Гамбург
3:1
Конец матча
Стадион: Фолькспаркштадион
Падерборн
1:0
8' ГолХайер Моритц
2:0
22' ГолКиттель Сонни
2:1
41' ГолМихель Свен
3:1
53' ГолКиттель Сонни
60' Желтая карточкаОкороджи Чима
67' Желтая карточкаИнгельссон Сванте
26
Ульрайх
Свен
21
Ляйбольд
Тим
- Основной состав
-
26 Ульрайх СвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ляйбольд ТимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Юнг ГидеонЗащитник
-
34 Давид ЙонасЗащитник
-
14 Хант АаронПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Онана АмадуПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Вуд БоббиНападающий
-
-
Главный тренер: Daniel Thioune
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Фюрих КрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Михель СвенНападающий
- Запасные игроки
-
21 Хут ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Юстван ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
Ход матча
8'
1:0
22'
2:0
41'
2:1
53'
3:1
60'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 10
-
12 Удары в створ 5
-
8 Угловые 8
-
2 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Теродде Симон
|17 (2)
|0.89
|2.
|Киттель Сонни
|5
|0.26
|3.
|Джатта Бейкери
|4
|0.21
|4.
|Кинсомби Давид
|3
|0.16
|5.
|Винтцаймер Мануэль
|2
|0.11
|6.
|Нарей Халед
|2
|0.11
|7.
|Хайер Моритц
|2
|0.11
|8.
|Вагноман Жоша
|2
|0.11
|9.
|Хант Аарон
|2 (1)
|0.11
|10.
|Ляйбольд Тим
|1
|0.05
|11.
|Ляйстнер Тони
|1
|0.05
|12.
|Онана Амаду
|1
|0.05
|13.
|Дуджак Джереми
|0
|0
|14.
|Вуд Бобби
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фюрих Крис
|8
|0.42
|2.
|Србени Деннис
|7 (4)
|0.37
|3.
|Михель Свен
|3
|0.16
|4.
|Хюнемайер Уве
|2
|0.11
|5.
|Юстван Юлиан
|1
|0.05
|6.
|Терраццино Марко
|1
|0.05
|7.
|Дерфлер Йоханнес
|1
|0.05
|8.
|Шалленберг Рон
|1
|0.05
|9.
|Ингельссон Сванте
|0
|0
|10.
|Тальхаммер Максимилиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Киттель Сонни
|4
|1
|2.
|Ляйбольд Тим
|3
|0
|3.
|Амброзиус Стефан
|3
|0
|4.
|Онана Амаду
|3
|0
|5.
|Теродде Симон
|2
|0
|6.
|Вуд Бобби
|2
|0
|7.
|Гьясула Клаус
|2
|0
|8.
|Кинсомби Давид
|2
|0
|9.
|Хайер Моритц
|2
|0
|10.
|Ляйстнер Тони
|0
|1
|11.
|Хант Аарон
|1
|0
|12.
|Ульрайх Свен
|1
|0
|13.
|Дуджак Джереми
|1
|0
|14.
|Гиамера Ян
|1
|0
|15.
|Юнг Гидеон
|1
|0
|16.
|Винтцаймер Мануэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шалленберг Рон
|5
|1
|2.
|Коллинс Джамилу
|4
|0
|3.
|Ингельссон Сванте
|4
|0
|4.
|Антви-Аджей Кристофер
|2
|1
|5.
|Хюнемайер Уве
|3
|0
|6.
|Шонлау Себастьян
|3
|0
|7.
|Дерфлер Йоханнес
|3
|0
|8.
|Терраццино Марко
|2
|0
|9.
|Србени Деннис
|2
|0
|10.
|Окороджи Чима
|2
|0
|11.
|Овусу Принс-Осеи
|2
|0
|12.
|Фюрих Крис
|2
|0
|13.
|Коррейя Марсель
|1
|0
|14.
|Цингерле Леопольд
|1
|0
|15.
|Василиадис Себастиан
|1
|0
|16.
|Тальхаммер Максимилиан
|1
|0
|17.
|Анану Фредерик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гамбург
|9.52% (4)
|19.05% (8)
|16.67% (7)
|19.05% (8)
|16.67% (7)
|19.05% (8)
|Падерборн
|16.67% (4)
|29.17% (7)
|25% (6)
|12.5% (3)
|8.33% (2)
|8.33% (2)
Предыдущие игры
Гамбург Последние 20 матчей: +12 =4 -4Фортуна 0:0 Гамбург Айнтрахт Бр 2:4 Гамбург Гамбург 5:0 Оснабрюк Нюрнберг 1:1 Гамбург
Гамбург 3:1 Ян Карлсруэ 1:2 Гамбург Гамбург 4:0 Зандхаузен Дармштадт 1:2 Гамбург Гамбург 0:1 Ганновер 96 Хайденхайм 3:2 Гамбург Гамбург 1:3 Бохум Хольштайн Киль 1:1 Гамбург Гамбург 2:2 Санкт-Паули Гамбург 3:1 Вюрцбург Кикерс Гамбург 3:0 Эрцгебирге Ауэ Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург Падерборн 3:4 Гамбург Гамбург 2:1 Фортуна Динамо Дрезден 4:1 Гамбург Гамбург 2:0 Герта
Падерборн Последние 20 матчей: +8 =5 -7Падерборн 1:1 Хольштайн Киль Падерборн 1:0 Вюрцбург Кикерс Гройтер Фюрт 1:1 Падерборн Падерборн 2:1 Эрцгебирге Ауэ
Фортуна 2:1 Падерборн Унион Берлин 2:3 Падерборн Оснабрюк 0:1 Падерборн Падерборн 2:2 Айнтрахт Бр Бохум 3:0 Падерборн Падерборн 0:2 Нюрнберг Карлсруэ 1:0 Падерборн Падерборн 2:0 Санкт-Паули Дармштадт 0:4 Падерборн Падерборн 3:1 Ян Зандхаузен 1:1 Падерборн Падерборн 1:0 Ганновер 96 Шальке 04 5:1 Падерборн Хайденхайм 0:0 Падерборн Падерборн 3:4 Гамбург Хольштайн Киль 1:0 Падерборн
Последние игры между собой
Гамбург: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Падерборн: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|43 - 22
|40
|2.
|Бохум
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|35 - 19
|36
|3.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|32 - 19
|36
|4.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|37 - 23
|35
|5.
|Фортуна
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|28 - 24
|32
|6.
|Карлсруэ
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|31 - 26
|29
|7.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|27 - 25
|28
|8.
|Ганновер 96
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|28 - 21
|26
|9.
|Хайденхайм
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|23 - 22
|26
|10.
|Падерборн
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 23
|26
|11.
|Ян
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|23 - 26
|24
|12.
|Оснабрюк
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|20 - 28
|22
|13.
|Дармштадт
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|30 - 34
|22
|14.
|Нюрнберг
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|25 - 29
|20
|15.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|18 - 39
|17
|16.
|Санкт-Паули
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|25 - 33
|16
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|19 - 37
|15
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|21 - 39
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|26 - 10
|22
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|16 - 4
|21
|3.
|Фортуна
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|16 - 8
|21
|4.
|Бохум
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 6
|20
|5.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 11
|17
|6.
|Падерборн
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 11
|17
|7.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 14
|17
|8.
|Ганновер 96
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 7
|16
|9.
|Ян
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 13
|15
|10.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|11.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 16
|14
|12.
|Карлсруэ
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 12
|13
|13.
|Зандхаузен
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|14.
|Нюрнберг
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|15.
|Дармштадт
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|16.
|Санкт-Паули
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 17
|9
|17.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 20
|9
|18.
|Оснабрюк
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 15
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 12
|21
|2.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|15 - 5
|19
|3.
|Гамбург
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 12
|18
|4.
|Карлсруэ
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 14
|16
|5.
|Бохум
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|15 - 13
|16
|6.
|Оснабрюк
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 13
|15
|7.
|Дармштадт
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|18 - 21
|11
|8.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|9.
|Фортуна
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|10.
|Ганновер 96
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 14
|10
|11.
|Ян
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|12.
|Падерборн
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 12
|9
|13.
|Нюрнберг
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 13
|8
|14.
|Санкт-Паули
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 16
|7
|15.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 18
|5
|16.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|8 - 19
|3
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|6 - 22
|3
|18.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 23
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Гамбург» – «Падерборн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гамбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Падерборн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гамбург» – «Падерборн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров