Челси
Позже
Стадион: Стэмфорд Бридж
Вулверхэмптон
16
Менди
Эдуар
21
Чилуэлл
Бен
22
Зиеш
Хаким
29
Хаверц
Кай
18
Жиру
Оливье
11
Патрисиу
Руй
15
Боли
Вийи
16
Коди
Конор
49
Килман
Макс
37
Траоре
Адама
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Чилуэлл БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
-
29 Хаверц КайПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Жиру ОливьеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Зума КуртЗащитник
- Защитник
-
11 Вернер ТимоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
-
11 Патрисиу РуйВратарь
-
15 Боли ВийиЗащитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
49 Килман МаксЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Траоре АдамаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Радди ДжонВратарь
-
27 Саисс РоменЗащитник
-
54 Отасоуи ОуэнПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Витинью IIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
-
17 Силва ФабиоНападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Абрахам Тэмми
|6
|0.32
|2.
|Вернер Тимо
|4
|0.21
|3.
|Зума Курт
|4
|0.21
|4.
|Жоржиньо II
|3 (3)
|0.16
|5.
|Жиру Оливье
|3
|0.16
|6.
|Чилуэлл Бен
|2
|0.11
|7.
|Маунт Мэйсон
|2
|0.11
|8.
|Хадсон-Одои Каллум
|2
|0.11
|9.
|Силва Тьяго
|2
|0.11
|10.
|Зиеш Хаким
|1
|0.05
|11.
|Хаверц Кай
|1
|0.05
|12.
|Джеймс Рис II
|1
|0.05
|13.
|Пулишич Кристиан
|1
|0.05
|14.
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|15.
|Ковачич Матео
|0
|0
|16.
|Канте Н'Голо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нету Педру
|4
|0.21
|2.
|Хименес Рауль
|4
|0.21
|3.
|Поденсе Даниэл
|3
|0.16
|4.
|Саисс Ромен
|3
|0.16
|5.
|Силва Фабио
|2 (1)
|0.11
|6.
|Невеш Рубен
|2 (1)
|0.11
|7.
|Боли Вийи
|1
|0.05
|8.
|Аит-Нури Раян
|1
|0.05
|9.
|Витинью II
|0
|0
|10.
|Семеду Нелсон
|0
|0
|11.
|Килман Макс
|0
|0
|12.
|Отасоуи Оуэн
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Канте Н'Голо
|5
|0
|2.
|Аспиликуэта Сесар
|3
|0
|3.
|Силва Тьяго
|3
|0
|4.
|Зиеш Хаким
|3
|0
|5.
|Джеймс Рис II
|3
|0
|6.
|Кристенсен Андреас
|1
|1
|7.
|Ковачич Матео
|2
|0
|8.
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|9.
|Хаверц Кай
|2
|0
|10.
|Жиру Оливье
|1
|0
|11.
|Алонсо Маркос
|1
|0
|12.
|Зума Курт
|1
|0
|13.
|Чилуэлл Бен
|1
|0
|14.
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Моутинью Жоау
|3
|1
|2.
|Семеду Нелсон
|4
|0
|3.
|Траоре Адама
|3
|0
|4.
|Коди Конор
|3
|0
|5.
|Дендонкер Леандер
|3
|0
|6.
|Невеш Рубен
|3
|0
|7.
|Силва Фабио
|2
|0
|8.
|Марсал Фернандо
|2
|0
|9.
|Поденсе Даниэл
|2
|0
|10.
|Патрисиу Руй
|1
|0
|11.
|Боли Вийи
|1
|0
|12.
|Килман Макс
|1
|0
|13.
|Хувер Ки-Джана
|1
|0
|14.
|Отасоуи Оуэн
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Челси
|6.25% (2)
|15.63% (5)
|6.25% (2)
|15.63% (5)
|21.88% (7)
|34.38% (11)
|Вулверхэмптон
|15% (3)
|20% (4)
|20% (4)
|5% (1)
|15% (3)
|25% (5)
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: +12 =3 -5Челси 3:1 Лутон Таун Лестер 2:0 Челси Фулхэм 0:1 Челси Челси 4:0 Моркам
Челси 1:3 Манчестер Сити Челси 1:1 Астон Вилла Арсенал 3:1 Челси Челси 3:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:1 Челси Эвертон 1:0 Челси Челси 1:1 Краснодар Челси 3:1 Лидс Севилья 0:4 Челси Челси 0:0 Тоттенхэм Ренн 1:2 Челси Ньюкасл 0:2 Челси Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Челси 3:0 Ренн Бёрнли 0:3 Челси Краснодар 0:4 Челси
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +7 =4 -9Чорли 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас
Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Челси Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Лидс 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити
Последние игры между собой
Челси: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 3
Вулверхэмптон: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 9
Вулверхэмптон 2:1 Челси Премьер-лига Вулверхэмптон 0:2 Челси Кубок Челси 6:0 Вулверхэмптон Кубок лиги Вулверхэмптон 1:2 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:0 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:2 Челси Премьер-лига Челси 4:0 Вулверхэмптон Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|36 - 13
|41
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|36 - 25
|40
|3.
|Лестер
|Заявка
|19
|12
|2
|5
|35 - 21
|38
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|30 - 24
|35
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|37 - 22
|34
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|33 - 17
|33
|7.
|Эвертон
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|28 - 21
|32
|8.
|Арсенал
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|26 - 20
|30
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|31 - 18
|29
|10.
|Челси
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|33 - 23
|29
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|27 - 24
|29
|12.
|Лидс
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|32 - 35
|26
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|24 - 36
|23
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|21 - 29
|22
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|10 - 22
|19
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|19 - 34
|19
|17.
|Брайтон
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|22 - 29
|17
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|15 - 27
|12
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|20
|2
|5
|13
|15 - 48
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|19
|1
|2
|16
|10 - 32
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 7
|23
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 11
|18
|4.
|Лестер
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 12
|16
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 12
|16
|6.
|Челси
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|19 - 11
|15
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|15
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 13
|14
|9.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 11
|14
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 11
|13
|11.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 18
|12
|14.
|Лидс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|18.
|Брайтон
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|10 - 15
|5
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 29
|5
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|24 - 12
|26
|2.
|Лестер
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|20 - 9
|22
|3.
|Эвертон
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 9
|19
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|19 - 8
|18
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 6
|18
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 13
|17
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 7
|16
|8.
|Арсенал
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 9
|16
|9.
|Лидс
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|19 - 21
|15
|10.
|Челси
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 12
|14
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|12.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|13.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|16 - 13
|11
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 18
|11
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 16
|10
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|5 - 14
|9
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 17
|8
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|4 - 17
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Челси» – «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Челси» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Челси» – «Вулверхэмптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Челси - Вулверхэмптон
Исход игры
Челси
94% (141)
Ничья
4.7% (7)
Вулверхэмптон
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
60.42% (87)
Меньше
39.58% (57)
Обе команды забьют
Да
63.19% (91)
Нет
36.81% (53)
Популярный счёт
2:1 Челси
46.7% (70)
2:0 Челси
22% (33)
1:0 Челси
12% (18)
3:1 Челси
7.3% (11)
1:1 Ничья
4% (6)
3:2 Челси
1.3% (2)
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