Вирц открылся между двумя игроками "РБ Лейпциг", но Юпамекано сумел перехватить передачу.

Юпамекано перехватил мяч у Синкгравена и сыграл назад на Гулачи.

Анхелиньо отправился в прорыв по левому флангу, но сделал неточную передачу в центральную зону.

Бэйли нанёс удар по воротам из-за пределов штрафной, но вышло несильно и мяч прилетел к Гулачи.

Синкгравенн выполнил подачу в штрафную "быков", но мяч пролетев над всеми футболистами, вылетел за пределы поля.

30' Забитцер выполнил заброс на левую бровку Нкунку, но тот снова оказался в положение "вне игры".

29' Фосу-Менса неудачно вбросил мяч из-за боковой линии и круглый от партнёра сразу вылетел в аут.

28' Анхелиньо нанёс удар по воротам со стандарта и мяч, задев партнёра, пролетел над перекладиной.

27' Адамс подхватывает мяч, рвётся вперёд, наткнулся он на ногу Тапсоба и арбитр назначает опасный штрафной для "РБ Лейпцига".

26' Анхелиньо в центре поля жёстко сыграл против Демирбая, но арбитр расценил, как опасную игру со стороны Демирбая в адрес соперника.

25' Фосу-Менса неудачно приземлился на газон, после верхового единоборства с Нкунку, но вроде после небольшой паузы он смог сам подняться с газона.

24' Клостерманн выполнил длинную передачу по левой бровке, но мяч в воздухе пересёк боковую линию.

23' Забитцер начал атаку своей команды, сыграл налево Анхелиньо, который покатил мяч в центр Адамсу, он нанёс удар по воротам, но вышло намного выше перекладины.

22' Юпамекано выполнил длинную передачу вперёд, но мяч прилетел в ноги к Джонатану Та.

21' Сорлот выполнил проникающую передачу на правый край штрафной, откуда Анхелиньо прострелил на дальнюю штангу, но Градецки в падении сумел остановить мяч.

21' Сорлот выполнил проникающую передачу на правый край штрафной, откуда Анхелиньо прострелил на дальнюю штангу, но Градецки в падении сумел остановить мяч.

20' Диаби с правого фланга выполнил мягкий заброс в штрафную "быков", где Гулачи на выходе забрал снаряд в руки.

19' Пока большее количество времени игроки "Байера" проводят с мячом около своей штрафной площади.

18' Клостерманн выполнил длинную передачу вперёд в направлении Анхелиньо, но Демирбай без особых проблем перехватил сферу.

17' Кампль забросил мяч вперёд на Нкунку, который покатил вдоль ворот на Ольмо, тот забросил в касание на край штрафной Анхелиньо, последний также в касание пробил по воротам, но мяч пролетел рядом со штангой.

16' Нкунку с левого фланга сместился к углу штрафной и Арангис, перехватив мяч, выбил его в сторону центрального круга.

15' Диаби выполнил подачу в центр штрафной, откуда Вирц в касание проткнул мяч в сторону ворот и Гулачи на выходе забрал круглого.

14' Снова защитники "Байера" катают поперёк поля футбольный снаряд на своей половине поля, подключая к этому Градецки.

13' Демирбай выполнил перевод на левую бровку, где внимательно сыграл Адамс и перевёл сферу за боковую линию.

12' Анхелиньо выполнил подачу в центр штрафной, мяч после серии рикошетов прилетел к Забитцеру, который отправил мяч в сетку ворот, но арбитр зафиксировал у последнего офсайд.

11' Сорлот сместился на левую бровку, покатил мяч в лицевую, но Анхелиньо бежал к центру штрафной и снаряд выкатился за пределы поля.

10' Ольмо выполнил подачу в центр штрафной "Байера", где Градецки на выходе фиксирует сферу.

9' Кампль выполнил передачу вперёд на Адамс, но выполнил дальше неточный пас к углу штрафной и тут же вступает в борьбу.

8' Тапсоба выполнил перевод на правую бровку, но вышло слишком сильно и мяч вылетел за боковую линию.

7' Защитники "Байера" контролируют игровой снаряд около своей штрафной площади.

6' Анхелиньо возле центрального круга выиграл верховое единоборство и пытался забросить мяч за спину защитникам "Байера", но партнёры не успели добраться до мяча.

5' Сорлот подтолкнул Тапсоба возле центрального круга и арбитр зафиксировал фол.

4' Бэйли проскочил по правому флангу до углового флажка, но Юпамекано сыграл в отборе и перевёл сферу на противоположный край.

3' Нкунку с левого края штрафной нанёс удар в дальний угол, но мяч пролетел в метре от каркаса.

2' Анхелиньо выполнил подачу в штрафную, откуда Джонатан Та выбивает игровой снаряд.