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Рапид Вена
 
Отложен

Стадион:
Санкт-Пёльтен
1
Штребингер
Ричард
22
Стойкович
Филип
20
Хофманн
Максимилиан
4
Барац
Матео
31
Ульманн
Максимилиан
39
Любичич
Деян
16
Петрович
Деян
13
Шик
Торстен
28
Кнасмюлльнер
Кристоф
8
Рицмайер
Марсель
29
Кара
Эркан
1
Риглер
Кристоф
14
Блауэнштайнер
Микаэль
3
Лейте
Луан
17
Мухамедбегович
Ахмет
21
Шульц
Кофи
20
Шуц
Даниэль
6
Покорны
Петер
39
Любичич
Роберт
11
Дейвис
Джордж
9
Шмидт
Александер
19
Хуги
Дор
Рапид Вена
4-2-3-1
Санкт-Пёльтен
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кара Эркан 7 (2) 0.54
2. Кнасмюлльнер Кристоф 5 0.38
3. Фунтас Таксиархис 4 0.31
4. Шик Торстен 3 0.23
5. Китагава Коя 3 0.23
6. Мург Томас 2 0.15
7. Демир Юсуф 2 0.15
8. Аразе Кельвин 2 0.15
9. Рицмайер Марсель 1 0.08
10. Любичич Деян 0 0
11. Ульманн Максимилиан 0 0
12. Стойкович Филип 0 0
13. Хофманн Максимилиан 0 0
14. Барац Матео 0 0
Санкт-Пёльтен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шмидт Александер 9 0.69
2. Хуги Дор 7 (1) 0.54
3. Майстер Николас 2 (1) 0.15
4. Любичич Роберт 1 0.08
5. Шульц Кофи 1 0.08
6. Гальпер Кристоф 1 0.08
7. Танзмар Марсель 1 0.08
8. Грозурек Лукас 1 0.08
9. Лейте Луан 1 0.08
10. Мухамедбегович Ахмет 1 0.08
11. Блауэнштайнер Микаэль 0 0
12. Дейвис Джордж 0 0
13. Покорны Петер 0 0

Карточки

Рапид Вена
# Игрок      
1. Хофманн Максимилиан 5 0
2. Стойкович Филип 3 1
3. Граймль Лео 3 0
4. Кара Эркан 3 0
5. Шик Торстен 2 0
6. Фунтас Таксиархис 2 0
7. Шустер Лион 2 0
8. Мург Томас 1 0
9. Ульманн Максимилиан 1 0
10. Китагава Коя 1 0
11. Аразе Кельвин 1 0
12. Ибрахимоглу Мелих 1 0
Санкт-Пёльтен
# Игрок      
1. Покорны Петер 5 0
2. Луксбахер Даниэль 3 0
3. Шуц Даниэль 2 0
4. Риглер Кристоф 2 0
5. Маранда Мануэль 2 0
6. Шмидт Александер 2 0
7. Мухамедбегович Ахмет 2 0
8. Любичич Роберт 2 0
9. Штайнвендер Михаэль 2 0
10. Шульц Кофи 1 0
11. Майстер Николас 1 0
12. Гальпер Кристоф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рапид Вена 24.14% (7) 17.24% (5) 13.79% (4) 10.34% (3) 6.9% (2) 27.59% (8)
 Санкт-Пёльтен 16% (4) 28% (7) 24% (6) 12% (3) 12% (3) 8% (2)

Предыдущие игры

Рапид Вена Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Рапид Вена 4:1 Штурм Рапид Вена 3:1 Адмира Рапид Вена 2:1 Лафниц Адмира 0:1 Рапид Вена
Ред Булл Зальцбург 6:2 Рапид Вена Рапид Вена 0:3 Сваровски Тироль Рапид Вена 2:2 Мольде Хартберг 1:3 Рапид Вена Арсенал 4:1 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Дандолк 1:3 Рапид Вена Рид 4:3 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 4:3 Дандолк Рапид Вена 3:1 Альтах Мольде 1:0 Рапид Вена Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Арсенал Винер Нойштадт 1:5 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 ЛАСК
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Санкт-Пёльтен 0:1 Блау-Вайс Линц Санкт-Пёльтен 2:1 Форвертс Штайр Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен
Санкт-Пёльтен 2:2 Хартберг Альтах 0:4 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:8 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 1:1 Санкт-Пёльтен Хорн 3:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 Сваровски Тироль Санкт-Пёльтен 4:0 Рид ЛАСК 4:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена Адмира 0:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:0 Штурм Санкт-Пёльтен 2:1 Флоридсдорфер Вольфсберг 1:3 Санкт-Пёльтен Карлсруэ 2:1 Санкт-Пёльтен

Последние игры между собой

Рапид Вена: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 3
Санкт-Пёльтен: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 10
Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:2 Рапид Вена Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:4 Рапид Вена Бундеслига
Рапид Вена 0:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:5 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:4 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:3 Рапид Вена Кубок Санкт-Пёльтен 1:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:1 Рапид Вена Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:4 Рапид Вена Товарищеские матчи Рапид Вена 1:2 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 13 9 1 3 41 - 15 28
2. Штурм Заявка 14 8 4 2 25 - 10 28
3. Рапид Вена Заявка 13 8 3 2 30 - 18 27
4. ЛАСК Заявка 13 7 3 3 26 - 14 24
5. Сваровски Тироль Заявка 13 6 2 5 22 - 19 20
6. Вольфсбергер Заявка 13 5 3 5 22 - 24 18
7. Аустрия Вена Заявка 14 4 5 5 17 - 18 17
8. Санкт-Пёльтен Заявка 13 4 4 5 25 - 25 16
9. Хартберг Заявка 14 3 6 5 15 - 25 15
10. Рид Заявка 13 4 1 8 17 - 29 13
11. Альтах Заявка 13 2 2 9 11 - 29 8
12. Адмира Заявка 14 2 2 10 14 - 39 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК Заявка 7 6 0 1 20 - 5 18
2. Штурм Заявка 7 5 1 1 14 - 4 16
3. Рапид Вена Заявка 7 4 2 1 16 - 8 14
4. Ред Булл Зальцбург Заявка 6 4 0 2 22 - 9 12
5. Рид Заявка 7 3 0 4 11 - 15 9
6. Сваровски Тироль Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
7. Хартберг Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
8. Аустрия Вена Заявка 6 1 3 2 6 - 11 6
9. Адмира Заявка 7 2 0 5 7 - 17 6
10. Вольфсбергер Заявка 7 1 3 3 10 - 14 6
11. Санкт-Пёльтен Заявка 7 1 3 3 11 - 15 6
12. Альтах Заявка 7 1 2 4 5 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 7 5 1 1 19 - 6 16
2. Рапид Вена Заявка 6 4 1 1 14 - 10 13
3. Вольфсбергер Заявка 6 4 0 2 12 - 10 12
4. Сваровски Тироль Заявка 7 4 0 3 12 - 11 12
5. Штурм Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
6. Аустрия Вена Заявка 8 3 2 3 11 - 7 11
7. Санкт-Пёльтен Заявка 6 3 1 2 14 - 10 10
8. Хартберг Заявка 8 1 4 3 9 - 17 7
9. ЛАСК Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
10. Рид Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
11. Альтах Заявка 6 1 0 5 6 - 16 3
12. Адмира Заявка 7 0 2 5 7 - 22 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Рапид Вена
Ничья
Санкт-Пёльтен
1.40
5.60
8.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.40 5.20 6.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.36 5.60 8.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.33 5.50 7.80

Самый высокий коэффициент на матч «Рапид Вена» – «Санкт-Пёльтен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рапид Вена» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Санкт-Пёльтен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рапид Вена» – «Санкт-Пёльтен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.85 1.09 5.05 1.14 2.86 1.40 2.31 1.61 1.83 2.08 1.46 2.72 1.33 3.20 1.14 5.05 1.10 5.55 1.02 9.20
13.50 0.00 5.55 1.11 4.90 1.15 2.85 1.39 2.33 1.61 1.99 1.82 1.79 2.02 1.45 2.65 1.32 3.20 1.15 4.90 1.12 5.70 1.03 8.80 1.02 9.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.30 1.22 2.95 1.40 1.78 2.04 1.34 3.26 1.22 4.30
4.20 1.20 2.85 1.41 1.76 2.07 1.31 3.25 1.20 4.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.95 1.13 4.45 1.21 2.24 1.65 1.66 2.22 1.40 2.95 1.15 5.40
2.23 1.61 1.67 2.12 1.39 2.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.59 2.28
Букмекер Да Нет
3.70 1.23
Букмекер Да Нет
2.70 1.42
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