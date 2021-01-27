Беерсхот-Вильрейк
0:0
Второй тайм: 76'
Стадион: Olympisch Stadion
Кортрейк
13' Желтая карточкаПричиненко Денис
42' Желтая карточкаДерейк Тимоти
53' Желтая карточкаПалаверса Анте
2
Берг
Ян
16
Питермат
Том
18
Сануси
Райан
15
Бурден
Пьер
31
Илич
Марко
93
Гано
Зиньо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Берг ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
16 Питермат ТомПолузащитник
-
18 Сануси РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Бурден ПьерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
92 Брогно ЛорисНападающий
-
Главный тренер: Will Still
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
93 Гано ЗиньоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
51 Оканси ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
Ход матча
13'
42'
53'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хольцхаузер Рафаэль
|11 (3)
|0.46
|2.
|Тиссудали Тарик
|7
|0.29
|3.
|Судзуки Мусаси
|6
|0.25
|4.
|Исмаила Кулибали
|5
|0.21
|5.
|Нубисси Мариус
|4
|0.17
|6.
|Бурден Пьер
|3
|0.13
|7.
|Брогно Лорис
|2
|0.08
|8.
|Берг Ян
|2
|0.08
|9.
|Сануси Райан
|1
|0.04
|10.
|Дом Джорен
|1
|0.04
|11.
|Франс Фредерик
|1
|0.04
|12.
|Вороговский Ян
|1
|0.04
|13.
|Причиненко Денис
|1 (1)
|0.04
|14.
|Саньянг Абдулия
|0
|0
|15.
|Питермат Том
|0
|0
|16.
|Ван ден Бёйс Дарио
|0
|0
|17.
|Халемия Мохамед Реда
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Номбе Мбойо
|8 (4)
|0.33
|2.
|Гейе Папе Хабиб
|4
|0.17
|3.
|Девале Жиль
|3
|0.13
|4.
|Селемани Фаиз
|3
|0.13
|5.
|Макаренко Евгений
|3
|0.13
|6.
|Йонкхеере Михил
|2
|0.08
|7.
|Оканси Эрик
|1
|0.04
|8.
|Дерейк Тимоти
|1 (1)
|0.04
|9.
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0.04
|10.
|Сейнсбери Трент
|1
|0.04
|11.
|Моффи Теремас
|1
|0.04
|12.
|Д'Эне Кристоф
|0
|0
|13.
|Де Сар Жюльен
|0
|0
|14.
|Шевалье Тедди
|0
|0
|15.
|Лепуан Кристоф
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сануси Райан
|5
|0
|2.
|Вороговский Ян
|5
|0
|3.
|Причиненко Денис
|4
|0
|4.
|Исмаила Кулибали
|4
|0
|5.
|Питермат Том
|3
|0
|6.
|Франс Фредерик
|3
|0
|7.
|Бурден Пьер
|3
|0
|8.
|Ван ден Бёйс Дарио
|3
|0
|9.
|Элеке Блессинг
|3
|0
|10.
|Берг Ян
|3
|0
|11.
|Дом Джорен
|2
|0
|12.
|Хольцхаузер Рафаэль
|2
|0
|13.
|Брогно Лорис
|0
|1
|14.
|Судзуки Мусаси
|1
|0
|15.
|Тиссудали Тарик
|1
|0
|16.
|Нубисси Мариус
|1
|0
|17.
|Мбоко Айртон
|1
|0
|18.
|Саньянг Абдулия
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Д'Эне Кристоф
|4
|0
|2.
|Сейнсбери Трент
|4
|0
|3.
|Де Сар Жюльен
|4
|0
|4.
|Оканси Эрик
|4
|0
|5.
|Селемани Фаиз
|2
|1
|6.
|Лепуан Кристоф
|3
|0
|7.
|Хайнс-Айк Брендан
|3
|0
|8.
|Дерейк Тимоти
|2
|0
|9.
|Макаренко Евгений
|2
|0
|10.
|Ван дер Брюгген Ханнес
|2
|0
|11.
|Голубович Петар
|2
|0
|12.
|Номбе Мбойо
|2
|0
|13.
|Гейе Папе Хабиб
|2
|0
|14.
|Йонкхеере Михил
|1
|0
|15.
|Ружо Лукас
|1
|0
|16.
|Аджагун Абдул
|1
|0
|17.
|Девале Жиль
|1
|0
|18.
|Стоянович Йован
|1
|0
|19.
|Якубех Адам
|1
|0
|20.
|Палаверса Анте
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Беерсхот-Вильрейк
|11.11% (5)
|20% (9)
|11.11% (5)
|13.33% (6)
|20% (9)
|24.44% (11)
|Кортрейк
|17.86% (5)
|7.14% (2)
|10.71% (3)
|21.43% (6)
|17.86% (5)
|25% (7)
Предыдущие игры
Беерсхот-Вильрейк Последние 20 матчей: +8 =3 -9Дессель 0:5 Беерсхот-Вильрейк Зульте-Варегем 0:3 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 3:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 0:3 Брюгге
Беерсхот-Вильрейк 1:1 Серкль Брюгге Беерсхот-Вильрейк 1:1 Гент Сент-Трюйден 1:0 Беерсхот-Вильрейк Андерлехт 2:0 Беерсхот-Вильрейк Мускрон-Перювельз 3:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 0:1 Эйпен Мехелен 2:3 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 2:1 Андерлехт Кортрейк 5:5 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 4:2 АХ Лёвен Антверпен 3:2 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 6:3 Сент-Трюйден Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 3:2 Васланд-Беверен Шарлеруа 3:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 5:2 Генк
Кортрейк Последние 20 матчей: +6 =4 -10Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге Кортрейк 0:2 Сент-Трюйден Остенде 2:1 Кортрейк Кортрейк 2:1 Генк
Кортрейк 1:0 Гент Генк 2:0 Кортрейк Кортрейк 2:1 Стандард Кортрейк 0:3 АХ Лёвен Шарлеруа 0:0 Кортрейк Кортрейк 3:1 Остенде Брюгге 1:0 Кортрейк Кортрейк 5:5 Беерсхот-Вильрейк Зульте-Варегем 1:1 Кортрейк Кортрейк 1:3 Андерлехт Мехелен 1:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Брюгге-2 Сент-Трюйден 0:0 Кортрейк Кортрейк 1:3 Антверпен Стандард 2:1 Кортрейк Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз
Последние игры между собой
Беерсхот-Вильрейк: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Кортрейк: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|23
|16
|3
|4
|48 - 16
|51
|2.
|Генк
|3:1 Заявка
|24
|12
|6
|6
|49 - 32
|42
|3.
|Антверпен
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|38 - 32
|40
|4.
|Стандард
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|33 - 24
|37
|5.
|Андерлехт
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|34 - 26
|37
|6.
|Остенде
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|33 - 29
|35
|7.
|АХ Лёвен
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|39 - 39
|35
|8.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:0 Заявка
|24
|10
|4
|10
|45 - 48
|34
|9.
|Шарлеруа
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|34 - 32
|33
|10.
|Мехелен
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|38 - 42
|32
|11.
|Гент
|Заявка
|23
|9
|3
|11
|33 - 30
|30
|12.
|Зульте-Варегем
|1:3 Заявка
|24
|9
|3
|12
|35 - 44
|30
|13.
|Кортрейк
|0:0 Заявка
|24
|8
|6
|10
|28 - 34
|30
|14.
|Эйпен
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|29 - 39
|30
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|29 - 36
|26
|16.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|22 - 33
|25
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|23
|7
|1
|15
|29 - 39
|22
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|30 - 51
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|18 - 6
|26
|2.
|Брюгге
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|21 - 10
|25
|3.
|Генк
|3:1 Заявка
|12
|7
|4
|1
|28 - 13
|25
|4.
|Остенде
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 14
|21
|5.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 20
|21
|6.
|Антверпен
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 15
|21
|7.
|АХ Лёвен
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 16
|20
|8.
|Стандард
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 14
|20
|9.
|Кортрейк
|0:0 Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 24
|17
|10.
|Шарлеруа
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 7
|16
|11.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 14
|15
|12.
|Эйпен
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 21
|15
|13.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 13
|14
|14.
|Мехелен
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|22 - 25
|14
|15.
|Гент
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|16 - 14
|13
|16.
|Зульте-Варегем
|1:3 Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 27
|11
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|11
|3
|0
|8
|17 - 22
|9
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|13 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 6
|26
|2.
|Зульте-Варегем
|1:3 Заявка
|11
|6
|1
|4
|21 - 17
|19
|3.
|Антверпен
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 17
|19
|4.
|Мехелен
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 17
|18
|5.
|Стандард
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 10
|17
|6.
|Генк
|3:1 Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 19
|17
|7.
|Гент
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 16
|17
|8.
|Шарлеруа
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|23 - 25
|17
|9.
|АХ Лёвен
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|23 - 23
|15
|10.
|Эйпен
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 18
|15
|11.
|Остенде
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
|12.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|13.
|Кортрейк
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|8 - 10
|13
|14.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 17
|13
|15.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:0 Заявка
|12
|4
|1
|7
|20 - 28
|13
|16.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|15 - 22
|11
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 20
|11
|18.
|Андерлехт
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|16 - 20
|11
Победитель
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