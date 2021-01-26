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  3. Австрия
Адмира
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Аустрия Вена
0' 2'
1
Ляйтнер
Андреас
22
Майер
Маркус
23
Петлах
Паскаль
27
Айву
Эмануэль
84
Остшолек
Маттиас
2
Ауэр
Штефан
16
Хоффер
Эрвин
8
Кершбаум
Роман
90
Томич
Томислав
7
Старкль
Доминик
10
Бройниг
Максимилиан
1
Пенц
Патрик
8
Цвиршиц
Штефан
2
Шёссвендтер
Кристоф
4
Палмер-Браун
Эрик
29
Зуттнер
Маркус
10
Грюнвальд
Александр
27
Эбнер
Томас
39
Тейгль
Георг
36
Фитц
Доминик
70
Саркария
Манприт
11
Пихлер
Бенедикт
Адмира
4-1-4-1
Аустрия Вена
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Адмира
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кершбаум Роман 4 (2) 0.31
2. Бройниг Максимилиан 3 0.23
3. Хоффер Эрвин 2 0.15
4. Томич Томислав 1 0.08
5. Хаусьелль Марко 1 0.08
6. Айву Эмануэль 1 0.08
7. Гартнер Кристиан 0 0
8. Остшолек Маттиас 0 0
9. Спасич Милош 0 0
Аустрия Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пихлер Бенедикт 4 0.31
2. Моншайн Кристоф 4 (3) 0.31
3. Виммер Патрик 2 0.15
4. Саркария Манприт 1 0.08
5. Тургеман Алон 1 0.08
6. Джукич Александар 1 0.08
7. Зуттнер Маркус 0 0
8. Мадль Михаэль 0 0
9. Тейгль Георг 0 0

Карточки

Адмира
# Игрок      
1. Кершбаум Роман 6 1
2. Майер Маркус 3 0
3. Бройниг Максимилиан 3 0
4. Спасич Милош 2 0
5. Хаусьелль Марко 2 0
6. Айву Эмануэль 2 0
7. Юлманд Мортен 2 0
8. Бауэр Себастьян 0 1
9. Майерхофер Штефан 1 0
10. Рат Лукас 1 0
11. Ауэр Штефан 1 0
12. Томич Томислав 1 0
13. Малишек Лукас 1 0
14. Чиркович Александар 1 0
15. Ганда Йосеф 1 0
Аустрия Вена
# Игрок      
1. Грюнвальд Александр 2 2
2. Палмер-Браун Эрик 3 0
3. Мартель Эрик 1 1
4. Тейгль Георг 2 0
5. Цвиршиц Штефан 2 0
6. Хан Нильс 2 0
7. Фитц Доминик 0 1
8. Сакс Максимилиан 1 0
9. Марчинко Кристоф 1 0
10. Хандль Йоханнес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Адмира 25% (3) 25% (3) 0 16.67% (2) 16.67% (2) 16.67% (2)
 Аустрия Вена 30.77% (4) 7.69% (1) 15.38% (2) 15.38% (2) 23.08% (3) 7.69% (1)

Предыдущие игры

Адмира Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Рапид Вена 3:1 Адмира Адмира 0:1 Рапид Вена Штурм 3:0 Адмира
Адмира 1:0 Ред Булл Зальцбург Адмира 2:3 Хартберг Сваровски Тироль 3:0 Адмира Рапид-2 Вена 3:2 Адмира ЛАСК 4:0 Адмира Адмира 1:3 Вольфсбергер Мархфельд Маннсдорф 1:1 Адмира Альтах 4:2 Адмира Адмира 2:0 Мауэрверк Тим Венер Линьен 0:1 Адмира Адмира 2:2 Капфенберг Адмира 2:2 Драссбург Адмира 3:1 Рид Аустрия Вена 2:2 Адмира Адмира 0:5 Санкт-Пёльтен Адмира 1:2 Стрипфинг
Аустрия Вена Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Рид 0:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 8:0 Хорн ЛАСК 3:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 ЛАСК
Вольфсбергер 3:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:4 Штурм Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:3 Хартберг Аустрия Вена 1:1 Санкт-Пёльтен Альтах 0:0 Аустрия Вена Хартберг 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Винер 1:3 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Адмира Аустрия Вена 2:1 Рид ЛАСК 1:0 Аустрия Вена Амштеттен 1:3 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:0 Ретц Аустрия Вена 6:0 Юниорс Пашинг

Последние игры между собой

Адмира: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Аустрия Вена: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Аустрия Вена 2:2 Адмира Бундеслига Адмира 0:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:0 Адмира Бундеслига Адмира 0:0 Аустрия Вена Бундеслига
Аустрия Вена 1:1 Адмира Бундеслига Адмира 1:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 4:0 Адмира Бундеслига Аустрия Вена 0:0 Адмира Бундеслига Адмира 2:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:3 Адмира Бундеслига Адмира 1:3 Аустрия Вена Бундеслига Адмира 1:6 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:2 Адмира Кубок Аустрия Вена 0:2 Адмира Бундеслига Адмира 0:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:2 Адмира Бундеслига Аустрия Вена 3:1 Адмира Бундеслига Адмира 0:3 Аустрия Вена Бундеслига Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Аустрия Вена 1:1 Адмира Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 13 9 1 3 41 - 15 28
2. Рапид Вена Заявка 13 8 3 2 30 - 18 27
3. Штурм Заявка 13 7 4 2 23 - 9 25
4. ЛАСК Заявка 13 7 3 3 26 - 14 24
5. Сваровски Тироль Заявка 13 6 2 5 22 - 19 20
6. Вольфсбергер Заявка 13 5 3 5 22 - 24 18
7. Санкт-Пёльтен Заявка 13 4 4 5 25 - 25 16
8. Хартберг Заявка 13 3 6 4 14 - 23 15
9. Аустрия Вена Заявка 13 3 5 5 13 - 18 14
10. Рид Заявка 13 4 1 8 17 - 29 13
11. Альтах Заявка 13 2 2 9 11 - 29 8
12. Адмира Заявка 13 2 2 9 14 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК Заявка 7 6 0 1 20 - 5 18
2. Рапид Вена Заявка 7 4 2 1 16 - 8 14
3. Штурм Заявка 6 4 1 1 12 - 3 13
4. Ред Булл Зальцбург Заявка 6 4 0 2 22 - 9 12
5. Рид Заявка 7 3 0 4 11 - 15 9
6. Сваровски Тироль Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
7. Хартберг Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
8. Адмира Заявка 6 2 0 4 7 - 13 6
9. Аустрия Вена Заявка 6 1 3 2 6 - 11 6
10. Вольфсбергер Заявка 7 1 3 3 10 - 14 6
11. Санкт-Пёльтен Заявка 7 1 3 3 11 - 15 6
12. Альтах Заявка 7 1 2 4 5 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 7 5 1 1 19 - 6 16
2. Рапид Вена Заявка 6 4 1 1 14 - 10 13
3. Вольфсбергер Заявка 6 4 0 2 12 - 10 12
4. Сваровски Тироль Заявка 7 4 0 3 12 - 11 12
5. Штурм Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
6. Санкт-Пёльтен Заявка 6 3 1 2 14 - 10 10
7. Аустрия Вена Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8
8. Хартберг Заявка 7 1 4 2 8 - 15 7
9. ЛАСК Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
10. Рид Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
11. Альтах Заявка 6 1 0 5 6 - 16 3
12. Адмира Заявка 7 0 2 5 7 - 22 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BSFZ Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Адмира
Ничья
Аустрия Вена
3.50
3.62
2.21
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.30 3.60 2.15
Бонус: 10 000 ₽ 2.95 3.50 2.21
Бонус: 5 000 ₽ 3.42 3.62 2.08
Бонус: 5 000 ₽ 3.50 3.55 2.05

Самый высокий коэффициент на матч «Адмира» – «Аустрия Вена» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Адмира» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аустрия Вена» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Адмира» – «Аустрия Вена», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.00 1.22 2.07 1.70 1.65 2.16 1.43 2.70 1.16 4.80 1.06 8.40
10.25 1.01 9.20 1.03 3.70 1.26 2.91 1.41 2.02 1.88 1.56 2.43 1.36 3.04 1.15 4.90 1.11 5.45 1.02 9.70
12.50 0.00 8.80 1.05 3.60 1.27 2.80 1.40 1.96 1.85 1.75 2.08 1.55 2.48 1.35 3.05 1.15 4.90 1.12 5.60 1.03 10.00 1.03 9.60 0.00 16.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.34 2.08 1.69 1.48 2.55 1.12 5.80
3.15 1.36 2.06 1.76 1.48 2.65 1.16 5.35 1.11 6.60
2.02 1.79 1.44 2.60 1.15 5.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.40 1.18 1.84 1.90 1.24 3.80
4.05 1.24 2.83 1.43 1.75 2.08 1.32 3.38 1.21 4.40
2.85 1.41 1.72 2.05 1.30 3.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.60 2.24
1.71 2.07
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
3.20 1.32
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