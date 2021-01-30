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  2. Матчи
  3. Германия
РБ Лейпциг
0:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Байер Л
0' 32'
1
Гулачи
Петер
22
Мукиэле
Норди
5
Юпамекано
Део
16
Клостерманн
Лукас
14
Адамс
Тайлер
44
Кампль
Кевин
7
Забитцер
Марсель
3
Анхелиньо
Хосе
25
Ольмо
Дани
19
Сорлот
Александр
18
Нкунку
Кристофер
1
Градецки
Лукаш
24
Фосу-Менса
Тимоти
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
18
Венделл
Боргес
10
Демирбай
Керем
20
Арангис
Чарлес
22
Синкгравен
Дэйли
19
Диаби
Мусса
9
Бэйли
Леон
27
Вирц
Флориан
РБ Лейпциг
3-4-3
Байер Л
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форсберг Эмиль 4 (1) 0.21
2. Поульсен Юссуф 4 0.21
3. Анхелиньо Хосе 4 0.21
4. Забитцер Марсель 3 (3) 0.16
5. Ольмо Дани 2 0.11
6. Нкунку Кристофер 2 0.11
7. Хальстенберг Марсель 2 (1) 0.11
8. Орбан Вилли 2 0.11
9. Мукиэле Норди 1 0.05
10. Хайдара Амаду 1 0.05
11. Сорлот Александр 1 0.05
12. Адамс Тайлер 1 0.05
13. Юпамекано Део 1 0.05
14. Клюйверт Джастин 1 0.05
15. Конате Ибраима 1 0.05
16. Самарджич Лазар 0 0
Байер Л
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аларио Лукас 8 (2) 0.42
2. Шик Патрик 5 0.26
3. Бэйли Леон 4 0.21
4. Вирц Флориан 3 0.16
5. Диаби Мусса 3 0.16
6. Амири Надим 2 0.11
7. Баумгартлингер Юлиан 2 0.11
8. Демирбай Керем 1 0.05
9. Драгович Александр 1 0.05
10. Вайзер Митчелл 1 0.05
11. Та Джонатан 1 0.05
12. Бендер Ларс 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Кампль Кевин 4 0
2. Орбан Вилли 3 0
3. Мукиэле Норди 3 0
4. Юпамекано Део 3 0
5. Забитцер Марсель 2 0
6. Хальстенберг Марсель 2 0
7. Сорлот Александр 2 0
8. Анхелиньо Хосе 2 0
9. Нкунку Кристофер 2 0
10. Адамс Тайлер 2 0
11. Поульсен Юссуф 1 0
12. Клостерманн Лукас 1 0
13. Хенрихс Бенджамин 1 0
14. Хи-Чан Хван 1 0
15. Ольмо Дани 1 0
16. Хайдара Амаду 1 0
Байер Л
# Игрок      
1. Диаби Мусса 4 0
2. Драгович Александр 3 0
3. Синкгравен Дэйли 3 0
4. Бэйли Леон 3 0
5. Арангис Чарлес 2 0
6. Бендер Ларс 2 0
7. Аларио Лукас 2 0
8. Демирбай Керем 2 0
9. Та Джонатан 2 0
10. Амири Надим 2 0
11. Бендер Свен 1 0
12. Баумгартлингер Юлиан 1 0
13. Градецки Лукаш 1 0
14. Беллараби Карим 1 0
15. Шик Патрик 1 0
16. Вирц Флориан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 РБ Лейпциг 13.33% (4) 23.33% (7) 16.67% (5) 20% (6) 13.33% (4) 13.33% (4)
 Байер Л 22.58% (7) 22.58% (7) 6.45% (2) 9.68% (3) 16.13% (5) 22.58% (7)

Предыдущие игры

РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Майнц 3:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д
Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вердер РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Бавария 3:3 РБ Лейпциг Истанбул Башакшехир 3:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Арминия ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Герта
Байер Л Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Байер Л 0:1 Вольфсбург Байер Л 2:1 Боруссия Д Унион Берлин 1:0 Байер Л Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр
Байер Л 1:1 Вердер Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Байер Л 1:2 Бавария Кёльн 0:4 Байер Л Байер Л 4:1 Хоффенхайм Байер Л 4:0 Славия Прага Шальке 04 0:3 Байер Л Ницца 2:3 Байер Л Байер Л 0:0 Герта Байер Л 4:1 Хапоэль Беэр-Шева Арминия 1:2 Байер Л Байер Л 4:3 Боруссия М Хапоэль Беэр-Шева 2:4 Байер Л Фрайбург 2:4 Байер Л Славия Прага 1:0 Байер Л Байер Л 3:1 Аугсбург

Последние игры между собой

РБ Лейпциг: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 1
Байер Л: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 4
Байер Л 1:1 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 1:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:1 РБ Лейпциг Бундеслига Байер Л 2:4 РБ Лейпциг Бундеслига
РБ Лейпциг 3:0 Байер Л Бундеслига РБ Лейпциг 1:4 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:2 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:3 РБ Лейпциг Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 19 14 3 2 57 - 26 45
2. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 19 10 6 3 31 - 17 36
3. Байер Л 0:0 Заявка 19 9 6 4 32 - 18 33
4. Айнтрахт Фр Заявка 19 8 9 2 38 - 28 33
5. Вольфсбург Заявка 18 8 8 2 27 - 19 32
6. Боруссия Д Заявка 19 10 2 7 38 - 27 32
7. Боруссия М Заявка 19 8 8 3 36 - 29 32
8. Унион Берлин Заявка 19 7 8 4 34 - 24 29
9. Фрайбург Заявка 18 7 6 5 33 - 29 27
10. Штуттгарт Заявка 19 6 7 6 35 - 29 25
11. Хоффенхайм Заявка 19 6 4 9 29 - 34 22
12. Аугсбург Заявка 19 6 4 9 20 - 30 22
13. Вердер Заявка 19 5 7 7 24 - 27 22
14. Арминия Заявка 18 5 2 11 14 - 29 17
15. Герта Заявка 19 4 5 10 25 - 35 17
16. Кёльн Заявка 18 3 6 9 15 - 31 15
17. Майнц Заявка 19 2 4 13 18 - 40 10
18. Шальке 04 Заявка 19 1 5 13 15 - 49 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 9 7 2 0 34 - 12 23
2. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 10 7 2 1 18 - 6 23
3. Боруссия М Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
4. Вольфсбург Заявка 8 5 3 0 14 - 8 18
5. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 5 0 17 - 11 17
6. Унион Берлин Заявка 10 4 5 1 21 - 12 17
7. Боруссия Д Заявка 9 5 1 3 20 - 12 16
8. Фрайбург Заявка 10 4 4 2 22 - 15 16
9. Байер Л 0:0 Заявка 9 4 3 2 16 - 11 15
10. Арминия Заявка 10 4 0 6 10 - 16 12
11. Хоффенхайм Заявка 9 3 2 4 15 - 13 11
12. Аугсбург Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
13. Вердер Заявка 9 2 3 4 9 - 13 9
14. Герта Заявка 9 2 2 5 11 - 19 8
15. Штуттгарт Заявка 9 1 5 3 13 - 15 8
16. Майнц Заявка 10 1 2 7 9 - 19 5
17. Шальке 04 Заявка 10 1 2 7 8 - 19 5
18. Кёльн Заявка 9 0 3 6 8 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 10 7 1 2 23 - 14 22
2. Байер Л 0:0 Заявка 10 5 3 2 16 - 7 18
3. Штуттгарт Заявка 10 5 2 3 22 - 14 17
4. Боруссия Д Заявка 10 5 1 4 18 - 15 16
5. Айнтрахт Фр Заявка 10 4 4 2 21 - 17 16
6. Вольфсбург Заявка 10 3 5 2 13 - 11 14
7. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 9 3 4 2 13 - 11 13
8. Боруссия М Заявка 9 3 4 2 18 - 18 13
9. Вердер Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
10. Унион Берлин Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
11. Кёльн Заявка 9 3 3 3 7 - 13 12
12. Фрайбург Заявка 8 3 2 3 11 - 14 11
13. Аугсбург Заявка 9 3 2 4 9 - 13 11
14. Хоффенхайм Заявка 10 3 2 5 14 - 21 11
15. Герта Заявка 10 2 3 5 14 - 16 9
16. Арминия Заявка 8 1 2 5 4 - 13 5
17. Майнц Заявка 9 1 2 6 9 - 21 5
18. Шальке 04 Заявка 9 0 3 6 7 - 30 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • 35'
    Синкгравенн выполнил подачу в штрафную "быков", но мяч пролетев над всеми футболистами, вылетел за пределы поля.
  • 34'
    Бэйли нанёс удар по воротам из-за пределов штрафной, но вышло несильно и мяч прилетел к Гулачи.
  • 33'
    Анхелиньо отправился в прорыв по левому флангу, но сделал неточную передачу в центральную зону.
  • 32'
    Юпамекано перехватил мяч у Синкгравена и сыграл назад на Гулачи.
  • 31'
    Вирц открылся между двумя игроками "РБ Лейпциг", но Юпамекано сумел перехватить передачу.

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  • Офсайд
    30'
    Забитцер выполнил заброс на левую бровку Нкунку, но тот снова оказался в положение "вне игры".
  • 29'
    Фосу-Менса неудачно вбросил мяч из-за боковой линии и круглый от партнёра сразу вылетел в аут.
  • 28'
    Анхелиньо нанёс удар по воротам со стандарта и мяч, задев партнёра, пролетел над перекладиной.
  • Фол, нарушение
    27'
    Адамс подхватывает мяч, рвётся вперёд, наткнулся он на ногу Тапсоба и арбитр назначает опасный штрафной для "РБ Лейпцига".
  • Фол, нарушение
    26'
    Анхелиньо в центре поля жёстко сыграл против Демирбая, но арбитр расценил, как опасную игру со стороны Демирбая в адрес соперника.
  • 25'
    Фосу-Менса неудачно приземлился на газон, после верхового единоборства с Нкунку, но вроде после небольшой паузы он смог сам подняться с газона.
  • 24'
    Клостерманн выполнил длинную передачу по левой бровке, но мяч в воздухе пересёк боковую линию.
  • 23'
    Забитцер начал атаку своей команды, сыграл налево Анхелиньо, который покатил мяч в центр Адамсу, он нанёс удар по воротам, но вышло намного выше перекладины.
  • 22'
    Юпамекано выполнил длинную передачу вперёд, но мяч прилетел в ноги к Джонатану Та.
  • 21'
    Сорлот выполнил проникающую передачу на правый край штрафной, откуда Анхелиньо прострелил на дальнюю штангу, но Градецки в падении сумел остановить мяч.
  • 21'
    Сорлот выполнил проникающую передачу на правый край штрафной, откуда Анхелиньо прострелил на дальнюю штангу, но Градецки в падении сумел остановить мяч.
  • 20'
    Диаби с правого фланга выполнил мягкий заброс в штрафную "быков", где Гулачи на выходе забрал снаряд в руки.
  • 19'
    Пока большее количество времени игроки "Байера" проводят с мячом около своей штрафной площади.
  • 18'
    Клостерманн выполнил длинную передачу вперёд в направлении Анхелиньо, но Демирбай без особых проблем перехватил сферу.
  • 17'
    Кампль забросил мяч вперёд на Нкунку, который покатил вдоль ворот на Ольмо, тот забросил в касание на край штрафной Анхелиньо, последний также в касание пробил по воротам, но мяч пролетел рядом со штангой.
  • 16'
    Нкунку с левого фланга сместился к углу штрафной и Арангис, перехватив мяч, выбил его в сторону центрального круга.
  • 15'
    Диаби выполнил подачу в центр штрафной, откуда Вирц в касание проткнул мяч в сторону ворот и Гулачи на выходе забрал круглого.
  • 14'
    Снова защитники "Байера" катают поперёк поля футбольный снаряд на своей половине поля, подключая к этому Градецки.
  • 13'
    Демирбай выполнил перевод на левую бровку, где внимательно сыграл Адамс и перевёл сферу за боковую линию.
  • Офсайд
    12'
    Анхелиньо выполнил подачу в центр штрафной, мяч после серии рикошетов прилетел к Забитцеру, который отправил мяч в сетку ворот, но арбитр зафиксировал у последнего офсайд.
  • 11'
    Сорлот сместился на левую бровку, покатил мяч в лицевую, но Анхелиньо бежал к центру штрафной и снаряд выкатился за пределы поля.
  • 10'
    Ольмо выполнил подачу в центр штрафной "Байера", где Градецки на выходе фиксирует сферу.
  • 9'
    Кампль выполнил передачу вперёд на Адамс, но выполнил дальше неточный пас к углу штрафной и тут же вступает в борьбу.
  • 8'
    Тапсоба выполнил перевод на правую бровку, но вышло слишком сильно и мяч вылетел за боковую линию.
  • 7'
    Защитники "Байера" контролируют игровой снаряд около своей штрафной площади.
  • 6'
    Анхелиньо возле центрального круга выиграл верховое единоборство и пытался забросить мяч за спину защитникам "Байера", но партнёры не успели добраться до мяча.
  • Фол, нарушение
    5'
    Сорлот подтолкнул Тапсоба возле центрального круга и арбитр зафиксировал фол.
  • 4'
    Бэйли проскочил по правому флангу до углового флажка, но Юпамекано сыграл в отборе и перевёл сферу на противоположный край.
  • 3'
    Нкунку с левого края штрафной нанёс удар в дальний угол, но мяч пролетел в метре от каркаса.
  • 2'
    Анхелиньо выполнил подачу в штрафную, откуда Джонатан Та выбивает игровой снаряд.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • С составами команд вы можете ознакомиться в соответствующей вкладке "Составы". Также приглашаем вас оставить прогнозы к этой игре, пройдя по вкладке "Комментарии".
  • Доброго времени суток вам, уважаемые болельщики. Сегодня в программе спортивного портала LiveResult.Ru матч 19-го тура немецкой Бундеслиги. В рамках этой игры на стадионе "Ред Булл Арена" в Лейпциге, вместимостью 44345 мест, лицом к лицу сойдутся "РБ Лейпциг" и "Байер". Обслужит этот матч бригада арбитров во главе с Харм Осмерсом; помощники судьи - Томас Горняк, Роберт Кемптер; резервный арбитр - Лассе Козловски. Проведёт эту текстовую онлайн-трансляцию - Евгений Банмиллер.
    • Прогнозы 144
    РБ Лейпциг 68.1% (98)
    X 24.3% (35)
    Байер Л 7.6% (11)
    Все прогнозы
    2.1 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    РБ Лейпциг
    Ничья
    Байер Л
    2.10
    3.80
    4.26
    Все Коэффициенты
    Новости
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.00 3.60 4.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.04 3.80 4.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.10 3.30 3.90
  2.06 3.14 4.26

Самый высокий коэффициент на матч «РБ Лейпциг» – «Байер Л» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «РБ Лейпциг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Байер Л» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «РБ Лейпциг» – «Байер Л», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.25 1.01 10.25 1.02 4.35 1.20 3.30 1.33 2.27 1.78 1.68 2.19 1.43 2.74 1.20 4.20 1.14 4.80 1.03 8.30
7.77 1.08 6.10 1.12 2.75 1.44 2.05 1.75 1.60 2.33 1.92 1.94 1.28 3.60 1.20 4.44 1.05 7.57 1.04 8.22 1.03 8.93 1.04 9.20 1.01 15.00
2.56 1.54 2.22 1.71 1.88 2.00 1.63 2.36 1.49 2.72 1.77 2.13 1.54 2.56 1.58 2.52 1.47 2.81 1.18 5.35
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.30 1.33 2.30 1.62 1.53 2.50 1.19 4.80 1.13 6.00
1.82 1.97 1.23 4.05 1.13 5.80 1.13 5.19 1.09 6.26
1.52 2.62 1.30 3.66 1.83 2.05 1.52 2.63 1.37 3.20 1.36 3.42
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.55 1.20 3.12 1.36 1.84 1.96 1.37 3.10 1.24 4.05
4.19 1.19 3.01 1.34 1.84 1.97 1.34 3.05 1.24 4.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.08 1.72
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Где смотреть матч РБ Лейпциг 0:0 Байер Л онлайн

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Прогнозы на матч РБ Лейпциг 0:0 Байер Л

Исход игры
РБ Лейпциг
68.1% (98)
Ничья
24.3% (35)
Байер Л
7.6% (11)
Тотал 2.5
Больше
72.73% (104)
Меньше
27.27% (39)
Обе команды забьют
Да
88.11% (126)
Нет
11.89% (17)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
46.5% (67)
1:1 Ничья
16% (23)
2:2 Ничья
7.6% (11)
1:0 РБ Лейпциг
7.6% (11)
3:2 РБ Лейпциг
6.9% (10)
1:2 Байер Л
4.9% (7)
3:1 РБ Лейпциг
3.5% (5)
2:0 РБ Лейпциг
2.8% (4)
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