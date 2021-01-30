РБ Лейпциг
0:0
Первый тайм: 32'
Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
Байер Л
14
Адамс
Тайлер
44
Кампль
Кевин
25
Ольмо
Дани
19
Диаби
Мусса
27
Вирц
Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Адамс ТайлерПолузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ольмо ДаниНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Хи-Чан ХванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Новоа УгоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаНападающий
- Нападающий
-
27 Вирц ФлорианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Ломб НикласВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Шик ПатрикНападающий
-
13 Аларио ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форсберг Эмиль
|4 (1)
|0.21
|2.
|Поульсен Юссуф
|4
|0.21
|3.
|Анхелиньо Хосе
|4
|0.21
|4.
|Забитцер Марсель
|3 (3)
|0.16
|5.
|Ольмо Дани
|2
|0.11
|6.
|Нкунку Кристофер
|2
|0.11
|7.
|Хальстенберг Марсель
|2 (1)
|0.11
|8.
|Орбан Вилли
|2
|0.11
|9.
|Мукиэле Норди
|1
|0.05
|10.
|Хайдара Амаду
|1
|0.05
|11.
|Сорлот Александр
|1
|0.05
|12.
|Адамс Тайлер
|1
|0.05
|13.
|Юпамекано Део
|1
|0.05
|14.
|Клюйверт Джастин
|1
|0.05
|15.
|Конате Ибраима
|1
|0.05
|16.
|Самарджич Лазар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аларио Лукас
|8 (2)
|0.42
|2.
|Шик Патрик
|5
|0.26
|3.
|Бэйли Леон
|4
|0.21
|4.
|Вирц Флориан
|3
|0.16
|5.
|Диаби Мусса
|3
|0.16
|6.
|Амири Надим
|2
|0.11
|7.
|Баумгартлингер Юлиан
|2
|0.11
|8.
|Демирбай Керем
|1
|0.05
|9.
|Драгович Александр
|1
|0.05
|10.
|Вайзер Митчелл
|1
|0.05
|11.
|Та Джонатан
|1
|0.05
|12.
|Бендер Ларс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кампль Кевин
|4
|0
|2.
|Орбан Вилли
|3
|0
|3.
|Мукиэле Норди
|3
|0
|4.
|Юпамекано Део
|3
|0
|5.
|Забитцер Марсель
|2
|0
|6.
|Хальстенберг Марсель
|2
|0
|7.
|Сорлот Александр
|2
|0
|8.
|Анхелиньо Хосе
|2
|0
|9.
|Нкунку Кристофер
|2
|0
|10.
|Адамс Тайлер
|2
|0
|11.
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|12.
|Клостерманн Лукас
|1
|0
|13.
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|14.
|Хи-Чан Хван
|1
|0
|15.
|Ольмо Дани
|1
|0
|16.
|Хайдара Амаду
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Диаби Мусса
|4
|0
|2.
|Драгович Александр
|3
|0
|3.
|Синкгравен Дэйли
|3
|0
|4.
|Бэйли Леон
|3
|0
|5.
|Арангис Чарлес
|2
|0
|6.
|Бендер Ларс
|2
|0
|7.
|Аларио Лукас
|2
|0
|8.
|Демирбай Керем
|2
|0
|9.
|Та Джонатан
|2
|0
|10.
|Амири Надим
|2
|0
|11.
|Бендер Свен
|1
|0
|12.
|Баумгартлингер Юлиан
|1
|0
|13.
|Градецки Лукаш
|1
|0
|14.
|Беллараби Карим
|1
|0
|15.
|Шик Патрик
|1
|0
|16.
|Вирц Флориан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|РБ Лейпциг
|13.33% (4)
|23.33% (7)
|16.67% (5)
|20% (6)
|13.33% (4)
|13.33% (4)
|Байер Л
|22.58% (7)
|22.58% (7)
|6.45% (2)
|9.68% (3)
|16.13% (5)
|22.58% (7)
Предыдущие игры
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +11 =4 -5Майнц 3:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д
Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вердер РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Бавария 3:3 РБ Лейпциг Истанбул Башакшехир 3:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Арминия ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Герта
Байер Л Последние 20 матчей: +13 =2 -5Байер Л 0:1 Вольфсбург Байер Л 2:1 Боруссия Д Унион Берлин 1:0 Байер Л Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр
Байер Л 1:1 Вердер Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Байер Л 1:2 Бавария Кёльн 0:4 Байер Л Байер Л 4:1 Хоффенхайм Байер Л 4:0 Славия Прага Шальке 04 0:3 Байер Л Ницца 2:3 Байер Л Байер Л 0:0 Герта Байер Л 4:1 Хапоэль Беэр-Шева Арминия 1:2 Байер Л Байер Л 4:3 Боруссия М Хапоэль Беэр-Шева 2:4 Байер Л Фрайбург 2:4 Байер Л Славия Прага 1:0 Байер Л Байер Л 3:1 Аугсбург
Последние игры между собой
РБ Лейпциг: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 1
Байер Л: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|57 - 26
|45
|2.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|19
|10
|6
|3
|31 - 17
|36
|3.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|19
|9
|6
|4
|32 - 18
|33
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|19
|8
|9
|2
|38 - 28
|33
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|18
|8
|8
|2
|27 - 19
|32
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|38 - 27
|32
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|36 - 29
|32
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|34 - 24
|29
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|33 - 29
|27
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|35 - 29
|25
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|29 - 34
|22
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|20 - 30
|22
|13.
|Вердер
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|24 - 27
|22
|14.
|Арминия
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|14 - 29
|17
|15.
|Герта
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|25 - 35
|17
|16.
|Кёльн
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|15 - 31
|15
|17.
|Майнц
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|18 - 40
|10
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|19
|1
|5
|13
|15 - 49
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|34 - 12
|23
|2.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 6
|23
|3.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 8
|18
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|17 - 11
|17
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|21 - 12
|17
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|20 - 12
|16
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|22 - 15
|16
|9.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 11
|15
|10.
|Арминия
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|10 - 16
|12
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 13
|11
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|13.
|Вердер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 13
|9
|14.
|Герта
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 19
|8
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|13 - 15
|8
|16.
|Майнц
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 19
|5
|18.
|Кёльн
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|23 - 14
|22
|2.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 7
|18
|3.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|22 - 14
|17
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|18 - 15
|16
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|21 - 17
|16
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|13 - 11
|14
|7.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 11
|13
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|18 - 18
|13
|9.
|Вердер
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|11.
|Кёльн
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 13
|12
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 13
|11
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 21
|11
|15.
|Герта
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 16
|9
|16.
|Арминия
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 13
|5
|17.
|Майнц
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 21
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 30
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «РБ Лейпциг» – «Байер Л» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «РБ Лейпциг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Байер Л» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «РБ Лейпциг» – «Байер Л», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 0:0 Байер Л
Исход игры
РБ Лейпциг
68.1% (98)
Ничья
24.3% (35)
Байер Л
7.6% (11)
Тотал 2.5
Больше
72.73% (104)
Меньше
27.27% (39)
Обе команды забьют
Да
88.11% (126)
Нет
11.89% (17)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
46.5% (67)
1:1 Ничья
16% (23)
2:2 Ничья
7.6% (11)
1:0 РБ Лейпциг
7.6% (11)
3:2 РБ Лейпциг
6.9% (10)
1:2 Байер Л
4.9% (7)
3:1 РБ Лейпциг
3.5% (5)
2:0 РБ Лейпциг
2.8% (4)
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