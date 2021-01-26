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  3. Австрия
Штурм
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Хартберг
0' 2'
27
Зибенхандль
Йорг
24
Инголич
Сандро
6
Немет
Давид
5
Вютрих
Грегори
44
Данте
Амаду
25
Хирлендер
Штефан
4
Горенц-Станкович
Йон
30
Любич
Иван
10
Китеишвили
Отар
20
Фризенбихлер
Кевин
13
Янтшер
Якоб
1
Свете
Рене
23
Кайнц
Тобиас
5
Гольнер
Манфред
32
Люкенедер
Феликс
14
Клем
Кристиан
29
Хорват
Саша
8
Тиджани
Самсон
42
Нимага
Бакари
7
Эртльталер
Юлиус
9
Реп
Райко
20
Шмербок
Марк-Андре
Штурм
4-3-1-2
Хартберг
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Штурм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Янтшер Якоб 5 0.38
2. Любич Иван 4 0.31
3. Фризенбихлер Кевин 3 0.23
4. Китеишвили Отар 3 0.23
5. Балай Беким 3 0.23
6. Горенц-Станкович Йон 2 0.15
7. Хирлендер Штефан 1 0.08
8. Вютрих Грегори 1 0.08
9. Немет Давид 1 0.08
10. Куэн Андреас 0 0
11. Хузпек Филипп 0 0
12. Инголич Сандро 0 0
Хартберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Дарио 5 (2) 0.38
2. Реп Райко 3 0.23
3. Роттер Томас 3 0.23
4. Люкенедер Феликс 1 0.08
5. Раковиц Штефан 1 0.08
6. Шаби Сейфедин 1 0.08
7. Хорват Саша 0 0
8. Линхарт Андреас 0 0
9. Клем Кристиан 0 0

Карточки

Штурм
# Игрок      
1. Инголич Сандро 4 1
2. Хирлендер Штефан 4 0
3. Вютрих Грегори 3 0
4. Горенц-Станкович Йон 3 0
5. Балай Беким 1 1
6. Данте Амаду 1 1
7. Фризенбихлер Кевин 2 0
8. Янтшер Якоб 1 0
9. Куэн Андреас 1 0
10. Йегер Лукас 1 0
11. Китеишвили Отар 1 0
12. Любич Иван 1 0
13. Мвепу Франциско 1 0
Хартберг
# Игрок      
1. Хайль Юрген 5 0
2. Клем Кристиан 3 0
3. Гольнер Манфред 3 0
4. Роттер Томас 3 0
5. Эртльталер Юлиус 3 0
6. Нимага Бакари 1 1
7. Тиджани Самсон 1 1
8. Реп Райко 2 0
9. Кайнц Тобиас 2 0
10. Свете Рене 2 0
11. Шаби Сейфедин 1 0
12. Рид Лукас 1 0
13. Люкенедер Феликс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Штурм 8.7% (2) 8.7% (2) 21.74% (5) 26.09% (6) 13.04% (3) 21.74% (5)
 Хартберг 7.14% (1) 7.14% (1) 7.14% (1) 28.57% (4) 14.29% (2) 35.71% (5)

Предыдущие игры

Штурм Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Рапид Вена 4:1 Штурм Штурм 3:0 Капфенберг Вольфсбергер 0:0 Штурм Фехервар 1:3 Штурм
Штурм 3:2 Осиек Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Штурм 3:0 Адмира Аустрия Вена 0:4 Штурм Штурм 1:0 Сваровски Тироль Штурм 1:0 Ваккер Инсбрук Ред Булл Зальцбург 1:3 Штурм Юниорс Пашинг 0:1 Штурм Штурм 0:2 ЛАСК Рид 0:2 Штурм Хоэнемс 1:2 Штурм Марибор 0:3 Штурм Штурм 4:0 Альтах Хартберг 1:1 Штурм Штурм 1:1 Рапид Вена Санкт-Пёльтен 0:0 Штурм
Хартберг Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Вольфсбергер 0:0 Хартберг Хартберг 1:3 Аустрия Клагенфурт Хартберг 3:0 Амштеттен Хартберг 4:2 Блау-Вайс Линц
Хартберг 1:0 Альтах Санкт-Пёльтен 2:2 Хартберг Хартберг 1:3 Рапид Вена Адмира 2:3 Хартберг Аустрия Вена 5:3 Хартберг Хартберг 1:1 ЛАСК Хартберг 2:3 Капфенберг Рид 2:0 Хартберг Хартберг 2:1 Аустрия Вена Сваровски Тироль 1:1 Хартберг ASKOe Gmuend 3:4 Хартберг Лафниц 3:2 Хартберг Ред Булл Зальцбург 7:1 Хартберг Хартберг 1:1 Штурм Хартберг 0:2 Вольфсбергер Пяст 3:2 Хартберг

Последние игры между собой

Штурм: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 5
Хартберг: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 7
Хартберг 1:1 Штурм Бундеслига Штурм 1:4 Хартберг Бундеслига Хартберг 1:2 Штурм Бундеслига Штурм 3:1 Хартберг Бундеслига
Хартберг 1:0 Штурм Бундеслига Хартберг 2:0 Штурм Бундеслига Штурм 3:2 Хартберг Бундеслига Штурм 2:1 Хартберг Товарищеские матчи Хартберг 0:6 Штурм Кубок Штурм 2:5 Хартберг Разное Хартберг 1:1 Штурм Товарищеские матчи Штурм 5:1 Хартберг Товарищеские матчи Штурм 2:4 Хартберг OFB Cup Хартберг 0:1 Штурм Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 13 9 1 3 41 - 15 28
2. Рапид Вена Заявка 13 8 3 2 30 - 18 27
3. Штурм Заявка 13 7 4 2 23 - 9 25
4. ЛАСК Заявка 13 7 3 3 26 - 14 24
5. Сваровски Тироль Заявка 13 6 2 5 22 - 19 20
6. Вольфсбергер Заявка 13 5 3 5 22 - 24 18
7. Санкт-Пёльтен Заявка 13 4 4 5 25 - 25 16
8. Хартберг Заявка 13 3 6 4 14 - 23 15
9. Аустрия Вена Заявка 13 3 5 5 13 - 18 14
10. Рид Заявка 13 4 1 8 17 - 29 13
11. Альтах Заявка 13 2 2 9 11 - 29 8
12. Адмира Заявка 13 2 2 9 14 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК Заявка 7 6 0 1 20 - 5 18
2. Рапид Вена Заявка 7 4 2 1 16 - 8 14
3. Штурм Заявка 6 4 1 1 12 - 3 13
4. Ред Булл Зальцбург Заявка 6 4 0 2 22 - 9 12
5. Рид Заявка 7 3 0 4 11 - 15 9
6. Сваровски Тироль Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
7. Хартберг Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
8. Адмира Заявка 6 2 0 4 7 - 13 6
9. Аустрия Вена Заявка 6 1 3 2 6 - 11 6
10. Вольфсбергер Заявка 7 1 3 3 10 - 14 6
11. Санкт-Пёльтен Заявка 7 1 3 3 11 - 15 6
12. Альтах Заявка 7 1 2 4 5 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 7 5 1 1 19 - 6 16
2. Рапид Вена Заявка 6 4 1 1 14 - 10 13
3. Вольфсбергер Заявка 6 4 0 2 12 - 10 12
4. Сваровски Тироль Заявка 7 4 0 3 12 - 11 12
5. Штурм Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
6. Санкт-Пёльтен Заявка 6 3 1 2 14 - 10 10
7. Аустрия Вена Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8
8. Хартберг Заявка 7 1 4 2 8 - 15 7
9. ЛАСК Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
10. Рид Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
11. Альтах Заявка 6 1 0 5 6 - 16 3
12. Адмира Заявка 7 0 2 5 7 - 22 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Штурм
Ничья
Хартберг
1.69
4.33
5.70
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.57 4.20 5.70
Бонус: 10 000 ₽ 1.55 4.30 5.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.61 4.33 5.05
Бонус: 5 000 ₽ 1.61 4.10 5.30
  1.69 4.12 5.04

Самый высокий коэффициент на матч «Штурм» – «Хартберг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Штурм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хартберг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Штурм» – «Хартберг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.60 1.17 2.32 1.56 1.85 1.89 1.54 2.38 1.21 4.10 1.07 7.20
4.60 1.15 3.80 1.23 2.34 1.57 1.88 1.92 1.59 2.51 1.29 3.60 1.20 4.33 1.07 7.00 1.05 7.70
10.50 1.01 4.60 1.18 3.75 1.25 2.37 1.59 2.12 1.72 1.87 1.93 1.78 2.04 1.52 2.41 1.27 3.55 1.20 4.20 1.08 7.00 1.06 7.60 1.01 12.50
5.04 1.19 2.41 1.61 2.15 1.76 1.88 2.01 1.68 2.29 1.55 2.57 1.21 4.80
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.35 1.55 1.57 2.30 1.15 5.00
3.68 1.28 2.48 1.54 1.61 2.31 1.24 4.05 1.16 5.40
2.35 1.57 1.58 2.33 1.20 4.20
3.13 1.40 2.47 1.59 1.86 2.03 1.60 2.45 1.41 3.09
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.90 1.16 1.98 1.77 1.29 3.40
5.00 1.18 3.45 1.31 1.97 1.84 1.47 2.68 1.28 3.68
1.98 1.77 1.48 2.60 1.28 3.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.66 2.13
1.61 2.23
Букмекер Да Нет
3.95 1.23
3.90 1.21
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
2.90 1.38
Где смотреть матч Штурм 0:0 Хартберг онлайн

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