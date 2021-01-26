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Волунтари
1:1
Перерыв

Стадион:
Университатя Крайова
0'
1:0
10' Гол
Ангелов Виктор
1:1
25' Гол
Иван Андрей
30' Желтая карточка
Тавареш Элдер
1
Лавин
Маркос
98
Костин
Кристиан
28
Балаур
Ионуц
5
Армаш
Игорь
6
Бричаг
Марьюс
24
Рикардинью
XI
66
Дроппа
Лукаш
18
Тавареш
Элдер
11
Андерсон
Джон
19
Ангелов
Виктор
8
Георге
Ион
13
Пильячелли
Мирко
18
Влэдою
Штефан
4
Бэлаша
Михай
2
Папп
Пол
11
Банку
Никусор
16
Нистор
Дан
6
Скречу
Владимир
10
Чикылдэу
Александру
22
Бэрбуц
Кристиан
9
Иван
Андрей
14
Офусу
Риги
Волунтари
Университатя Крайова

Бомбардиры внутри турнира

Волунтари
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Георге Ион 3 (2) 0.16
2. Майлат Себастьян 3 0.16
3. Бетанкор Хефте 3 (1) 0.16
4. Аким Космин 3 (1) 0.16
5. Попа Адриан 2 0.11
6. Кэпэцынэ Михай 2 (1) 0.11
7. Грэдинару Рэзван 1 0.05
8. Рикардинью XI 1 0.05
9. Костин Кристиан 1 0.05
10. Армаш Игорь 1 0.05
11. Ангелов Виктор 1 0.05
12. Лопеш Марселу 1 0.05
13. Влад Александру 0 0
14. Де Оливейра Перейра Эрик 0 0
Университатя Крайова
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чикылдэу Александру 7 (2) 0.37
2. Кольич Элвир 6 0.32
3. Банку Никусор 2 0.11
4. Офусу Риги 2 0.11
5. Бэрбуц Кристиан 2 0.11
6. Иван Андрей 2 0.11
7. Папп Пол 1 0.05
8. Нистор Дан 0 0
9. Мамут Иван 0 0
10. Влэдою Штефан 0 0
11. Михэйлэ Валентин 0 0

Карточки

Волунтари
# Игрок      
1. Де Лукас Пабло 5 0
2. Георге Ион 5 0
3. Рикардинью XI 3 0
4. Балаур Ионуц 1 1
5. Армаш Игорь 2 0
6. Влад Александру 2 0
7. Рымничану Виктор 2 0
8. Майлат Себастьян 2 0
9. Кэпэцынэ Михай 2 0
10. Лопеш Марселу 2 0
11. Костин Кристиан 2 0
12. Борцоняну Клаудиу 2 0
13. Андерсон Джон 2 0
14. Коцич Милан 1 0
15. Тавареш Элдер 1 0
16. Грэдинару Рэзван 1 0
17. Стойка Александру 1 0
18. Войнеску Аделин 1 0
19. Доробанту Адриан 1 0
Университатя Крайова
# Игрок      
1. Бэлаша Михай 4 0
2. Скречу Владимир 2 1
3. Нистор Дан 3 0
4. Бэрбуц Кристиан 3 0
5. Влэдою Штефан 3 0
6. Мамут Иван 3 0
7. Чикылдэу Александру 2 0
8. Константин Мариуш 2 0
9. Матею Александру 1 0
10. Пильячелли Мирко 1 0
11. Офусу Риги 1 0
12. Банку Никусор 1 0
13. Бик Овидиу 1 0
14. Баярам Штефан 1 0
15. Митран Ионут 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Волунтари 14.29% (3) 9.52% (2) 23.81% (5) 23.81% (5) 19.05% (4) 9.52% (2)
 Университатя Крайова 19.05% (4) 23.81% (5) 23.81% (5) 14.29% (3) 14.29% (3) 4.76% (1)

Предыдущие игры

Волунтари Последние 20 матчей: +4 =3 -13
ФКСБ 2:1 Волунтари Волунтари 0:1 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 2:0 Волунтари Ботошани 1:1 Волунтари
Волунтари 0:2 Киндия Тырговиште Германнштадт 3:2 Волунтари Волунтари 3:3 Академика Клинчени Динамо Бухарест 3:0 Волунтари Волунтари 4:0 Политехника Яссы Арджеш 2:1 Волунтари Волунтари 0:1 ЧФР Клуж Волунтари 0:2 Вииторул Констанца Астра 2:3 Волунтари Волунтари 1:2 Сепси Университатя Крайова 2:1 Волунтари Волунтари 2:1 ФКСБ УТА Арад 0:0 Волунтари Волунтари 2:1 Газ-Метан Медиаш Киндия Тырговиште 2:0 Волунтари Волунтари 1:2 Динамо Бухарест
Университатя Крайова Последние 20 матчей: +8 =9 -3
Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца Астра 1:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:0 Сепси ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова
Университатя Крайова 0:2 ФКСБ УТА Арад 1:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 3:1 Газ-Метан Медиаш Пандурий 2:3 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:0 Металоглобус Ботошани 0:0 Университатя Крайова Униря Слобозия 0:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:1 Глория Бузау Политехника Тимишоара 0:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Университатя Крайова 0:0 Аэростар Бакау Германнштадт 0:1 Университатя Крайова Петролул Плоешти 0:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:1 Академика Клинчени Динамо Бухарест 0:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 5:0 Рапид Бухарест

Последние игры между собой

Волунтари: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 11
Университатя Крайова: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 2
Университатя Крайова 2:1 Волунтари Первая лига Университатя Крайова 2:1 Волунтари Первая лига Волунтари 1:2 Университатя Крайова Первая лига Университатя Крайова 3:1 Волунтари Первая лига
Волунтари 1:5 Университатя Крайова Первая лига Волунтари 0:1 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 1:1 Волунтари Лига 1 Волунтари 0:0 Университатя Крайова Кубок Университатя Крайова 0:1 Волунтари Кубок Университатя Крайова 5:0 Волунтари Первая лига Волунтари 0:1 Университатя Крайова Первая лига Волунтари 0:2 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 3:0 Волунтари Лига 1 Университатя Крайова 1:2 Волунтари Первая лига Волунтари 1:2 Университатя Крайова Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 18 13 2 3 44 - 18 41
2. ЧФР Клуж Заявка 18 12 4 2 25 - 8 40
3. Университатя Крайова 1:1 Заявка 19 10 6 3 22 - 12 36
4. Сепси Заявка 19 8 8 3 31 - 18 32
5. Киндия Тырговиште Заявка 18 7 6 5 16 - 14 27
6. Академика Клинчени Заявка 18 6 8 4 18 - 15 26
7. Ботошани Заявка 18 6 6 6 26 - 23 24
8. Газ-Метан Медиаш Заявка 18 7 2 9 24 - 28 23
9. УТА Арад Заявка 18 5 6 7 15 - 27 21
10. Вииторул Констанца Заявка 18 4 9 5 25 - 27 21
11. Динамо Бухарест Заявка 18 5 4 9 20 - 23 19
12. Арджеш Заявка 18 4 6 8 18 - 26 18
13. Астра Заявка 18 4 5 9 23 - 29 17
14. Германнштадт Заявка 18 3 7 8 18 - 28 16
15. Волунтари 1:1 Заявка 19 4 4 11 22 - 31 16
16. Политехника Яссы Заявка 17 4 3 10 17 - 37 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 9 8 1 0 27 - 5 25
2. Сепси Заявка 9 4 3 2 14 - 7 15
3. ЧФР Клуж Заявка 9 4 3 2 9 - 5 15
4. Академика Клинчени Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
5. Университатя Крайова 1:1 Заявка 9 4 2 3 9 - 7 14
6. Вииторул Констанца Заявка 10 3 5 2 19 - 18 14
7. Газ-Метан Медиаш Заявка 9 4 1 4 12 - 13 13
8. Киндия Тырговиште Заявка 9 3 3 3 10 - 12 12
9. Волунтари 1:1 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
10. Ботошани Заявка 9 2 4 3 12 - 8 10
11. Динамо Бухарест Заявка 9 2 3 4 10 - 9 9
12. Астра Заявка 9 2 3 4 12 - 13 9
13. Арджеш Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
14. Политехника Яссы Заявка 8 2 2 4 10 - 15 8
15. Германнштадт Заявка 9 2 2 5 9 - 14 8
16. УТА Арад Заявка 9 1 3 5 6 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж Заявка 9 8 1 0 16 - 3 25
2. Университатя Крайова 1:1 Заявка 10 6 4 0 13 - 5 22
3. Сепси Заявка 10 4 5 1 17 - 11 17
4. ФКСБ Заявка 9 5 1 3 17 - 13 16
5. Киндия Тырговиште Заявка 9 4 3 2 6 - 2 15
6. УТА Арад Заявка 9 4 3 2 9 - 11 15
7. Ботошани Заявка 9 4 2 3 14 - 15 14
8. Академика Клинчени Заявка 9 2 5 2 10 - 10 11
9. Газ-Метан Медиаш Заявка 9 3 1 5 12 - 15 10
10. Динамо Бухарест Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
11. Арджеш Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
12. Астра Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
13. Германнштадт Заявка 9 1 5 3 9 - 14 8
14. Вииторул Констанца Заявка 8 1 4 3 6 - 9 7
15. Политехника Яссы Заявка 9 2 1 6 7 - 22 7
16. Волунтари 1:1 Заявка 9 1 2 6 9 - 17 5
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Anghel Iordanescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Волунтари
Ничья
Университатя Крайова
7.77
3.90
1.62
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.60 3.35 1.62
Бонус: 10 000 ₽ 5.40 3.75 1.58
Бонус: 5 000 ₽ 6.35 3.90 1.56
Бонус: 5 000 ₽ 7.77 2.80 1.47

Самый высокий коэффициент на матч «Волунтари» – «Университатя Крайова» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Волунтари» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Университатя Крайова» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Волунтари» – «Университатя Крайова», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
8.20 1.06 3.20 1.32 2.46 1.51 1.76 1.99 1.41 2.80 1.28 3.45 1.09 6.40
7.80 1.05 3.20 1.32 2.52 1.51 1.84 2.04 1.42 2.82 1.28 3.46 1.10 5.90 1.07 6.45
9.20 1.03 7.00 1.08 3.25 1.31 2.55 1.50 2.06 1.75 4.05 1.20 2.80 1.40 1.72 2.05 1.30 3.30 1.20 4.20 1.04 9.00 1.03 10.00 1.05 8.50 1.04 9.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.75 1.42 1.81 1.93 1.38 2.90 1.08 7.00
2.86 1.41 1.89 1.89 1.40 2.90
2.75 1.42 1.77 1.93 1.35 3.05 1.11 6.25 1.80 1.95 1.20 4.20 1.11 5.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.70 1.25 2.55 1.48 1.63 2.19 1.16 4.80
3.45 1.30 2.50 1.52 1.63 2.25 1.25 3.86
2.48 1.50 1.61 2.23 1.23 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.03 1.73
2.08 1.70
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
5.20 1.13
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
3.85 1.23
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