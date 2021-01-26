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  3. Румыния
Вииторул Констанца
2:1
Перерыв

Стадион:
Сепси
0'
1:0
8' Гол
Лукассен Кевин
1:1
18' Гол
Гонсалес Эдер
31' Желтая карточка
Лукассен Кевин
2:1
45' Гол
Лукассен Кевин
12
Кожокару
Валентин
4
Дюссо
Дамьен
5
Младен
Себастьян
21
Добросавлевичи
Алин
77
Раду
Бобок
13
Матей
Космин
18
Артян
Андрей
17
Чобану
Андрей
27
Эли
Лопес
42
Лукассен
Кевин
20
Мэцан
Александру
12
Фернандес
Хесус
88
Димитров
Радослав
29
Буэнна
Рашид
3
Митря
Богдан
99
Чисер
Балаж
22
Тамаш
Нандор
17
Фофана
Бубакар
II
4
Тинчу
Разван
13
Байрович
Адмир
14
Гонсалес
Эдер
18
Шафранко
Павол
Вииторул Констанца
Сепси

Бомбардиры внутри турнира

Вииторул Констанца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукассен Кевин 8 0.44
2. Янку Габриэль 4 (1) 0.22
3. Чобану Андрей 3 (1) 0.17
4. Добросавлевичи Алин 2 0.11
5. Мэцан Александру 1 0.06
6. Эли Лопес 1 0.06
7. Гастаньяга Йон 1 0.06
8. Касап Карло 1 0.06
9. Артян Андрей 1 0.06
10. Матей Космин 1 (1) 0.06
11. Дюссо Дамьен 0 0
12. Де Нойер Брадлей 0 0
13. Раду Бобок 0 0
14. Ганя Джордже 0 0
Сепси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шафранко Павол 4 0.21
2. Васвари Габриэл 3 (2) 0.16
3. Фюлёп Иштван 2 (1) 0.11
4. Аганович Аднан 2 0.11
5. Петрила Клаудиу 2 0.11
6. Ахабар Анасс 2 0.11
7. Байрович Адмир 2 0.11
8. Буэнна Рашид 2 0.11
9. Гонсалес Эдер 2 0.11
10. Митря Богдан 1 0.05
11. Димитров Радослав 1 0.05
12. Головфка Кэтэлин 1 0.05
13. Фюлёп Лоран 1 0.05
14. Ковакс Лорант 1 0.05
15. Пурече Флориан 1 0.05
16. Фофана Бубакар II 1 0.05
17. Нувье Бриан 0 0
18. Штефан Флорин 0 0
19. Тамаш Нандор 0 0
20. Маркович Алекса 0 0

Карточки

Вииторул Констанца
# Игрок      
1. Кожокару Валентин 3 1
2. Гастаньяга Йон 4 0
3. Чобану Андрей 4 0
4. Артян Андрей 2 1
5. Гицэ Вирджил 2 1
6. Янку Габриэль 3 0
7. Дюссо Дамьен 3 0
8. Младен Себастьян 3 0
9. Добросавлевичи Алин 3 0
10. Матей Космин 2 0
11. Лукассен Кевин 2 0
12. Бензар Ромарио 2 0
13. Мэцан Александру 2 0
14. Раду Бобок 2 0
15. Кицу Аурелиан 1 0
16. Кастанеда Хосе 1 0
17. Де Нойер Брадлей 1 0
18. Тордой Арпад 1 0
19. Ганя Джордже 1 0
Сепси
# Игрок      
1. Митря Богдан 6 0
2. Буэнна Рашид 4 1
3. Фофана Бубакар II 4 1
4. Штефэнеску Мариус 5 0
5. Головфка Кэтэлин 4 0
6. Штефан Флорин 4 0
7. Димитров Радослав 3 0
8. Аганович Аднан 3 0
9. Васвари Габриэл 3 0
10. Фюлёп Иштван 3 0
11. Ахабар Анасс 2 0
12. Пурече Флориан 2 0
13. Нувье Бриан 2 0
14. Ковакс Лорант 1 0
15. Шафранко Павол 1 0
16. Чисер Балаж 1 0
17. Фюлёп Лоран 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вииторул Констанца 14.29% (3) 9.52% (2) 23.81% (5) 19.05% (4) 14.29% (3) 19.05% (4)
 Сепси 3.7% (1) 14.81% (4) 25.93% (7) 14.81% (4) 7.41% (2) 33.33% (9)

Предыдущие игры

Вииторул Констанца Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:2 ФКСБ УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:1 Германнштадт
Газ-Метан Медиаш 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:2 Ботошани Киндия Тырговиште 1:1 Вииторул Констанца Академика Клинчени 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:1 Динамо Бухарест Вииторул Констанца 2:2 Арджеш Волунтари 0:2 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:1 ЧФР Клуж Вииторул Констанца 4:1 Астра Сепси 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:4 Университатя Крайова ФКСБ 3:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:1 УТА Арад Динамо Бухарест 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:3 Сепси Германнштадт 2:0 Вииторул Констанца
Сепси Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Сепси 4:1 Астра Сепси 0:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:0 Сепси ФКСБ 1:1 Сепси
Сепси 3:0 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 0:3 Сепси Сепси 2:2 Ботошани Киндия Тырговиште 1:2 Сепси Сепси 1:1 Германнштадт Академика Клинчени 2:0 Сепси Сепси 2:0 Динамо Бухарест Политехника Яссы 1:4 Сепси Сепси 1:0 Арджеш Волунтари 1:2 Сепси Сепси 1:1 Вииторул Констанца Астра 2:2 Сепси ЧФР Клуж 0:0 Сепси Сепси 0:1 Университатя Крайова Сепси 1:0 Академика Клинчени Вииторул Констанца 0:3 Сепси

Последние игры между собой

Вииторул Констанца: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 3
Сепси: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 3
Сепси 1:1 Вииторул Констанца Первая лига Вииторул Констанца 0:3 Сепси Лига 1 Сепси 3:3 Вииторул Констанца Лига 1 Вииторул Констанца 4:1 Сепси Первая лига
Сепси 2:2 Вииторул Констанца Первая лига Вииторул Констанца 3:1 Сепси Лига 1 Сепси 0:0 Вииторул Констанца Лига 1 Сепси 0:0 Вииторул Констанца Первая лига Вииторул Констанца 2:3 Сепси Первая лига Вииторул Констанца 3:0 Сепси Лига 1 Сепси 1:0 Вииторул Констанца Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 18 13 2 3 44 - 18 41
2. ЧФР Клуж Заявка 18 12 4 2 25 - 8 40
3. Университатя Крайова Заявка 18 10 5 3 21 - 11 35
4. Сепси 1:1 Заявка 19 8 8 3 29 - 16 32
5. Киндия Тырговиште Заявка 18 7 6 5 16 - 14 27
6. Академика Клинчени Заявка 18 6 8 4 18 - 15 26
7. Ботошани Заявка 18 6 6 6 26 - 23 24
8. Газ-Метан Медиаш Заявка 18 7 2 9 24 - 28 23
9. УТА Арад Заявка 18 5 6 7 15 - 27 21
10. Вииторул Констанца 1:1 Заявка 18 4 9 5 23 - 25 21
11. Динамо Бухарест Заявка 18 5 4 9 20 - 23 19
12. Арджеш Заявка 18 4 6 8 18 - 26 18
13. Астра Заявка 18 4 5 9 23 - 29 17
14. Германнштадт Заявка 18 3 7 8 18 - 28 16
15. Политехника Яссы Заявка 17 4 3 10 17 - 37 15
16. Волунтари Заявка 18 4 3 11 21 - 30 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 9 8 1 0 27 - 5 25
2. Сепси 1:1 Заявка 9 4 3 2 14 - 7 15
3. ЧФР Клуж Заявка 9 4 3 2 9 - 5 15
4. Академика Клинчени Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
5. Университатя Крайова Заявка 9 4 2 3 9 - 7 14
6. Вииторул Констанца 1:1 Заявка 10 3 5 2 17 - 16 14
7. Газ-Метан Медиаш Заявка 9 4 1 4 12 - 13 13
8. Киндия Тырговиште Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
9. Волунтари Заявка 9 3 1 5 12 - 13 10
10. Ботошани Заявка 9 2 4 3 12 - 8 10
11. Динамо Бухарест Заявка 9 2 3 4 10 - 9 9
12. Астра Заявка 9 2 3 4 12 - 13 9
13. Арджеш Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
14. Политехника Яссы Заявка 8 2 2 4 10 - 15 8
15. Германнштадт Заявка 9 2 2 5 9 - 14 8
16. УТА Арад Заявка 9 1 3 5 6 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж Заявка 9 8 1 0 16 - 3 25
2. Университатя Крайова Заявка 9 6 3 0 12 - 4 21
3. Сепси 1:1 Заявка 10 4 5 1 15 - 9 17
4. ФКСБ Заявка 9 5 1 3 17 - 13 16
5. Киндия Тырговиште Заявка 9 4 3 2 6 - 2 15
6. УТА Арад Заявка 9 4 3 2 9 - 11 15
7. Ботошани Заявка 9 4 2 3 14 - 15 14
8. Академика Клинчени Заявка 9 2 5 2 10 - 10 11
9. Газ-Метан Медиаш Заявка 9 3 1 5 12 - 15 10
10. Динамо Бухарест Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
11. Арджеш Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
12. Астра Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
13. Германнштадт Заявка 9 1 5 3 9 - 14 8
14. Вииторул Констанца 1:1 Заявка 8 1 4 3 6 - 9 7
15. Политехника Яссы Заявка 9 2 1 6 7 - 22 7
16. Волунтари Заявка 9 1 2 6 9 - 17 5
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Viitorul. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Вииторул Констанца
Ничья
Сепси
2.30
2.95
3.75
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.60 2.60 3.55
Бонус: 5 000 ₽ 1.25 4.10 14.00

Самый высокий коэффициент на матч «Вииторул Констанца» – «Сепси» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вииторул Констанца» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сепси» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вииторул Констанца» – «Сепси», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.20 1.05 6.25 1.10 2.80 1.40 2.15 1.65 1.85 1.96 5.10 1.14 1.75 2.10 3.55 1.27 3.00 1.35 1.97 1.77 1.42 2.75 1.13 5.40 1.09 6.50 0.00 19.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.62 1.45 1.68 2.11 1.31 3.25 1.08 7.00 1.60 2.25 1.11 5.80 1.05 8.50
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.21 1.62 1.52 2.44 1.18 4.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.90 1.85
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.80 1.25
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