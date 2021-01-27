Карлсруэ
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Вильдпаркштадион
Ганновер 96
21
Тиеде
Марко
16
Хайзе
Филип
11
Чой
Кён-Рок
21
Муроя
Сэй
15
Хюберс
Тимо
17
Дукш
Марвин
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
-
11 Чой Кён-РокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Батмаз МаликНападающий
-
24 Гуйе БабакарНападающий
-
Главный тренер: Christian Eichner
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Защитник
-
15 Хюберс ТимоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Дукш МарвинНападающий
- Запасные игроки
-
23 Башдаш БарышЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Окс ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Kenan Kocak
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хофманн Филипп
|8 (1)
|0.44
|2.
|Ванитцек Марвин
|5 (1)
|0.28
|3.
|Голлер Беньямин
|4
|0.22
|4.
|Тиеде Марко
|2
|0.11
|5.
|Котер Доминик
|2
|0.11
|6.
|Гондорф Жером
|2
|0.11
|7.
|Бормут Робин
|2
|0.11
|8.
|Хайзе Филип
|1
|0.06
|9.
|Гордон Даниэль
|1
|0.06
|10.
|Чой Кён-Рок
|1
|0.06
|11.
|Кобальд Кристоф
|1
|0.06
|12.
|Лоренц Марк
|0
|0
|13.
|Батмаз Малик
|0
|0
|14.
|Гуйе Бабакар
|0
|0
|15.
|Джуричин Марко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дукш Марвин
|9 (3)
|0.5
|2.
|Харагути Генки
|4
|0.22
|3.
|Твумаси Патрик
|3
|0.17
|4.
|Вайдандт Хендрик
|3
|0.17
|5.
|Муслия Флоран
|2
|0.11
|6.
|Майна Линтон
|2
|0.11
|7.
|Сулеймани Вальмир
|1
|0.06
|8.
|Хульт Никлас
|1
|0.06
|9.
|Кайзер Доминик
|1
|0.06
|10.
|Хюберс Тимо
|1
|0.06
|11.
|Башдаш Барыш
|0
|0
|12.
|Фалетт Симон
|0
|0
|13.
|Шиндлер Кингсли
|0
|0
|14.
|Муроя Сэй
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гондорф Жером
|7
|0
|2.
|Хайзе Филип
|5
|1
|3.
|Лукас Фрёде
|5
|0
|4.
|Бормут Робин
|5
|0
|5.
|Хофманн Филипп
|4
|0
|6.
|Ванитцек Марвин
|4
|0
|7.
|Карлсон Дирк
|2
|1
|8.
|Кобальд Кристоф
|1
|1
|9.
|Котер Доминик
|1
|1
|10.
|Лоренц Марк
|2
|0
|11.
|Тиеде Марко
|2
|0
|12.
|Гройсс Александер
|2
|0
|13.
|Гордон Даниэль
|1
|0
|14.
|Джуричин Марко
|1
|0
|15.
|Герсбек Мариус
|1
|0
|16.
|Чой Кён-Рок
|1
|0
|17.
|Голлер Беньямин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кайзер Доминик
|5
|0
|2.
|Франке Марсель
|5
|0
|3.
|Бийол Яка
|3
|1
|4.
|Дукш Марвин
|4
|0
|5.
|Хюберс Тимо
|3
|0
|6.
|Фалетт Симон
|1
|1
|7.
|Хульт Никлас
|2
|0
|8.
|Сулеймани Вальмир
|2
|0
|9.
|Муслия Флоран
|2
|0
|10.
|Франц Майк
|1
|0
|11.
|Башдаш Барыш
|1
|0
|12.
|Твумаси Патрик
|1
|0
|13.
|Харагути Генки
|1
|0
|14.
|Муроя Сэй
|1
|0
|15.
|Майна Линтон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Карлсруэ
|27.59% (8)
|13.79% (4)
|13.79% (4)
|17.24% (5)
|6.9% (2)
|20.69% (6)
|Ганновер 96
|7.41% (2)
|18.52% (5)
|3.7% (1)
|37.04% (10)
|14.81% (4)
|18.52% (5)
Предыдущие игры
Карлсруэ Последние 20 матчей: +10 =2 -8Карлсруэ 1:1 Хайденхайм Хольштайн Киль 2:3 Карлсруэ Карлсруэ 3:2 Гройтер Фюрт Вюрцбург Кикерс 2:4 Карлсруэ
Карлсруэ 1:2 Гамбург Эрцгебирге Ауэ 4:1 Карлсруэ Карлсруэ 1:2 Фортуна Оснабрюк 1:2 Карлсруэ Карлсруэ 1:0 Падерборн Айнтрахт Бр 1:3 Карлсруэ Санкт-Паули 0:3 Карлсруэ Карлсруэ 3:4 Дармштадт Нюрнберг 1:1 Карлсруэ Карлсруэ 3:0 Зандхаузен Майнц 2:4 Карлсруэ Ян 1:0 Карлсруэ Карлсруэ 0:1 Бохум Ганновер 96 2:0 Карлсруэ Карлсруэ 0:1 Унион Берлин Карлсруэ 2:1 Санкт-Пёльтен
Ганновер 96 Последние 20 матчей: +8 =3 -9Нюрнберг 2:5 Ганновер 96 Ганновер 96 2:3 Санкт-Паули Дармштадт 1:2 Ганновер 96 Ганновер 96 4:0 Зандхаузен
Ганновер 96 0:3 Вердер Ян 0:0 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Бохум Хайденхайм 1:0 Ганновер 96 Гамбург 0:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:3 Хольштайн Киль Вюрцбург Кикерс 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:0 Вольфсбург Ганновер 96 0:0 Эрцгебирге Ауэ Гройтер Фюрт 4:1 Ганновер 96 Ганновер 96 3:0 Фортуна Падерборн 1:0 Ганновер 96 Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Ганновер 96 4:1 Айнтрахт Бр Оснабрюк 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Карлсруэ
Последние игры между собой
Карлсруэ: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Ганновер 96: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|40 - 21
|37
|2.
|Бохум
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|32 - 17
|33
|3.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|34 - 23
|32
|4.
|Хольштайн Киль
|0:1 Заявка
|18
|9
|5
|4
|28 - 18
|32
|5.
|Фортуна
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|27 - 22
|32
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|27 - 22
|28
|7.
|Падерборн
|1:0 Заявка
|18
|8
|4
|6
|23 - 19
|28
|8.
|Ганновер 96
|0:0 Заявка
|18
|8
|3
|7
|28 - 20
|27
|9.
|Карлсруэ
|0:0 Заявка
|18
|8
|3
|7
|30 - 26
|27
|10.
|Хайденхайм
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|23 - 22
|26
|11.
|Оснабрюк
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|20 - 28
|22
|12.
|Дармштадт
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|29 - 33
|21
|13.
|Нюрнберг
|0:0 Заявка
|18
|5
|6
|7
|25 - 28
|21
|14.
|Ян
|0:0 Заявка
|18
|5
|6
|7
|21 - 25
|21
|15.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 36
|17
|16.
|Санкт-Паули
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|23 - 30
|16
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|19 - 37
|15
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|19 - 38
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|16 - 4
|21
|2.
|Фортуна
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|16 - 8
|21
|3.
|Бохум
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 6
|20
|4.
|Гамбург
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 9
|19
|5.
|Падерборн
|1:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 10
|19
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 11
|17
|7.
|Ганновер 96
|0:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 7
|16
|8.
|Ян
|0:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|9.
|Хольштайн Киль
|0:1 Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|10.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 16
|14
|11.
|Нюрнберг
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|12.
|Зандхаузен
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|13.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|14.
|Карлсруэ
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 12
|11
|15.
|Дармштадт
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|16.
|Санкт-Паули
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|17.
|Оснабрюк
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 15
|7
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 12
|21
|2.
|Хольштайн Киль
|0:1 Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 5
|18
|3.
|Гамбург
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 12
|18
|4.
|Карлсруэ
|0:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 14
|16
|5.
|Оснабрюк
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 13
|15
|6.
|Бохум
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|7.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 11
|11
|8.
|Фортуна
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|9.
|Ганновер 96
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 13
|11
|10.
|Дармштадт
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|17 - 20
|10
|11.
|Падерборн
|1:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 9
|9
|12.
|Нюрнберг
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 13
|8
|13.
|Санкт-Паули
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 16
|7
|14.
|Ян
|0:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 13
|7
|15.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 18
|5
|16.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 20
|3
|17.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|8 - 19
|3
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|6 - 22
|3
Победитель
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