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  3. Румыния
УТА Арад
0:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
Арджеш
0' 28'
93
Якоб
Флорин
26
Томозей
Мариус
21
Эрико
4
Бенга
Александру
20
Румбуллаку
Симон
10
Микулеску
Давид
6
Албу
Кристиан
5
Воробьев
Модест
86
Русу
Денис
88
Хора
Иоан
9
Роджер
VII
12
Греаб
Александру
2
Тофан
Костинел
26
Марич
Лука
32
Десланд
Сильвен
30
Мушат
Николае
4
Меца
Давид
8
Сербан
Ионут
II
11
Дрэгичи
Стефан
20
Мас
Александр
7
Думитру
Кристиан
18
Ндиайе
Медиоп
УТА Арад
Арджеш

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

УТА Арад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морар Влад 3 0.17
2. Хора Иоан 3 (1) 0.17
3. Бухэчяну Валентин 2 0.11
4. Эрико 2 0.11
5. Рус Чиприан 1 0.06
6. Урсу Октавиан 1 0.06
7. Русу Денис 1 0.06
8. Бустеа Кристиан 1 0.06
9. Антал Ливиу 0 0
10. Румбуллаку Симон 0 0
11. Албу Кристиан 0 0
Арджеш
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Малеле Сефас 6 (2) 0.33
2. Греку Роберт 2 0.11
3. Сербан Ионут II 2 (2) 0.11
4. Меца Давид 1 0.06
5. Нэстэсие Йонуц 1 0.06
6. Десланд Сильвен 1 0.06
7. Мас Александр 1 0.06
8. Хонциу Георгиан 1 0.06
9. Дяк Габриэл 1 (1) 0.06
10. Тофан Костинел 0 0
11. Препелицэ Андрей 0 0
12. Ндиайе Медиоп 0 0

Карточки

УТА Арад
# Игрок      
1. Хора Иоан 5 0
2. Рошу Нелуц 3 1
3. Бустеа Кристиан 3 1
4. Морар Влад 4 0
5. Рус Чиприан 4 0
6. Исак Дамьян 4 0
7. Бенга Александру 2 1
8. Мелинте Кристиан 3 0
9. Румбуллаку Симон 3 0
10. Эрико 3 0
11. Албу Кристиан 2 0
12. Бухэчяну Валентин 2 0
13. Ионице Александру 1 0
14. Илие Флорин 1 0
15. Урсу Октавиан 1 0
16. Якоб Флорин 1 0
17. Роджер VII 1 0
18. Микулеску Давид 1 0
19. Тескан Драгош 1 0
20. Ороиан Александру 1 0
Арджеш
# Игрок      
1. Матей Габриэль 3 2
2. Меца Давид 5 0
3. Препелицэ Андрей 3 0
4. Мушат Николае 3 0
5. Лека Михай 3 0
6. Дрэгичи Стефан 3 0
7. Нэстэсие Йонуц 2 0
8. Малеле Сефас 2 0
9. Сербан Ионут II 2 0
10. Дяк Габриэл 2 0
11. Хонциу Георгиан 2 0
12. Тофан Костинел 2 0
13. Турда Григоре 2 0
14. Десланд Сильвен 1 0
15. Греку Роберт 1 0
16. Греаб Александру 1 0
17. Думитру Кристиан 1 0
18. Ндиайе Медиоп 1 0
19. Барбу Каталин 1 0
20. Сербаника Даниел 1 0
21. Блейдеа Андрей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
УТА Арад 14.29% (2) 14.29% (2) 21.43% (3) 14.29% (2) 28.57% (4) 7.14% (1)
Арджеш 6.25% (1) 0 18.75% (3) 12.5% (2) 25% (4) 37.5% (6)

Предыдущие игры

УТА Арад Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Волунтари 0:1 УТА Арад УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца УТА Арад 0:6 Астра Сепси 3:0 УТА Арад
УТА Арад 1:2 Университатя Крайова ФКСБ 3:0 УТА Арад ЧФР Клуж 0:1 УТА Арад УТА Арад 1:3 Газ-Метан Медиаш Ботошани 2:3 УТА Арад УТА Арад 1:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 1:1 УТА Арад УТА Арад 0:0 Академика Клинчени Динамо Бухарест 0:1 УТА Арад УТА Арад 2:3 Политехника Яссы Арджеш 1:1 УТА Арад FC Hermannstadt 0:2 УТА Арад УТА Арад 0:0 Волунтари Вииторул Констанца 1:1 УТА Арад Арджеш 1:1 УТА Арад УТА Арад 1:2 Рапид Бухарест
Арджеш Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Арджеш 1:1 Газ-Метан Медиаш Ботошани 0:1 Арджеш Киндия Тырговиште 2:2 Арджеш Арджеш 2:2 Германнштадт
Академика Клинчени 1:0 Арджеш Арджеш 0:1 Динамо Бухарест Политехника Яссы 1:1 Арджеш Арджеш 0:2 ЧФР Клуж Арджеш 2:1 Волунтари Вииторул Констанца 2:2 Арджеш Арджеш 1:0 Астра Сепси 1:0 Арджеш Арджеш 1:2 Университатя Крайова ФКСБ 3:0 Арджеш Арджеш 1:1 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 2:0 Арджеш Арджеш 2:3 Ботошани Арджеш 1:1 УТА Арад Петролул Плоешти 1:2 Арджеш Арджеш 2:3 Миовени

Последние игры между собой

УТА Арад: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 4
Арджеш: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 0
Арджеш 1:1 УТА Арад Первая лига Арджеш 1:1 УТА Арад Лига II Арджеш 0:0 УТА Арад Лига II Арджеш 2:1 УТА Арад Лига II
УТА Арад 1:2 Арджеш Лига II Арджеш 1:0 УТА Арад Лига II УТА Арад 0:1 Арджеш Лига II
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 18 13 2 3 44 - 18 41
2. ЧФР Клуж Заявка 17 11 4 2 22 - 7 37
3. Университатя Крайова Заявка 17 10 4 3 20 - 10 34
4. Сепси Заявка 18 8 7 3 28 - 15 31
5. Киндия Тырговиште Заявка 18 7 6 5 16 - 14 27
6. Академика Клинчени Заявка 18 6 8 4 18 - 15 26
7. УТА Арад 0:0 Заявка 18 5 7 6 14 - 25 22
8. Ботошани Заявка 17 5 6 6 22 - 23 21
9. Газ-Метан Медиаш Заявка 17 6 2 9 22 - 27 20
10. Вииторул Констанца Заявка 16 4 7 5 21 - 23 19
11. Динамо Бухарест Заявка 17 5 4 8 20 - 19 19
12. Астра Заявка 18 4 5 9 23 - 29 17
13. Германнштадт Заявка 17 3 7 7 17 - 25 16
14. Арджеш 0:0 Заявка 18 3 7 8 16 - 25 16
15. Политехника Яссы Заявка 16 4 3 9 16 - 35 15
16. Волунтари Заявка 18 4 3 11 21 - 30 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 9 8 1 0 27 - 5 25
2. Сепси Заявка 9 4 3 2 14 - 7 15
3. ЧФР Клуж Заявка 9 4 3 2 9 - 5 15
4. Академика Клинчени Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
5. Университатя Крайова Заявка 8 4 1 3 8 - 6 13
6. Вииторул Констанца Заявка 9 3 4 2 16 - 15 13
7. Киндия Тырговиште Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
8. Газ-Метан Медиаш Заявка 8 3 1 4 10 - 12 10
9. Волунтари Заявка 9 3 1 5 12 - 13 10
10. Динамо Бухарест Заявка 9 2 3 4 10 - 9 9
11. Астра Заявка 9 2 3 4 12 - 13 9
12. Арджеш 0:0 Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
13. Германнштадт Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
14. Политехника Яссы Заявка 8 2 2 4 10 - 15 8
15. Ботошани Заявка 8 1 4 3 8 - 8 7
16. УТА Арад 0:0 Заявка 9 1 4 4 5 - 14 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж Заявка 8 7 1 0 13 - 2 22
2. Университатя Крайова Заявка 9 6 3 0 12 - 4 21
3. ФКСБ Заявка 9 5 1 3 17 - 13 16
4. Сепси Заявка 9 4 4 1 14 - 8 16
5. Киндия Тырговиште Заявка 9 4 3 2 6 - 2 15
6. УТА Арад 0:0 Заявка 9 4 3 2 9 - 11 15
7. Ботошани Заявка 9 4 2 3 14 - 15 14
8. Академика Клинчени Заявка 9 2 5 2 10 - 10 11
9. Динамо Бухарест Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
10. Газ-Метан Медиаш Заявка 9 3 1 5 12 - 15 10
11. Астра Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
12. Германнштадт Заявка 9 1 5 3 9 - 14 8
13. Политехника Яссы Заявка 8 2 1 5 6 - 20 7
14. Арджеш 0:0 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
15. Вииторул Констанца Заявка 7 1 3 3 5 - 8 6
16. Волунтари Заявка 9 1 2 6 9 - 17 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Francisc Neuman. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
УТА Арад
Ничья
Арджеш
2.17
2.90
4.70
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.17 2.70 4.20
Бонус: 10 000 ₽ 2.01 2.90 4.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.01 2.82 4.55
Бонус: 5 000 ₽ 2.17 2.28 4.70

Самый высокий коэффициент на матч «УТА Арад» – «Арджеш» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «УТА Арад» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арджеш» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «УТА Арад» – «Арджеш», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.20 1.10 2.60 1.46 1.92 1.82 1.51 2.46 1.18 4.50
5.95 1.09 4.40 1.17 2.43 1.52 1.84 1.94 1.51 2.69 1.22 4.15 1.16 4.85 1.03 8.90 1.02 9.40
3.30 1.30 2.35 1.55 1.62 2.20 2.15 1.70 1.25 3.75 1.68 2.20 1.17 4.70 1.03 10.00 1.13 5.40 1.03 10.00 1.03 10.50 0.00 16.00 0.00 16.50 0.00 22.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.37 1.54 1.56 2.33 1.28 3.50 1.05 8.60
2.19 1.66 1.50 2.55 1.27 3.68
1.40 2.80 1.05 8.50 1.03 10.00 1.03 10.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.35 2.04 1.72 1.46 2.60 1.10 6.20
2.95 1.39 1.98 1.81 1.45 2.71
1.92 1.83 1.41 2.75 1.12 5.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.12 1.67
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
5.60 1.12
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
4.40 1.18
Где смотреть матч УТА Арад 0:0 Арджеш онлайн

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