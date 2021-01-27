Дармштадт
0:1
Первый тайм: 7'
Стадион: Merck-Stadion am Boellenfalltor
Зандхаузен
0:1
1' ГолРёзелер Нильс
23
Рапп
Николай
11
Кемпе
Тобиас
40
Берко
Эрих
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Рапп НиколайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Берко ЭрихНападающий
- Запасные игроки
-
13 Клаус КарлВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Пэк Сын-ХоПолузащитник
-
27 Скарке ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Markus Anfang
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Кистер ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Халими БесарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Вулле РикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Шой РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Michael Schiele
Ход матча
1'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дурсун Сердар
|9 (1)
|0.53
|2.
|Кемпе Тобиас
|8 (4)
|0.47
|3.
|Палссон Виктор
|2
|0.12
|4.
|Скарке Тим
|2
|0.12
|5.
|Хонзак Матиас
|1
|0.06
|6.
|Платте Феликс
|1
|0.06
|7.
|Рапп Николай
|1
|0.06
|8.
|Хён Иммануэль
|1
|0.06
|9.
|Сейдель Аарон
|1
|0.06
|10.
|Мелем Марвин
|1
|0.06
|11.
|Берко Эрих
|0
|0
|12.
|Пэк Сын-Хо
|0
|0
|13.
|Херрман Патрик II
|0
|0
|14.
|Май Ларс-Лукас
|0
|0
|15.
|Пфайффер Патрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кейта-Рюэль Даниэль
|6 (1)
|0.35
|2.
|Бехренс Кевин
|5 (1)
|0.29
|3.
|Рёзелер Нильс
|1
|0.06
|4.
|Байда Юлиус
|1
|0.06
|5.
|Россипаль Александер
|1
|0.06
|6.
|Эшвайн Александер
|1
|0.06
|7.
|Пауревич Иван
|1
|0.06
|8.
|Шой Робин
|1
|0.06
|9.
|Дикмайер Деннис
|0
|0
|10.
|Контенто Диего
|0
|0
|11.
|Линсмайер Денис
|0
|0
|12.
|Нартей Николас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рапп Николай
|5
|1
|2.
|Май Ларс-Лукас
|4
|1
|3.
|Мелем Марвин
|4
|0
|4.
|Шнелльхардт Фабиан
|3
|0
|5.
|Холланд Фабиан
|3
|0
|6.
|Скарке Тим
|3
|0
|7.
|Херрман Патрик II
|1
|1
|8.
|Палссон Виктор
|2
|0
|9.
|Кемпе Тобиас
|1
|0
|10.
|Дурсун Сердар
|1
|0
|11.
|Бадер Маттиас
|1
|0
|12.
|Хён Иммануэль
|1
|0
|13.
|Станилевич Адриан
|1
|0
|14.
|Пфайффер Патрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Контенто Диего
|3
|1
|2.
|Дикмайер Деннис
|4
|0
|3.
|Линсмайер Денис
|4
|0
|4.
|Пауревич Иван
|4
|0
|5.
|Жиров Александр
|4
|0
|6.
|Таффертсхофер Эммануэль
|4
|0
|7.
|Шой Робин
|4
|0
|8.
|Нартей Николас
|4
|0
|9.
|Кистер Тим
|3
|0
|10.
|Наубер Геррит
|3
|0
|11.
|Шмидт Патрик II
|1
|1
|12.
|Байда Юлиус
|2
|0
|13.
|Бехренс Кевин
|2
|0
|14.
|Бухаддуз Азиз
|1
|0
|15.
|Эшвайн Александер
|1
|0
|16.
|Капино Стефанос
|1
|0
|17.
|Энгельс Марио
|1
|0
|18.
|Тюрпиц Филип
|1
|0
|19.
|Уахим Анас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дармштадт
|11.11% (3)
|7.41% (2)
|18.52% (5)
|14.81% (4)
|11.11% (3)
|37.04% (10)
|Зандхаузен
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|23.53% (4)
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|5.88% (1)
Предыдущие игры
Дармштадт Последние 20 матчей: +7 =4 -9Дармштадт 0:2 Хольштайн Киль Хайденхайм 3:0 Дармштадт Дармштадт 1:2 Ганновер 96 Бохум 2:1 Дармштадт
Динамо Дрезден 0:3 Дармштадт Дармштадт 2:0 Вюрцбург Кикерс Гройтер Фюрт 0:4 Дармштадт Дармштадт 1:2 Гамбург Фортуна 3:2 Дармштадт Дармштадт 4:0 Айнтрахт Бр Эрцгебирге Ауэ 3:0 Дармштадт Дармштадт 0:4 Падерборн Карлсруэ 3:4 Дармштадт Оснабрюк 1:1 Дармштадт Дармштадт 2:2 Санкт-Паули Нюрнберг 2:3 Дармштадт Дармштадт 0:0 Ян Зандхаузен 3:2 Дармштадт Магдебург 2:3 Дармштадт Витесс 2:2 Дармштадт
Зандхаузен Последние 20 матчей: +5 =4 -11Зандхаузен 1:1 Бохум Ян 3:1 Зандхаузен Зандхаузен 4:0 Хайденхайм Ганновер 96 4:0 Зандхаузен
Вольфсбург 4:0 Зандхаузен Зандхаузен 0:2 Хольштайн Киль Гамбург 4:0 Зандхаузен Зандхаузен 0:3 Гройтер Фюрт Вюрцбург Кикерс 2:3 Зандхаузен Зандхаузен 1:4 Эрцгебирге Ауэ Фортуна 1:0 Зандхаузен Зандхаузен 2:2 Айнтрахт Бр Оснабрюк 2:1 Зандхаузен Зандхаузен 1:1 Падерборн Карлсруэ 3:0 Зандхаузен Зандхаузен 1:0 Санкт-Паули Нюрнберг 1:0 Зандхаузен Зандхаузен 3:2 Дармштадт Штайнбах 1:2 Зандхаузен Фрайбург 1:1 Зандхаузен
Последние игры между собой
Дармштадт: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
Зандхаузен: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
Дармштадт 1:1 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 1:1 Дармштадт Бундеслига 2 Дармштадт 1:2 Зандхаузен Бундеслига 2 Дармштадт 1:0 Зандхаузен Товарищеские матчи Зандхаузен 1:2 Дармштадт Бундеслига 2 Дармштадт 1:0 Зандхаузен Бундеслига 2 Дармштадт 4:1 Зандхаузен Бундеслига 3 Зандхаузен 2:0 Дармштадт Бундеслига 3 Зандхаузен 1:0 Дармштадт Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|40 - 21
|37
|2.
|Бохум
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|32 - 17
|33
|3.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|28 - 17
|32
|4.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|34 - 23
|32
|5.
|Фортуна
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|27 - 22
|32
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|27 - 22
|28
|7.
|Ганновер 96
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|28 - 20
|26
|8.
|Карлсруэ
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|30 - 26
|26
|9.
|Хайденхайм
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|23 - 22
|26
|10.
|Падерборн
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|22 - 19
|25
|11.
|Оснабрюк
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|20 - 28
|22
|12.
|Нюрнберг
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|25 - 28
|20
|13.
|Ян
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 25
|20
|14.
|Дармштадт
|0:1 Заявка
|18
|5
|3
|10
|27 - 33
|18
|15.
|Зандхаузен
|1:0 Заявка
|18
|5
|3
|10
|19 - 35
|18
|16.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 36
|17
|17.
|Санкт-Паули
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|23 - 30
|16
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|19 - 38
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|16 - 4
|21
|2.
|Фортуна
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|16 - 8
|21
|3.
|Бохум
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 6
|20
|4.
|Гамбург
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 9
|19
|5.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 11
|17
|6.
|Ганновер 96
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 7
|16
|7.
|Падерборн
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 10
|16
|8.
|Ян
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|9.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|10.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 16
|14
|11.
|Зандхаузен
|1:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|12.
|Нюрнберг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|13.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|14.
|Карлсруэ
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 12
|10
|15.
|Санкт-Паули
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|16.
|Дармштадт
|0:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 13
|8
|17.
|Оснабрюк
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 15
|7
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 12
|21
|2.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 4
|18
|3.
|Гамбург
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 12
|18
|4.
|Карлсруэ
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 14
|16
|5.
|Оснабрюк
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 13
|15
|6.
|Бохум
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|7.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 11
|11
|8.
|Фортуна
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|9.
|Ганновер 96
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 13
|10
|10.
|Дармштадт
|0:1 Заявка
|9
|3
|1
|5
|17 - 20
|10
|11.
|Падерборн
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 9
|9
|12.
|Нюрнберг
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 13
|8
|13.
|Санкт-Паули
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 16
|7
|14.
|Ян
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|15.
|Зандхаузен
|1:0 Заявка
|9
|2
|0
|7
|6 - 20
|6
|16.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 18
|5
|17.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 20
|3
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|8 - 19
|3
Победитель
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