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  3. Германия
Карлсруэ
1:0
Конец матча

Стадион:
Ганновер 96
0'
29' Желтая карточка
Хюберс Тимо
38' Желтая карточка
Гондорф Жером
1:0
65' Гол в свои ворота
Шиндлер Кингсли
90'+2
35
Герсбек
Мариус
21
Тиеде
Марко
3
Гордон
Даниэль
22
Кобальд
Кристоф
16
Хайзе
Филип
11
Чой
Кён-Рок
20
Гройсс
Александер
8
Гондорф
Жером
10
Ванитцек
Марвин
19
Котер
Доминик
33
Хофманн
Филипп
31
Эссер
Михаэль
21
Муроя
Сэй
28
Франке
Марсель
15
Хюберс
Тимо
3
Хульт
Никлас
27
Шиндлер
Кингсли
13
Кайзер
Доминик
6
Бийол
Яка
10
Харагути
Генки
19
Сулеймани
Вальмир
17
Дукш
Марвин
Карлсруэ
4-5-1
Ганновер 96
4-5-1

Ход матча

29'
 
Хюберс Тимо
38'
Гондорф Жером
 
46'
Голлер Беньямин
Гройсс Александер
 
46'
Лоренц Марк
Котер Доминик
 
63'
 
Муслия Флоран
Сулеймани Вальмир
65'
Шиндлер Кингсли
1:0
71'
 
Вайдандт Хендрик
Шиндлер Кингсли
71'
 
Твумаси Патрик
Кайзер Доминик
86'
Лукас Фрёде
Ванитцек Марвин
 
89'
 
Башдаш Барыш
Хульт Никлас
90'
Гуйе Бабакар
Хофманн Филипп
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Карлсруэ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хофманн Филипп 8 (1) 0.44
2. Ванитцек Марвин 5 (1) 0.28
3. Голлер Беньямин 4 0.22
4. Тиеде Марко 2 0.11
5. Котер Доминик 2 0.11
6. Гондорф Жером 2 0.11
7. Бормут Робин 2 0.11
8. Хайзе Филип 1 0.06
9. Гордон Даниэль 1 0.06
10. Чой Кён-Рок 1 0.06
11. Кобальд Кристоф 1 0.06
12. Лоренц Марк 0 0
13. Батмаз Малик 0 0
14. Гуйе Бабакар 0 0
15. Джуричин Марко 0 0
Ганновер 96
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дукш Марвин 9 (3) 0.5
2. Харагути Генки 4 0.22
3. Твумаси Патрик 3 0.17
4. Вайдандт Хендрик 3 0.17
5. Муслия Флоран 2 0.11
6. Майна Линтон 2 0.11
7. Сулеймани Вальмир 1 0.06
8. Хульт Никлас 1 0.06
9. Кайзер Доминик 1 0.06
10. Хюберс Тимо 1 0.06
11. Башдаш Барыш 0 0
12. Фалетт Симон 0 0
13. Шиндлер Кингсли 0 0
14. Муроя Сэй 0 0

Карточки

Карлсруэ
# Игрок      
1. Гондорф Жером 8 0
2. Хайзе Филип 5 1
3. Лукас Фрёде 5 0
4. Бормут Робин 5 0
5. Хофманн Филипп 4 0
6. Ванитцек Марвин 4 0
7. Карлсон Дирк 2 1
8. Кобальд Кристоф 1 1
9. Котер Доминик 1 1
10. Лоренц Марк 2 0
11. Тиеде Марко 2 0
12. Гройсс Александер 2 0
13. Гордон Даниэль 1 0
14. Джуричин Марко 1 0
15. Герсбек Мариус 1 0
16. Чой Кён-Рок 1 0
17. Голлер Беньямин 1 0
Ганновер 96
# Игрок      
1. Кайзер Доминик 5 0
2. Франке Марсель 5 0
3. Бийол Яка 3 1
4. Дукш Марвин 4 0
5. Хюберс Тимо 4 0
6. Фалетт Симон 1 1
7. Хульт Никлас 2 0
8. Сулеймани Вальмир 2 0
9. Муслия Флоран 2 0
10. Франц Майк 1 0
11. Башдаш Барыш 1 0
12. Твумаси Патрик 1 0
13. Харагути Генки 1 0
14. Муроя Сэй 1 0
15. Майна Линтон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Карлсруэ 27.59% (8) 13.79% (4) 13.79% (4) 17.24% (5) 6.9% (2) 20.69% (6)
 Ганновер 96 7.41% (2) 18.52% (5) 3.7% (1) 37.04% (10) 14.81% (4) 18.52% (5)

Предыдущие игры

Карлсруэ Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Карлсруэ 1:1 Хайденхайм Хольштайн Киль 2:3 Карлсруэ Карлсруэ 3:2 Гройтер Фюрт Вюрцбург Кикерс 2:4 Карлсруэ
Карлсруэ 1:2 Гамбург Эрцгебирге Ауэ 4:1 Карлсруэ Карлсруэ 1:2 Фортуна Оснабрюк 1:2 Карлсруэ Карлсруэ 1:0 Падерборн Айнтрахт Бр 1:3 Карлсруэ Санкт-Паули 0:3 Карлсруэ Карлсруэ 3:4 Дармштадт Нюрнберг 1:1 Карлсруэ Карлсруэ 3:0 Зандхаузен Майнц 2:4 Карлсруэ Ян 1:0 Карлсруэ Карлсруэ 0:1 Бохум Ганновер 96 2:0 Карлсруэ Карлсруэ 0:1 Унион Берлин Карлсруэ 2:1 Санкт-Пёльтен
Ганновер 96 Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Нюрнберг 2:5 Ганновер 96 Ганновер 96 2:3 Санкт-Паули Дармштадт 1:2 Ганновер 96 Ганновер 96 4:0 Зандхаузен
Ганновер 96 0:3 Вердер Ян 0:0 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Бохум Хайденхайм 1:0 Ганновер 96 Гамбург 0:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:3 Хольштайн Киль Вюрцбург Кикерс 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:0 Вольфсбург Ганновер 96 0:0 Эрцгебирге Ауэ Гройтер Фюрт 4:1 Ганновер 96 Ганновер 96 3:0 Фортуна Падерборн 1:0 Ганновер 96 Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Ганновер 96 4:1 Айнтрахт Бр Оснабрюк 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Карлсруэ

Последние игры между собой

Карлсруэ: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Ганновер 96: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Ганновер 96 2:0 Карлсруэ Бундеслига 2 Ганновер 96 1:1 Карлсруэ Бундеслига 2 Карлсруэ 3:3 Ганновер 96 Бундеслига 2 Карлсруэ 2:0 Ганновер 96 Кубок
Карлсруэ 0:6 Ганновер 96 Кубок Карлсруэ 2:0 Ганновер 96 Бундеслига 2 Ганновер 96 1:0 Карлсруэ Бундеслига 2 Карлсруэ 2:3 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 3:2 Карлсруэ Бундеслига Ганновер 96 2:2 Карлсруэ Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург Заявка 18 11 4 3 40 - 21 37
2. Бохум Заявка 17 10 3 4 32 - 17 33
3. Хольштайн Киль Заявка 18 9 6 3 29 - 18 33
4. Гройтер Фюрт Заявка 18 9 5 4 34 - 23 32
5. Фортуна Заявка 18 9 5 4 27 - 22 32
6. Карлсруэ Заявка 18 9 2 7 31 - 26 29
7. Эрцгебирге Ауэ Заявка 18 8 4 6 27 - 22 28
8. Ганновер 96 Заявка 18 8 2 8 28 - 21 26
9. Падерборн Заявка 18 7 5 6 23 - 20 26
10. Хайденхайм Заявка 18 7 5 6 23 - 22 26
11. Ян Заявка 18 6 5 7 22 - 25 23
12. Оснабрюк Заявка 18 6 4 8 20 - 28 22
13. Дармштадт Заявка 18 6 3 9 29 - 33 21
14. Нюрнберг Заявка 18 5 5 8 25 - 29 20
15. Айнтрахт Бр Заявка 18 4 5 9 17 - 36 17
16. Санкт-Паули Заявка 17 3 7 7 23 - 30 16
17. Зандхаузен Заявка 18 4 3 11 19 - 37 15
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 18 2 3 13 19 - 38 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайденхайм Заявка 9 6 3 0 16 - 4 21
2. Фортуна Заявка 9 6 3 0 16 - 8 21
3. Бохум Заявка 9 6 2 1 20 - 6 20
4. Гамбург Заявка 9 6 1 2 23 - 9 19
5. Эрцгебирге Ауэ Заявка 9 5 2 2 16 - 11 17
6. Падерборн Заявка 9 5 2 2 15 - 11 17
7. Ганновер 96 Заявка 8 5 1 2 17 - 7 16
8. Ян Заявка 9 4 2 3 14 - 12 14
9. Хольштайн Киль Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
10. Айнтрахт Бр Заявка 10 4 2 4 11 - 16 14
11. Карлсруэ Заявка 9 4 1 4 14 - 12 13
12. Зандхаузен Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
13. Нюрнберг Заявка 10 3 3 4 13 - 16 12
14. Гройтер Фюрт Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
15. Дармштадт Заявка 9 3 2 4 12 - 13 11
16. Санкт-Паули Заявка 8 2 3 3 11 - 14 9
17. Оснабрюк Заявка 9 2 1 6 9 - 15 7
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 9 1 3 5 11 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гройтер Фюрт Заявка 10 6 3 1 23 - 12 21
2. Хольштайн Киль Заявка 9 5 4 0 15 - 5 19
3. Гамбург Заявка 9 5 3 1 17 - 12 18
4. Карлсруэ Заявка 9 5 1 3 17 - 14 16
5. Оснабрюк Заявка 9 4 3 2 11 - 13 15
6. Бохум Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
7. Эрцгебирге Ауэ Заявка 9 3 2 4 11 - 11 11
8. Фортуна Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
9. Дармштадт Заявка 9 3 1 5 17 - 20 10
10. Ганновер 96 Заявка 10 3 1 6 11 - 14 10
11. Падерборн Заявка 9 2 3 4 8 - 9 9
12. Ян Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
13. Нюрнберг Заявка 8 2 2 4 12 - 13 8
14. Санкт-Паули Заявка 9 1 4 4 12 - 16 7
15. Хайденхайм Заявка 9 1 2 6 7 - 18 5
16. Айнтрахт Бр Заявка 8 0 3 5 6 - 20 3
17. Вюрцбург Кикерс Заявка 9 1 0 8 8 - 19 3
18. Зандхаузен Заявка 9 1 0 8 6 - 22 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Гондорф Жером получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Хюберс Тимо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wildparkstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.13 6.20 100.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.60 3.30 2.60
Бонус: 5 000 ₽ 2.77 3.42 2.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.08 7.50 56.00
  1.32 4.48 15.93

Самый высокий коэффициент на матч «Карлсруэ» – «Ганновер 96» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Карлсруэ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ганновер 96» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Карлсруэ» – «Ганновер 96», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.10 1.21 2.95 1.37 2.07 1.71 1.65 2.15 1.44 2.70 1.16 4.80 1.05 8.40
11.00 1.01 10.25 1.02 4.40 1.20 3.52 1.30 2.28 1.70 1.78 2.04 1.50 2.52 1.24 3.72 1.17 4.33 1.05 7.30
3.55 1.27 2.42 1.52 1.22 4.00 1.37 2.95 1.20 4.20 2.03 1.79 1.02 11.00 1.02 11.00 1.05 8.50 1.04 9.00 1.07 8.50 1.06 8.00 0.00 12.50
3.20 1.37 2.59 1.53 1.97 1.91 2.07 1.81 1.70 2.23 1.33 3.46 1.47 2.80 2.04 1.83 1.83 2.05 1.61 2.41 1.60 2.45 1.48 2.75 1.17 5.42
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.34 2.10 1.69 1.49 2.50 1.12 5.60
3.26 1.34 2.24 1.65 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.65
1.72 2.05 1.18 4.50 1.10 6.25 1.19 4.40 1.11 5.80
1.47 2.74 1.27 3.87 1.86 2.00 1.53 2.55 1.38 3.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.40 1.19 1.84 1.89 1.24 3.80
4.75 1.19 3.38 1.32 1.92 1.88 1.44 2.79 1.28 3.68
3.35 1.30 1.95 1.80 1.45 2.60 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.57 2.30
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
2.70 1.44
Где смотреть матч Карлсруэ 1:0 Ганновер 96 онлайн

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