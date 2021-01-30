Унион Берлин
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай
Боруссия М
8' Желтая карточкаКрамер Кристоф
31
Кнохе
Робин
30
Эльведи
Нико
11
Вольф
Ханнес
10
Тюрам
Маркус
14
Плеа
Алассан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Кариус ЛорисВратарь
- Полузащитник
-
18 Эндо КейтаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Mathis Bruns
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вольф ХаннесПолузащитник
-
10 Тюрам МаркусПолузащитник
-
14 Плеа АлассанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Вендт ОскарЗащитник
-
24 Янчке ТониЗащитник
-
15 Бейер ЛуисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенеш ЛаслоПолузащитник
-
36 Эмболо БрельНападающий
-
13 Штиндль ЛарсНападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крузе Макс
|6 (3)
|0.32
|2.
|Авонийи Тайво
|5
|0.26
|3.
|Андрих Роберт
|4
|0.21
|4.
|Фридрих Марвин
|4
|0.21
|5.
|Бекер Шеральдо
|3
|0.16
|6.
|Тойхерт Седрик
|3
|0.16
|7.
|Ингвартсен Маркус
|2
|0.11
|8.
|Похьянпало Йоэль
|2
|0.11
|9.
|Прёмель Гриша
|1
|0.05
|10.
|Бюльтер Мариус
|1
|0.05
|11.
|Эндо Кейта
|1
|0.05
|12.
|Шлоттербек Нико
|1
|0.05
|13.
|Триммель Кристофер
|0
|0
|14.
|Ленц Кристофер
|0
|0
|15.
|Гогия Акакий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Штиндль Ларс
|9 (5)
|0.47
|2.
|Хофманн Йонас
|4 (2)
|0.21
|3.
|Нойхаус Флориан
|3
|0.16
|4.
|Эльведи Нико
|3
|0.16
|5.
|Эмболо Брель
|3
|0.16
|6.
|Тюрам Маркус
|3
|0.16
|7.
|Плеа Алассан
|2
|0.11
|8.
|Вольф Ханнес
|2
|0.11
|9.
|Гинтер Маттиас
|1
|0.05
|10.
|Вендт Оскар
|1
|0.05
|11.
|Лайнер Штефан
|1
|0.05
|12.
|Лазаро Валентино
|1
|0.05
|13.
|Бенсебаини Рами
|1
|0.05
|14.
|Закария Денис
|1
|0.05
|15.
|Херрманн Патрик
|0
|0
|16.
|Бенеш Ласло
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Триммель Кристофер
|5
|0
|2.
|Прёмель Гриша
|5
|0
|3.
|Андрих Роберт
|2
|1
|4.
|Гризбек Себастьян
|3
|0
|5.
|Ингвартсен Маркус
|3
|0
|6.
|Кнохе Робин
|2
|0
|7.
|Гисельман Нико
|2
|0
|8.
|Хюбнер Флориан
|2
|0
|9.
|Ленц Кристофер
|2
|0
|10.
|Бекер Шеральдо
|2
|0
|11.
|Луте Андреас
|1
|0
|12.
|Гогия Акакий
|1
|0
|13.
|Фридрих Марвин
|1
|0
|14.
|Бюльтер Мариус
|1
|0
|15.
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нойхаус Флориан
|6
|0
|2.
|Тюрам Маркус
|3
|1
|3.
|Вендт Оскар
|3
|0
|4.
|Штиндль Ларс
|3
|0
|5.
|Эмболо Брель
|3
|0
|6.
|Бенсебаини Рами
|3
|0
|7.
|Херрманн Патрик
|2
|0
|8.
|Лайнер Штефан
|2
|0
|9.
|Крамер Кристоф
|2
|0
|10.
|Гинтер Маттиас
|2
|0
|11.
|Лазаро Валентино
|2
|0
|12.
|Закария Денис
|2
|0
|13.
|Зоммер Янн
|1
|0
|14.
|Плеа Алассан
|1
|0
|15.
|Хофманн Йонас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Унион Берлин
|24.24% (8)
|15.15% (5)
|6.06% (2)
|18.18% (6)
|12.12% (4)
|24.24% (8)
|Боруссия М
|17.14% (6)
|11.43% (4)
|17.14% (6)
|22.86% (8)
|8.57% (3)
|22.86% (8)
Предыдущие игры
Унион Берлин Последние 20 матчей: +8 =7 -5Аугсбург 2:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:0 Байер Л Унион Берлин 2:2 Вольфсбург
Вердер 0:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:3 Падерборн Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Бавария Герта 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Кёльн 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 5:0 Арминия Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Фрайбург Шальке 04 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Унион Берлин 4:0 Майнц Боруссия М 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:3 Аугсбург
Боруссия М Последние 20 матчей: +10 =6 -4Боруссия М 4:2 Боруссия Д Боруссия М 1:0 Вердер Штуттгарт 2:2 Боруссия М Боруссия М 3:2 Бавария
Арминия 0:1 Боруссия М Эльверсберг 0:5 Боруссия М Боруссия М 1:2 Хоффенхайм Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Герта Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Фрайбург 2:2 Боруссия М Боруссия М 2:3 Интер Милан Боруссия М 4:1 Шальке 04 Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Боруссия М 1:1 Аугсбург Байер Л 4:3 Боруссия М Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Майнц 2:3 Боруссия М
Последние игры между собой
Унион Берлин: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Боруссия М: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|19
|13
|4
|2
|53 - 25
|43
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|31 - 17
|35
|3.
|Байер Л
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|32 - 18
|32
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|18
|8
|8
|2
|27 - 19
|32
|5.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|19
|8
|8
|3
|35 - 28
|32
|6.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|19
|7
|10
|2
|35 - 27
|31
|7.
|Боруссия Д
|0:1 Заявка
|19
|9
|2
|8
|35 - 27
|29
|8.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|19
|7
|8
|4
|33 - 23
|29
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|33 - 29
|27
|10.
|Аугсбург
|1:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|20 - 27
|25
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|35 - 29
|25
|12.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|19
|6
|5
|8
|28 - 30
|23
|13.
|Вердер
|0:0 Заявка
|19
|5
|7
|7
|23 - 26
|22
|14.
|Герта
|0:0 Заявка
|19
|4
|6
|9
|24 - 32
|18
|15.
|Арминия
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|14 - 29
|17
|16.
|Кёльн
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|15 - 31
|15
|17.
|Майнц
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|18 - 40
|10
|18.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|19
|1
|5
|13
|14 - 48
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 6
|22
|2.
|Бавария
|0:0 Заявка
|9
|6
|3
|0
|30 - 11
|21
|3.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 8
|18
|5.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|10
|4
|5
|1
|20 - 11
|17
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|22 - 15
|16
|7.
|Байер Л
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 11
|15
|8.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|9
|3
|6
|0
|14 - 10
|15
|9.
|Боруссия Д
|0:1 Заявка
|9
|4
|1
|4
|17 - 12
|13
|10.
|Арминия
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|10 - 16
|12
|11.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 13
|11
|12.
|Аугсбург
|1:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|13.
|Вердер
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|14.
|Герта
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 19
|8
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|13 - 15
|8
|16.
|Майнц
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|17.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 19
|5
|18.
|Кёльн
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|10
|7
|1
|2
|23 - 14
|22
|2.
|Байер Л
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|3.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|22 - 14
|17
|4.
|Боруссия Д
|0:1 Заявка
|10
|5
|1
|4
|18 - 15
|16
|5.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|21 - 17
|16
|6.
|Аугсбург
|1:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|13 - 11
|14
|8.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 11
|13
|9.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|17 - 17
|13
|10.
|Вердер
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|11.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|12.
|Кёльн
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 13
|12
|13.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 17
|12
|14.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|15.
|Герта
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 13
|10
|16.
|Арминия
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 13
|5
|17.
|Майнц
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 21
|5
|18.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 29
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Унион Берлин» – «Боруссия М» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Унион Берлин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боруссия М» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Унион Берлин» – «Боруссия М», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Унион Берлин 0:0 Боруссия М
Исход игры
Унион Берлин
10.2% (15)
Ничья
21.1% (31)
Боруссия М
68.7% (101)
Тотал 2.5
Больше
71.53% (103)
Меньше
28.47% (41)
Обе команды забьют
Да
88.19% (127)
Нет
11.81% (17)
Популярный счёт
1:2 Боруссия М
52.4% (77)
1:1 Ничья
16.3% (24)
2:1 Унион Берлин
6.1% (9)
1:3 Боруссия М
5.4% (8)
0:1 Боруссия М
4.8% (7)
2:2 Ничья
4.8% (7)
0:2 Боруссия М
3.4% (5)
1:0 Унион Берлин
2.7% (4)
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