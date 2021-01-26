Вииторул Констанца
2:1
Перерыв
Стадион: Центральный (Овидиу)
Сепси
1:0
8' ГолЛукассен Кевин
1:1
18' ГолГонсалес Эдер
31' Желтая карточкаЛукассен Кевин
2:1
45' ГолЛукассен Кевин
77
Раду
Бобок
13
Матей
Космин
18
Артян
Андрей
27
Эли
Лопес
29
Буэнна
Рашид
99
Чисер
Балаж
22
Тамаш
Нандор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Раду БобокЗащитник
-
13 Матей КосминПолузащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Эли ЛопесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Питу АлексиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mircea Rednic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Буэнна РашидЗащитник
- Защитник
-
99 Чисер БалажЗащитник
-
22 Тамаш НандорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
95 Санто ЭлбертВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Robert Ilyes
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
Ход матча
8'
1:0
18'
1:1
31'
45'
2:1
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукассен Кевин
|8
|0.44
|2.
|Янку Габриэль
|4 (1)
|0.22
|3.
|Чобану Андрей
|3 (1)
|0.17
|4.
|Добросавлевичи Алин
|2
|0.11
|5.
|Мэцан Александру
|1
|0.06
|6.
|Эли Лопес
|1
|0.06
|7.
|Гастаньяга Йон
|1
|0.06
|8.
|Касап Карло
|1
|0.06
|9.
|Артян Андрей
|1
|0.06
|10.
|Матей Космин
|1 (1)
|0.06
|11.
|Дюссо Дамьен
|0
|0
|12.
|Де Нойер Брадлей
|0
|0
|13.
|Раду Бобок
|0
|0
|14.
|Ганя Джордже
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шафранко Павол
|4
|0.21
|2.
|Васвари Габриэл
|3 (2)
|0.16
|3.
|Фюлёп Иштван
|2 (1)
|0.11
|4.
|Аганович Аднан
|2
|0.11
|5.
|Петрила Клаудиу
|2
|0.11
|6.
|Ахабар Анасс
|2
|0.11
|7.
|Байрович Адмир
|2
|0.11
|8.
|Буэнна Рашид
|2
|0.11
|9.
|Гонсалес Эдер
|2
|0.11
|10.
|Митря Богдан
|1
|0.05
|11.
|Димитров Радослав
|1
|0.05
|12.
|Головфка Кэтэлин
|1
|0.05
|13.
|Фюлёп Лоран
|1
|0.05
|14.
|Ковакс Лорант
|1
|0.05
|15.
|Пурече Флориан
|1
|0.05
|16.
|Фофана Бубакар II
|1
|0.05
|17.
|Нувье Бриан
|0
|0
|18.
|Штефан Флорин
|0
|0
|19.
|Тамаш Нандор
|0
|0
|20.
|Маркович Алекса
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кожокару Валентин
|3
|1
|2.
|Гастаньяга Йон
|4
|0
|3.
|Чобану Андрей
|4
|0
|4.
|Артян Андрей
|2
|1
|5.
|Гицэ Вирджил
|2
|1
|6.
|Янку Габриэль
|3
|0
|7.
|Дюссо Дамьен
|3
|0
|8.
|Младен Себастьян
|3
|0
|9.
|Добросавлевичи Алин
|3
|0
|10.
|Матей Космин
|2
|0
|11.
|Лукассен Кевин
|2
|0
|12.
|Бензар Ромарио
|2
|0
|13.
|Мэцан Александру
|2
|0
|14.
|Раду Бобок
|2
|0
|15.
|Кицу Аурелиан
|1
|0
|16.
|Кастанеда Хосе
|1
|0
|17.
|Де Нойер Брадлей
|1
|0
|18.
|Тордой Арпад
|1
|0
|19.
|Ганя Джордже
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Митря Богдан
|6
|0
|2.
|Буэнна Рашид
|4
|1
|3.
|Фофана Бубакар II
|4
|1
|4.
|Штефэнеску Мариус
|5
|0
|5.
|Головфка Кэтэлин
|4
|0
|6.
|Штефан Флорин
|4
|0
|7.
|Димитров Радослав
|3
|0
|8.
|Аганович Аднан
|3
|0
|9.
|Васвари Габриэл
|3
|0
|10.
|Фюлёп Иштван
|3
|0
|11.
|Ахабар Анасс
|2
|0
|12.
|Пурече Флориан
|2
|0
|13.
|Нувье Бриан
|2
|0
|14.
|Ковакс Лорант
|1
|0
|15.
|Шафранко Павол
|1
|0
|16.
|Чисер Балаж
|1
|0
|17.
|Фюлёп Лоран
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вииторул Констанца
|14.29% (3)
|9.52% (2)
|23.81% (5)
|19.05% (4)
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|Сепси
|3.7% (1)
|14.81% (4)
|25.93% (7)
|14.81% (4)
|7.41% (2)
|33.33% (9)
Предыдущие игры
Вииторул Констанца Последние 20 матчей: +4 =9 -7Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:2 ФКСБ УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:1 Германнштадт
Газ-Метан Медиаш 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:2 Ботошани Киндия Тырговиште 1:1 Вииторул Констанца Академика Клинчени 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:1 Динамо Бухарест Вииторул Констанца 2:2 Арджеш Волунтари 0:2 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:1 ЧФР Клуж Вииторул Констанца 4:1 Астра Сепси 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:4 Университатя Крайова ФКСБ 3:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:1 УТА Арад Динамо Бухарест 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:3 Сепси Германнштадт 2:0 Вииторул Констанца
Сепси Последние 20 матчей: +10 =7 -3Сепси 4:1 Астра Сепси 0:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:0 Сепси ФКСБ 1:1 Сепси
Сепси 3:0 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 0:3 Сепси Сепси 2:2 Ботошани Киндия Тырговиште 1:2 Сепси Сепси 1:1 Германнштадт Академика Клинчени 2:0 Сепси Сепси 2:0 Динамо Бухарест Политехника Яссы 1:4 Сепси Сепси 1:0 Арджеш Волунтари 1:2 Сепси Сепси 1:1 Вииторул Констанца Астра 2:2 Сепси ЧФР Клуж 0:0 Сепси Сепси 0:1 Университатя Крайова Сепси 1:0 Академика Клинчени Вииторул Констанца 0:3 Сепси
Последние игры между собой
Вииторул Констанца: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 3
Сепси: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|44 - 18
|41
|2.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|25 - 8
|40
|3.
|Университатя Крайова
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|21 - 11
|35
|4.
|Сепси
|1:1 Заявка
|19
|8
|8
|3
|29 - 16
|32
|5.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|16 - 14
|27
|6.
|Академика Клинчени
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|18 - 15
|26
|7.
|Ботошани
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|26 - 23
|24
|8.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|24 - 28
|23
|9.
|УТА Арад
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|15 - 27
|21
|10.
|Вииторул Констанца
|1:1 Заявка
|18
|4
|9
|5
|23 - 25
|21
|11.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|20 - 23
|19
|12.
|Арджеш
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|18 - 26
|18
|13.
|Астра
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|23 - 29
|17
|14.
|Германнштадт
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|18 - 28
|16
|15.
|Политехника Яссы
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|17 - 37
|15
|16.
|Волунтари
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|21 - 30
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|27 - 5
|25
|2.
|Сепси
|1:1 Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 7
|15
|3.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|9 - 5
|15
|4.
|Академика Клинчени
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|5.
|Университатя Крайова
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 7
|14
|6.
|Вииторул Констанца
|1:1 Заявка
|10
|3
|5
|2
|17 - 16
|14
|7.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 13
|13
|8.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|9.
|Волунтари
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 13
|10
|10.
|Ботошани
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 8
|10
|11.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 9
|9
|12.
|Астра
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|13.
|Арджеш
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|14.
|Политехника Яссы
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 15
|8
|15.
|Германнштадт
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|16.
|УТА Арад
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|16 - 3
|25
|2.
|Университатя Крайова
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|12 - 4
|21
|3.
|Сепси
|1:1 Заявка
|10
|4
|5
|1
|15 - 9
|17
|4.
|ФКСБ
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 13
|16
|5.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|6 - 2
|15
|6.
|УТА Арад
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|9 - 11
|15
|7.
|Ботошани
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 15
|14
|8.
|Академика Клинчени
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|9.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|10.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|11.
|Арджеш
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|12.
|Астра
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|13.
|Германнштадт
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 14
|8
|14.
|Вииторул Констанца
|1:1 Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 9
|7
|15.
|Политехника Яссы
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 22
|7
|16.
|Волунтари
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 17
|5
Победитель
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