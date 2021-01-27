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Беерсхот-Вильрейк
0:0
Второй тайм: 76'

Стадион:
Кортрейк
0'
13' Желтая карточка
Причиненко Денис
42' Желтая карточка
Дерейк Тимоти
53' Желтая карточка
Палаверса Анте
76'
31
Ванхамел
Майк
3
Причиненко
Денис
4
Франс
Фредерик
2
Берг
Ян
5
Дом
Джорен
16
Питермат
Том
18
Сануси
Райан
28
Исмаила
Кулибали
15
Бурден
Пьер
8
Хольцхаузер
Рафаэль
7
Элеке
Блессинг
31
Илич
Марко
6
Ружо
Лукас
76
Дерейк
Тимоти
5
Сейнсбери
Трент
4
Девале
Жиль
27
Йонкхеере
Михил
8
Палаверса
Анте
25
Макаренко
Евгений
10
Селемани
Фаиз
34
Шевалье
Тедди
93
Гано
Зиньо
Беерсхот-Вильрейк
3-5-2
Кортрейк
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Беерсхот-Вильрейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хольцхаузер Рафаэль 11 (3) 0.46
2. Тиссудали Тарик 7 0.29
3. Судзуки Мусаси 6 0.25
4. Исмаила Кулибали 5 0.21
5. Нубисси Мариус 4 0.17
6. Бурден Пьер 3 0.13
7. Брогно Лорис 2 0.08
8. Берг Ян 2 0.08
9. Сануси Райан 1 0.04
10. Дом Джорен 1 0.04
11. Франс Фредерик 1 0.04
12. Вороговский Ян 1 0.04
13. Причиненко Денис 1 (1) 0.04
14. Саньянг Абдулия 0 0
15. Питермат Том 0 0
16. Ван ден Бёйс Дарио 0 0
17. Халемия Мохамед Реда 0 0
Кортрейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Номбе Мбойо 8 (4) 0.33
2. Гейе Папе Хабиб 4 0.17
3. Девале Жиль 3 0.13
4. Селемани Фаиз 3 0.13
5. Макаренко Евгений 3 0.13
6. Йонкхеере Михил 2 0.08
7. Оканси Эрик 1 0.04
8. Дерейк Тимоти 1 (1) 0.04
9. Ван дер Брюгген Ханнес 1 0.04
10. Сейнсбери Трент 1 0.04
11. Моффи Теремас 1 0.04
12. Д'Эне Кристоф 0 0
13. Де Сар Жюльен 0 0
14. Шевалье Тедди 0 0
15. Лепуан Кристоф 0 0

Карточки

Беерсхот-Вильрейк
# Игрок      
1. Сануси Райан 5 0
2. Вороговский Ян 5 0
3. Причиненко Денис 4 0
4. Исмаила Кулибали 4 0
5. Питермат Том 3 0
6. Франс Фредерик 3 0
7. Бурден Пьер 3 0
8. Ван ден Бёйс Дарио 3 0
9. Элеке Блессинг 3 0
10. Берг Ян 3 0
11. Дом Джорен 2 0
12. Хольцхаузер Рафаэль 2 0
13. Брогно Лорис 0 1
14. Судзуки Мусаси 1 0
15. Тиссудали Тарик 1 0
16. Нубисси Мариус 1 0
17. Мбоко Айртон 1 0
18. Саньянг Абдулия 1 0
Кортрейк
# Игрок      
1. Д'Эне Кристоф 4 0
2. Сейнсбери Трент 4 0
3. Де Сар Жюльен 4 0
4. Оканси Эрик 4 0
5. Селемани Фаиз 2 1
6. Лепуан Кристоф 3 0
7. Хайнс-Айк Брендан 3 0
8. Дерейк Тимоти 2 0
9. Макаренко Евгений 2 0
10. Ван дер Брюгген Ханнес 2 0
11. Голубович Петар 2 0
12. Номбе Мбойо 2 0
13. Гейе Папе Хабиб 2 0
14. Йонкхеере Михил 1 0
15. Ружо Лукас 1 0
16. Аджагун Абдул 1 0
17. Девале Жиль 1 0
18. Стоянович Йован 1 0
19. Якубех Адам 1 0
20. Палаверса Анте 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Беерсхот-Вильрейк 11.11% (5) 20% (9) 11.11% (5) 13.33% (6) 20% (9) 24.44% (11)
 Кортрейк 17.86% (5) 7.14% (2) 10.71% (3) 21.43% (6) 17.86% (5) 25% (7)

Предыдущие игры

Беерсхот-Вильрейк Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Дессель 0:5 Беерсхот-Вильрейк Зульте-Варегем 0:3 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 3:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 0:3 Брюгге
Беерсхот-Вильрейк 1:1 Серкль Брюгге Беерсхот-Вильрейк 1:1 Гент Сент-Трюйден 1:0 Беерсхот-Вильрейк Андерлехт 2:0 Беерсхот-Вильрейк Мускрон-Перювельз 3:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 0:1 Эйпен Мехелен 2:3 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 2:1 Андерлехт Кортрейк 5:5 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 4:2 АХ Лёвен Антверпен 3:2 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 6:3 Сент-Трюйден Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 3:2 Васланд-Беверен Шарлеруа 3:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 5:2 Генк
Кортрейк Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге Кортрейк 0:2 Сент-Трюйден Остенде 2:1 Кортрейк Кортрейк 2:1 Генк
Кортрейк 1:0 Гент Генк 2:0 Кортрейк Кортрейк 2:1 Стандард Кортрейк 0:3 АХ Лёвен Шарлеруа 0:0 Кортрейк Кортрейк 3:1 Остенде Брюгге 1:0 Кортрейк Кортрейк 5:5 Беерсхот-Вильрейк Зульте-Варегем 1:1 Кортрейк Кортрейк 1:3 Андерлехт Мехелен 1:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Брюгге-2 Сент-Трюйден 0:0 Кортрейк Кортрейк 1:3 Антверпен Стандард 2:1 Кортрейк Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз

Последние игры между собой

Беерсхот-Вильрейк: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Кортрейк: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Кортрейк 5:5 Беерсхот-Вильрейк Первый дивизион А Кортрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 23 16 3 4 48 - 16 51
2. Генк 3:1 Заявка 24 12 6 6 49 - 32 42
3. Антверпен Заявка 24 12 4 8 38 - 32 40
4. Стандард Заявка 23 10 7 6 33 - 24 37
5. Андерлехт Заявка 24 9 10 5 34 - 26 37
6. Остенде Заявка 23 10 5 8 33 - 29 35
7. АХ Лёвен Заявка 23 10 5 8 39 - 39 35
8. Беерсхот-Вильрейк 0:0 Заявка 24 10 4 10 45 - 48 34
9. Шарлеруа Заявка 23 10 3 10 34 - 32 33
10. Мехелен Заявка 24 9 5 10 38 - 42 32
11. Гент Заявка 23 9 3 11 33 - 30 30
12. Зульте-Варегем 1:3 Заявка 24 9 3 12 35 - 44 30
13. Кортрейк 0:0 Заявка 24 8 6 10 28 - 34 30
14. Эйпен Заявка 24 7 9 8 29 - 39 30
15. Сент-Трюйден Заявка 23 7 5 11 29 - 36 26
16. Мускрон-Перювельз Заявка 24 6 7 11 22 - 33 25
17. Серкль Брюгге Заявка 23 7 1 15 29 - 39 22
18. Васланд-Беверен Заявка 24 5 6 13 30 - 51 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт Заявка 12 7 5 0 18 - 6 26
2. Брюгге Заявка 12 8 1 3 21 - 10 25
3. Генк 3:1 Заявка 12 7 4 1 28 - 13 25
4. Остенде Заявка 11 6 3 2 22 - 14 21
5. Беерсхот-Вильрейк 0:0 Заявка 12 6 3 3 25 - 20 21
6. Антверпен Заявка 12 6 3 3 19 - 15 21
7. АХ Лёвен Заявка 12 6 2 4 16 - 16 20
8. Стандард Заявка 12 5 5 2 18 - 14 20
9. Кортрейк 0:0 Заявка 13 5 2 6 20 - 24 17
10. Шарлеруа Заявка 10 5 1 4 11 - 7 16
11. Сент-Трюйден Заявка 12 4 3 5 14 - 14 15
12. Эйпен Заявка 12 4 3 5 17 - 21 15
13. Мускрон-Перювельз Заявка 12 3 5 4 13 - 13 14
14. Мехелен Заявка 13 4 2 7 22 - 25 14
15. Гент Заявка 10 4 1 5 16 - 14 13
16. Зульте-Варегем 1:3 Заявка 13 3 2 8 14 - 27 11
17. Серкль Брюгге Заявка 11 3 0 8 17 - 22 9
18. Васланд-Беверен Заявка 11 2 1 8 13 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 11 8 2 1 27 - 6 26
2. Зульте-Варегем 1:3 Заявка 11 6 1 4 21 - 17 19
3. Антверпен Заявка 12 6 1 5 19 - 17 19
4. Мехелен Заявка 11 5 3 3 16 - 17 18
5. Стандард Заявка 11 5 2 4 15 - 10 17
6. Генк 3:1 Заявка 12 5 2 5 21 - 19 17
7. Гент Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
8. Шарлеруа Заявка 13 5 2 6 23 - 25 17
9. АХ Лёвен Заявка 11 4 3 4 23 - 23 15
10. Эйпен Заявка 12 3 6 3 12 - 18 15
11. Остенде Заявка 12 4 2 6 11 - 15 14
12. Васланд-Беверен Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
13. Кортрейк 0:0 Заявка 11 3 4 4 8 - 10 13
14. Серкль Брюгге Заявка 12 4 1 7 12 - 17 13
15. Беерсхот-Вильрейк 0:0 Заявка 12 4 1 7 20 - 28 13
16. Сент-Трюйден Заявка 11 3 2 6 15 - 22 11
17. Мускрон-Перювельз Заявка 12 3 2 7 9 - 20 11
18. Андерлехт Заявка 12 2 5 5 16 - 20 11
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Дерейк Тимоти получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Причиненко Денис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympisch Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Беерсхот-Вильрейк
Ничья
Кортрейк
4.36
3.60
3.30
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.35 2.40 2.95
Бонус: 5 000 ₽ 2.72 3.60 2.47
Бонус: 5 000 ₽ 3.50 2.13 3.10
  4.36 1.95 3.30

Самый высокий коэффициент на матч «Беерсхот-Вильрейк» – «Кортрейк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Беерсхот-Вильрейк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кортрейк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Беерсхот-Вильрейк» – «Кортрейк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.75 1.01 10.00 1.02 3.98 1.23 3.15 1.36 2.13 1.79 1.64 2.26 1.41 2.82 1.18 4.40 1.13 5.00 1.03 8.70 1.05 7.70
2.75 1.42 1.82 1.92 1.37 2.95 1.11 5.80 1.08 7.00 1.86 1.94 1.03 10.00 1.71 2.14 1.03 10.00 1.10 6.25 1.08 7.00 1.03 8.80 1.03 9.40 1.01 15.00
2.36 1.62 1.95 1.92 1.51 2.61 1.34 3.31 1.25 4.00 1.43 2.88 1.40 3.02 1.64 2.31 1.15 5.75 1.88 2.00 1.65 2.30 1.53 2.59 1.17 5.11 1.15 5.84
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.26 1.34 2.17 1.69 1.51 2.56 1.18 4.95 1.12 6.20
1.47 2.55 1.07 7.50 1.03 10.00 1.07 7.50 1.04 9.00
1.28 3.78 1.14 5.80 1.31 3.50 1.66 2.28 1.47 2.77 1.35 3.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.30 1.22 3.04 1.38 1.81 2.00 1.36 3.15 1.23 4.20
3.15 1.33 1.83 1.91 1.37 3.00 1.30 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
3.05 1.39
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