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  3. Германия
Унион Берлин
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Боруссия М
0'
8' Желтая карточка
Крамер Кристоф
15'
1
Луте
Андреас
5
Фридрих
Марвин
31
Кнохе
Робин
4
Шлоттербек
Нико
6
Рюэрсон
Юлиан
30
Андрих
Роберт
34
Гентнер
Кристиан
23
Гисельман
Нико
32
Ингвартсен
Маркус
36
Тойхерт
Седрик
14
Авонийи
Тайво
1
Зоммер
Янн
18
Лайнер
Штефан
28
Гинтер
Маттиас
30
Эльведи
Нико
25
Бенсебаини
Рами
6
Крамер
Кристоф
8
Закария
Денис
23
Хофманн
Йонас
11
Вольф
Ханнес
10
Тюрам
Маркус
14
Плеа
Алассан
Унион Берлин
3-4-1-2
Боруссия М
4-2-3-1

Ход матча

8'
 
Крамер Кристоф

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крузе Макс 6 (3) 0.32
2. Авонийи Тайво 5 0.26
3. Андрих Роберт 4 0.21
4. Фридрих Марвин 4 0.21
5. Бекер Шеральдо 3 0.16
6. Тойхерт Седрик 3 0.16
7. Ингвартсен Маркус 2 0.11
8. Похьянпало Йоэль 2 0.11
9. Прёмель Гриша 1 0.05
10. Бюльтер Мариус 1 0.05
11. Эндо Кейта 1 0.05
12. Шлоттербек Нико 1 0.05
13. Триммель Кристофер 0 0
14. Ленц Кристофер 0 0
15. Гогия Акакий 0 0
Боруссия М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Штиндль Ларс 9 (5) 0.47
2. Хофманн Йонас 4 (2) 0.21
3. Нойхаус Флориан 3 0.16
4. Эльведи Нико 3 0.16
5. Эмболо Брель 3 0.16
6. Тюрам Маркус 3 0.16
7. Плеа Алассан 2 0.11
8. Вольф Ханнес 2 0.11
9. Гинтер Маттиас 1 0.05
10. Вендт Оскар 1 0.05
11. Лайнер Штефан 1 0.05
12. Лазаро Валентино 1 0.05
13. Бенсебаини Рами 1 0.05
14. Закария Денис 1 0.05
15. Херрманн Патрик 0 0
16. Бенеш Ласло 0 0

Карточки

Унион Берлин
# Игрок      
1. Триммель Кристофер 5 0
2. Прёмель Гриша 5 0
3. Андрих Роберт 2 1
4. Гризбек Себастьян 3 0
5. Ингвартсен Маркус 3 0
6. Кнохе Робин 2 0
7. Гисельман Нико 2 0
8. Хюбнер Флориан 2 0
9. Ленц Кристофер 2 0
10. Бекер Шеральдо 2 0
11. Луте Андреас 1 0
12. Гогия Акакий 1 0
13. Фридрих Марвин 1 0
14. Бюльтер Мариус 1 0
15. Рюэрсон Юлиан 1 0
Боруссия М
# Игрок      
1. Нойхаус Флориан 6 0
2. Тюрам Маркус 3 1
3. Вендт Оскар 3 0
4. Штиндль Ларс 3 0
5. Эмболо Брель 3 0
6. Бенсебаини Рами 3 0
7. Херрманн Патрик 2 0
8. Лайнер Штефан 2 0
9. Крамер Кристоф 2 0
10. Гинтер Маттиас 2 0
11. Лазаро Валентино 2 0
12. Закария Денис 2 0
13. Зоммер Янн 1 0
14. Плеа Алассан 1 0
15. Хофманн Йонас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Унион Берлин 24.24% (8) 15.15% (5) 6.06% (2) 18.18% (6) 12.12% (4) 24.24% (8)
 Боруссия М 17.14% (6) 11.43% (4) 17.14% (6) 22.86% (8) 8.57% (3) 22.86% (8)

Предыдущие игры

Унион Берлин Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Аугсбург 2:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:0 Байер Л Унион Берлин 2:2 Вольфсбург
Вердер 0:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:3 Падерборн Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Бавария Герта 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Кёльн 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 5:0 Арминия Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Фрайбург Шальке 04 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Унион Берлин 4:0 Майнц Боруссия М 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:3 Аугсбург
Боруссия М Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Боруссия М 4:2 Боруссия Д Боруссия М 1:0 Вердер Штуттгарт 2:2 Боруссия М Боруссия М 3:2 Бавария
Арминия 0:1 Боруссия М Эльверсберг 0:5 Боруссия М Боруссия М 1:2 Хоффенхайм Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Герта Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Фрайбург 2:2 Боруссия М Боруссия М 2:3 Интер Милан Боруссия М 4:1 Шальке 04 Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Боруссия М 1:1 Аугсбург Байер Л 4:3 Боруссия М Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Майнц 2:3 Боруссия М

Последние игры между собой

Унион Берлин: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Боруссия М: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Боруссия М 1:1 Унион Берлин Бундеслига Боруссия М 4:1 Унион Берлин Бундеслига Унион Берлин 2:0 Боруссия М Бундеслига Унион Берлин 1:4 Боруссия М Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 19 13 4 2 53 - 25 43
2. РБ Лейпциг Заявка 18 10 5 3 31 - 17 35
3. Байер Л Заявка 18 9 5 4 32 - 18 32
4. Вольфсбург Заявка 18 8 8 2 27 - 19 32
5. Боруссия М 0:0 Заявка 19 8 8 3 35 - 28 32
6. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 19 7 10 2 35 - 27 31
7. Боруссия Д 0:1 Заявка 19 9 2 8 35 - 27 29
8. Унион Берлин 0:0 Заявка 19 7 8 4 33 - 23 29
9. Фрайбург Заявка 18 7 6 5 33 - 29 27
10. Аугсбург 1:0 Заявка 19 7 4 8 20 - 27 25
11. Штуттгарт Заявка 19 6 7 6 35 - 29 25
12. Хоффенхайм 0:0 Заявка 19 6 5 8 28 - 30 23
13. Вердер 0:0 Заявка 19 5 7 7 23 - 26 22
14. Герта 0:0 Заявка 19 4 6 9 24 - 32 18
15. Арминия Заявка 18 5 2 11 14 - 29 17
16. Кёльн Заявка 18 3 6 9 15 - 31 15
17. Майнц Заявка 19 2 4 13 18 - 40 10
18. Шальке 04 0:0 Заявка 19 1 5 13 14 - 48 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 9 7 1 1 18 - 6 22
2. Бавария 0:0 Заявка 9 6 3 0 30 - 11 21
3. Боруссия М 0:0 Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
4. Вольфсбург Заявка 8 5 3 0 14 - 8 18
5. Унион Берлин 0:0 Заявка 10 4 5 1 20 - 11 17
6. Фрайбург Заявка 10 4 4 2 22 - 15 16
7. Байер Л Заявка 9 4 3 2 16 - 11 15
8. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 9 3 6 0 14 - 10 15
9. Боруссия Д 0:1 Заявка 9 4 1 4 17 - 12 13
10. Арминия Заявка 10 4 0 6 10 - 16 12
11. Хоффенхайм 0:0 Заявка 9 3 2 4 15 - 13 11
12. Аугсбург 1:0 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
13. Вердер 0:0 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
14. Герта 0:0 Заявка 9 2 2 5 11 - 19 8
15. Штуттгарт Заявка 9 1 5 3 13 - 15 8
16. Майнц Заявка 10 1 2 7 9 - 19 5
17. Шальке 04 0:0 Заявка 10 1 2 7 8 - 19 5
18. Кёльн Заявка 9 0 3 6 8 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 10 7 1 2 23 - 14 22
2. Байер Л Заявка 9 5 2 2 16 - 7 17
3. Штуттгарт Заявка 10 5 2 3 22 - 14 17
4. Боруссия Д 0:1 Заявка 10 5 1 4 18 - 15 16
5. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 10 4 4 2 21 - 17 16
6. Аугсбург 1:0 Заявка 9 4 2 3 9 - 10 14
7. Вольфсбург Заявка 10 3 5 2 13 - 11 14
8. РБ Лейпциг Заявка 9 3 4 2 13 - 11 13
9. Боруссия М 0:0 Заявка 9 3 4 2 17 - 17 13
10. Вердер 0:0 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
11. Унион Берлин 0:0 Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
12. Кёльн Заявка 9 3 3 3 7 - 13 12
13. Хоффенхайм 0:0 Заявка 10 3 3 4 13 - 17 12
14. Фрайбург Заявка 8 3 2 3 11 - 14 11
15. Герта 0:0 Заявка 10 2 4 4 13 - 13 10
16. Арминия Заявка 8 1 2 5 4 - 13 5
17. Майнц Заявка 9 1 2 6 9 - 21 5
18. Шальке 04 0:0 Заявка 9 0 3 6 6 - 29 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alte Foersterei. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Унион Берлин 10.2% (15)
X 21.1% (31)
Боруссия М 68.7% (101)
Все прогнозы
2.31 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Унион Берлин
Ничья
Боруссия М
3.58
3.70
2.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.58 3.50 2.33
Бонус: 5 000 ₽ 3.50 3.70 2.12
  3.02 3.25 2.50

Самый высокий коэффициент на матч «Унион Берлин» – «Боруссия М» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Унион Берлин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боруссия М» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Унион Берлин» – «Боруссия М», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.20 1.02 8.40 1.04 3.78 1.25 3.00 1.39 2.06 1.85 1.76 2.06 1.49 2.54 1.17 4.50 1.12 5.10 1.03 8.90
10.00 1.04 8.40 1.07 3.50 1.30 2.75 1.44 1.90 1.90 1.81 2.07 1.50 2.55 1.35 3.15 1.15 5.30 1.12 6.10 1.04 9.70 1.03 8.80 1.01 17.00
4.15 1.26 2.68 1.50 2.12 1.77 1.84 2.04 1.65 2.33 1.45 2.85 1.50 2.75 1.41 3.07 1.15 6.23
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.95 1.40 2.03 1.79 1.49 2.62 1.16 5.20 1.13 6.05
2.90 1.40 1.90 1.90 1.42 2.85 1.13 5.80 1.09 7.20
2.75 1.48 2.26 1.68 1.75 2.15 1.48 2.77 1.34 3.37 1.36 3.37
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.30 1.19 3.10 1.37 1.84 1.96 1.36 3.12 1.22 4.25
2.85 1.39 1.74 2.02 1.32 3.20 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.72 2.10
Букмекер Да Нет
4.44 1.21
Букмекер Да Нет
3.10 1.33
Где смотреть матч Унион Берлин 0:0 Боруссия М онлайн

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Прогнозы на матч Унион Берлин 0:0 Боруссия М

Исход игры
Унион Берлин
10.2% (15)
Ничья
21.1% (31)
Боруссия М
68.7% (101)
Тотал 2.5
Больше
71.53% (103)
Меньше
28.47% (41)
Обе команды забьют
Да
88.19% (127)
Нет
11.81% (17)
Популярный счёт
1:2 Боруссия М
52.4% (77)
1:1 Ничья
16.3% (24)
2:1 Унион Берлин
6.1% (9)
1:3 Боруссия М
5.4% (8)
0:1 Боруссия М
4.8% (7)
2:2 Ничья
4.8% (7)
0:2 Боруссия М
3.4% (5)
1:0 Унион Берлин
2.7% (4)
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