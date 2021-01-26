Вест Бромвич
0:1
Первый тайм: 6'
Стадион: Хоуторнс
Манчестер Сити
27
О'Ши
Дара
19
Сойерс
Ромен
27
Канселу
Жоау
26
Марез
Рияд
47
Фоден
Фил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 О'Ши ДараЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Сойерс РоменПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Баттон ДэвидВратарь
-
22 Пелтьер ЛиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Эдвардс КайлПолузащитник
-
10 Филлипс МэттПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Эллардайс Сэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Канселу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Марез РиядНападающий
-
47 Фоден ФилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
50 Гарсия ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
6'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перейра Матеус
|4 (2)
|0.21
|2.
|Аджайи Олувасемилого
|2
|0.11
|3.
|Робинсон Каллум
|2
|0.11
|4.
|Галлахер Конор
|2
|0.11
|5.
|Ферлонг Дарнелл
|1
|0.05
|6.
|Бартли Кайл
|1
|0.05
|7.
|Ахерн-Грант Карлан
|1
|0.05
|8.
|Диангана Грэди
|1
|0.05
|9.
|Гросицки Камил
|0
|0
|10.
|Филлипс Мэтт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стерлинг Рахим
|5
|0.28
|2.
|Гюндоган Илкай
|5 (1)
|0.28
|3.
|Фоден Фил
|4
|0.22
|4.
|Марез Рияд
|4
|0.22
|5.
|Де Брёйне Кевин
|3 (2)
|0.17
|6.
|Жезус Габриэль
|2
|0.11
|7.
|Торрес Ферран
|2
|0.11
|8.
|Стоунс Джон
|2
|0.11
|9.
|Уокер Кайл
|1
|0.06
|10.
|МендиБенжамен
|1
|0.06
|11.
|Аке Натан
|1
|0.06
|12.
|Силва Бернарду
|1
|0.06
|13.
|Родри Эрнандес
|0
|0
|14.
|Канселу Жоау
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Галлахер Конор
|6
|0
|2.
|Ливермор Джейк
|2
|1
|3.
|Сойерс Ромен
|3
|0
|4.
|Аджайи Олувасемилого
|3
|0
|5.
|Перейра Матеус
|1
|1
|6.
|Иванович Бранислав
|2
|0
|7.
|Ферлонг Дарнелл
|2
|0
|8.
|Гиббс Киран
|0
|1
|9.
|Филлипс Мэтт
|1
|0
|10.
|Бартли Кайл
|1
|0
|11.
|Пелтьер Ли
|1
|0
|12.
|Ахерн-Грант Карлан
|1
|0
|13.
|О'Ши Дара
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Родри Эрнандес
|3
|0
|2.
|Аке Натан
|3
|0
|3.
|Канселу Жоау
|3
|0
|4.
|МендиБенжамен
|2
|0
|5.
|Диаш Рубен
|2
|0
|6.
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0
|7.
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|8.
|Уокер Кайл
|1
|0
|9.
|Стерлинг Рахим
|1
|0
|10.
|Эдерсон Мораес
|1
|0
|11.
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|12.
|Силва Бернарду
|1
|0
|13.
|Жезус Габриэль
|1
|0
|14.
|Торрес Ферран
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вест Бромвич
|28.57% (4)
|21.43% (3)
|0
|35.71% (5)
|0
|14.29% (2)
|Манчестер Сити
|12.9% (4)
|35.48% (11)
|16.13% (5)
|9.68% (3)
|9.68% (3)
|16.13% (5)
Предыдущие игры
Вест Бромвич Последние 20 матчей: +2 =5 -13Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Блэкпул 2:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:4 Арсенал
Вест Бромвич 0:5 Лидс Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:3 Челси Вест Бромвич 2:2 Брентфорд Эвертон 5:2 Вест Бромвич
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +15 =4 -1Челтенем 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Манчестер Сити 1:0 Брайтон
Манчестер Сити 3:0 Бирмингем Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Челси 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Арсенал 1:4 Манчестер Сити Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Марсель Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Порту 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос
Последние игры между собой
Вест Бромвич: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 17
Манчестер Сити: победы: 17, ничьи: 2, поражения: 1
Манчестер Сити 3:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:4 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Вест Бромвич 2:1 Манчестер Сити Кубок Carling Манчестер Сити 4:2 Вест Бромвич Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|36 - 25
|40
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|31 - 13
|38
|3.
|Лестер
|Заявка
|19
|12
|2
|5
|35 - 21
|38
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|30 - 24
|35
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|37 - 22
|34
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|33 - 17
|33
|7.
|Эвертон
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|28 - 21
|32
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|31 - 18
|29
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|26 - 21
|29
|10.
|Челси
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|33 - 23
|29
|11.
|Арсенал
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|23 - 19
|27
|12.
|Лидс
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|32 - 35
|26
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|24 - 36
|23
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|21 - 29
|22
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|10 - 22
|19
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|19 - 34
|19
|17.
|Брайтон
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|22 - 29
|17
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|15 - 27
|12
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|15 - 43
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|19
|1
|2
|16
|10 - 32
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 7
|23
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 11
|18
|4.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|5.
|Лестер
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 12
|16
|6.
|Челси
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|19 - 11
|15
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|15
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 13
|14
|9.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 11
|14
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 11
|13
|11.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 18
|12
|14.
|Лидс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 24
|5
|19.
|Брайтон
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|10 - 15
|5
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|24 - 12
|26
|2.
|Лестер
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|20 - 9
|22
|3.
|Эвертон
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 9
|19
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|19 - 8
|18
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 13
|17
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 7
|16
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|8.
|Лидс
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|19 - 21
|15
|9.
|Челси
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 12
|14
|10.
|Арсенал
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 8
|13
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|12.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|13.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|16 - 13
|11
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 18
|11
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 16
|10
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|5 - 14
|9
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 17
|8
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|4 - 17
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вест Бромвич» – «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вест Бромвич» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вест Бромвич» – «Манчестер Сити», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вест Бромвич 0:1 Манчестер Сити
Исход игры
Вест Бромвич
0.7% (1)
Ничья
3.3% (5)
Манчестер Сити
96% (145)
Тотал 2.5
Больше
63.95% (94)
Меньше
36.05% (53)
Обе команды забьют
Да
46.26% (68)
Нет
53.74% (79)
Популярный счёт
0:2 Манчестер Сити
28.5% (43)
1:3 Манчестер Сити
20.5% (31)
0:3 Манчестер Сити
19.2% (29)
1:2 Манчестер Сити
17.9% (27)
1:1 Ничья
3.3% (5)
0:1 Манчестер Сити
2.6% (4)
1:4 Манчестер Сити
2.6% (4)
0:4 Манчестер Сити
1.3% (2)
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