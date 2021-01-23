  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
Сепси
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Астра
0' 1'
33
Никзули
Роланд
88
Димитров
Радослав
4
Тинчу
Разван
3
Митря
Богдан
99
Чисер
Балаж
5
Ковакс
Лорант
8
Васвари
Габриэл
17
Фофана
Бубакар
II
14
Гонсалес
Эдер
18
Шафранко
Павол
22
Тамаш
Нандор
12
Попа
Михай
2
Соуза
Уго
4
Граовац
Даниэль
25
Гэман
Валеричэ
20
Бруну
Давид
21
Црепуля
Любян
77
Стахл
Алберт
90
Рэдуц
Михай
7
Чанаджия
Дарио
11
Георге
Валентин
43
Монтини
Маттиа
Сепси
Астра

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шафранко Павол 4 0.24
2. Фюлёп Иштван 2 (1) 0.12
3. Аганович Аднан 2 0.12
4. Петрила Клаудиу 2 0.12
5. Ахабар Анасс 2 0.12
6. Буэнна Рашид 2 0.12
7. Васвари Габриэл 2 (1) 0.12
8. Митря Богдан 1 0.06
9. Головфка Кэтэлин 1 0.06
10. Фюлёп Лоран 1 0.06
11. Димитров Радослав 1 0.06
12. Байрович Адмир 1 0.06
13. Пурече Флориан 1 0.06
14. Фофана Бубакар II 1 0.06
15. Нувье Бриан 0 0
16. Штефан Флорин 0 0
Астра
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Будеску Константин 6 (3) 0.35
2. Георге Валентин 4 0.24
3. Радунович Ристо 2 (1) 0.12
4. Монтини Маттиа 2 0.12
5. Шломи Азулай 2 0.12
6. Вютрих Себастьен 1 0.06
7. Гэман Валеричэ 1 0.06
8. Соуза Уго 1 0.06
9. Стахл Алберт 1 0.06
10. Риза Роберт 1 0.06
11. Алибек Денис 1 (1) 0.06
12. Бруну Давид 0 0
13. Граовац Даниэль 0 0
14. Дима Константин 0 0

Карточки

Сепси
# Игрок      
1. Митря Богдан 6 0
2. Буэнна Рашид 4 1
3. Фофана Бубакар II 4 1
4. Штефэнеску Мариус 5 0
5. Головфка Кэтэлин 4 0
6. Штефан Флорин 4 0
7. Димитров Радослав 3 0
8. Аганович Аднан 3 0
9. Васвари Габриэл 3 0
10. Фюлёп Иштван 3 0
11. Ахабар Анасс 2 0
12. Пурече Флориан 2 0
13. Нувье Бриан 2 0
14. Шафранко Павол 1 0
15. Чисер Балаж 1 0
16. Фюлёп Лоран 1 0
Астра
# Игрок      
1. Георге Валентин 4 2
2. Радунович Ристо 5 0
3. Рэдуц Михай 4 0
4. Чанаджия Дарио 4 0
5. Соуза Уго 3 0
6. Граовац Даниэль 3 0
7. Дима Константин 3 0
8. Гэман Валеричэ 2 0
9. Дандя Александру 2 0
10. Лазар Давид 2 0
11. Мерлой Джордже 2 0
12. Алибек Денис 1 0
13. Бруну Давид 1 0
14. Монтини Маттиа 1 0
15. Црепуля Любян 1 0
16. Граур Дини 1 0
17. Балауре Сильвиу 1 0
18. Мойсе Ромарио 1 0
19. Байку Раул 1 0
20. Стахл Алберт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сепси 0 17.39% (4) 21.74% (5) 17.39% (4) 4.35% (1) 39.13% (9)
 Астра 13.64% (3) 9.09% (2) 9.09% (2) 18.18% (4) 13.64% (3) 36.36% (8)

Предыдущие игры

Сепси Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Сепси 0:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:0 Сепси ФКСБ 1:1 Сепси Сепси 3:0 УТА Арад
Газ-Метан Медиаш 0:3 Сепси Сепси 2:2 Ботошани Киндия Тырговиште 1:2 Сепси Сепси 1:1 Германнштадт Академика Клинчени 2:0 Сепси Сепси 2:0 Динамо Бухарест Политехника Яссы 1:4 Сепси Сепси 1:0 Арджеш Волунтари 1:2 Сепси Сепси 1:1 Вииторул Констанца Астра 2:2 Сепси ЧФР Клуж 0:0 Сепси Сепси 0:1 Университатя Крайова Сепси 1:0 Академика Клинчени Вииторул Констанца 0:3 Сепси Волунтари 2:0 Сепси
Астра Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Астра 1:1 Университатя Крайова ФКСБ 3:0 Астра УТА Арад 0:6 Астра Астра 3:0 Газ-Метан Медиаш
Ботошани 1:1 Астра Астра 0:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 0:1 Астра Динамо Бухарест 1:1 Астра Астра 0:2 Академика Клинчени Астра 4:0 Политехника Яссы Арджеш 1:0 Астра Астра 2:3 Волунтари Вииторул Констанца 4:1 Астра Астра 0:2 ЧФР Клуж Астра 2:2 Сепси Университатя Крайова 2:0 Астра Астра 0:3 ФКСБ Газ-Метан Медиаш 0:4 Астра Ботошани 0:0 Астра Астра 2:2 ЧФР Клуж

Последние игры между собой

Сепси: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 4
Астра: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 1
Астра 2:2 Сепси Первая лига Астра 2:2 Сепси Первая лига Сепси 2:3 Астра Первая лига Астра 3:2 Сепси Лига 1
Сепси 0:1 Астра Лига 1 Сепси 1:0 Астра Первая лига Астра 1:1 Сепси Первая лига Сепси 0:0 Астра Лига 1 Астра 1:0 Сепси Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 18 13 2 3 44 - 18 41
2. ЧФР Клуж Заявка 17 11 4 2 22 - 7 37
3. Университатя Крайова Заявка 17 10 4 3 20 - 10 34
4. Сепси Заявка 17 7 7 3 24 - 14 28
5. Киндия Тырговиште Заявка 18 7 6 5 16 - 14 27
6. Академика Клинчени Заявка 18 6 8 4 18 - 15 26
7. Ботошани Заявка 17 5 6 6 22 - 23 21
8. УТА Арад Заявка 17 5 6 6 14 - 25 21
9. Газ-Метан Медиаш Заявка 17 6 2 9 22 - 27 20
10. Вииторул Констанца Заявка 16 4 7 5 21 - 23 19
11. Динамо Бухарест Заявка 17 5 4 8 20 - 19 19
12. Астра Заявка 17 4 5 8 22 - 25 17
13. Германнштадт Заявка 17 3 7 7 17 - 25 16
14. Политехника Яссы Заявка 16 4 3 9 16 - 35 15
15. Арджеш Заявка 17 3 6 8 16 - 25 15
16. Волунтари Заявка 18 4 3 11 21 - 30 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 9 8 1 0 27 - 5 25
2. ЧФР Клуж Заявка 9 4 3 2 9 - 5 15
3. Академика Клинчени Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
4. Университатя Крайова Заявка 8 4 1 3 8 - 6 13
5. Вииторул Констанца Заявка 9 3 4 2 16 - 15 13
6. Сепси Заявка 8 3 3 2 10 - 6 12
7. Киндия Тырговиште Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
8. Газ-Метан Медиаш Заявка 8 3 1 4 10 - 12 10
9. Волунтари Заявка 9 3 1 5 12 - 13 10
10. Динамо Бухарест Заявка 9 2 3 4 10 - 9 9
11. Астра Заявка 9 2 3 4 12 - 13 9
12. Арджеш Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
13. Германнштадт Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
14. Политехника Яссы Заявка 8 2 2 4 10 - 15 8
15. Ботошани Заявка 8 1 4 3 8 - 8 7
16. УТА Арад Заявка 8 1 3 4 5 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж Заявка 8 7 1 0 13 - 2 22
2. Университатя Крайова Заявка 9 6 3 0 12 - 4 21
3. ФКСБ Заявка 9 5 1 3 17 - 13 16
4. Сепси Заявка 9 4 4 1 14 - 8 16
5. Киндия Тырговиште Заявка 9 4 3 2 6 - 2 15
6. УТА Арад Заявка 9 4 3 2 9 - 11 15
7. Ботошани Заявка 9 4 2 3 14 - 15 14
8. Академика Клинчени Заявка 9 2 5 2 10 - 10 11
9. Динамо Бухарест Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
10. Газ-Метан Медиаш Заявка 9 3 1 5 12 - 15 10
11. Астра Заявка 8 2 2 4 10 - 12 8
12. Германнштадт Заявка 9 1 5 3 9 - 14 8
13. Политехника Яссы Заявка 8 2 1 5 6 - 20 7
14. Вииторул Констанца Заявка 7 1 3 3 5 - 8 6
15. Арджеш Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
16. Волунтари Заявка 9 1 2 6 9 - 17 5
  • Первый тайм
  • 1'
    Васвари Габриэл не смог попасть в створ ударом издали
  • 1'
    Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
  • 1'
    Сегодня прохладно для игры в футбол.
  • 1'
    Астра начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Сепси
Ничья
Астра
2.10
3.35
4.30
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.10 3.20 3.85
Бонус: 5 000 ₽ 2.03 3.35 4.30

Самый высокий коэффициент на матч «Сепси» – «Астра» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сепси» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Астра» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сепси» – «Астра», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.20 1.06 5.40 1.12 2.60 1.49 2.20 1.67 1.92 1.88 1.67 2.21 1.52 2.45 1.22 4.00 1.16 4.80 1.05 8.90 1.04 9.50 0.00 14.50 0.00 15.00 0.00 21.00
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
1.55 2.45 1.28 3.65 1.05 8.40
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.12 1.67 1.49 2.50 1.14 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.18 1.72
Букмекер Да Нет
5.60 1.12
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Где смотреть матч Сепси 0:0 Астра онлайн

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