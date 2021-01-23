  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
Сепси
4:1
Конец матча

Стадион:
Астра
0'
1:0
11' Гол
Ковакс Лорант
2:0
41' Пенальти
Васвари Габриэл
43' Желтая карточка
Ковакс Лорант
3:0
45' Гол
Гонсалес Эдер
4:0
75' Гол
Байрович Адмир
82' Желтая карточка
Гэман Валеричэ
4:1
86' Гол в свои ворота
Тинчу Разван
90'+4
33
Никзули
Роланд
88
Димитров
Радослав
4
Тинчу
Разван
3
Митря
Богдан
99
Чисер
Балаж
5
Ковакс
Лорант
8
Васвари
Габриэл
17
Фофана
Бубакар
II
14
Гонсалес
Эдер
18
Шафранко
Павол
22
Тамаш
Нандор
12
Попа
Михай
2
Соуза
Уго
4
Граовац
Даниэль
25
Гэман
Валеричэ
20
Бруну
Давид
21
Црепуля
Любян
77
Стахл
Алберт
90
Рэдуц
Михай
7
Чанаджия
Дарио
11
Георге
Валентин
43
Монтини
Маттиа
Сепси
Астра

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шафранко Павол 4 0.22
2. Васвари Габриэл 3 (2) 0.17
3. Фюлёп Иштван 2 (1) 0.11
4. Аганович Аднан 2 0.11
5. Петрила Клаудиу 2 0.11
6. Ахабар Анасс 2 0.11
7. Байрович Адмир 2 0.11
8. Буэнна Рашид 2 0.11
9. Митря Богдан 1 0.06
10. Димитров Радослав 1 0.06
11. Головфка Кэтэлин 1 0.06
12. Фюлёп Лоран 1 0.06
13. Ковакс Лорант 1 0.06
14. Пурече Флориан 1 0.06
15. Фофана Бубакар II 1 0.06
16. Гонсалес Эдер 1 0.06
17. Нувье Бриан 0 0
18. Штефан Флорин 0 0
19. Тамаш Нандор 0 0
20. Маркович Алекса 0 0
Астра
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Будеску Константин 6 (3) 0.33
2. Георге Валентин 4 0.22
3. Радунович Ристо 2 (1) 0.11
4. Монтини Маттиа 2 0.11
5. Шломи Азулай 2 0.11
6. Вютрих Себастьен 1 0.06
7. Гэман Валеричэ 1 0.06
8. Соуза Уго 1 0.06
9. Стахл Алберт 1 0.06
10. Риза Роберт 1 0.06
11. Алибек Денис 1 (1) 0.06
12. Бруну Давид 0 0
13. Граовац Даниэль 0 0
14. Дима Константин 0 0

Карточки

Сепси
# Игрок      
1. Митря Богдан 6 0
2. Буэнна Рашид 4 1
3. Фофана Бубакар II 4 1
4. Штефэнеску Мариус 5 0
5. Головфка Кэтэлин 4 0
6. Штефан Флорин 4 0
7. Димитров Радослав 3 0
8. Аганович Аднан 3 0
9. Васвари Габриэл 3 0
10. Фюлёп Иштван 3 0
11. Ахабар Анасс 2 0
12. Пурече Флориан 2 0
13. Нувье Бриан 2 0
14. Ковакс Лорант 1 0
15. Шафранко Павол 1 0
16. Чисер Балаж 1 0
17. Фюлёп Лоран 1 0
Астра
# Игрок      
1. Георге Валентин 4 2
2. Радунович Ристо 5 0
3. Рэдуц Михай 4 0
4. Чанаджия Дарио 4 0
5. Гэман Валеричэ 3 0
6. Соуза Уго 3 0
7. Граовац Даниэль 3 0
8. Дима Константин 3 0
9. Дандя Александру 2 0
10. Лазар Давид 2 0
11. Мерлой Джордже 2 0
12. Алибек Денис 1 0
13. Бруну Давид 1 0
14. Монтини Маттиа 1 0
15. Црепуля Любян 1 0
16. Граур Дини 1 0
17. Балауре Сильвиу 1 0
18. Мойсе Ромарио 1 0
19. Байку Раул 1 0
20. Стахл Алберт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сепси 3.7% (1) 14.81% (4) 25.93% (7) 14.81% (4) 7.41% (2) 33.33% (9)
 Астра 13.64% (3) 9.09% (2) 9.09% (2) 18.18% (4) 13.64% (3) 36.36% (8)

Предыдущие игры

Сепси Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Сепси 0:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:0 Сепси ФКСБ 1:1 Сепси Сепси 3:0 УТА Арад
Газ-Метан Медиаш 0:3 Сепси Сепси 2:2 Ботошани Киндия Тырговиште 1:2 Сепси Сепси 1:1 Германнштадт Академика Клинчени 2:0 Сепси Сепси 2:0 Динамо Бухарест Политехника Яссы 1:4 Сепси Сепси 1:0 Арджеш Волунтари 1:2 Сепси Сепси 1:1 Вииторул Констанца Астра 2:2 Сепси ЧФР Клуж 0:0 Сепси Сепси 0:1 Университатя Крайова Сепси 1:0 Академика Клинчени Вииторул Констанца 0:3 Сепси Волунтари 2:0 Сепси
Астра Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Астра 1:1 Университатя Крайова ФКСБ 3:0 Астра УТА Арад 0:6 Астра Астра 3:0 Газ-Метан Медиаш
Ботошани 1:1 Астра Астра 0:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 0:1 Астра Динамо Бухарест 1:1 Астра Астра 0:2 Академика Клинчени Астра 4:0 Политехника Яссы Арджеш 1:0 Астра Астра 2:3 Волунтари Вииторул Констанца 4:1 Астра Астра 0:2 ЧФР Клуж Астра 2:2 Сепси Университатя Крайова 2:0 Астра Астра 0:3 ФКСБ Газ-Метан Медиаш 0:4 Астра Ботошани 0:0 Астра Астра 2:2 ЧФР Клуж

Последние игры между собой

Сепси: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 4
Астра: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 1
Астра 2:2 Сепси Первая лига Астра 2:2 Сепси Первая лига Сепси 2:3 Астра Первая лига Астра 3:2 Сепси Лига 1
Сепси 0:1 Астра Лига 1 Сепси 1:0 Астра Первая лига Астра 1:1 Сепси Первая лига Сепси 0:0 Астра Лига 1 Астра 1:0 Сепси Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 18 13 2 3 44 - 18 41
2. ЧФР Клуж Заявка 17 11 4 2 22 - 7 37
3. Университатя Крайова Заявка 17 10 4 3 20 - 10 34
4. Сепси Заявка 18 8 7 3 28 - 15 31
5. Киндия Тырговиште Заявка 18 7 6 5 16 - 14 27
6. Академика Клинчени Заявка 18 6 8 4 18 - 15 26
7. Ботошани Заявка 17 5 6 6 22 - 23 21
8. УТА Арад Заявка 17 5 6 6 14 - 25 21
9. Газ-Метан Медиаш Заявка 17 6 2 9 22 - 27 20
10. Вииторул Констанца Заявка 16 4 7 5 21 - 23 19
11. Динамо Бухарест Заявка 17 5 4 8 20 - 19 19
12. Астра Заявка 18 4 5 9 23 - 29 17
13. Германнштадт Заявка 17 3 7 7 17 - 25 16
14. Политехника Яссы Заявка 16 4 3 9 16 - 35 15
15. Арджеш Заявка 17 3 6 8 16 - 25 15
16. Волунтари Заявка 18 4 3 11 21 - 30 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 9 8 1 0 27 - 5 25
2. Сепси Заявка 9 4 3 2 14 - 7 15
3. ЧФР Клуж Заявка 9 4 3 2 9 - 5 15
4. Академика Клинчени Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
5. Университатя Крайова Заявка 8 4 1 3 8 - 6 13
6. Вииторул Констанца Заявка 9 3 4 2 16 - 15 13
7. Киндия Тырговиште Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
8. Газ-Метан Медиаш Заявка 8 3 1 4 10 - 12 10
9. Волунтари Заявка 9 3 1 5 12 - 13 10
10. Динамо Бухарест Заявка 9 2 3 4 10 - 9 9
11. Астра Заявка 9 2 3 4 12 - 13 9
12. Арджеш Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
13. Германнштадт Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
14. Политехника Яссы Заявка 8 2 2 4 10 - 15 8
15. Ботошани Заявка 8 1 4 3 8 - 8 7
16. УТА Арад Заявка 8 1 3 4 5 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж Заявка 8 7 1 0 13 - 2 22
2. Университатя Крайова Заявка 9 6 3 0 12 - 4 21
3. ФКСБ Заявка 9 5 1 3 17 - 13 16
4. Сепси Заявка 9 4 4 1 14 - 8 16
5. Киндия Тырговиште Заявка 9 4 3 2 6 - 2 15
6. УТА Арад Заявка 9 4 3 2 9 - 11 15
7. Ботошани Заявка 9 4 2 3 14 - 15 14
8. Академика Клинчени Заявка 9 2 5 2 10 - 10 11
9. Динамо Бухарест Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
10. Газ-Метан Медиаш Заявка 9 3 1 5 12 - 15 10
11. Астра Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
12. Германнштадт Заявка 9 1 5 3 9 - 14 8
13. Политехника Яссы Заявка 8 2 1 5 6 - 20 7
14. Вииторул Констанца Заявка 7 1 3 3 5 - 8 6
15. Арджеш Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
16. Волунтари Заявка 9 1 2 6 9 - 17 5
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Контроль мяча: Сепси: 49%, Астра: 51%.
  • 45'
    Тамаш Нандор сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Гонсалес Эдер из команды Сепси забил гол! Легко это для такого игрока, как Гонсалес Эдер
  • 45'
    Тамаш Нандор из команды Сепси делает навес прямо в штрафную.
  • 45'
    Шафранко Павол из команды Сепси делает передачу одноклубнику.
  • Фол, нарушение
    45'
    Судья сигнализирует, что Рэдуц Михай из команды Астра поставил подножку. Пострадал Фофана Бубакар II
  • 45'
    Тинчу Разван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Бруну Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 44'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    44'
    Граовац Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Желтая карточка
    43'
    Ковакс Лорант получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    43'
    Безумный фол. Ковакс Лорант грубо играет против соперника. Пострадал Граовац Даниэль
  • 43'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Albert Stahl из команды Астра навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • Офсайд
    42'
    Монтини Маттиа из команды Астра в офсайде
  • 42'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    42'
    Судья сигнализирует, что Шафранко Павол из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Чанаджия Дарио
  • 41'
    Контроль мяча: Сепси: 50%, Астра: 50%.
  • Травма, повреждение
    41'
    Гонсалес Эдер возвращается на поле.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Васвари Габриэл из команды Сепси забивает с точки!
  • Травма, повреждение
    40'
    Ох, нехорошо это выглядит. Гонсалес Эдер получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Фол, нарушение
    39'
    ПЕНАЛЬТИ - Mihai Popa из команды Астра привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Гонсалес Эдер.
  • 39'
    ШАНС! Шафранко Павол вышел один на один с голкипером...
  • 39'
    Гэман Валеричэ ошибается в защите.
  • Фол, нарушение
    39'
    Димитров Радослав наказан за толчок Бруну Давид
  • 38'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 37'
    Астра вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Контроль мяча: Сепси: 49%, Астра: 51%.
  • 36'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • Угловой
    36'
    Георге Валентин из команды Астра подал угловой слева.
  • 36'
    Димитров Радослав предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 36'
    Albert Stahl из команды Астра отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Астра вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    35'
    Судья сигнализирует, что Balazs Csiszer из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Albert Stahl
  • 34'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 34'
    Albert Stahl нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 34'
    Отличные скиллы показывает Albert Stahl, обводя своих соперников
  • 34'
    Астра пытается что-то создать.
  • Офсайд
    33'
    Рэдуц Михай из команды Астра в офсайде
  • Угловой
    33'
    Георге Валентин из команды Астра подал угловой слева.
  • 32'
    Albert Stahl из команды Астра отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 32'
    Астра вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Контроль мяча: Сепси: 51%, Астра: 49%.
  • 32'
    Roland Niczuly выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 32'
    Георге Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Balazs Csiszer из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Albert Stahl
  • Фол, нарушение
    30'
    Ковакс Лорант из команды Сепси опасно и грубо сыграл. Гэман Валеричэ пострадал.
  • 30'
    Удар от ворот произведет Астра
  • 29'
    Тамаш Нандор из команды Сепси отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 29'
    Васвари Габриэл из команды Сепси сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 29'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 28'
    Монтини Маттиа из команды Астра наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 28'
    Бруну Давид из команды Астра отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Астра вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Сепси контролирует мяч.
  • 26'
    Астра контролирует мяч.
  • 25'
    Контроль мяча: Сепси: 55%, Астра: 45%.
  • 24'
    Удар от ворот произведет Астра
  • 24'
    Ковакс Лорант нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 24'
    Гэман Валеричэ выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Balazs Csiszer из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    23'
    Гэман Валеричэ наказан за толчок Шафранко Павол
  • Фол, нарушение
    22'
    Соуза Уго наказан за толчок Balazs Csiszer
  • 22'
    Соуза Уго из команды Астра делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 21'
    Астра вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Димитров Радослав из команды Сепси направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 20'
    Balazs Csiszer из команды Сепси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 20'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: Сепси: 54%, Астра: 46%.
  • 19'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Сепси контролирует мяч.
  • 18'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Астра вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    17'
    Гонсалес Эдер из команды Сепси играет слишком грубо. Чанаджия Дарио оказался на газоне.
  • Фол, нарушение
    16'
    Судья сигнализирует, что Монтини Маттиа из команды Астра поставил подножку. Пострадал Тамаш Нандор
  • 15'
    Контроль мяча: Сепси: 53%, Астра: 47%.
  • 15'
    Астра вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Шафранко Павол из команды Сепси сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
  • 13'
    Димитров Радослав из команды Сепси сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 13'
    Сепси пытается что-то создать.
  • 12'
    Астра контролирует мяч.
  • 11'
    Димитров Радослав сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    11'
    ГОООООЛ - Ковакс Лорант Сепси забивает ударом головой
  • 11'
    Димитров Радослав из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Контроль мяча: Сепси: 50%, Астра: 50%.
  • 11'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Астра вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Астра вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Астра вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Сепси: 51%, Астра: 49%.
  • 9'
    Астра вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    9'
    Рэдуц Михай наказан за толчок Димитров Радослав
  • 8'
    Астра вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    8'
    Рэдуц Михай из команды Астра в офсайде
  • 8'
    Астра вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Астра вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    7'
    Гонсалес Эдер из команды Сепси опасно и грубо сыграл. Albert Stahl пострадал.
  • 7'
    Гонсалес Эдер нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 6'
    Удар от ворот произведет Астра
  • 5'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Сепси: 47%, Астра: 53%.
  • 4'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 4'
    Монтини Маттиа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 4'
    Бруну Давид имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
  • 4'
    Монтини Маттиа из команды Астра забрасывает мяч в штрафную.
  • 3'
    Астра контролирует мяч.
  • Офсайд
    2'
    Монтини Маттиа из команды Астра в офсайде
  • 2'
    Астра пытается что-то создать.
  • 1'
    Удар от ворот произведет Астра
  • 1'
    Васвари Габриэл не смог попасть в створ ударом издали
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Сегодня прохладно для игры в футбол.
  • 1'
    Астра начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.20 5.00 13.00

Самый высокий коэффициент на матч «Сепси» – «Астра» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сепси» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Астра» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сепси» – «Астра», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.50 1.09 5.00 1.15 4.80 1.15 2.20 1.67 3.55 1.27 1.67 2.21 1.97 1.77 1.47 2.55 2.05 1.72 1.35 3.05 1.18 4.50 1.14 5.20 1.20 4.20 0.00 21.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.31 1.57 1.50 2.48 1.57 2.31 1.11 5.80 1.07 7.50
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.12 1.67 1.49 2.50 1.14 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Где смотреть матч Сепси 4:1 Астра онлайн

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1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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