Волунтари
1:1
Перерыв
Стадион: Stadionul Anghel Iordanescu
Университатя Крайова
1:0
10' ГолАнгелов Виктор
1:1
25' ГолИван Андрей
30' Желтая карточкаТавареш Элдер
28
Балаур
Ионуц
66
Дроппа
Лукаш
2
Папп
Пол
16
Нистор
Дан
14
Офусу
Риги
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Балаур ИонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
66 Дроппа ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Bogdan Andone
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Папп ПолЗащитник
- Защитник
-
16 Нистор ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Офусу РигиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Бик ОвидиуПолузащитник
-
30 Мамут ИванНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Corneliu Papura
Ход матча
10'
1:0
25'
1:1
30'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Георге Ион
|3 (2)
|0.16
|2.
|Майлат Себастьян
|3
|0.16
|3.
|Бетанкор Хефте
|3 (1)
|0.16
|4.
|Аким Космин
|3 (1)
|0.16
|5.
|Попа Адриан
|2
|0.11
|6.
|Кэпэцынэ Михай
|2 (1)
|0.11
|7.
|Грэдинару Рэзван
|1
|0.05
|8.
|Рикардинью XI
|1
|0.05
|9.
|Костин Кристиан
|1
|0.05
|10.
|Армаш Игорь
|1
|0.05
|11.
|Ангелов Виктор
|1
|0.05
|12.
|Лопеш Марселу
|1
|0.05
|13.
|Влад Александру
|0
|0
|14.
|Де Оливейра Перейра Эрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чикылдэу Александру
|7 (2)
|0.37
|2.
|Кольич Элвир
|6
|0.32
|3.
|Банку Никусор
|2
|0.11
|4.
|Офусу Риги
|2
|0.11
|5.
|Бэрбуц Кристиан
|2
|0.11
|6.
|Иван Андрей
|2
|0.11
|7.
|Папп Пол
|1
|0.05
|8.
|Нистор Дан
|0
|0
|9.
|Мамут Иван
|0
|0
|10.
|Влэдою Штефан
|0
|0
|11.
|Михэйлэ Валентин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Де Лукас Пабло
|5
|0
|2.
|Георге Ион
|5
|0
|3.
|Рикардинью XI
|3
|0
|4.
|Балаур Ионуц
|1
|1
|5.
|Армаш Игорь
|2
|0
|6.
|Влад Александру
|2
|0
|7.
|Рымничану Виктор
|2
|0
|8.
|Майлат Себастьян
|2
|0
|9.
|Кэпэцынэ Михай
|2
|0
|10.
|Лопеш Марселу
|2
|0
|11.
|Костин Кристиан
|2
|0
|12.
|Борцоняну Клаудиу
|2
|0
|13.
|Андерсон Джон
|2
|0
|14.
|Коцич Милан
|1
|0
|15.
|Тавареш Элдер
|1
|0
|16.
|Грэдинару Рэзван
|1
|0
|17.
|Стойка Александру
|1
|0
|18.
|Войнеску Аделин
|1
|0
|19.
|Доробанту Адриан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бэлаша Михай
|4
|0
|2.
|Скречу Владимир
|2
|1
|3.
|Нистор Дан
|3
|0
|4.
|Бэрбуц Кристиан
|3
|0
|5.
|Влэдою Штефан
|3
|0
|6.
|Мамут Иван
|3
|0
|7.
|Чикылдэу Александру
|2
|0
|8.
|Константин Мариуш
|2
|0
|9.
|Матею Александру
|1
|0
|10.
|Пильячелли Мирко
|1
|0
|11.
|Офусу Риги
|1
|0
|12.
|Банку Никусор
|1
|0
|13.
|Бик Овидиу
|1
|0
|14.
|Баярам Штефан
|1
|0
|15.
|Митран Ионут
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Волунтари
|14.29% (3)
|9.52% (2)
|23.81% (5)
|23.81% (5)
|19.05% (4)
|9.52% (2)
|Университатя Крайова
|19.05% (4)
|23.81% (5)
|23.81% (5)
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|4.76% (1)
Предыдущие игры
Волунтари Последние 20 матчей: +4 =3 -13ФКСБ 2:1 Волунтари Волунтари 0:1 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 2:0 Волунтари Ботошани 1:1 Волунтари
Волунтари 0:2 Киндия Тырговиште Германнштадт 3:2 Волунтари Волунтари 3:3 Академика Клинчени Динамо Бухарест 3:0 Волунтари Волунтари 4:0 Политехника Яссы Арджеш 2:1 Волунтари Волунтари 0:1 ЧФР Клуж Волунтари 0:2 Вииторул Констанца Астра 2:3 Волунтари Волунтари 1:2 Сепси Университатя Крайова 2:1 Волунтари Волунтари 2:1 ФКСБ УТА Арад 0:0 Волунтари Волунтари 2:1 Газ-Метан Медиаш Киндия Тырговиште 2:0 Волунтари Волунтари 1:2 Динамо Бухарест
Университатя Крайова Последние 20 матчей: +8 =9 -3Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца Астра 1:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:0 Сепси ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова
Университатя Крайова 0:2 ФКСБ УТА Арад 1:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 3:1 Газ-Метан Медиаш Пандурий 2:3 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:0 Металоглобус Ботошани 0:0 Университатя Крайова Униря Слобозия 0:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:1 Глория Бузау Политехника Тимишоара 0:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Университатя Крайова 0:0 Аэростар Бакау Германнштадт 0:1 Университатя Крайова Петролул Плоешти 0:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:1 Академика Клинчени Динамо Бухарест 0:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 5:0 Рапид Бухарест
Последние игры между собой
Волунтари: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 11
Университатя Крайова: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 2
Волунтари 1:5 Университатя Крайова Первая лига Волунтари 0:1 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 1:1 Волунтари Лига 1 Волунтари 0:0 Университатя Крайова Кубок Университатя Крайова 0:1 Волунтари Кубок Университатя Крайова 5:0 Волунтари Первая лига Волунтари 0:1 Университатя Крайова Первая лига Волунтари 0:2 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 3:0 Волунтари Лига 1 Университатя Крайова 1:2 Волунтари Первая лига Волунтари 1:2 Университатя Крайова Первая лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|44 - 18
|41
|2.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|25 - 8
|40
|3.
|Университатя Крайова
|1:1 Заявка
|19
|10
|6
|3
|22 - 12
|36
|4.
|Сепси
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|31 - 18
|32
|5.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|16 - 14
|27
|6.
|Академика Клинчени
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|18 - 15
|26
|7.
|Ботошани
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|26 - 23
|24
|8.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|24 - 28
|23
|9.
|УТА Арад
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|15 - 27
|21
|10.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|18
|4
|9
|5
|25 - 27
|21
|11.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|20 - 23
|19
|12.
|Арджеш
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|18 - 26
|18
|13.
|Астра
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|23 - 29
|17
|14.
|Германнштадт
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|18 - 28
|16
|15.
|Волунтари
|1:1 Заявка
|19
|4
|4
|11
|22 - 31
|16
|16.
|Политехника Яссы
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|17 - 37
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|27 - 5
|25
|2.
|Сепси
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 7
|15
|3.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|9 - 5
|15
|4.
|Академика Клинчени
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|5.
|Университатя Крайова
|1:1 Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 7
|14
|6.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|19 - 18
|14
|7.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 13
|13
|8.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|9.
|Волунтари
|1:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|10.
|Ботошани
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 8
|10
|11.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 9
|9
|12.
|Астра
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|13.
|Арджеш
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|14.
|Политехника Яссы
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 15
|8
|15.
|Германнштадт
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|16.
|УТА Арад
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|16 - 3
|25
|2.
|Университатя Крайова
|1:1 Заявка
|10
|6
|4
|0
|13 - 5
|22
|3.
|Сепси
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|17 - 11
|17
|4.
|ФКСБ
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 13
|16
|5.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|6 - 2
|15
|6.
|УТА Арад
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|9 - 11
|15
|7.
|Ботошани
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 15
|14
|8.
|Академика Клинчени
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|9.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|10.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|11.
|Арджеш
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|12.
|Астра
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|13.
|Германнштадт
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 14
|8
|14.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 9
|7
|15.
|Политехника Яссы
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 22
|7
|16.
|Волунтари
|1:1 Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 17
|5
Победитель
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