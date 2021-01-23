Рид
0:1
Первый тайм: 37'
Стадион: Josko Arena
Аустрия Вена
0:1
4' ГолПихлер Бенедикт
29' Желтая карточкаМартель Эрик
12
Байич
Анте
17
Грюлль
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Байич АнтеПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Грюлль МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Нутц ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Gerald Baumgartner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Эбнер ТомасПолузащитник
-
22 Мартель ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Фитц ДоминикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Тейгль ГеоргНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штёгер Петер
Ход матча
4'
29'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грюлль Марко
|5 (4)
|0.38
|2.
|Байич Анте
|2
|0.15
|3.
|Гшвайдль Бернд
|2
|0.15
|4.
|Висмейер Юлиан
|2 (1)
|0.15
|5.
|Нутц Штефан
|1
|0.08
|6.
|Грубек Валентин
|1
|0.08
|7.
|Пэйнтсил Сет
|1
|0.08
|8.
|Райнер Константин
|1
|0.08
|9.
|Райфельтсхаммер Томас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пихлер Бенедикт
|4
|0.31
|2.
|Моншайн Кристоф
|4 (3)
|0.31
|3.
|Виммер Патрик
|2
|0.15
|4.
|Саркария Манприт
|1
|0.08
|5.
|Тургеман Алон
|1
|0.08
|6.
|Джукич Александар
|1
|0.08
|7.
|Зуттнер Маркус
|0
|0
|8.
|Мадль Михаэль
|0
|0
|9.
|Тейгль Георг
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лергер Михель
|3
|1
|2.
|Оффенбахер Даниэль
|4
|0
|3.
|Лакнер Маркус
|1
|1
|4.
|Райфельтсхаммер Томас
|2
|0
|5.
|Такугнади Балакием
|2
|0
|6.
|Райнер Константин
|0
|1
|7.
|Радлингер Самуэль
|1
|0
|8.
|Нутц Штефан
|1
|0
|9.
|Гшвайдль Бернд
|1
|0
|10.
|Майзль Лука
|1
|0
|11.
|Салли Садам
|1
|0
|12.
|Сатин Мурат
|1
|0
|13.
|Байич Анте
|1
|0
|14.
|Грюлль Марко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Грюнвальд Александр
|2
|2
|2.
|Палмер-Браун Эрик
|3
|0
|3.
|Тейгль Георг
|2
|0
|4.
|Цвиршиц Штефан
|2
|0
|5.
|Хан Нильс
|2
|0
|6.
|Фитц Доминик
|0
|1
|7.
|Сакс Максимилиан
|1
|0
|8.
|Марчинко Кристоф
|1
|0
|9.
|Хандль Йоханнес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рид
|0
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|33.33% (5)
|6.67% (1)
|33.33% (5)
|Аустрия Вена
|25% (3)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|25% (3)
|8.33% (1)
Предыдущие игры
Рид Последние 20 матчей: +8 =3 -9Рид 3:1 Юниорс Пашинг Рид 2:2 Ваккер Инсбрук Рид 2:0 Амштеттен Сваровски Тироль 1:3 Рид
Рид 1:4 Альтах ЛАСК 3:0 Рид Вольфсбергер 1:1 Рид Рид 4:3 Рапид Вена Рид 1:1 Форвертс Штайр Рид 2:0 Хартберг Санкт-Пёльтен 4:0 Рид Рид 0:2 Штурм Вольфсбергер 2:2 Рид Амштеттен 1:2 Рид Адмира 3:1 Рид Рид 1:3 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 2:1 Рид Рид 3:2 Сваровски Тироль Рид 1:2 Блау-Вайс Линц Гляйсдорф 1:1 Рид
Аустрия Вена Последние 20 матчей: +8 =5 -7Аустрия Вена 8:0 Хорн ЛАСК 3:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 ЛАСК Вольфсбергер 3:2 Аустрия Вена
Аустрия Вена 0:4 Штурм Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:3 Хартберг Аустрия Вена 1:1 Санкт-Пёльтен Альтах 0:0 Аустрия Вена Хартберг 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Винер 1:3 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Адмира Аустрия Вена 2:1 Рид ЛАСК 1:0 Аустрия Вена Амштеттен 1:3 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:0 Ретц Аустрия Вена 6:0 Юниорс Пашинг Аустрия Вена 2:11 Боруссия Д
Последние игры между собой
Рид: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Аустрия Вена: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Аустрия Вена 2:0 Рид Бундеслига Рид 1:1 Аустрия Вена Бундеслига Рид 0:5 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 3:1 Рид Бундеслига Рид 4:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:1 Рид Бундеслига Рид 0:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:1 Рид Бундеслига Аустрия Вена 0:1 Рид Бундеслига Рид 1:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 3:1 Рид Бундеслига Рид 2:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:1 Рид Бундеслига Рид 1:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 3:3 Рид Бундеслига Рид 1:3 Аустрия Вена Кубок Австрии
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Вена
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|30 - 18
|27
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|39 - 15
|25
|3.
|Штурм
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 9
|25
|4.
|ЛАСК
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 10
|24
|5.
|Вольфсбергер
|0:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|22 - 24
|18
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 17
|17
|7.
|Санкт-Пёльтен
|1:1 Заявка
|13
|4
|4
|5
|24 - 24
|16
|8.
|Хартберг
|0:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|14 - 23
|15
|9.
|Аустрия Вена
|1:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 18
|14
|10.
|Рид
|0:1 Заявка
|13
|4
|1
|8
|17 - 29
|13
|11.
|Альтах
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|11 - 27
|8
|12.
|Адмира
|1:1 Заявка
|13
|2
|2
|9
|13 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|18 - 1
|18
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|3.
|Штурм
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 3
|13
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|22 - 9
|12
|5.
|Рид
|0:1 Заявка
|7
|3
|0
|4
|11 - 15
|9
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|7.
|Хартберг
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|8.
|Адмира
|1:1 Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 13
|6
|9.
|Аустрия Вена
|1:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|10.
|Вольфсбергер
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 14
|6
|11.
|Санкт-Пёльтен
|1:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 14
|6
|12.
|Альтах
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 6
|13
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 10
|13
|3.
|Вольфсбергер
|0:0 Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 10
|12
|4.
|Штурм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|5.
|Санкт-Пёльтен
|1:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|14 - 10
|10
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|7.
|Аустрия Вена
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|8.
|Хартберг
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 15
|7
|9.
|ЛАСК
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|10.
|Рид
|0:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|11.
|Альтах
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 16
|3
|12.
|Адмира
|1:1 Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 21
|2
Победитель
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