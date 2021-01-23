Сепси
4:1
Конец матча
Стадион: Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe
Астра
1:0
11' ГолКовакс Лорант
2:0
41' ПенальтиВасвари Габриэл
43' Желтая карточкаКовакс Лорант
3:0
45' ГолГонсалес Эдер
4:0
75' ГолБайрович Адмир
82' Желтая карточкаГэман Валеричэ
4:1
86' Гол в свои воротаТинчу Разван
99
Чисер
Балаж
22
Тамаш
Нандор
12
Попа
Михай
20
Бруну
Давид
77
Стахл
Алберт
90
Рэдуц
Михай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Чисер БалажЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Тамаш НандорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Robert Ilyes
- Основной состав
-
12 Попа МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Бруну ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
77 Стахл АлбертПолузащитник
-
90 Рэдуц МихайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
91 Боэ-Кан ЯннПолузащитник
- Полузащитник
-
92 Риза РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Eugen Neagoe
Ход матча
11'
41'
2:0
43'
45'
3:0
75'
82'
86'
4:1
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шафранко Павол
|4
|0.22
|2.
|Васвари Габриэл
|3 (2)
|0.17
|3.
|Фюлёп Иштван
|2 (1)
|0.11
|4.
|Аганович Аднан
|2
|0.11
|5.
|Петрила Клаудиу
|2
|0.11
|6.
|Ахабар Анасс
|2
|0.11
|7.
|Байрович Адмир
|2
|0.11
|8.
|Буэнна Рашид
|2
|0.11
|9.
|Митря Богдан
|1
|0.06
|10.
|Димитров Радослав
|1
|0.06
|11.
|Головфка Кэтэлин
|1
|0.06
|12.
|Фюлёп Лоран
|1
|0.06
|13.
|Ковакс Лорант
|1
|0.06
|14.
|Пурече Флориан
|1
|0.06
|15.
|Фофана Бубакар II
|1
|0.06
|16.
|Гонсалес Эдер
|1
|0.06
|17.
|Нувье Бриан
|0
|0
|18.
|Штефан Флорин
|0
|0
|19.
|Тамаш Нандор
|0
|0
|20.
|Маркович Алекса
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Будеску Константин
|6 (3)
|0.33
|2.
|Георге Валентин
|4
|0.22
|3.
|Радунович Ристо
|2 (1)
|0.11
|4.
|Монтини Маттиа
|2
|0.11
|5.
|Шломи Азулай
|2
|0.11
|6.
|Вютрих Себастьен
|1
|0.06
|7.
|Гэман Валеричэ
|1
|0.06
|8.
|Соуза Уго
|1
|0.06
|9.
|Стахл Алберт
|1
|0.06
|10.
|Риза Роберт
|1
|0.06
|11.
|Алибек Денис
|1 (1)
|0.06
|12.
|Бруну Давид
|0
|0
|13.
|Граовац Даниэль
|0
|0
|14.
|Дима Константин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Митря Богдан
|6
|0
|2.
|Буэнна Рашид
|4
|1
|3.
|Фофана Бубакар II
|4
|1
|4.
|Штефэнеску Мариус
|5
|0
|5.
|Головфка Кэтэлин
|4
|0
|6.
|Штефан Флорин
|4
|0
|7.
|Димитров Радослав
|3
|0
|8.
|Аганович Аднан
|3
|0
|9.
|Васвари Габриэл
|3
|0
|10.
|Фюлёп Иштван
|3
|0
|11.
|Ахабар Анасс
|2
|0
|12.
|Пурече Флориан
|2
|0
|13.
|Нувье Бриан
|2
|0
|14.
|Ковакс Лорант
|1
|0
|15.
|Шафранко Павол
|1
|0
|16.
|Чисер Балаж
|1
|0
|17.
|Фюлёп Лоран
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Георге Валентин
|4
|2
|2.
|Радунович Ристо
|5
|0
|3.
|Рэдуц Михай
|4
|0
|4.
|Чанаджия Дарио
|4
|0
|5.
|Гэман Валеричэ
|3
|0
|6.
|Соуза Уго
|3
|0
|7.
|Граовац Даниэль
|3
|0
|8.
|Дима Константин
|3
|0
|9.
|Дандя Александру
|2
|0
|10.
|Лазар Давид
|2
|0
|11.
|Мерлой Джордже
|2
|0
|12.
|Алибек Денис
|1
|0
|13.
|Бруну Давид
|1
|0
|14.
|Монтини Маттиа
|1
|0
|15.
|Црепуля Любян
|1
|0
|16.
|Граур Дини
|1
|0
|17.
|Балауре Сильвиу
|1
|0
|18.
|Мойсе Ромарио
|1
|0
|19.
|Байку Раул
|1
|0
|20.
|Стахл Алберт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сепси
|3.7% (1)
|14.81% (4)
|25.93% (7)
|14.81% (4)
|7.41% (2)
|33.33% (9)
|Астра
|13.64% (3)
|9.09% (2)
|9.09% (2)
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|36.36% (8)
Предыдущие игры
Сепси Последние 20 матчей: +9 =7 -4Сепси 0:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:0 Сепси ФКСБ 1:1 Сепси Сепси 3:0 УТА Арад
Газ-Метан Медиаш 0:3 Сепси Сепси 2:2 Ботошани Киндия Тырговиште 1:2 Сепси Сепси 1:1 Германнштадт Академика Клинчени 2:0 Сепси Сепси 2:0 Динамо Бухарест Политехника Яссы 1:4 Сепси Сепси 1:0 Арджеш Волунтари 1:2 Сепси Сепси 1:1 Вииторул Констанца Астра 2:2 Сепси ЧФР Клуж 0:0 Сепси Сепси 0:1 Университатя Крайова Сепси 1:0 Академика Клинчени Вииторул Констанца 0:3 Сепси Волунтари 2:0 Сепси
Астра Последние 20 матчей: +5 =7 -8Астра 1:1 Университатя Крайова ФКСБ 3:0 Астра УТА Арад 0:6 Астра Астра 3:0 Газ-Метан Медиаш
Ботошани 1:1 Астра Астра 0:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 0:1 Астра Динамо Бухарест 1:1 Астра Астра 0:2 Академика Клинчени Астра 4:0 Политехника Яссы Арджеш 1:0 Астра Астра 2:3 Волунтари Вииторул Констанца 4:1 Астра Астра 0:2 ЧФР Клуж Астра 2:2 Сепси Университатя Крайова 2:0 Астра Астра 0:3 ФКСБ Газ-Метан Медиаш 0:4 Астра Ботошани 0:0 Астра Астра 2:2 ЧФР Клуж
Последние игры между собой
Сепси: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 4
Астра: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|44 - 18
|41
|2.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|22 - 7
|37
|3.
|Университатя Крайова
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|20 - 10
|34
|4.
|Сепси
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|28 - 15
|31
|5.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|16 - 14
|27
|6.
|Академика Клинчени
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|18 - 15
|26
|7.
|Ботошани
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|22 - 23
|21
|8.
|УТА Арад
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|14 - 25
|21
|9.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|22 - 27
|20
|10.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|21 - 23
|19
|11.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|20 - 19
|19
|12.
|Астра
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|23 - 29
|17
|13.
|Германнштадт
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|17 - 25
|16
|14.
|Политехника Яссы
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|16 - 35
|15
|15.
|Арджеш
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|16 - 25
|15
|16.
|Волунтари
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|21 - 30
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|27 - 5
|25
|2.
|Сепси
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 7
|15
|3.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|9 - 5
|15
|4.
|Академика Клинчени
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|5.
|Университатя Крайова
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 6
|13
|6.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|16 - 15
|13
|7.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|8.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|9.
|Волунтари
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 13
|10
|10.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 9
|9
|11.
|Астра
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|12.
|Арджеш
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|13.
|Германнштадт
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|14.
|Политехника Яссы
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 15
|8
|15.
|Ботошани
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 8
|7
|16.
|УТА Арад
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|13 - 2
|22
|2.
|Университатя Крайова
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|12 - 4
|21
|3.
|ФКСБ
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 13
|16
|4.
|Сепси
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|5.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|6 - 2
|15
|6.
|УТА Арад
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|9 - 11
|15
|7.
|Ботошани
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 15
|14
|8.
|Академика Клинчени
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|9.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|11.
|Астра
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|12.
|Германнштадт
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 14
|8
|13.
|Политехника Яссы
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 20
|7
|14.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|15.
|Арджеш
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|16.
|Волунтари
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 17
|5
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сепси» – «Астра» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сепси» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Астра» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сепси» – «Астра», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров