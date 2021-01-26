Адмира
0:4
Конец матча
Стадион: БСФЦ
Аустрия Вена
3' Желтая карточкаТомич Томислав
41' Желтая карточкаЗуттнер Маркус
0:1
60' ГолПихлер Бенедикт
0:2
70' ГолТейгль Георг
0:3
78' ГолХандль Йоханнес
0:4
83' ГолХандль Йоханнес
22
Майер
Маркус
16
Хоффер
Эрвин
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Майер МаркусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Хоффер ЭрвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Кадлец МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Вутен ЭндрюНападающий
-
Главный тренер: Damir Buric
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Тейгль ГеоргПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Эбнер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Фитц ДоминикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Can Keles
-
-
Главный тренер: Штёгер Петер
Ход матча
41'
60'
70'
0:2
78'
0:3
83'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кершбаум Роман
|4 (2)
|0.29
|2.
|Бройниг Максимилиан
|3
|0.21
|3.
|Хоффер Эрвин
|2
|0.14
|4.
|Томич Томислав
|1
|0.07
|5.
|Хаусьелль Марко
|1
|0.07
|6.
|Айву Эмануэль
|1
|0.07
|7.
|Гартнер Кристиан
|0
|0
|8.
|Остшолек Маттиас
|0
|0
|9.
|Спасич Милош
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пихлер Бенедикт
|5
|0.36
|2.
|Моншайн Кристоф
|4 (3)
|0.29
|3.
|Виммер Патрик
|2
|0.14
|4.
|Хандль Йоханнес
|2
|0.14
|5.
|Саркария Манприт
|1
|0.07
|6.
|Тейгль Георг
|1
|0.07
|7.
|Тургеман Алон
|1
|0.07
|8.
|Джукич Александар
|1
|0.07
|9.
|Зуттнер Маркус
|0
|0
|10.
|Мадль Михаэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кершбаум Роман
|6
|1
|2.
|Майер Маркус
|3
|0
|3.
|Бройниг Максимилиан
|3
|0
|4.
|Томич Томислав
|2
|0
|5.
|Спасич Милош
|2
|0
|6.
|Хаусьелль Марко
|2
|0
|7.
|Айву Эмануэль
|2
|0
|8.
|Юлманд Мортен
|2
|0
|9.
|Бауэр Себастьян
|0
|1
|10.
|Майерхофер Штефан
|1
|0
|11.
|Рат Лукас
|1
|0
|12.
|Ауэр Штефан
|1
|0
|13.
|Малишек Лукас
|1
|0
|14.
|Чиркович Александар
|1
|0
|15.
|Ганда Йосеф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Грюнвальд Александр
|2
|2
|2.
|Палмер-Браун Эрик
|3
|0
|3.
|Мартель Эрик
|1
|1
|4.
|Тейгль Георг
|2
|0
|5.
|Цвиршиц Штефан
|2
|0
|6.
|Хан Нильс
|2
|0
|7.
|Фитц Доминик
|0
|1
|8.
|Зуттнер Маркус
|1
|0
|9.
|Сакс Максимилиан
|1
|0
|10.
|Марчинко Кристоф
|1
|0
|11.
|Хандль Йоханнес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Адмира
|25% (3)
|25% (3)
|0
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|Аустрия Вена
|30.77% (4)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|7.69% (1)
Предыдущие игры
Адмира Последние 20 матчей: +4 =4 -12Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Рапид Вена 3:1 Адмира Адмира 0:1 Рапид Вена Штурм 3:0 Адмира
Адмира 1:0 Ред Булл Зальцбург Адмира 2:3 Хартберг Сваровски Тироль 3:0 Адмира Рапид-2 Вена 3:2 Адмира ЛАСК 4:0 Адмира Адмира 1:3 Вольфсбергер Мархфельд Маннсдорф 1:1 Адмира Альтах 4:2 Адмира Адмира 2:0 Мауэрверк Тим Венер Линьен 0:1 Адмира Адмира 2:2 Капфенберг Адмира 2:2 Драссбург Адмира 3:1 Рид Аустрия Вена 2:2 Адмира Адмира 0:5 Санкт-Пёльтен Адмира 1:2 Стрипфинг
Аустрия Вена Последние 20 матчей: +9 =5 -6Рид 0:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 8:0 Хорн ЛАСК 3:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 ЛАСК
Вольфсбергер 3:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:4 Штурм Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:3 Хартберг Аустрия Вена 1:1 Санкт-Пёльтен Альтах 0:0 Аустрия Вена Хартберг 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Винер 1:3 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Адмира Аустрия Вена 2:1 Рид ЛАСК 1:0 Аустрия Вена Амштеттен 1:3 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:0 Ретц Аустрия Вена 6:0 Юниорс Пашинг
Последние игры между собой
Адмира: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Аустрия Вена: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Аустрия Вена 1:1 Адмира Бундеслига Адмира 1:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 4:0 Адмира Бундеслига Аустрия Вена 0:0 Адмира Бундеслига Адмира 2:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:3 Адмира Бундеслига Адмира 1:3 Аустрия Вена Бундеслига Адмира 1:6 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:2 Адмира Кубок Аустрия Вена 0:2 Адмира Бундеслига Адмира 0:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:2 Адмира Бундеслига Аустрия Вена 3:1 Адмира Бундеслига Адмира 0:3 Аустрия Вена Бундеслига Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Аустрия Вена 1:1 Адмира Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|41 - 15
|28
|2.
|Штурм
|2:1 Заявка
|14
|8
|4
|2
|25 - 10
|28
|3.
|Рапид Вена
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|30 - 18
|27
|4.
|ЛАСК
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|26 - 14
|24
|5.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 19
|20
|6.
|Вольфсбергер
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|22 - 24
|18
|7.
|Аустрия Вена
|4:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 18
|17
|8.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|25 - 25
|16
|9.
|Хартберг
|1:2 Заявка
|14
|3
|6
|5
|15 - 25
|15
|10.
|Рид
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|17 - 29
|13
|11.
|Альтах
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|11 - 29
|8
|12.
|Адмира
|0:4 Заявка
|14
|2
|2
|10
|14 - 39
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|20 - 5
|18
|2.
|Штурм
|2:1 Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 4
|16
|3.
|Рапид Вена
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|22 - 9
|12
|5.
|Рид
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|11 - 15
|9
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|7.
|Хартберг
|1:2 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|8.
|Аустрия Вена
|4:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|9.
|Адмира
|0:4 Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 17
|6
|10.
|Вольфсбергер
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 14
|6
|11.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 15
|6
|12.
|Альтах
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|19 - 6
|16
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 10
|13
|3.
|Вольфсбергер
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 10
|12
|4.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 11
|12
|5.
|Штурм
|2:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|6.
|Аустрия Вена
|4:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 7
|11
|7.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|14 - 10
|10
|8.
|Хартберг
|1:2 Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 17
|7
|9.
|ЛАСК
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|10.
|Рид
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|11.
|Альтах
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 16
|3
|12.
|Адмира
|0:4 Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 22
|2
Победитель
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