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Гамбург
3:1
Конец матча

Стадион:
Падерборн
0'
1:0
8' Гол
Хайер Моритц
2:0
22' Гол
Киттель Сонни
2:1
41' Гол
Михель Свен
3:1
53' Гол
Киттель Сонни
60' Желтая карточка
Окороджи Чима
67' Желтая карточка
Ингельссон Сванте
90'+5
26
Ульрайх
Свен
2
Гиамера
Ян
37
Ляйстнер
Тони
35
Амброзиус
Стефан
21
Ляйбольд
Тим
18
Джатта
Бейкери
6
Кинсомби
Давид
3
Хайер
Моритц
8
Дуджак
Джереми
10
Киттель
Сонни
9
Теродде
Симон
17
Цингерле
Леопольд
3
Анану
Фредерик
2
Хюнемайер
Уве
13
Шонлау
Себастьян
29
Коллинс
Джамилу
8
Шалленберг
Рон
23
Тальхаммер
Максимилиан
27
Фюрих
Крис
18
Србени
Деннис
22
Антви-Аджей
Кристофер
11
Михель
Свен
Гамбург
4-5-1
Падерборн
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Теродде Симон 17 (2) 0.89
2. Киттель Сонни 5 0.26
3. Джатта Бейкери 4 0.21
4. Кинсомби Давид 3 0.16
5. Винтцаймер Мануэль 2 0.11
6. Нарей Халед 2 0.11
7. Хайер Моритц 2 0.11
8. Вагноман Жоша 2 0.11
9. Хант Аарон 2 (1) 0.11
10. Ляйбольд Тим 1 0.05
11. Ляйстнер Тони 1 0.05
12. Онана Амаду 1 0.05
13. Дуджак Джереми 0 0
14. Вуд Бобби 0 0
Падерборн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фюрих Крис 8 0.42
2. Србени Деннис 7 (4) 0.37
3. Михель Свен 3 0.16
4. Хюнемайер Уве 2 0.11
5. Юстван Юлиан 1 0.05
6. Терраццино Марко 1 0.05
7. Дерфлер Йоханнес 1 0.05
8. Шалленберг Рон 1 0.05
9. Ингельссон Сванте 0 0
10. Тальхаммер Максимилиан 0 0

Карточки

Гамбург
# Игрок      
1. Киттель Сонни 4 1
2. Ляйбольд Тим 3 0
3. Амброзиус Стефан 3 0
4. Онана Амаду 3 0
5. Теродде Симон 2 0
6. Вуд Бобби 2 0
7. Гьясула Клаус 2 0
8. Кинсомби Давид 2 0
9. Хайер Моритц 2 0
10. Ляйстнер Тони 0 1
11. Хант Аарон 1 0
12. Ульрайх Свен 1 0
13. Дуджак Джереми 1 0
14. Гиамера Ян 1 0
15. Юнг Гидеон 1 0
16. Винтцаймер Мануэль 1 0
Падерборн
# Игрок      
1. Шалленберг Рон 5 1
2. Коллинс Джамилу 4 0
3. Ингельссон Сванте 4 0
4. Антви-Аджей Кристофер 2 1
5. Хюнемайер Уве 3 0
6. Шонлау Себастьян 3 0
7. Дерфлер Йоханнес 3 0
8. Терраццино Марко 2 0
9. Србени Деннис 2 0
10. Окороджи Чима 2 0
11. Овусу Принс-Осеи 2 0
12. Фюрих Крис 2 0
13. Коррейя Марсель 1 0
14. Цингерле Леопольд 1 0
15. Василиадис Себастиан 1 0
16. Тальхаммер Максимилиан 1 0
17. Анану Фредерик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гамбург 9.52% (4) 19.05% (8) 16.67% (7) 19.05% (8) 16.67% (7) 19.05% (8)
 Падерборн 16.67% (4) 29.17% (7) 25% (6) 12.5% (3) 8.33% (2) 8.33% (2)

Предыдущие игры

Гамбург Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Фортуна 0:0 Гамбург Айнтрахт Бр 2:4 Гамбург Гамбург 5:0 Оснабрюк Нюрнберг 1:1 Гамбург
Гамбург 3:1 Ян Карлсруэ 1:2 Гамбург Гамбург 4:0 Зандхаузен Дармштадт 1:2 Гамбург Гамбург 0:1 Ганновер 96 Хайденхайм 3:2 Гамбург Гамбург 1:3 Бохум Хольштайн Киль 1:1 Гамбург Гамбург 2:2 Санкт-Паули Гамбург 3:1 Вюрцбург Кикерс Гамбург 3:0 Эрцгебирге Ауэ Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург Падерборн 3:4 Гамбург Гамбург 2:1 Фортуна Динамо Дрезден 4:1 Гамбург Гамбург 2:0 Герта
Падерборн Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Падерборн 1:1 Хольштайн Киль Падерборн 1:0 Вюрцбург Кикерс Гройтер Фюрт 1:1 Падерборн Падерборн 2:1 Эрцгебирге Ауэ
Фортуна 2:1 Падерборн Унион Берлин 2:3 Падерборн Оснабрюк 0:1 Падерборн Падерборн 2:2 Айнтрахт Бр Бохум 3:0 Падерборн Падерборн 0:2 Нюрнберг Карлсруэ 1:0 Падерборн Падерборн 2:0 Санкт-Паули Дармштадт 0:4 Падерборн Падерборн 3:1 Ян Зандхаузен 1:1 Падерборн Падерборн 1:0 Ганновер 96 Шальке 04 5:1 Падерборн Хайденхайм 0:0 Падерборн Падерборн 3:4 Гамбург Хольштайн Киль 1:0 Падерборн

Последние игры между собой

Гамбург: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Падерборн: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Падерборн 3:4 Гамбург Бундеслига 2 Падерборн 4:1 Гамбург Бундеслига 2 Падерборн 0:2 Гамбург Кубок Гамбург 1:0 Падерборн Бундеслига 2
Падерборн 0:3 Гамбург Бундеслига Гамбург 0:3 Падерборн Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург Заявка 19 12 4 3 43 - 22 40
2. Бохум Заявка 18 11 3 4 35 - 19 36
3. Хольштайн Киль Заявка 19 10 6 3 32 - 19 36
4. Гройтер Фюрт Заявка 19 10 5 4 37 - 23 35
5. Фортуна Заявка 19 9 5 5 28 - 24 32
6. Карлсруэ Заявка 18 9 2 7 31 - 26 29
7. Эрцгебирге Ауэ Заявка 19 8 4 7 27 - 25 28
8. Ганновер 96 Заявка 18 8 2 8 28 - 21 26
9. Хайденхайм Заявка 18 7 5 6 23 - 22 26
10. Падерборн Заявка 19 7 5 7 24 - 23 26
11. Ян Заявка 19 6 6 7 23 - 26 24
12. Оснабрюк Заявка 18 6 4 8 20 - 28 22
13. Дармштадт Заявка 19 6 4 9 30 - 34 22
14. Нюрнберг Заявка 18 5 5 8 25 - 29 20
15. Айнтрахт Бр Заявка 19 4 5 10 18 - 39 17
16. Санкт-Паули Заявка 18 3 7 8 25 - 33 16
17. Зандхаузен Заявка 18 4 3 11 19 - 37 15
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 19 3 3 13 21 - 39 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург Заявка 10 7 1 2 26 - 10 22
2. Хайденхайм Заявка 9 6 3 0 16 - 4 21
3. Фортуна Заявка 9 6 3 0 16 - 8 21
4. Бохум Заявка 9 6 2 1 20 - 6 20
5. Эрцгебирге Ауэ Заявка 9 5 2 2 16 - 11 17
6. Падерборн Заявка 9 5 2 2 15 - 11 17
7. Хольштайн Киль Заявка 10 5 2 3 17 - 14 17
8. Ганновер 96 Заявка 8 5 1 2 17 - 7 16
9. Ян Заявка 10 4 3 3 15 - 13 15
10. Гройтер Фюрт Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
11. Айнтрахт Бр Заявка 10 4 2 4 11 - 16 14
12. Карлсруэ Заявка 9 4 1 4 14 - 12 13
13. Зандхаузен Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
14. Нюрнберг Заявка 10 3 3 4 13 - 16 12
15. Дармштадт Заявка 9 3 2 4 12 - 13 11
16. Санкт-Паули Заявка 9 2 3 4 13 - 17 9
17. Вюрцбург Кикерс Заявка 10 2 3 5 13 - 20 9
18. Оснабрюк Заявка 9 2 1 6 9 - 15 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гройтер Фюрт Заявка 10 6 3 1 23 - 12 21
2. Хольштайн Киль Заявка 9 5 4 0 15 - 5 19
3. Гамбург Заявка 9 5 3 1 17 - 12 18
4. Карлсруэ Заявка 9 5 1 3 17 - 14 16
5. Бохум Заявка 9 5 1 3 15 - 13 16
6. Оснабрюк Заявка 9 4 3 2 11 - 13 15
7. Дармштадт Заявка 10 3 2 5 18 - 21 11
8. Эрцгебирге Ауэ Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
9. Фортуна Заявка 10 3 2 5 12 - 16 11
10. Ганновер 96 Заявка 10 3 1 6 11 - 14 10
11. Ян Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
12. Падерборн Заявка 10 2 3 5 9 - 12 9
13. Нюрнберг Заявка 8 2 2 4 12 - 13 8
14. Санкт-Паули Заявка 9 1 4 4 12 - 16 7
15. Хайденхайм Заявка 9 1 2 6 7 - 18 5
16. Вюрцбург Кикерс Заявка 9 1 0 8 8 - 19 3
17. Зандхаузен Заявка 9 1 0 8 6 - 22 3
18. Айнтрахт Бр Заявка 9 0 3 6 7 - 23 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Михель Свен бьет в цель!
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Киттель Сонни бьет в цель!
  • 16'
    Ляйстнер Тони уходит с поля. Amadou Onana выходит вместо него
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Хайер Моритц бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volksparkstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.74 3.55 4.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.89 3.58 4.05
Бонус: 5 000 ₽ 1.01 16.00 50.00
  1.38 4.59 9.96

Самый высокий коэффициент на матч «Гамбург» – «Падерборн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гамбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Падерборн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гамбург» – «Падерборн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
4.30 1.19 2.16 1.65 1.73 2.04 1.48 2.55 1.18 4.50 1.06 7.80
9.70 1.02 9.20 1.03 3.88 1.24 3.20 1.35 2.15 1.78 1.65 2.24 1.42 2.78 1.19 4.30 1.14 4.80 1.03 8.50
14.00 0.00 9.20 1.03 10.50 1.02 8.50 1.05 7.77 1.05 1.86 1.94 5.80 1.11 5.10 1.14 3.75 1.25 1.02 11.00 1.45 2.62 1.23 3.90 1.04 9.00 1.03 10.00 1.05 8.50 1.04 9.00
4.29 1.24 2.45 1.59 2.08 1.80 1.85 2.03 1.62 2.39 3.02 1.41 2.36 1.63 2.06 1.83 3.61 1.31 2.42 1.60 1.93 1.96 1.58 2.47 1.25 4.15 1.84 2.04 1.58 2.46 1.40 3.07
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.30 1.31 2.23 1.61 1.53 2.40 1.13 5.40
3.04 1.38 2.09 1.73 1.52 2.53 1.18 4.90 1.12 6.15
2.10 1.74 2.31 1.57 1.50 2.48 1.48 2.55 1.07 7.50 1.04 9.00
3.21 1.36 2.64 1.50 2.07 1.79 1.65 2.29 1.46 2.78 1.35 3.44 1.26 3.89 1.14 6.03
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.50 1.18 1.88 1.85 1.25 3.65
4.30 1.22 3.12 1.36 1.83 1.97 1.36 3.15 1.28 3.68
3.05 1.35 1.78 1.94 1.36 3.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.63 2.19
1.50 2.48
Букмекер Да Нет
3.95 1.22
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
2.90 1.37
3.05 1.35
Где смотреть матч Гамбург 3:1 Падерборн онлайн

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