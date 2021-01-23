УТА Арад
0:0
Первый тайм: 28'
Стадион: Arena Francisc Neuman
Арджеш
93
Якоб
Флорин
21
Эрико
86
Русу
Денис
88
Хора
Иоан
26
Марич
Лука
- Основной состав
-
93 Якоб ФлоринВратарь
- Защитник
-
21 ЭрикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
86 Русу ДенисПолузащитник
-
88 Хора ИоанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Илие ФлоринЗащитник
- Защитник
-
98 Исак ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Рошу НелуцПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Рус ЧиприанНападающий
-
Главный тренер: Laszlo Balint
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Марич ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Лека МихайЗащитник
-
21 Палич АнтунПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Греку РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Малеле СефасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mihaita Ianovschi
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морар Влад
|3
|0.17
|2.
|Хора Иоан
|3 (1)
|0.17
|3.
|Бухэчяну Валентин
|2
|0.11
|4.
|Эрико
|2
|0.11
|5.
|Рус Чиприан
|1
|0.06
|6.
|Урсу Октавиан
|1
|0.06
|7.
|Русу Денис
|1
|0.06
|8.
|Бустеа Кристиан
|1
|0.06
|9.
|Антал Ливиу
|0
|0
|10.
|Румбуллаку Симон
|0
|0
|11.
|Албу Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Малеле Сефас
|6 (2)
|0.33
|2.
|Греку Роберт
|2
|0.11
|3.
|Сербан Ионут II
|2 (2)
|0.11
|4.
|Меца Давид
|1
|0.06
|5.
|Нэстэсие Йонуц
|1
|0.06
|6.
|Десланд Сильвен
|1
|0.06
|7.
|Мас Александр
|1
|0.06
|8.
|Хонциу Георгиан
|1
|0.06
|9.
|Дяк Габриэл
|1 (1)
|0.06
|10.
|Тофан Костинел
|0
|0
|11.
|Препелицэ Андрей
|0
|0
|12.
|Ндиайе Медиоп
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хора Иоан
|5
|0
|2.
|Рошу Нелуц
|3
|1
|3.
|Бустеа Кристиан
|3
|1
|4.
|Морар Влад
|4
|0
|5.
|Рус Чиприан
|4
|0
|6.
|Исак Дамьян
|4
|0
|7.
|Бенга Александру
|2
|1
|8.
|Мелинте Кристиан
|3
|0
|9.
|Румбуллаку Симон
|3
|0
|10.
|Эрико
|3
|0
|11.
|Албу Кристиан
|2
|0
|12.
|Бухэчяну Валентин
|2
|0
|13.
|Ионице Александру
|1
|0
|14.
|Илие Флорин
|1
|0
|15.
|Урсу Октавиан
|1
|0
|16.
|Якоб Флорин
|1
|0
|17.
|Роджер VII
|1
|0
|18.
|Микулеску Давид
|1
|0
|19.
|Тескан Драгош
|1
|0
|20.
|Ороиан Александру
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Матей Габриэль
|3
|2
|2.
|Меца Давид
|5
|0
|3.
|Препелицэ Андрей
|3
|0
|4.
|Мушат Николае
|3
|0
|5.
|Лека Михай
|3
|0
|6.
|Дрэгичи Стефан
|3
|0
|7.
|Нэстэсие Йонуц
|2
|0
|8.
|Малеле Сефас
|2
|0
|9.
|Сербан Ионут II
|2
|0
|10.
|Дяк Габриэл
|2
|0
|11.
|Хонциу Георгиан
|2
|0
|12.
|Тофан Костинел
|2
|0
|13.
|Турда Григоре
|2
|0
|14.
|Десланд Сильвен
|1
|0
|15.
|Греку Роберт
|1
|0
|16.
|Греаб Александру
|1
|0
|17.
|Думитру Кристиан
|1
|0
|18.
|Ндиайе Медиоп
|1
|0
|19.
|Барбу Каталин
|1
|0
|20.
|Сербаника Даниел
|1
|0
|21.
|Блейдеа Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|УТА Арад
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|7.14% (1)
|Арджеш
|6.25% (1)
|0
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|25% (4)
|37.5% (6)
Предыдущие игры
УТА Арад Последние 20 матчей: +6 =7 -7Волунтари 0:1 УТА Арад УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца УТА Арад 0:6 Астра Сепси 3:0 УТА Арад
УТА Арад 1:2 Университатя Крайова ФКСБ 3:0 УТА Арад ЧФР Клуж 0:1 УТА Арад УТА Арад 1:3 Газ-Метан Медиаш Ботошани 2:3 УТА Арад УТА Арад 1:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 1:1 УТА Арад УТА Арад 0:0 Академика Клинчени Динамо Бухарест 0:1 УТА Арад УТА Арад 2:3 Политехника Яссы Арджеш 1:1 УТА Арад FC Hermannstadt 0:2 УТА Арад УТА Арад 0:0 Волунтари Вииторул Констанца 1:1 УТА Арад Арджеш 1:1 УТА Арад УТА Арад 1:2 Рапид Бухарест
Арджеш Последние 20 матчей: +4 =7 -9Арджеш 1:1 Газ-Метан Медиаш Ботошани 0:1 Арджеш Киндия Тырговиште 2:2 Арджеш Арджеш 2:2 Германнштадт
Академика Клинчени 1:0 Арджеш Арджеш 0:1 Динамо Бухарест Политехника Яссы 1:1 Арджеш Арджеш 0:2 ЧФР Клуж Арджеш 2:1 Волунтари Вииторул Констанца 2:2 Арджеш Арджеш 1:0 Астра Сепси 1:0 Арджеш Арджеш 1:2 Университатя Крайова ФКСБ 3:0 Арджеш Арджеш 1:1 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 2:0 Арджеш Арджеш 2:3 Ботошани Арджеш 1:1 УТА Арад Петролул Плоешти 1:2 Арджеш Арджеш 2:3 Миовени
Последние игры между собой
УТА Арад: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 4
Арджеш: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|44 - 18
|41
|2.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|22 - 7
|37
|3.
|Университатя Крайова
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|20 - 10
|34
|4.
|Сепси
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|28 - 15
|31
|5.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|16 - 14
|27
|6.
|Академика Клинчени
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|18 - 15
|26
|7.
|УТА Арад
|0:0 Заявка
|18
|5
|7
|6
|14 - 25
|22
|8.
|Ботошани
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|22 - 23
|21
|9.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|22 - 27
|20
|10.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|21 - 23
|19
|11.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|20 - 19
|19
|12.
|Астра
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|23 - 29
|17
|13.
|Германнштадт
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|17 - 25
|16
|14.
|Арджеш
|0:0 Заявка
|18
|3
|7
|8
|16 - 25
|16
|15.
|Политехника Яссы
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|16 - 35
|15
|16.
|Волунтари
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|21 - 30
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|27 - 5
|25
|2.
|Сепси
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 7
|15
|3.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|9 - 5
|15
|4.
|Академика Клинчени
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|5.
|Университатя Крайова
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 6
|13
|6.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|16 - 15
|13
|7.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|8.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|9.
|Волунтари
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 13
|10
|10.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 9
|9
|11.
|Астра
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|12.
|Арджеш
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|13.
|Германнштадт
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|14.
|Политехника Яссы
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 15
|8
|15.
|Ботошани
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 8
|7
|16.
|УТА Арад
|0:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 14
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|13 - 2
|22
|2.
|Университатя Крайова
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|12 - 4
|21
|3.
|ФКСБ
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 13
|16
|4.
|Сепси
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|5.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|6 - 2
|15
|6.
|УТА Арад
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|9 - 11
|15
|7.
|Ботошани
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 15
|14
|8.
|Академика Клинчени
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|9.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|11.
|Астра
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|12.
|Германнштадт
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 14
|8
|13.
|Политехника Яссы
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 20
|7
|14.
|Арджеш
|0:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|15.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|16.
|Волунтари
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 17
|5
Победитель
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