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  2. Матчи
  3. Германия
Дармштадт
0:1
Первый тайм: 7'

Стадион:
Зандхаузен
0'
0:1
1' Гол
Рёзелер Нильс
7'
1
Шуэн
Марсель
23
Рапп
Николай
21
Хён
Иммануэль
17
Май
Ларс-Лукас
37
Херрман
Патрик
II
11
Кемпе
Тобиас
20
Клеменс
Кристиан
6
Мелем
Марвин
32
Холланд
Фабиан
19
Дурсун
Сердар
40
Берко
Эрих
1
Капино
Стефанос
23
Рёзелер
Нильс
14
Кистер
Тим
2
Жиров
Александр
18
Дикмайер
Деннис
29
Пауревич
Иван
20
Таффертсхофер
Эммануэль
33
Россипаль
Александер
26
Халими
Бесар
16
Бехренс
Кевин
9
Кейта-Рюэль
Даниэль
Дармштадт
3-5-2
Зандхаузен
3-4-1-2

Ход матча

1'
0:1
Рёзелер Нильс
(Жиров Александр)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дурсун Сердар 9 (1) 0.53
2. Кемпе Тобиас 8 (4) 0.47
3. Палссон Виктор 2 0.12
4. Скарке Тим 2 0.12
5. Хонзак Матиас 1 0.06
6. Платте Феликс 1 0.06
7. Рапп Николай 1 0.06
8. Хён Иммануэль 1 0.06
9. Сейдель Аарон 1 0.06
10. Мелем Марвин 1 0.06
11. Берко Эрих 0 0
12. Пэк Сын-Хо 0 0
13. Херрман Патрик II 0 0
14. Май Ларс-Лукас 0 0
15. Пфайффер Патрик 0 0
Зандхаузен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кейта-Рюэль Даниэль 6 (1) 0.35
2. Бехренс Кевин 5 (1) 0.29
3. Рёзелер Нильс 1 0.06
4. Байда Юлиус 1 0.06
5. Россипаль Александер 1 0.06
6. Эшвайн Александер 1 0.06
7. Пауревич Иван 1 0.06
8. Шой Робин 1 0.06
9. Дикмайер Деннис 0 0
10. Контенто Диего 0 0
11. Линсмайер Денис 0 0
12. Нартей Николас 0 0

Карточки

Дармштадт
# Игрок      
1. Рапп Николай 5 1
2. Май Ларс-Лукас 4 1
3. Мелем Марвин 4 0
4. Шнелльхардт Фабиан 3 0
5. Холланд Фабиан 3 0
6. Скарке Тим 3 0
7. Херрман Патрик II 1 1
8. Палссон Виктор 2 0
9. Кемпе Тобиас 1 0
10. Дурсун Сердар 1 0
11. Бадер Маттиас 1 0
12. Хён Иммануэль 1 0
13. Станилевич Адриан 1 0
14. Пфайффер Патрик 1 0
Зандхаузен
# Игрок      
1. Контенто Диего 3 1
2. Дикмайер Деннис 4 0
3. Линсмайер Денис 4 0
4. Пауревич Иван 4 0
5. Жиров Александр 4 0
6. Таффертсхофер Эммануэль 4 0
7. Шой Робин 4 0
8. Нартей Николас 4 0
9. Кистер Тим 3 0
10. Наубер Геррит 3 0
11. Шмидт Патрик II 1 1
12. Байда Юлиус 2 0
13. Бехренс Кевин 2 0
14. Бухаддуз Азиз 1 0
15. Эшвайн Александер 1 0
16. Капино Стефанос 1 0
17. Энгельс Марио 1 0
18. Тюрпиц Филип 1 0
19. Уахим Анас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дармштадт 11.11% (3) 7.41% (2) 18.52% (5) 14.81% (4) 11.11% (3) 37.04% (10)
 Зандхаузен 17.65% (3) 23.53% (4) 23.53% (4) 11.76% (2) 17.65% (3) 5.88% (1)

Предыдущие игры

Дармштадт Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Дармштадт 0:2 Хольштайн Киль Хайденхайм 3:0 Дармштадт Дармштадт 1:2 Ганновер 96 Бохум 2:1 Дармштадт
Динамо Дрезден 0:3 Дармштадт Дармштадт 2:0 Вюрцбург Кикерс Гройтер Фюрт 0:4 Дармштадт Дармштадт 1:2 Гамбург Фортуна 3:2 Дармштадт Дармштадт 4:0 Айнтрахт Бр Эрцгебирге Ауэ 3:0 Дармштадт Дармштадт 0:4 Падерборн Карлсруэ 3:4 Дармштадт Оснабрюк 1:1 Дармштадт Дармштадт 2:2 Санкт-Паули Нюрнберг 2:3 Дармштадт Дармштадт 0:0 Ян Зандхаузен 3:2 Дармштадт Магдебург 2:3 Дармштадт Витесс 2:2 Дармштадт
Зандхаузен Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Зандхаузен 1:1 Бохум Ян 3:1 Зандхаузен Зандхаузен 4:0 Хайденхайм Ганновер 96 4:0 Зандхаузен
Вольфсбург 4:0 Зандхаузен Зандхаузен 0:2 Хольштайн Киль Гамбург 4:0 Зандхаузен Зандхаузен 0:3 Гройтер Фюрт Вюрцбург Кикерс 2:3 Зандхаузен Зандхаузен 1:4 Эрцгебирге Ауэ Фортуна 1:0 Зандхаузен Зандхаузен 2:2 Айнтрахт Бр Оснабрюк 2:1 Зандхаузен Зандхаузен 1:1 Падерборн Карлсруэ 3:0 Зандхаузен Зандхаузен 1:0 Санкт-Паули Нюрнберг 1:0 Зандхаузен Зандхаузен 3:2 Дармштадт Штайнбах 1:2 Зандхаузен Фрайбург 1:1 Зандхаузен

Последние игры между собой

Дармштадт: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
Зандхаузен: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
Зандхаузен 3:2 Дармштадт Бундеслига 2 Дармштадт 1:0 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 1:0 Дармштадт Бундеслига 2 Зандхаузен 1:1 Дармштадт Бундеслига 2
Дармштадт 1:1 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 1:1 Дармштадт Бундеслига 2 Дармштадт 1:2 Зандхаузен Бундеслига 2 Дармштадт 1:0 Зандхаузен Товарищеские матчи Зандхаузен 1:2 Дармштадт Бундеслига 2 Дармштадт 1:0 Зандхаузен Бундеслига 2 Дармштадт 4:1 Зандхаузен Бундеслига 3 Зандхаузен 2:0 Дармштадт Бундеслига 3 Зандхаузен 1:0 Дармштадт Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург Заявка 18 11 4 3 40 - 21 37
2. Бохум Заявка 17 10 3 4 32 - 17 33
3. Хольштайн Киль Заявка 17 9 5 3 28 - 17 32
4. Гройтер Фюрт Заявка 18 9 5 4 34 - 23 32
5. Фортуна Заявка 18 9 5 4 27 - 22 32
6. Эрцгебирге Ауэ Заявка 18 8 4 6 27 - 22 28
7. Ганновер 96 Заявка 17 8 2 7 28 - 20 26
8. Карлсруэ Заявка 17 8 2 7 30 - 26 26
9. Хайденхайм Заявка 18 7 5 6 23 - 22 26
10. Падерборн Заявка 17 7 4 6 22 - 19 25
11. Оснабрюк Заявка 18 6 4 8 20 - 28 22
12. Нюрнберг Заявка 17 5 5 7 25 - 28 20
13. Ян Заявка 17 5 5 7 21 - 25 20
14. Дармштадт 0:1 Заявка 18 5 3 10 27 - 33 18
15. Зандхаузен 1:0 Заявка 18 5 3 10 19 - 35 18
16. Айнтрахт Бр Заявка 18 4 5 9 17 - 36 17
17. Санкт-Паули Заявка 17 3 7 7 23 - 30 16
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 18 2 3 13 19 - 38 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайденхайм Заявка 9 6 3 0 16 - 4 21
2. Фортуна Заявка 9 6 3 0 16 - 8 21
3. Бохум Заявка 9 6 2 1 20 - 6 20
4. Гамбург Заявка 9 6 1 2 23 - 9 19
5. Эрцгебирге Ауэ Заявка 9 5 2 2 16 - 11 17
6. Ганновер 96 Заявка 8 5 1 2 17 - 7 16
7. Падерборн Заявка 8 5 1 2 14 - 10 16
8. Ян Заявка 9 4 2 3 14 - 12 14
9. Хольштайн Киль Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
10. Айнтрахт Бр Заявка 10 4 2 4 11 - 16 14
11. Зандхаузен 1:0 Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
12. Нюрнберг Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
13. Гройтер Фюрт Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
14. Карлсруэ Заявка 8 3 1 4 13 - 12 10
15. Санкт-Паули Заявка 8 2 3 3 11 - 14 9
16. Дармштадт 0:1 Заявка 9 2 2 5 10 - 13 8
17. Оснабрюк Заявка 9 2 1 6 9 - 15 7
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 9 1 3 5 11 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гройтер Фюрт Заявка 10 6 3 1 23 - 12 21
2. Хольштайн Киль Заявка 8 5 3 0 14 - 4 18
3. Гамбург Заявка 9 5 3 1 17 - 12 18
4. Карлсруэ Заявка 9 5 1 3 17 - 14 16
5. Оснабрюк Заявка 9 4 3 2 11 - 13 15
6. Бохум Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
7. Эрцгебирге Ауэ Заявка 9 3 2 4 11 - 11 11
8. Фортуна Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
9. Ганновер 96 Заявка 9 3 1 5 11 - 13 10
10. Дармштадт 0:1 Заявка 9 3 1 5 17 - 20 10
11. Падерборн Заявка 9 2 3 4 8 - 9 9
12. Нюрнберг Заявка 8 2 2 4 12 - 13 8
13. Санкт-Паули Заявка 9 1 4 4 12 - 16 7
14. Ян Заявка 8 1 3 4 7 - 13 6
15. Зандхаузен 1:0 Заявка 9 2 0 7 6 - 20 6
16. Хайденхайм Заявка 9 1 2 6 7 - 18 5
17. Айнтрахт Бр Заявка 8 0 3 5 6 - 20 3
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 9 1 0 8 8 - 19 3
  • Первый тайм
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Рёзелер Нильс бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merck-Stadion am Boellenfalltor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Дармштадт
Ничья
Зандхаузен
3.40
3.50
3.75
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.00 3.50 3.75
Бонус: 10 000 ₽ 1.98 3.45 3.55
Бонус: 5 000 ₽ 2.06 3.36 3.70
Бонус: 5 000 ₽ 3.40 3.35 1.97

Самый высокий коэффициент на матч «Дармштадт» – «Зандхаузен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дармштадт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Зандхаузен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дармштадт» – «Зандхаузен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.75 1.24 2.95 1.37 1.97 1.78 1.57 2.31 1.38 2.90 1.14 5.20 1.05 8.40
8.90 1.02 8.20 1.05 3.98 1.23 3.00 1.39 2.05 1.85 1.59 2.36 1.41 2.82 1.17 4.50 1.12 5.00 1.03 8.70
12.50 0.00 8.80 1.05 3.60 1.27 10.00 1.03 3.90 1.23 1.75 2.07 3.05 1.35 2.01 1.75 1.58 2.30 1.38 2.90 1.17 4.70 1.14 5.20 1.04 9.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.00 1.36 2.00 1.76 1.45 2.65 1.11 6.00
2.91 1.41 1.99 1.82 1.49 2.62 1.16 5.25 1.12 6.45
1.99 1.82 3.15 1.33 2.05 1.72 1.45 2.62 1.14 5.20 1.10 6.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.20 1.77 1.97 1.21 4.10
4.45 1.21 3.04 1.38 1.83 1.98 1.37 3.10 1.23 4.20
2.85 1.40 1.73 2.03 1.31 3.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.67 2.12
1.17 4.70
Букмекер Да Нет
4.20 1.21
1.77 1.97
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
3.15 1.33
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