 Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8
8. Хартберг 0:0 Заявка 7 1 4 2 8 - 15 7
9. ЛАСК Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
10. Рид 0:1 Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
11. Альтах Заявка 6 1 0 5 6 - 16 3
12. Адмира 1:1 Заявка 7 0 2 5 6 - 21 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Josko Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Рид
Ничья
Аустрия Вена
7.50
4.90
2.43
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.30 4.90 1.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.82 3.42 2.43
Бонус: 5 000 ₽ 7.50 4.10 1.42

Самый высокий коэффициент на матч «Рид» – «Аустрия Вена» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аустрия Вена» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рид» – «Аустрия Вена», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.00 1.01 10.25 1.02 4.50 1.19 3.64 1.28 2.31 1.68 1.81 2.00 1.52 2.46 1.25 3.62 1.18 4.20 1.06 7.00 1.07 6.60 1.01 10.25
15.50 0.00 10.00 1.02 6.20 1.10 9.00 1.17 3.90 1.58 2.08 1.75 1.72 2.05 1.71 2.14 1.42 2.75 1.17 4.70 1.12 5.55 1.03 10.00 1.02 11.00 1.01 9.00 1.01 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.26 1.34 2.24 1.65 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.55
2.40 1.53 1.50 2.48 1.08 7.00 1.04 9.00 1.05 8.50 1.04 9.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
4.85 1.18 3.45 1.31 1.95 1.85 1.46 2.72 1.29 3.60 1.16 5.20
3.35 1.30 1.89 1.85 1.42 2.75 1.30 3.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.28 2.42
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
2.75 1.41
Где смотреть матч Рид 0:1 Аустрия Вена онлайн

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