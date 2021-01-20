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Челси
 
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Стадион:
Вулверхэмптон

Бомбардиры внутри турнира

Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абрахам Тэмми 6 0.32
2. Вернер Тимо 4 0.21
3. Зума Курт 4 0.21
4. Жоржиньо II 3 (3) 0.16
5. Жиру Оливье 3 0.16
6. Чилуэлл Бен 2 0.11
7. Маунт Мэйсон 2 0.11
8. Хадсон-Одои Каллум 2 0.11
9. Силва Тьяго 2 0.11
10. Зиеш Хаким 1 0.05
11. Хаверц Кай 1 0.05
12. Джеймс Рис II 1 0.05
13. Пулишич Кристиан 1 0.05
14. Аспиликуэта Сесар 0 0
15. Ковачич Матео 0 0
16. Канте Н'Голо 0 0
Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нету Педру 4 0.21
2. Хименес Рауль 4 0.21
3. Поденсе Даниэл 3 0.16
4. Саисс Ромен 3 0.16
5. Силва Фабио 2 (1) 0.11
6. Невеш Рубен 2 (1) 0.11
7. Боли Вийи 1 0.05
8. Аит-Нури Раян 1 0.05
9. Витинью II 0 0
10. Семеду Нелсон 0 0
11. Килман Макс 0 0
12. Отасоуи Оуэн 0 0

Карточки

Челси
# Игрок      
1. Канте Н'Голо 5 0
2. Аспиликуэта Сесар 3 0
3. Силва Тьяго 3 0
4. Зиеш Хаким 3 0
5. Джеймс Рис II 3 0
6. Кристенсен Андреас 1 1
7. Ковачич Матео 2 0
8. Маунт Мэйсон 2 0
9. Хаверц Кай 2 0
10. Жиру Оливье 1 0
11. Алонсо Маркос 1 0
12. Зума Курт 1 0
13. Чилуэлл Бен 1 0
14. Пулишич Кристиан 1 0
Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Моутинью Жоау 3 1
2. Семеду Нелсон 4 0
3. Траоре Адама 3 0
4. Коди Конор 3 0
5. Дендонкер Леандер 3 0
6. Невеш Рубен 3 0
7. Силва Фабио 2 0
8. Марсал Фернандо 2 0
9. Поденсе Даниэл 2 0
10. Патрисиу Руй 1 0
11. Боли Вийи 1 0
12. Килман Макс 1 0
13. Хувер Ки-Джана 1 0
14. Отасоуи Оуэн 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Челси 6.25% (2) 15.63% (5) 6.25% (2) 15.63% (5) 21.88% (7) 34.38% (11)
 Вулверхэмптон 15% (3) 20% (4) 20% (4) 5% (1) 15% (3) 25% (5)

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Челси 3:1 Лутон Таун Лестер 2:0 Челси Фулхэм 0:1 Челси Челси 4:0 Моркам
Челси 1:3 Манчестер Сити Челси 1:1 Астон Вилла Арсенал 3:1 Челси Челси 3:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:1 Челси Эвертон 1:0 Челси Челси 1:1 Краснодар Челси 3:1 Лидс Севилья 0:4 Челси Челси 0:0 Тоттенхэм Ренн 1:2 Челси Ньюкасл 0:2 Челси Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Челси 3:0 Ренн Бёрнли 0:3 Челси Краснодар 0:4 Челси
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Чорли 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас
Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Челси Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Лидс 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити

Последние игры между собой

Челси: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 3
Вулверхэмптон: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 9
Вулверхэмптон 2:1 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:5 Челси Премьер-лига Челси 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига
Вулверхэмптон 2:1 Челси Премьер-лига Вулверхэмптон 0:2 Челси Кубок Челси 6:0 Вулверхэмптон Кубок лиги Вулверхэмптон 1:2 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:0 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:2 Челси Премьер-лига Челси 4:0 Вулверхэмптон Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 19 12 4 3 36 - 25 40
2. Манчестер Сити Заявка 18 11 5 2 31 - 13 38
3. Лестер Заявка 19 12 2 5 35 - 21 38
4. Ливерпуль Заявка 19 9 7 3 37 - 22 34
5. Тоттенхэм Заявка 18 9 6 3 33 - 17 33
6. Эвертон Заявка 17 10 2 5 28 - 21 32
7. Вест Хэм Заявка 19 9 5 5 27 - 22 32
8. Астон Вилла Заявка 17 9 2 6 31 - 18 29
9. Саутгемптон Заявка 18 8 5 5 26 - 21 29
10. Челси Заявка 19 8 5 6 33 - 23 29
11. Арсенал Заявка 19 8 3 8 23 - 19 27
12. Лидс Заявка 18 7 2 9 30 - 34 23
13. Кристал Пэлас Заявка 19 6 5 8 22 - 33 23
14. Вулверхэмптон Заявка 19 6 4 9 21 - 29 22
15. Бёрнли Заявка 18 5 4 9 10 - 22 19
16. Ньюкасл Заявка 19 5 4 10 18 - 32 19
17. Брайтон Заявка 19 3 8 8 22 - 29 17
18. Фулхэм Заявка 18 2 6 10 15 - 27 12
19. Вест Бромвич Заявка 19 2 5 12 15 - 43 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 19 1 2 16 10 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 10 7 2 1 21 - 7 23
2. Ливерпуль Заявка 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Вест Хэм Заявка 10 5 3 2 15 - 11 18
4. Саутгемптон Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
5. Лестер Заявка 10 5 1 4 15 - 12 16
6. Челси Заявка 9 4 3 2 19 - 11 15
7. Тоттенхэм Заявка 9 4 3 2 14 - 9 15
8. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 2 3 12 - 13 14
9. Арсенал Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
10. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
11. Эвертон Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
12. Кристал Пэлас Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
13. Вулверхэмптон Заявка 10 3 3 4 12 - 13 12
14. Лидс Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
15. Ньюкасл Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
16. Бёрнли Заявка 8 3 1 4 5 - 8 10
17. Фулхэм Заявка 10 1 3 6 7 - 15 6
18. Вест Бромвич Заявка 9 1 2 6 5 - 24 5
19. Брайтон Заявка 9 0 5 4 10 - 15 5
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 1 1 8 6 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 10 8 2 0 24 - 12 26
2. Лестер Заявка 9 7 1 1 20 - 9 22
3. Эвертон Заявка 9 6 1 2 13 - 9 19
4. Тоттенхэм Заявка 9 5 3 1 19 - 8 18
5. Астон Вилла Заявка 9 5 1 3 14 - 7 16
6. Манчестер Сити Заявка 8 4 3 1 10 - 6 15
7. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
8. Челси Заявка 10 4 2 4 14 - 12 14
9. Арсенал Заявка 9 4 1 4 11 - 8 13
10. Саутгемптон Заявка 9 3 4 2 12 - 12 13
11. Лидс Заявка 9 4 0 5 17 - 20 12
12. Брайтон Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
13. Ливерпуль Заявка 9 2 5 2 16 - 13 11
14. Кристал Пэлас Заявка 10 3 2 5 11 - 18 11
15. Вулверхэмптон Заявка 9 3 1 5 9 - 16 10
16. Бёрнли Заявка 10 2 3 5 5 - 14 9
17. Ньюкасл Заявка 10 2 2 6 8 - 17 8
18. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
19. Вест Бромвич Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 0 1 8 4 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Вулверхэмптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 января 2021, осталось 2 дня 17 часов 46 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Челси 91.5% (43)
    X 6.4% (3)
    Вулверхэмптон 2.1% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Вулверхэмптон
    1.64
    4.40
    5.75
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.60 4.40 5.00
    Бонус: 10 000 ₽ 1.62 3.95 5.40
    Бонус: 5 000 ₽ 1.64 4.05 5.75
    Бонус: 5 000 ₽ 1.63 3.85 5.50
      1.63 4.32 5.56

    Самый высокий коэффициент на матч «Челси» – «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Челси» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Челси» – «Вулверхэмптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    10.00 1.05 3.70 1.29 2.85 1.43 1.93 1.88 1.52 2.55 1.36 3.20 1.13 6.00
    9.60 1.02 8.70 1.04 3.54 1.28 2.77 1.44 1.96 1.94 1.51 2.56 1.33 3.20 1.13 5.25 1.09 5.85 1.01 10.50
    11.50 1.01 8.40 1.05 3.60 1.29 2.70 1.45 2.10 1.73 1.91 1.92 1.71 2.18 1.50 2.65 1.32 3.25 1.14 5.40 1.11 6.00 1.02 9.90 1.01 11.00 0.00 18.00
    3.76 1.30 2.88 1.47 2.27 1.70 1.96 1.94 1.74 2.20 1.53 2.66 1.36 3.35 1.13 6.98
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.90 1.38 1.94 1.80 1.42 2.70 1.10 6.40
    3.04 1.38 2.00 1.81 1.45 2.75 1.14 5.65 1.10 6.95
    1.95 1.85 1.45 2.75 1.12 5.30
    3.15 1.40 2.58 1.56 2.01 1.89 1.62 2.43 1.44 2.96
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.00 1.22 2.80 1.40 1.72 2.05 1.19 4.30
    3.95 1.25 2.72 1.46 1.70 2.15 1.29 3.60 1.19 4.70
    2.75 1.41 1.70 2.07 1.29 3.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.90 1.84
    1.94 1.81
    Букмекер Да Нет
    4.70 1.17
    4.60 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.50 1.28
    3.65 1.27
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    Прогнозы на матч Челси - Вулверхэмптон

    Исход игры
    Челси
    91.5% (43)
    Ничья
    6.4% (3)
    Вулверхэмптон
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.83% (22)
    Меньше
    52.17% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    54.35% (25)
    Нет
    45.65% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Челси
    34% (16)
    2:0 Челси
    34% (16)
    1:0 Челси
    10.6% (5)
    3:1 Челси
    8.5% (4)
    1:1 Ничья
    6.4% (3)
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